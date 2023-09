TRANG THƠ THỨ BẨY

HUỲNH LIỄU NGẠN

Bỏ Huế mà đi

(Tặng Hồ Đình Nghiêm)

tôi về huế gặp trời mưa

định vô ngã giữa nhưng trưa mất rồi

lòng tôi như gió trên đồi

thổi qua lá phổi khi ngồi ngó lên

trăng còn giấu tuổi giấu tên

để cho huế cứ ngồi trên ngai vàng

tôi về lòng cũng xốn xang

bến xưa đò cũ chèo ngang dọc mời

những ngày thiên cổ lên ngôi

rêu phong ngói đỏ trầm môi lại đời

nghe chiều tịch lặng mù trôi

tôi nghiêng về phía sầu côi cút mình

ngỡ rằng mưa cứ làm thinh

chải thêm mấy nhịp cầu tình xót xiêu

áo bay tận phía trời chiều

hàng cây và gió mỹ miều đuổi theo

dòng sông thương núi nhớ đèo

muốn vô thành nội quê nghèo có vua

tôi nghe một tiếng chuông chùa

nên đành bỏ huế vạn mùa mà đi.

*

Đuổi trăng lên đồi

qua cầu đứng đợi ánh trăng

của hai nhánh tóc chia ngăn lối về

bên ni ngó sang bên tê

mà sương khói vẫn lê thê dặm trường

những chiều nắng rải mùi hương

trôi theo ngọn lá sầu thương lên cành

đôi lòng cách một trời xanh

bóng em mờ ảo tan nhanh giữa dòng

lặng nhìn mặt nước uốn cong

qua xuân tới hạ long đong phượng hồng

đời như sầu rụng mênh mông

giữa trời huế mộng chiều giông mưa đầy

xa như vạn cổ nào hay

đã nghiêng hết những hàng cây huế rồi

làm sao đuổi trăng lên đồi

cho hơi thở được đôi môi huế chờ

theo từng nhịp đập hoang sơ

lạnh vòng tay áo hững hờ em đi

chiều nay huế mộng mơ gì

để tình huế chạm xuân thì mà say

bên thềm mái tóc nhẹ bay

thấy em mở áo lùa mây vào lòng

gió làm hanh ngọn sầu đông

em qua không kịp huế trông cũng gầy

nhớ hoài bữa ấy đến nay

cứ xao xuyến từng ngón tay rẽ đường

thôi đừng hẹn nữa tơ vương

chỉ là giấc mộng hoang đường trần ai

ngoài hiên phượng nở một vài

bông hoa rớt xuống đem cài tim anh

tìm đâu màu tím long lanh

của đôi mắt huế vây quanh tràng tiền

*

Màu trăng cô lữ

anh về đứng ở thừa thiên

màu trăng cô lữ còn nghiêng giữa dòng

tóc dài em thả bến sông

ánh sao màu nhạt còn long lanh chiều

mắt em bay bổng mỹ miều

trên mui vạt nắng ít nhiều đông ba

anh vô ngã giữa tam tòa

màu trăng cô lữ rẽ qua âm hồn

ngó về vỹ dạ mưa tuôn

dòng sông thả nhánh cây buồn chỏng chơ

anh chờ thành nội ngu ngơ

kéo tay em lại mộng mơ tháng ngày

mưa chi mưa cứ làm đày

để tóc em ướt guộc gầy mùa đông

anh về theo gió hướng sông

nhìn vai em mộng qua đồng chợ mai

lên xe cửa thuận trăng cài

áo em mỏng dính hương lài thôn anh

màu trăng cô lữ khuynh thành

cho em xõa tóc trời xanh ngó nhìn

bóng chiều rụng lá vàng hiên

nước trôi cầu gãy mẹ hiền ru con

mắt kia em có hao mòn

làm con cá lội không còn vẫy đuôi

anh đi lụt lội năm rồi

màu trăng cô lữ đã trôi lên trời.

***

TRẦN HẠ VI

Câu chuyện về bài thơ đuối nước

bơi giữa nhiều dòng thông tin hỗn độn

bơi qua chủ nghĩa đại anh hùng

đại diễn thuyết

bơi về dòng sông nhỏ hậu hiện đại

hậu hậu hiện đại

tỉ mỉ tẩn mẩn quan tâm chi li

bơi qua critical theory

bơi qua Marxism

bơi qua trận chiến văn hóa left-right

những transphobic, tự do cùng bảo thủ

khai phóng hay phân biệt chủng tộc

dựa trên màu da

dựa trên giới tính và phi giới tính

biến đổi khí hậu hay pha trộn dữ liệu

những thông tin trên báo đài dòng chính

Biden - Trump

tầng lớp quý tộc và dân đen dân ngu

bơi giữa dòng máu đỏ tươi trên ngực cụ Lê Đình Kình

bơi giữa tiếng đàn ghita của Phạm Đoan Trang

trước khi vào tù

hay giữa những chửi rủa vu vơ của Mẹ Nấm

khi đã định cư trên đất Mỹ

bơi giữa dư luận viên và chống cộng

và cái mũ Việt Tân

bơi giữa bạo loạn Tây Nguyên

bơi giữa biển cá chết xả thải bauxit và đặc khu

bơi giữa Việt Á và kít test dỏm

ngày, đêm

tôi mải miết bơi

làm sao để bài thơ biết gợi

khi bị nhấn chìm giữa dòng chảy đảo điên thế giới

mỗi ngày

mỗi giờ

mỗi phút

mỗi giây

ngồn ngộn thông tin ngồn ngộn cách sống chính sách giả thiết

đau buồn thất vọng hạnh phúc mơ màng

phẫn nộ và hy vọng

bài thơ cố gắng bơi một cách khêu gợi

bên bờ sáng tạo vị giác

chuột rút

đuối nước

chìm dần...

*

Bài ca chim xanh



trái mận chín cắn dở hai năm về trước

một phần tư

con chim xanh bay về

líu lo thưởng thức



tóc anh từng sợi bạc rất nhanh

ngày cắn một nửa đêm

em cắn một nửa anh

rồi biến mất



bài thơ nhặt đồng tiền

sáng chói

bài thơ nhặt khẩu súng trường

bốc khói

soi mình vào bức tranh thẫm tối

lọ mực đổ nghiêng

lau mãi chưa sạch

bốn mươi bảy năm



anh bật ti vi

CNN bàn về chiến tranh Ukraine

Mỹ và Đức đồng ý gửi xe tăng

tên lửa

những lưới điện bị tàn phá

thấy lại khuôn mặt người nhăn nhúm

trong cơn đau giãy chết cạnh bờ rào

bông bụp đỏ

bông vông vang vàng



em thích Tucker Carlson

gọi Zelenskyy là người đàn ông mặc sweatshirt

đòi nợ cả thế giới

anh có nợ em không

em có nợ anh không



bức tranh đời vẽ mãi chưa xong

em bảo nó đến từ tương lai

anh nghĩ người ta chỉ vẽ được quá khứ

như những dòng tùy bút

vắt vẻo mấy mươi năm

trí nhớ vụt hiện

điểm xuyết

màu quê hương nhàu nhĩ đạn bom

màu tuổi thơ thanh bình

mùi biển mặn đêm đen

mùi trại tị nạn

mùi tuyết sạch

mùi hạnh phúc

mùi đau thương



em lắc đầu cười thế giới có George Orwell

1984

con ChatGPT

em tin Elon Musk

sẽ vẽ được tương lai



sổ lồng con chim xanh

bay

bay

bay



em hỏi anh sẽ có thế chiến

hay đang trong thế chiến

chúng ta đã yêu nhau

hay đang còn yêu nhau

sẽ có chiến tranh hạt nhân

con chim xanh sẽ về ăn mận

hay đã lãng quên



cuộc đấu tranh sống còn giữa các nền văn minh

mở rộng và tàn lụi*

như Caroll Quigley đã nói

tình yêu của chúng ta

mở rộng và tàn lụi [1]

xâm thực lẫn nhau



trận chiến bẻ gãy thế giới làm hai

gió giông bẻ gãy chúng ta làm hai

nhưng các dân tộc sẽ vẫn kết nối

thơ nhạc họa thể thao

những giá trị nhân bản

chúng ta liệu có còn kết nối

đến bao lâu



anh hy vọng vào hòa bình

em hy vọng vào hòa bình



nếu bài thơ này viết vào hôm qua

nếu bức tranh vẽ vào ngày mai

nếu trận chiến không xảy ra

hay dời lại



con chim xanh quá khứ bay vào tương lai

mổ bên trái

mổ bên phải

sáng lóa chân trời



Big Bang màu trắng hay đen



[1] Age of Expansion vs Age of Decay (“Tragedy and Hope”, Caroll Quigley, 1966)

***

THY AN

Trở lại tháng tám

vỗ về nhân ảnh một lần tưởng đủ

có ngờ đâu chìm đắm mấy phù du

chiều ngoảnh lại một mình nghe gió hú

tóc và mây giăng phủ mảnh lưng đời

bay qua phố mưa vô tình mời gọi

con đường rêu xanh hụt hẫng bước chân

đi vội vã thèm một lần trở lại

chút tàn hơi vương vấn ánh sao trời

sông thèm khát và mặn nồng của núi

vòng tay ôm không đủ lượng sơn hà

giấc mơ vất vả bỗng nghe trần trụi

chợt nhớ quê nhà tình nghĩa mẹ cha

biển vẫn cuốn những thủy triều sớm tối

bước chân mòn giẫm nhẹ cỏ thần tiên

tự thiên cổ dã tràng se cát nhỏ

bên kia khe là trôi lạc trăm miền

mây xuống thấp đời mấy khi mở ngõ

gọi mưa về như giọt lệ riêng tư

thơ nhỏ xuống từ những mùi cây ngọt

chợt hư hao trăng vỡ góc đêm mờ

từ không khí tạc lên trăm tượng nhỏ

ngõ xưa buồn lời yêu dấu bâng quơ

trôi lạc trời chiều ca hát vu vơ

mùa tàn hạ sợi tóc buồn thương nhớ …

***

BEN OH

Trái tim biết nói

Hãy trả cho em mỗi sớm mai

Với nụ cười nay đã phôi phai

Ly rượu già tuổi chiều cô quạnh

Bến tàn dư vất vưởng ngày dài

Hãy trả cho em một thời xưa

Khi tuổi trăng vừa một chiều mưa

Bước theo chân một lời ru ngủ

Ước chiêm bao giấc mộng tàn khuya

Hãy trả lại nhau trái tim này

Dù cuộc đời ai có ngờ hay

Trả cho em nỗi sầu nhân thế

Vì đường đời dệt mộng chua cay

Trả lại cho em đời chưa kết

Ly rượu này lúc đã chia phôi

Trả lại nhau trang thư vội viết

Gió ùa về rách nát lòng tôi

Trả cho tôi giữa đường đứt đoạn

Như dòng sông ngã rẽ đôi bờ

Mình gặp nhau như cơn gió thoáng

Bóng cô đơn tình cũng bơ vơ.