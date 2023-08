Cố đấm ăn xôi làm gì?

Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo đảng CSVN biết rõ cán bộ, đảng viên, sinh viện và học sinh chán học Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối Đảng như thế nào nhưng vẫn cứ “cố đấm ăn xôi” để lãng phí thời giờ và tiền bạc. Về mặt “cán bộ, đảng viên”, từ năm 2018 đã có bài viết của Trường Chính trị Tỉnh Cà Mâu ngày 07/12/2018, theo đó: “Lười học tập lý luận chính trị là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây là một căn bệnh khá nguy hiểm đối với cán bộ, đảng viên. Suy thoái đó diễn ra mà không ngăn chặn sẽ dẫn đến coi thường lý luận, không đủ sức bảo vệ chính mình và dễ tiếp thu tư tưởng trái chiều.”TS Văn Thị Thanh Mai cũng nói với báo QĐND ngày 19/12/2019 rằng: “Trong nhiều năm qua, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị và không ít cán bộ, đảng viên không nhận thức đầy đủ về yêu cầu cần thiết phải học tập LLCT mà thường tập trung cho học tập chuyên môn, nghiệp vụ. Đã có không ít người thiếu tự giác, không chủ động tham gia học tập LLCT, thậm chí trốn tránh hoặc xin thôi không tham gia học tập. Khi đi học thì “đánh trống ghi tên”, vừa học, vừa tham gia các công việc khác hoặc nghỉ giữa chừng, học không nghiêm túc, gượng ép, đối phó; vi phạm quy chế học tập như nhờ học, nhờ thi hộ, bỏ học, bỏ thi. Cá biệt, có người đã xin “nợ” việc học tập LLCT, nợ cả bằng cao cấp LLCT khi bổ nhiệm…”LÝ DO CHÁN HỌCLý do lười học, theo Tạp chí Cộng sản (TCCS) ngày 06/05/2022: nhiều người cho việc học là vô ích, gây lãng phí vì không tạo ra công ăn việc làm; học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn với thực tiễn. TCCS viết: “Nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện coi thường học tập lý luận chính trị nói chung, nghị quyết của Đảng nói riêng, cho rằng chỉ cần có trình độ chuyên môn là đủ, chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu, học tập, nắm vững đường lối, nghị quyết của Đảng nói riêng, lý luận chính trị nói chung.”Bài báo kể tiếp: “ Không ít cán bộ, đảng viên được cơ quan, đơn vị chọn cử đi học nhưng lại mang tư tưởng học theo kiểu đối phó, “có mặt” để điểm danh mà chưa tuân thủ đúng quy định về giờ giấc học tập, chưa thực tâm chú ý lắng nghe báo cáo viên, giảng viên truyền thụ kiến thức; một bộ phận học viên còn mặc nhiên sử dụng điện thoại để lướt web hoặc vô tư nói chuyện riêng trong giờ học. Thậm chí, sau mỗi buổi học, đợt học, nhiều học viên còn “bỏ quên” tài liệu học tập ngay tại hội trường, trong bàn học, lớp học. Khi làm bài thi, bài thu hoạch thì tình trạng sao chép tài liệu một cách máy móc diễn ra khá phổ biến, ít chịu đào sâu suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề thực tiễn đã và đang đặt ra.”Học viên còn bị lên án: “Học không vì mục đích tự thân mà vì lý do thăng tiến; học để lấy bằng cấp, để đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn…”Đối với cán bộ giảng viên, tạp chí Cộng sản than phiền đã có “những hạn chế trong công tác giáo dục lý luận”, như là: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới…”Chi tiết hơn, bài báo cho biết: “Trong công tác giảng dạy, một bộ phận giảng viên, báo cáo viên chưa tích cực, chủ động trong việc cập nhật những thông tin, kiến thức mới trong các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Nội dung và phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả còn nhiều bất cập. Thiếu sự phối hợp giữa đơn vị cử cán bộ đi học với cơ sở đào tạo trong quản lý người học…”Báo Quân đội nhân dân (QĐND) viết: “Một số lượng lớn đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy các môn LLCT (lý luận chính trị) chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, còn lúng túng trong quá trình cập nhật những kiến thức mới. Một bộ phận cán bộ giảng dạy không tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên. Giảng dạy thuyết trình theo kiểu tiếp nhận một chiều còn khá phổ biến; chưa phát huy hết tính sáng tạo và tư duy phản biện của người học dẫn tới tâm lý chán nản, không hứng thú ở người học, học chỉ là để thi qua môn, học đối phó chứ không phải “học để hành” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.” Bài báo kết luận: “Học theo kiểu ‘cưỡi ngựa xem hoa’” (báo QĐND, ngày 22/02/023).Như vậy, kể cả “người đi học” và “người dậy học” đều “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đối với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh. Họ không còn muốn “kiện định” và “tuyệt đối trung thành” mù quáng như Lãnh đạo đảng.NGUY TOVì vậy, đảng đã ra lệnh phải “theo dõi tư tưởng chính trị” của cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong Quân đội và Công an. Riêng đối với lớp “cán bộ lý luận”, một bài viết trên Tạp chí Cộng sản ngày 05/12/2022 đã cảnh giác rằng: “Nếu đội ngũ cán bộ lý luận “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì hiểm họa sẽ gấp bội phần so với đội ngũ cán bộ khác. Vì vậy, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ lý luận là vấn đề cấp bách hiện nay.”