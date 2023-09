Cùng chào đón Tết Trung Thu không khói thuốc lá!

Dưới ánh trăng rằm tỏa nhẹ, một huyền thoại về sự chuyển đổi được mở ra - một câu chuyện không chỉ về truyền thống và đoàn viên, mà còn về việc đón nhận một khởi đầu mới. Các gia đình quây quần dưới ánh trăng dịu dàng để hít thở không chỉ hương vị của bánh Trung Thu và trà. Năm nay, Tết Trung Thu ngầm hứa hẹn cuộc sống khỏe mạnh hơn và tương lai tươi sáng hơn, khi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt kết tạo thêm sự kỳ diệu vào mùa lễ hội.

Từ rất lâu, nhiều gia đình đã ăn mừng Tết Trung Thu bằng sự đoàn viên và tri ân. Giữa tiếng cười và những khoảng khắc bên nhau, một truyền thống mới được hình thành: nói “không” với thuốc lá và “có” với sức khỏe. Đêm trăng rằm góp thêm sự tự tin cho một thay đổi có thể làm ấm lòng nhiều thế hệ.

Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại học California, San Diego, chia sẻ: “Trong ngày đặc biệt này, hãy cân nhắc việc thực hiện quyết tâm cho cuộc sống không khói thuốc và dùng tinh thần hân hoan của mùa lễ hội để đoàn kết cùng gia đình và bạn hữu trong việc ủng hộ nhau suốt hành trình hướng đến sức khỏe tốt hơn."

Khi ánh trăng rằm soi tỏ màn đêm, sự quyết tâm cai thuốc lá soi sáng chặng đường phía trước. Như một người bạn trung thành, ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt cùng đồng hành hỗ trợ tất cả những ai muốn có được một cuộc sống không khói thuốc. Những chuyên viên tư vấn cai thuốc lá được đào tạo chuyên nghiệp sẽ chia sẻ cách vượt qua những cơn thèm thuốc trong khi cai và giúp lập kế hoạch cai thuốc phù hợp cho từng người.

Nhân dịp Tết Trung Thu, các gia đình họp mặt cùng chúc nhau sức khỏe dồi dào hơn. Cai thuốc lá trở thành một niềm cảm hứng, một hành động thể hiện tình yêu thương đối với bản thân và gia đình.

Trong mùa Tết Trung Thu, chúng ta cùng đón mừng không chỉ truyền thống mà còn cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể thực hiện được, chẳng hạn như cai thuốc lá để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 20,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/