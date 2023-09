Bà Anne Zakkour, một ủy viên trong hội đồng giáo dục học khu Tipp City ở tiểu bang Ohio, đã chọc quê Chủ tịch Hội đồng Học khu Simon Patry bằng cách đưa tay cao để chào ông Chủ tịch kiểu Đức Quốc xã hôm thứ Ba. (Daily Beast)

- Báo WSJ: Trump làm hại kinh tế Mỹ trong 4 năm làm Tổng Thống, Trump là khẩu hiệu 'Làm cho Việt Nam vĩ đại trở lại'"

- CNN: lộ ra video ghi lời cô Meshawn Maddock (1 đại cử tri giả cho Trump ở Michigan) nói tháng 12/2020 rằng luật sư của Trump xúi lập đại cử tri giả để Pence và Quốc hội chọn

- Luật sư đại diện cho John Eastman (cựu luật sư của Trump, đồng phạm ở tòa Georgia) thú nhận Eastman lên đài nói nhiều rủi ro

- Trump nói Trump có toàn quyền làm mọi thứ trong cương vị Tổng Thống, các luật gia không đồng ý.

- Biện lý Fani Willis xin tòa giấu tên, địa chỉ những người trong bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử Trump và 18 đồng phạm

- Báo động về viễn ảnh: nhiều MAGA kêu gọi chuẩn bị súng để nội chiến nếu TRump bị tòa xử có tội

- Colorado: 6 cử tri Cộng Hòa và độc lập nộp đơn kiện, đòi xóa tên Trump trên lá phiếu 2024 vì Trump xúi giục, an ủi bạo loạn 6/1/2021.

- Trump đòi đứng ra tự làm nhân chứng để tự bảo vệ trước tòa (không nói rõ ra tòa nào trong 4 cáo trạng).

- Georgia: phiên tòa xử Trump và cả chục đồng phạm theo luật RICO sẽ kéo dài 4 tháng, với 150 nhân chứng ra khai, trực tiếp TV, lên YouTube

- Thẩm phán Scott McAfee: cho xử chung 2 bị can Kenneth Chesebro và Sidney Powell tách riêng nhóm còn lại

- Kỹ sư tin học Yuscil Taveras làm việc cho Trump ở sân gôn Mar-a-Lago đã ký bản văn hợp tác với công tố: sẽ khai toàn bộ sự thật chuyện TRump chôm và giấu hồ sơ mật.

- Con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hunter Biden, sẽ bị truy tố trước ngày 29/9/2023

- Trump lại chửi mắng Mike Pence: Đồ "Mặt tối" (Dark Side: ám chỉ ma quỷ) vì dám nói không có gian lận bầu cử 2020

- Trump xin câu giờ ở tòa New York, nhưng lại thua: Thẩm phán cho xúc tiến vụ Bộ Trưởng Tư pháp New York kiện đòi Trump bồi thường 250 triệu USD

- Vụ cô E. Jean Carroll kiện Trump đòi tăng tiền bồi thường: Thẩm phán bác đơn của Trump, cho bồi thẩm đoàn xử Trump vào ngày 15/1/2024, xem Trump phải trả Carroll thêm bao nhiêu

- Đồng nhân dân tệ của TQ tiếp tục thua lỗ so với đô la, xuống mức thấp nhất trong gần 16 năm, gây lo ngại TQ suy thoái kinh tế

- Ohio: 1 ủy viên học khu đưa tay chào Chủ tịch học khu kiểu Đức phát xít để giễu "độc tài". Họp xong, Chủ tịch từ chức

- Nga: bắn rớt 41 phi cơ không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.

- Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu USD, với đạn xe tăng uranium nghèo 120 mm dành cho xe tăng Abrams.

- Zelensky: lên án Nga tấn công Kostyantynivka, làm 16 người chết và 31 người bị thương.

- Thăm dò: 61% người Mỹ nói TT Joe Biden có liên quan đến các giao dịch của Hunter Biden.

- Khu đô thị mọi thứ rẻ nhất Hoa Kỳ: thị trấn Decatur (Illinois).

- Khu đô thị đắt đỏ nhất: 1. Manhattan, NY; 2. Honolulu, HI; 3. San Jose, CA. 4. San Francisco, CA. 5. Brooklyn, NY. 6. L.A/ Long Beach area, CA. 7. Thủ đô D.C; 8. Quận Cam, CA.

- San Francisco: bắt Francisco Zamora và Darren Nguyen vì cướp có vũ khí

- Lincoln (Nebraska): Stanley Phan, 39 tuổi, bị bắt vì đốt mọi thứ trong căn chung cư

- TIN VN. Doanh nghiệp du lịch cảnh báo giả mạo website ngoại giao làm visa 'lừa đảo'.

- TIN VN. Doanh nghiệp FDI hầu hết chỉ chuyển giao công nghệ giữa công ty mẹ với công ty con.

- TIN VN. Mắc áo thép Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá hơn 220%.

- HỎI 1: Viễn ảnh lụt: Dân da màu thiểu số sống dưới mực các bờ đê cũ nhiều hơn da trắng ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trời nắng, nóng kinh hoàng, làm hại 25% doanh nghiệp ở Texas? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/9/2023) ⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò của CNN công bố hôm thứ Năm, 61% người Mỹ cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có liên quan đến các giao dịch kinh doanh có khả năng bất hợp pháp của con trai ông là Hunter trong hai nhiệm kỳ phó tổng thống của ông.

.

Có tới 42% số người được hỏi tin rằng gia đình Biden đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, trong khi 38% cho rằng Biden không liên quan đến chuyện của con trai mình. Hunter Biden hiện đang bị Hạ viện do Đảng Cộng hòa nắm giữ điều tra vì cáo buộc giao dịch với nước ngoài trong uy thế là con Phó Tổng Thống, trong khi Đảng Cộng hòa cũng đang xem xét bắt đầu một cuộc điều tra luận tội đối với Biden vì khả năng cậu con dựa thế lực ông bố.

.

Ngoài ra, 55% số người được hỏi cho rằng Joe Biden "hành động không đúng mực" liên quan đến cuộc điều tra con trai mình, trong khi 44% cho rằng ông đã hành động phù hợp. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8, bao gồm 1.503 người trả lời và có sai số 3,5 điểm phần trăm.

.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Trump liên tục nói rằng nhiệm kỳ Tổng Thống 2016-2020 là một chiến thắng vĩ đại cho kinh tế Mỹ, và nếu thắng cử 2024, ông sẽ làm cho kinh tế Mỹ vĩ đại hơn. Báo Wall Street Journal phân tích rằng Trump chỉ bịa đặt. Ban biên tập Wall Street Journal đã viết, khẳng định của Trump rằng các chính sách của ông là một "thành công" không phù hợp với thực tế và các biên tập viên có số liệu và biểu đồ để chứng minh điều đó.

.

Như WSJ đã viết, “Thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc đã giảm đi phần nào sau khi ông Trump phát động chiến dịch thuế quan toàn cầu vào năm 2018. Tuy nhiên, cùng lúc đó, thâm hụt với Mexico và phần còn lại của thế giới lại tăng lên... Kể từ năm 2017, khi ông Trump bước vào Phòng Bầu dục, nhập cảng hàng hóa vào Mỹ bằng đô la danh nghĩa đã tăng 174% từ Việt Nam, 116% từ Đài Loan, 96% từ Bangladesh, 89% từ Thái Lan, 76% từ Ấn Độ và 62% từ Hàn Quốc. Có lẽ ông Trump nên bắt đầu đưa ra những chiếc mũ vận động tranh cử với khẩu hiệu 'Làm cho Việt Nam vĩ đại trở lại'" ('Make Vietnam Great Again") thì đúng hơn.

.

WSJ đã lghi nhận, Trump đã có cơ hội thực hiện những bước đột phá thực sự về chính sách thương mại tích cực nhưng Trump đã từ chối nó ngay lập tức: “Nếu mục tiêu của ông Trump là thúc đẩy các doanh nghiệp đến những địa phương thân thiện hơn, thì chính sách tốt hơn của Hoa Kỳ là tham gia Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership trade agreement, viết tắt TPP) để loại trừ Trung Quốc. Nhưng Trump đã từ chối thỏa thuận đó, gây ra thiệt hại cho Hoa Kỳ về từ các mức thuế quan thiển cận (blunderbuss: súng bắn hơi như cái khịt mũi của con heo, nơi đây tạm dịch là thiển cận) của ông Trump, và tại đây chúng tôi lại chia tay ông ấy một lần nữa.”

.

Đối với đề xuất mới của Trump về việc áp thuế 10% đối với các quốc gia cạnh tranh, các biên tập viên viết: “Việc áp thuế 10% đối với mọi thứ do Việt Nam, Nam Hàn và các đối tác khác của Hoa Kỳ sản xuất sẽ có tác dụng đẩy họ vào phạm vi kinh tế của Trung Quốc, đi ngược lại lợi ích địa chiến lược của Mỹ. Sai lầm lớn của ông Trump là ông tin rằng thương mại là một hoạt động có tổng bằng 0. Nhưng các quốc gia và công ty giao dịch vì họ thấy lợi ích chung. Khi người tiêu dùng Mỹ mua quần áo và rượu Scotch trên thị trường toàn cầu, trong khi các nhà sản xuất Mỹ bán đậu nành và máy bay phản lực Boeing, điều kỳ diệu là cả hai bên đều có lợi." (có vẻ như WSJ tin rằng VN, TQ, Nga, Bắc Hàn hy vọng sẽ có một Tổng Thống Trump 2024?)

.

⚪ ---- Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với một người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ hôm thứ Tư cho biết ông không vi phạm luật trong vụ trộm và giấu tài liệu mật vì ông “được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn” và nhận xét của Trump đã gây xôn xao trên mạng xã hội [về quyền hạn Tổng Thống]. Trump trả lời câu hỏi của Hugh Hewitt về việc liệu có bất kỳ ứng cử viên tổng thống đối thủ nào của Đảng Cộng hòa có thể trở thành một phó tổng thống phù hợp hay không, trong khi Trump lạng đi quanh co để ca ngợi về vụ tài liệu mật.

.

Trump nói: “Giống như trường hợp hồ sơ, tôi tuân theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Tôi được phép làm điều đó. Biden không được phép làm điều đó vì ông ấy không phải là tổng thống. Đó là một đạo luật đặc biệt đã được thông qua rất chi tiết vào năm 1977. Nó cho bạn biết mọi thứ bạn được phép làm và nó không phải là tội phạm. Nó không liên quan gì đến tội phạm. Đó không phải là một hành động tội phạm.”

.

Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti cho rằng những bình luận của Trump có thể sẽ trở thành một phần trong vụ án của công tố viên đặc biệt Jack Smith chống lại Trump. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Jack Smith sử dụng tuyên bố này để chống lại Trump tại phiên tòa. Trump cho rằng ông ấy ‘được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn’”, Mariotti nói.

.

“Bồi thẩm đoàn sẽ nhận được hướng dẫn từ thẩm phán chỉ ra rằng luật pháp có quy định khác.”

Luật sư bảo thủ và nhà phê bình Trump, George Conway đã trả lời Mariotti, nói rằng câu trích dẫn này cũng có thể được sử dụng khi tuyên án. Conway nói thêm rằng, "Đây sẽ là một câu trích dẫn tuyệt vời để công tố Chính phủ sử dụng trong đoạn đầu tiên của bản ghi nhớ tuyên án."

.

Người dẫn chương trình phát thanh Joe Cunningham cho biết: “Người kể chuyện: Trên thực tế, anh ấy không được phép làm bất cứ điều gì mình muốn.”

.

Người dùng mạng xã hội Casey Mattox cho biết: “Theo đúng nghĩa đen, chúng ta [Hoa Kỳ] đã tiến hành một cuộc chiến với Anh để thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ hoạt động theo cách [vua chúa] này”.

.

⚪ ---- Theo bản tin từ KFiles của CNN, cô Meshawn Maddock, một trong những đại cử tri giả ở Michigan, đã bị Bộ trưởng Tư pháp Dana Nessel truy tố về 8 trọng tội vì tham gia vào âm mưu giúp Donald Trump đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 đã thú nhận trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2020 rằng cô là người nhận được sự giúp đỡ từ các luật sư mà cô cho rằng có mối liên hệ với Trump.

.

Meshawn Maddock, người từng là đồng chủ tịch của Đảng Cộng hòa Michigan từ năm 2021 đến năm 2023, gần đây khẳng định ký ức của cô là "mơ hồ" về các tình tiết dẫn đến âm mưu bầu đại cử tri giả, đồng thời giải thích: "Phần lớn điều đó vẫn còn mơ hồ đối với tôi. Và tôi không có bất kỳ liên lạc qua email nào với bất kỳ ai trong số những người này.”

.

Như CNN đưa tin, vào ngày 16/12/2020 - sau cuộc bầu cử năm 2020 nhưng trước cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 - cô đã ngồi xuống để phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh địa phương Steve Gruber, nơi cô nói về cuộc bầu cử cuối cùng đã thất bại.

.

Cô bắt đầu: “Tôi không phải là luật sư hiến pháp. Tôi là đại cử tri cho Donald Trump từ Đảng Cộng hòa Michigan. Tôi cùng với 15 đại cử tri khác được hướng dẫn bởi những bộ óc pháp lý – các luật sư cho tổng thống của chúng ta, một số luật sư hiến pháp tuyệt vời. Tôi có thể nói với bạn rằng trong vài tuần qua, chỉ có một số bộ óc đáng kinh ngạc. Và theo những gì tôi hiểu, bạn biết đấy, bạn có luật hiến pháp liên bang, và sau đó bạn có các đạo luật của tiểu bang, và chúng là hai thứ khác nhau. Vì vậy, những gì chúng tôi đã làm, vâng, cùng với 7 tiểu bang khác, đã thực sự gửi các đại cử tri đi để đấu tay đôi [với các đại cử tri của Joe Biden], và điều đó sẽ tới trước mặt một luật sư hiến pháp liên bang, và trước mặt Mike Pence và Quốc hội để họ đưa ra quyết định [chọn Biden hay chọn Trump].” (lời bàn: nếu thế, thì toàn dân bầu phiếu làm chi cho mệt cả nước?)

.

Theo Andrew Kaczynski và Em Steck của KFiles, "Cô ta đã nhắc lại một số tuyên bố sai trái gây tranh cãi nhất của Trump về gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020 và cuối cùng đã xóa một dòng tweet lan truyền thuyết âm mưu vô căn cứ rằng Hệ thống bỏ phiếu Dominion đã thay đổi phiếu bầu trong cuộc bầu cử."

.

⚪ ---- Một luật sư đại diện cho John Eastman, cựu luật sư của Donald Trump bị truy tố ở Georgia về các cáo buộc can thiệp bầu cử 2020, đã thừa nhận vào đêm thứ Tư 6/9/2023 rằng các cuộc phỏng vấn trên truyền thông sau cáo trạng chống Eastman là “rủi ro”. Tuần trước, Eastman đã trả lời phỏng vấn trên Fox News với Laura Ingraham, trong đó Eastman nói rằng Eastman đã khuyên cựu Phó Tổng thống Mike Pence trì hoãn việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020 vì bị cho là “bất hợp pháp” trong cuộc bầu cử — những bình luận mà một số chuyên gia pháp lý cho rằng về cơ bản là lời của Eastman thú nhận tội chà đạp Hiến Pháp.

.

Charles Burnham, luật sư của Eastman, nói với Kaitlan Collins trên CNN hôm thứ Tư: “Quan điểm của chúng tôi là Tiến sĩ Eastman vô tội. Eastman chẳng có gì phải giấu cả. Eastman rõ ràng vô tội. Eastman đang hành động với tư cách là một luật sư và một giáo sư luật.” Burnham tiếp tục nói thêm rằng ông và Eastman “đã đưa ra một quyết định mạo hiểm mặc dù điều đó chắc chắn có thể xảy ra, đó là cởi mở nhất có thể với các nhà báo như chính ông và bất kỳ ai muốn nói chuyện với chúng tôi phần lớn, chúng tôi rất vui được làm điều đó để nói chuyện với họ. (ghi chú: thực ra, Eastman không chối được, vì chính PTT Pence đã khai ra tất cả những người áp lực Pence phải vâng lời bọn bạo loạn là hãy ngưng chuyển giao quyền lực cho Joe Biden.)

.

⚪ ---- Theo tài liệu tòa án mà phóng viên Anna Bower của Lawfare có được, Biện lý quận Fulton Fani Willis đang tìm cách che giấu danh tính của người trong bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử Trump và 18 đồng phạm âm mưu lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia. Willis trong hồ sơ hôm thứ Tư đã yêu cầu tòa án “hạn chế việc phổ biến danh tính của bồi thẩm đoàn bởi bất kỳ Bị cáo, thành viên báo chí hoặc bất kỳ người nào khác trong thời gian diễn ra phiên tòa này”.

.

Yêu cầu của Willis được đưa ra sau khi có báo cáo cho rằng một số người trong đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố Trump đã phải đối mặt với các mối đe dọa trực tuyến hăm trả thù. Đề nghị của Willis nhằm ngăn chặn “bất kỳ bị cáo hoặc thành viên báo chí nào quay video, chụp ảnh, vẽ hoặc tạo ra hoặc xuất bản hình ảnh của người trong bồi thẩm đoàn hoặc bồi thẩm viên tương lai trong hoặc ngoài phòng xử án, hoặc xuất bản bất kỳ thông tin hoặc mô tả nhận dạng nào có thể hỗ trợ những người xác định danh tính của bất kỳ bồi thẩm đoàn hoặc bồi thẩm viên tương lai nào, cụ thể là mô tả ngoại hình, số điện thoại, địa chỉ, tên người sử dụng lao động và tư cách thành viên của tất cả các bồi thẩm viên hoặc bồi thẩm viên tương lai.”

.

Willis viết, trích dẫn luật án lệ trước đó: “Trong một vụ án được công bố rộng rãi, quyền của bị cáo được xét xử bởi một bồi thẩm đoàn vô tư có thể bị đe dọa nghiêm trọng bởi hành vi của các phương tiện truyền thông trước và trong khi xét xử”.

.

⚪ ---- Colorado sẽ xóa tên Trump trên lá phiếu 2024? Một tổ chức chuyên về giám sát Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (viết tắt là CREW: Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington) đang ra sức xóa tên Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 ở Colorado. Nhóm này cho biết họ đã giúp sáu cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri không liên kết ở Colorado nộp đơn kiện hôm thứ Tư 6/9/2023 nhằm chặn tên của Trump ở lá phiếu Colorado theo Tu chính án thứ 14, theo tờ New York Times đưa tin. Mục 3 của bản Tu chính Hiến pháp nêu rõ rằng không ai đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp có thể giữ chức vụ sau khi họ "đã tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại nhau."

.

CREW cho biết trên trang web của mình: “Mặc dù Phần 3 không được thử nghiệm thường xuyên trong 150 năm qua do không có các cuộc nổi dậy”, nhưng nhóm này đại diện cho những công dân New Mexico đã tìm cách thành công trong việc lật đổ một ủy viên quận vì tham gia cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. CREW cho biết thẩm phán trong vụ án đó đã xác định rằng ngày 6 tháng 1 là một "cuộc nổi dậy theo Hiến pháp và ai đó đã giúp kích động nó - ngay cả khi không phải là bạo lực cá nhân - đã tham gia vào cuộc nổi dậy và phải bị cách chức." AP đưa tin đây là lần đầu tiên tòa án sử dụng Tu chính 14 trong một thế kỷ; vào năm 1919, Quốc hội đã từ chối bầu một người theo chủ nghĩa xã hội mà họ cho rằng đã cung cấp viện trợ và an ủi cho kẻ thù của Mỹ trong Thế chiến I.

.

Ngoài việc loại bỏ Trump khỏi cuộc bỏ phiếu, vụ kiện yêu cầu tòa án tiểu bang loại bỏ "sự không chắc chắn" bằng cách tuyên bố rằng cựu tổng thống không đủ tư cách giữ chức vụ. Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung, đã chỉ trích vụ kiện trong một tuyên bố với ABC: “Những người đang theo đuổi thuyết âm mưu vô lý này và cuộc tấn công chính trị nhằm vào Tổng thống Trump đang vi phạm luật pháp đến mức không thể công nhận,” ông nói. AP gọi vụ kiện này "có thể là bước đầu tiên trong một thách thức pháp lý dường như đã được tiền định cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ."

.

⚪ ---- Trump nói hôm thứ Tư 6/9/2023 trong cuộc phỏng vấn rằng Trump “chắc chắn” sẽ đứng ra làm nhân chứng để tự bảo vệ nếu các vụ án hình sự chống lại Trump đưa ra xét xử. “Ồ vâng, chắc chắn rồi. … Điều đó, tôi sẽ làm,” Trump nói khi được người dẫn chương trình đài phát thanh Hugh Hewitt hỏi liệu Trump có làm chứng hay không. "Điều đó, tôi rất mong chờ."

.

Trump không nêu rõ vụ án hình sự nào trong số 4 vụ án hình sự chống lại ông mà ông sẵn sàng làm chứng và cũng gợi ý rằng không vụ nào trong số đó thực sự sẽ được đưa ra xét xử. “Họ sẽ bị bác bỏ, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu bác bỏ những vụ truy tố có động cơ chính trị này. Đây là một trò lừa đảo. Đây là hành vi can thiệp vào bầu cử."

.

Các luật sư bào chữa thường khuyên khách hàng không nên tự đứng ra làm nhân chứng tự vệ và Trump đã không làm chứng công khai kể từ khi đắc cử tổng thống vào năm 2016. Trump đã từ chối làm chứng trong một phiên tòa xét xử dân sự và phỉ báng do nhà văn E. Jean Carroll đưa ra vào đầu năm nay, đồng thời cũng từ chối lời đề nghị làm chứng tại phiên tòa luận tội lần thứ hai vào năm 2021.

.

⚪ ---- Thẩm phán Scott McAfee hôm thứ Tư đã từ chối yêu cầu của luật sư Kenneth Chesebro và Sidney Powell về việc xin xét xử riêng biệt mỗi người trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia, nói rằng họ có thể được xét xử công bằng cùng nhau. Cả hai đều không nhận tội đối với các cáo buộc trong bản cáo trạng nêu rõ những nỗ lực nhằm lật ngược thất bại của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Georgia, cũng như cựu tổng thống và 16 bị cáo khác.

.

"Tại sao ông Chesebro phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn, những người sẽ ngồi đó hàng tuần, nếu không phải hàng tháng, và lắng nghe tất cả bằng chứng này" về hành động của Powell?" Scott Grubman, luật sư của Chesebro hỏi. Các công tố viên cho biết các phiên tòa riêng biệt không nhất thiết phải ngắn hơn, ABC News đưa tin. Phó Biện lý Quận Fulton Will Wooten cho biết: “Bằng chứng hoàn toàn giống nhau. Số lượng nhân chứng là như nhau."

.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Scott McAfee cũng từ chối yêu cầu ban đầu của Biện Lý Fani Willis khi Willis xin xét xử chung 19 bị cáo kể từ ngày 23/10/2023 (cũng là ngày Chesebro và Powell dự kiến bị xét xử). Phó Biện Lý Wooten nói: “Bất cứ khi nào một người tham gia vào một âm mưu, họ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của tất cả những người đồng mưu với họ. Và thế thôi. Bằng chứng chống lại một người là bằng chứng chống lại tất cả [theo luật RICO]." Như thế, nghĩa là, phiên xét xử chung cho 2 bị cáo đầu tiên là Kenneth Chesebro và Sidney Powell sẽ là ngày 23/10/2023.

.

⚪ ---- Vụ án ở Georgia cáo buộc Trump và những người khác cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang Georgia một cách bất hợp pháp hôm thứ Tư đã có ước tính một phiên tòa sẽ mất bốn tháng và họ sẽ gọi hơn 150 nhân chứng. Các phiên tòa ở Georgia cũng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và trên kênh YouTube của thẩm phán, một sự khác biệt rõ rệt so với ba vụ án hình sự khác chống lại Trump, nơi máy quay không được phép vào phòng xử án trong quá trình tố tụng.

.

Công tố viên đặc biệt Nathan Wade, người đưa ra ước tính kéo dài 4 tháng, cho biết con số đó không bao gồm việc lựa chọn bồi thẩm đoàn và nói thêm rằng việc bị cáo có chọn làm chứng hay không có thể ảnh hưởng đến thời gian. Nhưng anh dự kiến một phiên tòa sẽ kéo dài như vậy bất kể nó bao gồm bao nhiêu bị cáo, lập luận rằng bản cáo trạng được đưa ra theo luật chống gian lận RICO của Georgia và các công tố viên sẽ tìm cách chứng minh toàn bộ âm mưu bị cáo buộc chống lại từng bị cáo.

.

⚪ ---- Một kỹ sư làm việc cho Trump, chuyên về tin học ở sân gôn Mar-a-Lago đã đạt được thỏa thuận hợp tác với các công tố viên điều tra về việc Trump chôm và giấu hồ sơ mật tại nhà riêng ở Florida, theo hồ sơ từ luật sư cũ của ông. Người ta đã biết Yuscil Taveras đã chịu khai thật vụ án sau khi các công tố viên làm việc với Công tố đặc biệt Jack Smith đã thúc ép nhân viên tin học này nói chuyện với một luật sư bên ngoài.

.

Nhưng hồ sơ từ luật sư cũ của Taveras nói rõ rằng Taveras sẽ không bị truy tố về tội khai man sau khi ban đầu cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà điều tra. Hồ sơ từ luật sư Stanley Woodward được đưa ra khi các công tố viên một lần nữa yêu cầu tòa án tổ chức cái gọi là phiên điều trần Garcia để đánh giá sự đại diện của ông đối với Walt Nauta, đồng phạm của Trump trong vụ án.Taveras - người có lời khai dẫn đến bản cáo trạng thay thế đã cáo buộc rằng chính Trump, Nauta và người quản lý tài sản Mar-a-Lago đã cố gắng xóa đoạn phim an ninh tại khu nhà - dự kiến sẽ làm chứng trong vụ án. Tuy nhiên, Woodward cho rằng lời khai của anh ta nên bị cấm, đồng thời phàn nàn về các thỏa thuận của Bộ Tư pháp với Taveras.Woodward viết trong hồ sơ rằng anh ta “không đóng vai trò gì” trong quyết định của Taveras và anh ta đã chỉ trích Bộ Tư pháp vì chỉ đưa ra quyền miễn trừ khi nhân viên tin học này tham khảo ý kiến của một luật sư công do tòa án chỉ định.⚪ ---- Các công tố viên liên bang muốn con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Hunter Biden, bị truy tố trước ngày 29/9/2023, theo hồ sơ tòa án cho thấy hôm thứ Tư 6/9/2023. Văn phòng Công tố đặc biệt David Weiss cho biết trong hồ sơ: “Chính phủ dự định yêu cầu trình bản cáo trạng trong vụ án này trước ngày đó. Vì vậy, Chính phủ không tin rằng bất kỳ hành động nào của Tòa án là cần thiết vào thời điểm này”. Trước đó, thỏa thuận nhận tội của Hunter liên quan đến trốn thuế và sở hữu vũ khí đã thất bại và Hunter quyết định khai "không có tội".⚪ ---- Nội chiến là lời kêu gọi của một số người Cộng Hòa. Hãy hỏi một thành viên đảng Cộng hòa MAGA điều gì sẽ xảy ra nếu Trump bị kết án trong bất kỳ phiên tòa hình sự nào trong số bốn phiên tòa hình sự của Trump và câu trả lời hầu như luôn giống nhau: nội chiến. Đó là nhận định trên báo The Hill của Max Burns, người sáng lập viện nghiên cứu Third Degree Strategies.Burns có lập trường nghiêng về Dân Chủ, nói rằng lời kêu gọi nội chiến hiện ra khi bạn nói chuyện với các cử tri Đảng Cộng hòa các cấp bậc, các quan chức dân cử ở địa phương hay thậm chí là các cựu lãnh đạo Đảng Cộng hòa cấp quốc gia. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy nền chính trị bất bình của cánh hữu đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát một cách nguy hiểm.Tại Georgia, Thượng nghị sĩ tiểu bang Colton Moore cảnh báo Steve Bannon, một chính trị gia chuyển sang làm podcast, rằng bất kỳ vụ truy tố nào đối với Trump sẽ có thể dẫn đến một cuộc nội chiến (và bây giờ đã chó 4 hồ sơ truy tố). Moore nói: “Tôi không muốn phải rút súng trường ra." Điều đáng lo ngại là Moore dường như cũng ám chỉ rằng quân đội tiểu bang Georgia sẽ sẵn sàng tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào để đưa Trump ra khỏi tù. Điều cuối cùng đó có thể là suy nghĩ viển vông của Moore, nhưng y hầu như không đơn độc.Cựu ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Georgia Kandiss Taylor cũng góp giọng trong dàn đồng ca của những lời kêu gọi chiến tranh, mô tả cáo trạng của Trump là “tội phản quốc” và “một vụ cướp đất nước của chúng ta”, nói với podcaster William Wallis, “Đây là chiến tranh, tôi hy vọng và cầu nguyện điều đó.” được giải quyết trước khi chúng ta sử dụng súng… hiện tại chúng ta đang có chiến tranh, một cuộc chiến vì tự do của chúng ta.”Moore và Taylor được thừa nhận là những nhân vật ngoài lề - Thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp đã thẳng thừng từ chối lời kêu gọi của Moore về việc sa thải Biện lý Quận Fulton Fani Willis khỏi chức vụ, trong khi Taylor đã hoàn thành ở vị trí cuối cùng xa xôi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng của cô. Nhưng những lời kêu gọi bạo lực của cánh hữu không chỉ đến từ các chính trị gia địa phương trong và xung quanh Atlanta. Cựu Thống đốc Alaska Sarah Palin, người từng là phó tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2008, đã nói với Eric Bolling của Newsmax rằng một cuộc nội chiến “sẽ xảy ra” nếu các công tố viên không bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại Trump.Sẽ không khó để loại bỏ những lời kêu gọi bạo lực ngày càng tăng của cánh hữu khi ngày càng có nhiều sân khấu chính trị cực đoan mà họ đã trở nên chuyên nghiệp trong việc sản xuất. Nhưng đảng Cộng hòa đang làm nhiều điều hơn là chỉ mơ mộng về việc trả thù: Những lời thúc giục ngày càng cụ thể của họ đối với bạo lực luôn bao gồm lời kêu gọi vũ trang rõ ràng cho phong trào MAGA. Thông điệp không hề tế nhị: Hãy chuẩn bị sẵn súng vì vụ nổ súng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.Với tư cách là một quốc gia, chúng ta sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua những mối đe dọa cả ngầm lẫn rõ ràng trong thông điệp nội chiến mới của phe cánh hữu. Thực tế là, những lời đe dọa bạo lực và khiêu khích từ các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta có một thói quen khó chịu là kích động hành động ở những người coi tất cả những lời lẽ căm thù đó là lời dạy từ phúc âm Kinh thánh. Do vậy hệ thống tòa án của thủ đô DC hiện đang bị quá tải.Ngay trước kỳ nghỉ Lễ Lao động, một thẩm phán liên bang đã kết án nhà tuyên truyền Joe Biggs của Proud Boys 17 năm tù vì hành động của anh ta trong vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong các bài đăng trực tuyến từ tháng 11 năm 2020 do cơ quan công tố trình bày, Biggs đã công khai kêu gọi nội chiến - và lặp lại nhiều tuyên bố cực đoan mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa vẫn đưa ra gần như hàng ngày trên một loạt các hãng tin cánh hữu. Trong cuộc điện thoại trong nhà tù với nhà lý luận âm mưu Alex Jones, Biggs nói rằng ông tin rằng Trump sẽ ân xá cho ông khi cựu tổng thống được khôi phục quyền lực một cách hợp pháp.Cũng giống như bất kỳ ai khác, những người Cộng hòa kêu gọi nội chiến hoàn toàn có quyền tự do sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình một cách đầy đủ nhất. Nhưng khi đất nước chúng ta ngày càng phân cực thành các cực đoan coi nhau không chỉ là đối thủ mà còn là mối đe dọa chết người đối với nền dân chủ, thì cần đặt câu hỏi liệu việc xây dựng một nền tảng chính trị xung quanh việc thúc giục những người bảo thủ tiến hành bạo lực công khai chống lại nhà nước là có trách nhiệm hay yêu nước?⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã cáo buộc người từng cùng tranh cử là cựu và Phó Tổng thống của ông, hiện là ứng cử viên cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, Mike Pence, đã đi theo "Mặt tối" (Dark Side: ám chỉ ma quỷ) sau khi nói "tốt" về Trump trong 7 năm qua.Viết trên Truth Social, Trump chỉ trích Pence vì đã thay đổi câu chuyện của Pence sau khi nhận ra Trump đang đánh bại tất cả các đối thủ của mình trong "hầu hết mọi cuộc thăm dò". Trump cũng cáo buộc Pence đã bịa ra những câu chuyện "sai sự thật" và "thất bại nặng nề" khi Pence nói rằng Trump đã vu khống về gian lận bầu cừ 2020 vì sự thật là không hề có gì là gian lận sau nhiều lần đếm phiếu và hơn 60 phiên tòa Trump đã thua vì không có chứng cớ gian lận nào.Bình luận về các đối thủ chính trị của mình, Trump lập lại lời hăm dọa sẽ truy tố các đối thủ nếu Trump thắng cử 2024: "Họ đã rình rập vận động của tôi, đã luận tội tôi hai lần, đã có trò lừa bịp về Nga, về trò lừa bịp hồ sơ giả, gian lận FISA, gian lận bầu cử, 'không thông đồng'' Mueller Hoax, và hơn thế nữa. Tôi vô tội về mọi mặt. Nếu tôi đắc cử, họ sẽ bị đưa ra CÔNG LÝ, điều mà đảng Cộng hòa luôn sợ phải làm."⚪ ---- Trump xin câu giờ ở tòa New York, nhưng lại thua. Lời cầu xin của Trump xin hoãn phiên tòa xét xử Trump liên quan đến gian lận kinh doanh dân sự ở New York đã bị thẩm phán Manhattan bác bỏ hôm thứ Tư. "Từ chối ký. Lập luận của bị cáo hoàn toàn không có căn cứ", theo Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron nhấn mạnh trong một ghi chú bằng văn bản ở cuối đề xuất của Trump.Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York là Letitia James đã yêu cầu Trump, các con và đế chế bất động sản của ông phải bồi thường 250 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, vì bà cáo buộc họ đã nộp báo cáo tài chính gian dối trong nhiều năm để nhận được các điều khoản cho vay lớn trong khi dìm báo cáo lợi tức để giảm thuế.⚪ ---- Cô E. Jean Carroll đã ghi được một chiến thắng pháp lý khác trước cựu Tổng thống Trump hôm thứ Tư 6/9/2023, theo CNBC đưa tin, với phán quyết của thẩm phán liên bang rằng Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện phỉ báng ông. "Bồi thẩm đoàn nhận thấy ông Trump biết rằng tuyên bố của ông rằng bà Carroll đã nói dối về việc ông tấn công tình dục bà vì những mục đích không đúng đắn và thầm kín là sai hoặc ông đã hành động liều lĩnh bất chấp liệu điều đó có sai hay không. Bất kể ông Trump có ác ý hay không, khi đưa ra các tuyên bố năm 2019 thì cũng cùng một vấn đề, :theo Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan viết trong một tuyên bố.Theo báo The Hill, phán quyết của Kaplan có nghĩa là bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử phỉ báng Carroll, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 1/2024, chỉ cần xem xét số tiền — chứ không phải nếu — mà Trump phải bồi thường Carrollvề thiệt hại. Riêng biệt, báo này lưu ý rằng ngày bắt đầu phiên tòa trùng với ngày họp kín bầu sơ bộ ở tiểu bang Iowa. Hồi tháng 5, bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump phạm tội lạm dụng tình dục Carroll vào những năm 1990s và bôi nhọ cô trong khi Trump phủ nhận tuyên bố của cô về vụ Trump tấn công sau khi cô công khai tố cáo hồi năm 2019. Vào thời điểm đó, ông được lệnh phải trả cho Carroll 5 triệu đô la.⚪ ---- Bà Anne Zakkour, một ủy viên trong hội đồng giáo dục học khu Tipp City ở tiểu bang Ohio, đã chọc quê Chủ tịch Hội đồng Học khu Simon Patry bằng cách đưa tay cao để chào ông Chủ tịch kiểu Đức Quốc xã hôm thứ Ba. Trong cuộc họp hội đồng học khu, Patry đã tỏ ra khó chịu với ủy viên Zakkour vì bà đã cố gắng nói chuyện với ông khi ông thảo luận về các dự án hiện tại của Học khu. Ông Patry nói với bà Zakkour: “Tôi đang nói, đừng ngắt lời tôi, đừng gây ồn ào, nếu không thì tôi sẽ - tôi sẽ không tha thứ cho điều đó”.“Ồ,” bà Zakkour trả lời, trước khi giơ tay lên chào kiểu Đức Quốc xã và nói: “Sieg Heil.” (Chào Chiến Thắng Vĩ Đại). Zakkour nói với đài Dayton 24/7 Now: “Phản ứng của tôi đêm qua mang tính biểu tượng và là một cử chỉ mỉa mai phục tùng một quan chức hội đồng quản trị đóng vai trò là kẻ độc tài. Đủ là đủ!" Patry không phản ứng lại cử chỉ của Zakkour nhưng đã từ chức Chủ tịch vào cuối cuộc họp. Không rõ hành động xúc phạm của đồng nghiệp có liên quan gì đến quyết định của ông Chủ tịch hay không.

Chào kiểu Hitler để giễu Chủ tịch Học khu.

⚪ ---- Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục thua lỗ so với đồng đô la vào thứ Năm, trượt xuống mức thấp nhất trong gần 16 năm trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Trước đó cùng ngày, báo cáo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy thặng dư thương mại TQ đã giảm xuống còn 68,36 tỷ USD trong tháng 8, với xuất cảng giảm 8,8%. Đồng đô la tăng 0,15% so với đồng nhân dân tệ để bán với giá 7,32790 lúc 11:35 giờ sáng giờ CET (giờ tiêu chuẩn miền Trung Châu Âu).

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 41 phi cơ không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua. Theo tin này, các phi cơ không người lái (UAV) đã bị bắn rơi ở một số khu vực, bao gồm các khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Ngoài ra, các hệ thống phòng không còn chặn 11 vụ phóng hỏa tiễn HIMARS và một quả bom tấn công trực tiếp chung (JDAM).

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 175 triệu USD là “hỗ trợ an ninh bổ sung để đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng của Ukraine”. Đợt giao hàng được công bố bao gồm đạn xe tăng uranium nghèo 120 mm dành cho xe tăng Abrams. Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm các loại đạn dược khác, hệ thống hỏa tiễn chống xe tăng cũng như thiết bị định vị và liên lạc.

.

Mỹ trở thành quốc gia thứ hai tuyên bố chuyển giao đạn uranium nghèo (bắn thủng sắt thép) cho Ukraine. Vào tháng 3 năm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Anh Annabel Goldie đã công bố kế hoạch cung cấp cho Kiev những loại đạn như vậy.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án các cuộc tấn công của Nga ở Kostyantynivka, vùng Donetsk trong bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư, nơi 16 người thiệt mạng và 31 người bị thương. Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine phải "đánh bại tà ác Nga càng sớm càng tốt. Cho đến nay, pháo binh của bọn khủng bố Nga đã giết chết 16 người ở thành phố Kostyantynivka, vùng Donetsk. Chợ đông người. Cửa hàng. Hiệu thuốc. Người dân vô tội. Có rất nhiều người bị thương. Thật không may, số người chết và bị thương có thể còn tăng thêm nhiều hơn nữa."

.

Thiệt hại cũng được báo cáo là 20 cửa tiệm, đường dây điện, tòa nhà hành chính và tầng năm của một tòa nhà dân cư. Xe hơi dân dụng và 8 cơ sở kinh doanh cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện đang được tiến hành tại địa điểm xảy ra vụ pháo kích, với những người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đầu tuần này, Zelensky đã đến thăm khu vực và bày tỏ lòng biết ơn tới quân đội Ukraine.

.

⚪ ----- Khu vực thành thị đắt nhất, và rẻ nhất. Bốn thị trường ở California (San Francisco, Los Angeles, Quận Cam và San Jose) được coi là một trong những khu vực đô thị “đắt đỏ nhất” trên toàn quốc dựa trên chi phí sinh hoạt.

Cơ quan Council for Community and Economic Research (Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Cộng đồng) gần đây đã công bố chỉ số Cost of Living Index (Chỉ số Chi phí Sinh hoạt) hàng quý cho các khu vực thành thị ở Hoa Kỳ. Chỉ số tổng hợp dựa trên 6 yếu tố: nhà ở, tiện ích, hàng tạp hóa, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, hàng hóa và dịch vụ linh tinh.

.

Bản tin giải thích: “Chỉ số Chi phí Sinh hoạt đo lường sự khác biệt trong khu vực về chi phí hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, không bao gồm thuế và chi tiêu phi tiêu dùng, đối với các hộ gia đình chuyên môn và quản lý thuộc nhóm thu nhập cao nhất”. Theo đó, giá cho 61 mặt hàng khác nhau được thu thập hàng quý bởi các phòng thương mại, tổ chức phát triển kinh tế và trung tâm kinh tế ứng dụng đại học ở mỗi khu vực đô thị tham gia.

Khoảng 274 đô thị trên toàn quốc tham gia báo cáo quý II năm nay. Để xác định khu vực nào vượt quá hoặc dưới mức trung bình quốc gia về chi phí sinh hoạt, các nhà nghiên cứu xác định rằng điểm 100 sẽ đại diện cho mức trung bình quốc gia.

.

Trong hình dưới đây, côt bên phải là nơi rẻ nhất Hoa Kỳ, đứng đầu là thị trấn Decatur (Illinois). Còn phía cột bên trái là khu vực đô thị đắt đỏ nhất: 1. Manhattan, NY; 2. Honolulu, HI; 3. San Jose, CA. 4. San Francisco, CA. 5. Brooklyn, NY. 6. L.A/ Long Beach area, CA. 7. Thủ đô Washington D.C; 8. Quận Cam, CA.



.

⚪ ---- Hai nghi phạm -- Francisco Zamora, và Darren Nguyen -- đã bị Cảnh sát San Francisco bắt giữ vì cướp có vũ khí ngày 26 tháng 8. Ty Cảnh sát SFPD báo cáo rằng vào khoảng 2:32 giờ chiều, cảnh sát đã được gọi đến khu vực Đại lộ Van Ness và Sutter St. sau khi có lbáo động cướp túi xách. Người gọi đã thông báo cho cảnh sát về một khẩu súng liên quan.

.

Cảnh sát được nạn nhân thông báo rằng cô đang đi bộ trên vỉa hè thì bị một nghi phạm lạ mặt giật lấy ví của cô. Một cuộc tranh giành chiếc túi xách xảy ra khiến nạn nhân ngã xuống đất. Một người qua đường đã đến giúp đỡ nạn nhân, còn nghi phạm buông chiếc ví rồi lên xe bỏ chạy.

.

Vào khoảng 4:15 chiều, một sĩ quan đã phát hiện 1 xe giống chiếc xe bọn cướp ở khu vực đường Hyde và Chestnut và thông báo cho cảnh sát trong khu vực. Cảnh sát mặc thường phục và được giao nhiệm vụ bí mật khác đã xác định vị trí chiếc xe bị tình nghi và duy trì sự giám sát chiếc xe đó, đồng thời lập kế hoạch với các đơn vị tuần tra và người giám sát được chỉ định để chận chiếc xe đó một cách an toàn nhất có thể theo chính sách của Bộ.

.

Trong khi theo dõi chiếc xe nghi phạm, cảnh sát chứng kiến một số vụ cố gắng cướp, cùng với một vụ cướp. Khi cảnh sát ra chận xe nghi can, người ngồi trong xe không chịu nhường đường và một cuộc truy đuổi bắt đầu. Cuộc truy đuổi chấm dứt ở khu vực Embarcadero và Bryant khi cả 2 nghi phạm, được xác định là Francisco Zamora, 18 tuổi, ở Oakland và Darren Nguyen, 18 tuổi, ở Alameda, rời khỏi xe và một cuộc truy đuổi bằng chân xảy ra sau đó. Cảnh sát đã bắt cả hai nghi phạm và thu giữ súng đã nạp đạn từ Zamora và Nguyễn.

.

⚪ ---- Một người đàn ông ở Lincoln (Nebraska) đã bị bắt vào tối Chủ nhật vì bị cáo buộc đốt nhiều vật dụng khác nhau tại một khu chung cư gần Đường 25 và K. Cảnh sát được gọi đến khu chung cư ngay trước 11 giờ đêm. sau khi nhận được báo cáo về việc ai đó đã châm lửa đốt mọi thứ. Cảnh sát đã liên lạc với Stanley Phan, 39 tuổi tại nhà của Phan và nhìn thấy các vết cháy, hư hại do khói và “giấy tờ ở nhiều trạng thái cháy và tro” trong nhà Phan. Phan bị bắt và tống vào tù vì tội đốt phá cấp độ một. LPD ước tính thiệt hại căn hộ là 5.000 USD. Không có thương tích nào được báo cáo.

.

⚪ ---- TIN VN. Mắc áo thép Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá giá hơn 220%. Theo VnBusiness. Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông tin, sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam tiếp tục bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá với mức thuế lên tới 220,68%. Ngoài ra, sản phẩm này cũng đang bị áp thuế chống trợ cấp với mức thuế là 31,58%.

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp du lịch cảnh báo giả mạo website ngoại giao làm visa 'lừa đảo'. Theo TTXVN. Chiều 7/9, Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt phát hành văn bản khẳng định không có sự liên quan và không chịu trách nhiệm về các “dịch vụ” bất hợp pháp do website: checkvisa.vn cung cấp. Cụ thể, từ đầu tháng 8/2023 đến nay, nhiều khách hàng phản ánh về việc tìm kiếm, truy cập vào website: checkvisa.vn và nhầm tưởng đây là trang web của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đã có khách hàng được tư vấn nội dung không đúng quy định pháp luật khi khách hàng gọi điện cần hỗ trợ và tư vấn.

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp FDI hầu hết chỉ chuyển giao công nghệ giữa công ty mẹ với công ty con. Theo Báo Tuôi Trẻ. Từ tháng 7-2018 đến hết 2022 có 400 hợp đồng chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam, nhưng đây là hoạt động chuyển giao công nghệ giữa công ty mẹ với công ty con, công nghệ không lan tỏa đến khu vực trong nước. hông tin được ông Đặng Đình Tùng, vụ phó Vụ đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đưa ra tại Hội thảo thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 7-9 tại Hà Nội. Cũng theo ông Tùng, các hợp đồng chuyển giao công nghệ những năm qua chủ yếu đến từ nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ, ASEAN.

.

⚪ ---- HỎI 1: Viễn ảnh lụt: Dân da màu thiểu số sống dưới mực các bờ đê cũ nhiều hơn da trắng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu từ 2 đại học Tufts University và Mississippi State University đưa ra bản nghiên cứu hôm thứ Ba, cho thấy các nhóm thiểu số bao gồm cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha (Hispanic: nói tiếng T6ay Ban Nha) và người Mỹ bản địa (Native American: da đỏ) có nhiều khả năng sống sau những con đê "phụ", những bờ kè bằng đất để bảo vệ khỏi nước lũ hơn người Da trắng. Theo nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Earth's Future, họ phát hiện ra rằng có “một lượng lớn các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn” sống đằng sau những con đê đổ nát.

.

Bài báo viết: “Mô hình lũ lụt ngày càng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra ở một số khu vực, gây ra rủi ro đáng kể cho nền kinh tế, sự an toàn và phúc lợi của quốc gia”. Người gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ chênh lệch cao nhất so với bất kỳ nhóm thiểu số nào, 40%, ở cấp quốc gia mặc dù dân số Da đen có sự chênh lệch cao hơn ở Trung Tây và Đông Nam.

.

Các nhà nghiên cứu cho biết trong một bản tin: “Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Miền Tây Hoa Kỳ có sự đại diện bất bình đẳng nhất trong các cộng đồng có đê, với tỷ lệ đại diện cao hơn lần lượt là 57% và 51% của các nhóm thiệt thòi đằng sau các bờ đê”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Science_News/2023/09/06/minorities-live-behind-subpar-levees/6131693965349/

.

⚪ ---- HỎI 2: Trời nắng, nóng kinh hoàng, làm hại 25% doanh nghiệp ở Texas?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khảo sát cho thấy 25% doanh nghiệp ở Texas cho biết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và năng suất trong mùa hè này. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã hỏi khoảng 350 doanh nghiệp xem họ có cảm thấy tác động của cái nóng mùa hè hay không và khoảng 25% cho biết họ cảm thấy tác động tiêu cực.

Chi tiết:

https://www.nbcdfw.com/news/local/survey-shows-a-quarter-of-texas-businesses-say-extreme-heat-negatively-impacted-revenue-and-productivity-this-summer/3330569/

.

.