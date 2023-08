Tham nhũng thắng lớn, đảng thua to

Sau 11 năm chống Tham nhũng, Tiêu cực (2012-2023), tình trạng suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, nguyên nhân đẻ ra tham nhũng, vẫn nghiêm trọng, lan rộng và tinh vi trong mọi lĩnh vực. Tại sao? Bởi vì: “Vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm; không quyết tâm, quyết liệt.” (báo Nhân Dân, ngày 18/07/2023).



Những người này nằm trong: “Tổ chức cán bộ, quản lý đầu tư và đấu thầu, quản lý tài nguyên, giải ngân vốn đầu tư công, tài chính, ngân sách, quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường, chứng khoán , và nhiều lĩnh vực khác”. Toàn là những nơi béo bở, nhìn đâu cũng thấy tiền. Nhưng quan trọng là ở chỗ, theo báo Nhân Dân: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, người thực thi công vụ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gây bức xúc dư luận xã hội.”



DÂN HOANG MANG



Bài báo chữa cháy rằng: “Sự liêm chính của bộ máy Nhà nước, kỷ cương, kỷ luật của xã hội đã được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số người do thiếu thông tin, nhận thức vấn đề chưa đầy đủ cho nên đã không thấy hết được tác động sâu sắc của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với phát triển kinh tế-xã hội, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Thậm chí có người dao động, phủ nhận hoặc tìm cách chống đối, ngăn cản công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam.”

Dân hoang mang là phải, vì chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã than rằng: “Vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm như thế, nhưng tham nhũng tiêu cực vẫn cứ trơ. Sai phạm xảy ra ngay trong quá trình kiểm tra. Liệu có ai là chỗ dựa, có ai chống lưng cho hành vi tham nhũng tiêu cực hay không?" (báo VietNamNet, ngáy 20/01/2022)



Lời than của ông Trọng cho thấy “những kẻ tham nhũng không sợ đảng”, tiếp tục đục khoét, móc túi dân như “kẻ điếc không sợ súng”. Bằng chứng được báo Nhân Dân trưng ra: “Thực tiễn cho thấy ở tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát sinh tư tưởng né tránh việc khó, làm việc cầm chừng, thậm chí có nơi "án binh bất động". Không ít lĩnh vực có biểu hiện trì trệ, chậm tiến độ. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết đoán.

Tuy đảng không nhìn nhận, nhưng lý do nhiều người trách nhiệm đã “né tránh” vì “dại gì mà đập đầu vào đá” trong khi ai cũng biết tham nhũng đã diễn ra ở mọi nơi, mọi lĩnh vực từ Trung ương xuống cơ sở trong hệ thống lãnh đạo. Đó là lý do tại sao bài viết của báo Nhân Dân phải nói thẳng ra rằng: “Nhưng “môt bộ phận” là nhiều hay ít trong số trên 200 ngàn viên chức nhà nước? “(báo Pháp Luật Online, ngày 1/08/2022)Như vậy, nếu tính chung cà 3 nơi gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó gồm 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ) thì số người “ăn cơm của dân để tham nhũng” là bao nhiêu?Chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan trả lời: “(báo Pháp luật Online, ngày 12/06/2016)Tuy nhiên, công tác “giảm biên chế” chỉ bắt đầu từ ngày 20/07/2023 với chỉ tiêu giảm 5% công chức, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách. Nhưng liệu việc giảm này có diệt được tham nhũng không hay guồng máy lại phình ra to hơn như chính kế hoạch “giảm biên chế”?LẠI ĐỔ VẠChưa ai biết, nhưng có một điều ai cũng thây, đó là: Khi thất bại thì lập tức đảng bào chữa và đổ tội ngay cho “các thế lực thù địch” để chạy tội. Hành động này xuất hiện trên báo Nhân Dân, ngày 18/07/2023: “Nhưng “các thế lực thù địch” là ai và tại sao lại phải hành động “đục nước béo cò” cho đảng có lý do thối thoát trách nhiệm thất bại của chính mình? Thất bại ấy bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng, những người bị báo Nhân Dân lên án có: “GIẶC NỘI XÂM