- Báo Đức: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 54 tuổi, đang trốn ở Đức, được an ninh Đức bảo vệ. Bà Nhàn là tình nhân lâu năm của Thủ Tướng Phạm Minh Chính, 64 tuổi. Chính muốn lên Tổng Bí Thư CSVN Thay Trọng, bị phe bảo thủ vây đánh. Họ có với nhau 1 cô con gái. - Georgia: trong tuần lễ này, dự kiến Biện lý quận Fulton sẽ nộp cáo trạng truy tố Trump

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty AIC (trái), đang bị truy nã và trốn ở Đức, được an ninh Đức bảo vệ, và đương kim Thủ tướng VN Phạm Minh Chính, 64 tuổi. Báo Đức nói rằng cặp tình nhân nổi tiếng nhất VN này có chung 1 cô con gái. Chính hy vọng lên chức Tổng Bí Thư CSVN, bị phe bảo thủ truy bức.

- Georgia: trong tuần lễ này, dự kiến Biện lý quận Fulton sẽ nộp cáo trạng truy tố Trump

- Foxe News liệt kê 8 ứng cử viên đủ điều kiện tranh luận: Trump, Pence, DeSantis, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Tim Scott, Chris Christie và Doug Burgum.

- Trump lộ ra dấu hiệu tuổi già: nêu tên một người không có thực để chửi mắng Joe Biden.

- Keith Kellogg, cựu cố vấn của Mike Pence, lên mạng của Trump, đấu tố Pence.

- Geoff Duncan (Cựu Phó Thống đốc Georgia) đã bị gọi ra trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton nơi dự kiến truy tố vụ Trump xin 11.780 phiếu

- Nhóm luật sư của Trump xin quyền Tu Chính Án cho Trump, bớt siết ngặt.

- Ron DeSantis lần đầu nói thẳng: trong bầu cử 2020 Trump đã thua, Biden đã thắng.

- Rudy Giuliani đang dọn nhà: rao bán căn chung cư New York giá 6,5 triệu USD.

- Thẩm phán Lewis Kaplan bác đơn Trump đối với nhà văn nữ E. Jean Carroll

- Thẩm phán Aileen Cannon (Florida) chất vấn Công tố về "tính hợp pháp của việc sử dụng một đại bồi thẩm đoàn ngoài Florida" -- thực tế, Trump trộm hồ sơ mật ở thủ đô DC về giấu ở Florida, thì bồi thẩm đoàn ở DC cũng không sai. Cannon cơ nguy bị Tòa kháng án thay.

- LS John Eastman (người cố vấn Trump lật ngược bầu cử 2020) xin tòa Caliofrnia hoãn xử vụ tước giấy hành nghề luật của ông

- Bình luận gia MSNBC Joe Scarborough: Trump hù dọa công tố bằng giọng "tướng cướp"

- Bernie Kerik (người Trump thuê để điều tra "gian lận" bầu cử năm 2020) bị công tố phỏng vấn 5 giờ liền.

- Bão khắp miền đông Hoa Kỳ, làm ít nhất 2 người chết, mất điện 1 triệu căn nhà và cơ sở kinh doanh, 2.600 chuyến bay bị hủy, 7.900 chuyến bay khác bị hoãn

- Tin tặc TQ xâm nhập mạng phòng thủ Nhật trong năm 2020-2021.

- Mỹ: Nga và TQ đang tích cực tìm con đường hợp tác quân sự

- Không lưu giữ các liên lạc điện tử cho hồ sơ kế toán, 11 công ty bị SEC phạt.

- Zelensky: Nga bắn 2 hỏa tiễn vào tòa nhà dân cư ở Pokrovsk, khiến nhiều người chết.

- Cố vấn của Tổng thống Zelensky: nếu ngưng bắn ngay bây giờ, là cho Nga chiếm 1/2 lãnh thổ Ukraine, và tương lai Nga sẽ xâm lăng đẫm máu hơn.

- Ukraine: quốc phòng Ukriane đã "ổn định"

- Ukraine: bắt 1 phụ nữ âm mưu giúp kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky.

- Biên phòng Ba Lan xin thêm 1.000 quân tới biên giới với Belarus.

- Bạch Ốc sẽ xin Quốc hội duyệt 1 gói tài trợ khác cho Ukraine khoảng "10 tỷ đô la"

- Thổ Nhĩ Kỳ: 15.000 tấn ngũ cốc đã bị tràn ra ngoài vì vụ nổ làm hỏng các kho silo chứa ngũ cốc tại Cảng Derince

- Ukraine: hỏa tiễn Nga bắn vào thành phố Pokrovsk, làm chết 7 người, với ít nhất 67 người bị thương.

- Tổng thống Biden ký hiệp định thương mại giữa Mỹ-Taiwan. Trung Quốc hù dọa.

- Năm 2045, dân da trắng không phải gốc Tây Ban Nha sẽ giảm xuống dưới 1/2 so với tổng dân số Hoa Kỳ. S8ác dân hợp chủng đông dần.

- Cái nóng mùa hè làm chết hàng trăm con bò ở Iowa và nhiều tiểu bang khác ở Trung Tây.

- Hoa Kỳ: Giá nhà đang tăng trở lại và đạt mức cao mới tại nhiều nơi.

- Californmia: đưa hình nộm lên xe để chạy cao tốc xa lộ, bị phạt.

- TIN VN. Lào Cai: Hàng trăm ngôi nhà ngập nước, người dân chạy thoát thân do vỡ ống cống hồ thải quặng.

- TIN VN. Cần Thơ: Thương hồ bỏ chợ nổi, cửu vạn thất nghiệp nháo nhác mưu sinh.

- HỎI 1: Thế hệ Z (sinh từ 1997-2012) sẽ tìm việc khó khăn hơn, khi rời đại học? ĐÁP 1: Chỉ một phần.

- HỎI 2: Muốn tránh dị ứng đậu phộng về sau, trẻ em mới chập chững biết đi nên được cho từ từ ăn đậu phộng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-8/8/2023) ⚪ ---- Không lưu giữ các liên lạc điện tử cho hồ sơ kế toán, 11 công ty bị SEC phạt. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Hoa Kỳ nói hôm thứ Ba rằng họ đã truy tố 11 công ty với "những thất bại lan rộng và lâu dài" trong việc lưu giữ và bảo trì thông tin liên lạc điện tử. Các công ty thú nhận rằng ít nhất kể từ năm 2019, nhân viên của họ thường liên lạc qua nhiều nền tảng nhắn tin khác nhau trên thiết bị của họ, bao gồm Signal, WhatsApp và iMessage.

Theo SEC, các công ty đã chấp nhận sự thật và trách nhiệm của họ. Ngoài ra, họ cũng đồng ý trả khoản tiền phạt tổng cộng là 289 triệu đô la trong khi "thực hiện các cải tiến đối với các chính sách và thủ tục tuân thủ của họ để giải quyết những vi phạm này." Một số công ty có liên quan là Wells Fargo Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp và SMBC Nikko Securities America.

"11 công ty giải quyết ngày hôm nay đã thừa nhận rằng hành vi của họ đã vi phạm luật liên quan đến các yêu cầu quan trọng này và đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các vi phạm tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng các thực thể khác do SEC quản lý cũng đã vi phạm tương tự và vì vậy công việc của chúng tôi là thực thi Việc tuân thủ trong toàn ngành vẫn tiếp tục," Sanjay Wadhwa, Phó Giám đốc Thực thi, cho biết.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và cựu Tổng thống Trump có thể sẽ đối mặt tranh luận trực tiếp với nhau trên TV trực tiếp. Fox News đưa tin, Pence đã trở thành ứng cử viên thứ tám của Đảng Cộng hòa đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào ngày 23 tháng 8. Pence đủ điều kiện bằng cách đạt đến ngưỡng có 40.000 nhà tài trợ — trước đó Pence đã đạt đến ngưỡng khác là đạt ít nhất 1% trong các cuộc thăm dò, Politico.

Những ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tranh luận: Trump, Pence, Thống đốc Florida Ron DeSantis, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc và Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie và Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum. Câu hỏi lớn bao trùm cuộc tranh luận là liệu Trump có tham gia hay không. Trump đã đe dọa sẽ vắng mặt và báo Axios viết rằng có khả năng Trump sẽ vắng mặt.

⚪ ---- Mọi con mắt đang đổ dồn về Georgia trong tuần lễ này, nơi dự kiến sẽ có một bản cáo trạng khác đối với cựu Tổng thống Trump. Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) đã điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược bầu cử 2020 và nhiều người dự kiến ​​trong tháng này sẽ đưa ra bản cáo trạng thứ tư trong năm chống lại Trump. “Công việc đã hoàn thành,” Willis gần đây đã nói với các hãng tin địa phương ở Atlanta. “Chúng tôi đã làm việc được hai năm rưỡi. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi tới."

Willis trước đây đã khuyên các quan chức an ninh tòa án rằng bà có thể nộp bản truy tố Trump vào tuần lễ thứ 2 hoặc thứ 3 của tháng 8/2023. Bất kỳ cáo buộc nào do Willis đưa ra cũng liên quan đến vụ Trump đòi lật ngược bầu cử 2020 và ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực [sang Tổng Thống Biden].

⚪ ---- Trump lộ ra dấu hiệu tuổi già: nêu tên một người không có thực. Trump dường như bối rối hô, thứ Hai về tên của một cộng sự kinh doanh của Hunter, con trai Tổng thống Joe Biden. Trong một cơn thịnh nộ trên nền tảng Truth Social của mình, Trump đã đề cập đến một người tên là "Keven Archer" thay vì Devon Archer, người gần đây đã đưa ra lời khai trước Ủy ban Giám sát Hạ viện.

Trump viết: “Họ vừa tìm thấy một lá thư từ Crooked Joe Biden gửi trực tiếp cho Keven Archer. Ồ, quá nhiều cho Joe không biết gì về tất cả số tiền mà anh ta tống tiền." Thực tế, theo Fox News, Biden đã không đề cập đến công việc kinh doanh của con trai mình trong bức thư cảm ơn Archer năm 2011 vì đã tham dự bữa tiệc trưa.

⚪ ---- Keith Kellogg, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Mike Pence, đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai gọi ông chủ cũ của mình là “không xứng đáng với chức vụ tổng thống” và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trump. “Tôi đã làm việc cùng với nhiều nhà lãnh đạo trong những năm phục vụ cho Quốc gia này,” Kellogg viết trên mạng Truth Social của Trump. “Trong số họ, Tổng thống Donald J. Trump nổi bật với tư cách là một nhân vật có quyết tâm không lay chuyển, tầm nhìn sâu sắc đối với nước Mỹ và sự can đảm để đứng vững trước những người khác.” Kellogg tiếp tục chia sẻ “sự thất vọng về những hành động gần đây của [Pence] liên quan đến Tổng thống Trump” và cáo buộc Pence “tránh đối đầu”. (ghi chú: Thực tế, Pence biết Trump sai, nhưng đã tránh đối đầu suốt 4 năm qua, chỉ tới khi Công tố đặc biệt Jack Smith gửi trát đòi mới chịu khai sự thật về chuyện Trump chà đạp Hiến pháp.)

⚪ ---- Geoff Duncan (Cựu Phó Thống đốc Georgia) đã bị triệu tập để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton đang nghe bằng chứng chống lại Donald Trump trong cuộc điều tra về vai trò của Trump trong việc lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin. Duncan nói với AJC rằng ông chưa nhận được ngày gặp đại bồi thẩm đoàn nhưng nói trên mạng xã hội rằng anh ấy sẽ “chia sẻ sự thật mà tôi biết về cuộc điều tra này với hy vọng tìm ra điều gì đã thực sự xảy ra.”

Greg Bluestein và Tamar Hallerman viết cho The AJC rằng “Đó được coi là dấu hiệu cho thấy Duncan sẽ đồng ý làm chứng - điều mà ban đầu ông đã không làm khi nhận được trát đòi hầu tòa vào năm ngoái để nói chuyện với một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt riêng biệt để điều tra xem liệu Trump có vi phạm luật Georgia hay không với nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Trump."

Bản tin lưu ý rằng Duncan trước đây đã cùng với các quan chức Đảng Cộng hòa khác thách thức trát đòi hầu tòa, tuyên bố đặc quyền lập pháp đã bảo vệ họ khỏi việc ra khai như vậy. Duncan là một trong số ít nhất bốn người đã nhận được trát hầu tòa từ Biện lý quận Fani Willis, người được cho là sắp đưa ra quyết định về việc có nên truy tố Trump và một số đồng minh hay không.

Duncan là một đảng viên Cộng hòa bảo thủ, người đã công khai chia tay với Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2020. Hia phóng viên Bluestein và Hallerman viết rằng Duncan “là người thẳng thắn phản đối các thuyết âm mưu ủng hộ Trump... Với tư cách là chủ tịch Thượng viện bang, Duncan cũng xung đột với các nhà lập pháp chủ chốt, những người nằm trong số những đồng minh có tiếng nói nhất của Trump trong tiểu bang. Duncan đã tước quyền của 3 nhà lập pháp ủng hộ nỗ lực lật ngược bầu cử theo Trump.”

Duncan đã từ chối tái tranh cử vào vị trí của mình, thay vào đó ủng hộ đảng Cộng hòa thời hậu Trump trong cuốn sách mà ông là tác giả có tựa đề “GOP 2.0”.

⚪ ---- Nhóm luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các quy định ít nghiêm ngặt hơn so với những quy định mà các công tố viên yêu cầu liên quan đến việc ông sử dụng bằng chứng được cung cấp trong vụ kiện chống lại Trump, theo CNN đưa tin.

"Trong một phiên tòa xét xử về các quyền của Tu chính án thứ nhất [tự do phát biểu], chính phủ đã tìm cách hạn chế các quyền của Tu chính án thứ nhất", các luật sư của Trump được cho là đã ghi trong hồ sơ tòa án, cáo buộc các công tố và Công tố đặc biệt Jack Smith tham gia vào một nỗ lực có động cơ chính trị nhằm hạn chế các quyền của Trump. Vấn đề là, bây giờ, quyền tự do nói của Trump cần bị hạn chế ở mức độ nào?

⚪ ---- Ron DeSantis hôm thứ Hai đã bác bỏ thẳng thừng ý kiến cho rằng Donald Trump là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử 2020. “Tất nhiên là Trump thua,” thống đốc Florida nói với NBC News. AP lưu ý rằng DeSantis thường tránh né các câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi, nhưng bây giờ trở nên hung hăng hơn trong vấn đề này. Ví dụ: khi được hỏi ở Iowa hôm thứ Sáu về những tuyên bố về một cuộc bầu cử bị đánh cắp, DeSantis trả lời: "Tất cả những giả thuyết được đưa ra đều không được chứng minh là đúng", theo Politico. Tại New York Times, Nicholas Nehamas trình bày theo cách này: "Lập trường ngày càng hiếu chiến của ông DeSantis cho thấy các vấn đề pháp lý của ông Trump đã khiến các đối thủ Đảng Cộng hòa của ông ấy tìm cách lợi dụng."

Trong cuộc phỏng vấn của NBC, DeSantis lần đầu tiên tiếp cận câu hỏi một cách gián tiếp. "Ai đặt tay lên cuốn Kinh thánh vào ngày 20 tháng 1 cứ sau 4 năm là người chiến thắng" (ám chỉ Joe Biden thắng), anh nói với Dasha Burns của NBC. Nhưng khi Burns thúc ép anh ấy đưa ra câu trả lời có hoặc không về việc liệu Trump có thắng hay không, DeSantis trả lời: "Tất nhiên là Trump thua", rồi nói thêm, "Joe Biden là tổng thống." Sau đó, một phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Trump đã đáp trả, "Ron DeSantis thực sự nên ngừng trở thành người cổ vũ nhiệt tình nhất cho Joe Biden."

⚪ ---- Có vẻ như Rudy Giuliani đang dọn nhà. Theo Insider, cựu thị trưởng thành phố New York đã trở thành tay sai của Trump gần đây đã rao bán căn hộ lâu năm của ông ở Manhattan, nằm ở khu Upper East Side hào nhoáng của thành phố, với giá 6,5 triệu USD. Bản thân danh sách không đề cập đến chủ sở hữu gây tranh cãi của đơn vị, thay vào đó báo trước những điểm tốt hơn của tài sản sang trọng, bao gồm “thang máy bán tư nhân”, tấm ốp gỗ sồi và phòng ngủ chính “lớn”. Căn hộ từng là địa điểm của một cuộc đột kích khét tiếng của FBI trong thời gian Giuliani làm việc ở Ukraine, báo Insider lưu ý. Cả Giuliani, cố vấn chính trị của ông cũng như người môi giới đều không trả lời yêu cầu bình luận của báo này.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan hôm thứ Hai đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu phản tố của cựu Tổng thống Donald Trump đối với nhà văn nữ E. Jean Carroll, rằng đơn Trump kiện ngược dựa trên cơ sở không chứng minh được rằng Carroll đã đưa ra những tuyên bố sai sau khi bồi thẩm đoàn ra phán quyết có lợi cho cô trong vụ kiện lạm dụng tình dục chống lại Trump vào tháng 5/2023. Tuyên bố của Trump bắt nguồn từ câu trả lời của Carroll cho một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn của CNN vào ngày 10 tháng 5/2023.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Carroll được hỏi cô cảm thấy thế nào sau khi bồi thẩm đoàn ở New York ra phán quyết rằng Trump lạm dụng tình dục cô nhưng không cưỡng hiếp cô theo định nghĩa của Luật New York. Carroll nói, "Ồ vâng, anh ấy đã làm." Trump lập luận rằng tuyên bố này là sai và phỉ báng.

Lập luận của Trump dựa trên sự hiểu biết rằng tòa án không xác định Trump đã "thâm nhập âm đạo của cô ấy bằng dương vật của mình", Kaplan viết và đồng ý rằng đó là quyết định. Tuy nhiên, sau đó Trump viết rằng mặc dù Trump không phải chịu trách nhiệm về tội hiếp dâm theo luật tiểu bang, nhưng trên thực tế, anh ta đã cưỡng hiếp Carroll "bằng kỹ thuật số -- chứ không phải bằng dương vật của anh ta." Kaplan phán rằng Trump đã không đưa ra đủ bằng chứng cho thấy tuyên bố của Carroll là sai hoặc ít nhất là không đúng về cơ bản, vốn là tiêu chuẩn cho vụ án dân sự.

Kaplan đã đưa ra một lệnh riêng hôm thứ Hai cho phép các luật sư của Carroll chia sẻ video về lời Trump khai với văn phòng của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg. Trump được lệnh phải trả cho Carroll khoản bồi thường ước tính 5 triệu đô la. Yêu cầu của Trump về một phiên tòa mới đã bị từ chối vào tháng 7/2023. Hồi tháng 6/2023, Kaplan đã ra phán quyết rằng cô Carroll được phép nộp đơn sửa đổi đơn khiếu nại của cô ấy chống lại Trump để yêu cầu giải thưởng trị giá thêm 10 triệu đô la.

⚪ ---- Thẩm phán Aileen Cannon (người do Trump bổ nhiệm và đã xử thiên vị cho Trump năm 2022) hôm thứ Hai đã yêu cầu Bộ Tư pháp giải thích việc sử dụng một đại bồi thẩm đoàn ngoài tiểu bang trong vụ truyt ố hồ sơ mật Trump giấu ở Mar-a-Lago. Yêu cầu được đưa ra để đáp lại một bộ 2 hồ sơ được nộp còn niêm phong, mà Cannon đã ra lệnh 1 thư ký loại bỏ khỏi sổ ghi chép.

Bộ Tư pháp “sẽ giải quyết tính hợp pháp của việc sử dụng thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn ngoài quận để tiếp tục điều tra và/hoặc tìm kiếm các phiên điều trần sau cáo trạng về các vấn đề liên quan đến vấn đề bị truy tố ngay lập tức trong địa hạt này,” theo bà Cannon viết.

Trong khi vụ án Mar-a-Lago đang được xử ở tòa tại Fort Pierce, Fla., phần lớn công việc của đại bồi thẩm đoàn trước khi đưa ra bản cáo trạng được tiến hành thông qua đại bồi thẩm đoàn ở Washington, D.C. Lệnh này được đưa ra khi Công tố đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu một cuộc họp với cựu đồng bị cáo của Tổng thống Trump là Walt Nauta, cảnh báo rằng luật sư của Nauta trong vụ án, Stanley Woodward, có thể không cung cấp đủ quyền lợi cho Nauta.

Trump đã nói rằng Woodward đang đại diện cho các nhân chứng khác trong vụ án. Bộ Tư Pháp lưu ý rằng tòa án có thể cung cấp thêm một cố vấn độc lập cho Nauta để đánh giá liệu Nauta có được Woodward đại diện một cách công bằng hay không. Công tố nghi rằng luật sư của Nauta sẽ hại Nauta bằng màn Lê Lai cứu Lê Lợi, sẽ cứu Trump bằng cách dồn tội cho Nauta.

⚪ ---- Một phán quyết mới đáng kinh ngạc vào thứ Hai của Thẩm phán Aileen Cannon của Quận phía Nam Florida đã tiết lộ về đại bồi thẩm đoàn (trong khi hồ sơ còn niêm phong) là cơ sở để Bộ Tư pháp có thể kêu gọi loại bỏ bà Cannon khỏi việc xét xử bản cáo trạng gồm 40 tội danh được đệ trình chống lại Donald Trump. Đó là ý kiến của cựu Công tố Hoa Kỳ Joyce Vance sau khi Cannon đặt câu hỏi về "tính hợp pháp của việc sử dụng một thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn ngoài khu vực" và đưa ra 2 kiến nghị được niêm phong bởi các công tố viên trong vụ truy tố Trump về các tài liệu mật giấu tại Mar-a-Lago.

Là một phần trong phán quyết của mình, Thẩm phán cho các công tố thời hạn đến ngày 22/8 để bảo vệ yêu cầu của họ, điều này đặt ra câu hỏi về những xung đột lợi ích có thể xảy ra bởi luật sư của phụ tá Trump, Walt Nauta, Stanley Woodward.

Tin tức về phán quyết - và ý nghĩa của nó đối với các vấn đề về quyền riêng tư của lời khai trước đại bồi thẩm đoàn - đã khiến Vance đề xuất rằng hiện tại có lý do để yêu cầu Tòa kháng án vòng 11 can thiệp và tước bỏ vụ án ra khỏi tay Thẩm phán Cannon. Vance đã tweet, "Có vẻ như thời điểm tốt để yêu cầu Tòa kháng án 11 thay thế thẩm phán."

Người dẫn chương trình MSNBC và cựu công tố viên Katie Phang đồng ý, bổ sung thêm: "Nếu Bộ Tư Pháp đệ trình một số tài liệu nhất định được niêm phong và Thẩm phán Cannon vừa tiết lộ sự tồn tại của một thủ tục tố tụng đại bồi thẩm đoàn bí mật khác, thì chúng ta có thể đang tiến hành giai đoạn đổi Thẩm phán…"

Andrew Weissmann, cựu công tố viên từng làm việc cho công tố đặc biệt Robert Mueller, lập luận rằng Cannon đang tỏ ra thiên vị hoặc thiếu hiểu biết với phán quyết mới nhất của mình: "Các tội cản trở đã được điều tra là những cáo buộc có thể đã được đưa ra ở FLA (Florida) hoặc ở DC (thủ đô) và do đó có thể được điều tra ở cả hai nơi đó. Và có hành vi [trộm hồ sơ mật] được cho là đã xảy ra bên ngoài FLA."

⚪ ---- Xin hoãn xử tước giấy hành nghề luật... Luật sư John Eastman ở trung tâm của những nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của cựu Tổng thống Trump đang yêu cầu một thẩm phán California trì hoãn các thủ tục tước giấy hành nghề luật đối với ông ta, cho thấy rằng ông ta sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang. Eastman, đã xin tòa án California trì hoãn các thủ tục tố tụng có thể tước quyền hành nghề luật sư của Eastman tại California cho đến sau khi vụ kiện chống lại Trump được giải quyết.

Trump đã bị liên bang truy tố và buộc tội vào tuần trước với các cáo buộc liên quan đến âm mưu bị cáo buộc của ông nhằm duy trì quyền lực sau khi thua cuộc đua tổng thống năm 2020. Các luật sư Randall Miller và Zachary Mayer lập luận rằng “nhiều phương tiện truyền thông” đã suy đoán Eastman là một đồng phạm giấu tên trong vụ án dựa trên các chi tiết trong bản cáo trạng. Bản cáo trạng liệt kê sáu đồng phạm giấu tên.

Luật sư đoàn California đang tìm cách ngăn cản Eastman hành nghề luật sư tại tiểu bang California, rằng Eastman đã đưa ra “tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm” về hành vi gian lận bầu cử có chủ đích, kể cả vào ngày 6 tháng 1/2021, mà cơ quan này khẳng định “đã góp phần kích động đám đông tấn công và vi phạm Điện Capitol.” Eastman phải đối mặt với 11 cáo buộc kỷ luật.

⚪ ---- Người dẫn chương trình MSNBC Joe Scarborough hôm Thứ Hai đã mô tả lời Trump đối với 1 công tố viên liên bang trong vụ truy tố chống lại Trump là lời nói của “một tướng cướp” (mobster): "Trump đã trở thành một tướng cướp hoàn toàn ở đây. Chưa hết, không có lời chỉ trích nào từ các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, rất ít từ các đảng viên Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử. Hãy để tôi nói lại lần nữa, Trump đã đe dọa một công tố viên liên bang. Và có vẻ như điều duy nhất mà các đảng viên Cộng hòa biết cách làm là thuận theo Trump một cách ngoan ngoãn hơn, giống như Lindsey Graham tuần trước. Chỉ cần xếp hàng sau một gã đang cư xử như một tướng cướp và đang đe dọa một công tố viên liên bang.”

Cựu tổng thống Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tuần trước, đã viết về Jack Smith, Công tố đặc biệt trong vụ án hình sự buộc tội ông ta làm việc để lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, Trump viết chữ lớn, "NẾU MÀY DÍ TẤN CÔNG TAO, TAO SẼ DÍ TẤN CÔNG MÀY LẠI." (“IF YOU GO AFTER ME, I’M COMING AFTER YOU!”)

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

⚪ ---- Bernie Kerik, cựu ủy viên cảnh sát thành phố New York, người đã giúp chiến dịch tranh cử của Trump điều tra những tuyên bố vô căn cứ về hành vi gian lận bầu cử vào năm 2020 và hơn thế nữa, đã gặp các công tố tại văn phòng của Công tố đặc biệt Jack Smith hôm thứ Hai, theo luật sư của ông nói với CNN. Cuộc họp kéo dài khoảng 5 giờ và được cho là chủ yếu đề cập đến nỗ lực của luật sư Rudy Giuliani từng là luật sư của Trump nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Smith không có mặt.Kerik đã thảo luận về “những gì nhóm Giuliani đang làm” và “tất cả những nỗ lực mà họ đã thực hiện vào thời điểm đó để xử lý tất cả các khiếu nại về gian lận, để xem họ có thể làm gì để đuổi theo họ,” luật sư Tim Parlatore cho biết. “Thực sự là kiểu thiết lập điều đó vào thời điểm đó, khi họ không thực sự có thể thiết lập bằng chứng, họ có lý do có thể xảy ra và họ đang theo đuổi cuộc điều tra một cách thiện chí.” Cuộc đối thoại với nhóm của Smith là dấu hiệu hoạt động đầu tiên của văn phòng Công tố đặc biệt kể từ khi bản cáo trạng hình sự chống lại cựu tổng thống được đưa ra trong cuộc điều tra gian lận bầu cử vào tuần trước ở tòa thủ đô. Giuliani dường như là một trong sáu người được gọi là “đồng phạm” trong bản cáo trạng, nhưng vẫn chưa bị truyt ố trong vụ án.⚪ ---- Những cơn bão mạnh trên khắp miền đông Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã khiến ít nhất 2 người chết trong khi hơn một triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Mưa đá, sét và gió mạnh đã tấn công một số tiểu ang, với việc Sở Thời tiết Quốc gia đưa ra cảnh báo lốc xoáy cho khu vực rộng lớn hơn của thủ đô Washington, D.C. Ở Nam Carolina, một cậu bé 15 tuổi bị cây đổ đè chết khi đến nhà ông bà ngoại, theo quận Anderson County, trong khi một người đàn ông ở Alabama chết vì sét đánh. Hơn 2.600 chuyến bay đã bị hủy và gần 7.900 chuyến bay khác bị hoãn trong cơn bão.⚪ ---- Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng chính phủ Nhật không thể xác nhận việc rò rỉ thông tin sau khi Trung Quốc xâm nhập vào mạng lưới phòng thủ của Nhật Bản hồi năm 2020, theo báo cáo của The Washington Post vào ngày 7 tháng 8. Tờ báo này cho biết, trích dẫn 3 cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, rằng việc hack vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2021. “An ninh mạng là nền tảng để duy trì và củng cố liên minh Nhật-Mỹ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nó,” ông Matsuno nói trong cuộc họp báo.Washington Post viết rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã phát hiện ra bằng chứng về việc Bắc Kinh xâm nhập vào các hệ thống máy tính tối mật của Nhật Bản, có thể lấy được dữ liệu như chiến lược quân sự, khả năng và lỗ hổng. Cụ thể, Giám đốc NSA, Tướng Paul Nakasone và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Matthew Pottinger vào thời điểm đó đã vội vã tới Tokyo để thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này.⚪ ---- Nga và Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm con đường hợp tác quân sự, một diễn biến mà Mỹ đang theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng giải quyết nếu cần thiết, theo phát ngôn viên Pentagon, Tướng Patrick Rider ngày 8/8. “Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc và Nga tiếp tục tìm cách hợp tác (quân sự). Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình này và có phản ứng thích hợp,” ông nói. Nhận xét này nhằm trả lời các câu hỏi liên quan đến các cuộc diễn tập chung của Nga và Trung Quốc gần quần đảo Aleutian ở tiểu bang Alaska.⚪ ---- Bạch Ốc sẽ yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt một gói tài trợ khác cho Ukraine ngay trong tuần này, với số tiền khoảng "10 tỷ đô la", Punchbowl đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo rằng con số, cùng với ngày chính xác khi yêu cầu sẽ được chuyển tiếp, vẫn chưa chắc chắn, do Bạch Ốc tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ. Trước đó, có thông tin cho rằng Ukraine không có đủ ưu thế trong cuộc phản công để có thể "thay đổi cán cân" trong cuộc chiến với Nga.⚪ ---- Tổng Giám đốc Ủy ban Ngũ cốc Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Guldal cho biết hôm thứ Ba rằng ước tính 15.000 tấn ngũ cốc đã bị tràn ra ngoài trong vụ nổ làm hư hỏng các kho silo chứa ngũ cốc tại Cảng Derince ở tỉnh Kocaeli gần Biển Marmara.Gudal nhấn mạnh rằng ngũ cốc được cất giữ trong kho không bị hư hại, đồng thời làm rõ rằng lúa mì được cất giữ trong các hầm chứa bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ngày 7 tháng 8 đến từ thị trường nội địa. Nhưng 13 trong số 60 giếng trong các silo, có sức chứa 95.000 tấn ngũ cốc, đã bị hư hại trong vụ nổ, dựa trên những phát hiện sơ bộ được cho là "vụ nổ bụi". Số người bị thương trong vụ việc đã lên đến mười hai người.⚪ ---- Theo Bộ Nội vụ Ukraine, số người chết trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Pokrovsk của Ukraine đã tăng lên 7 người, với ít nhất 67 người bị thương. Bộ này cho biết một tòa nhà dân cư đã bị tấn công bằng hai hỏa tiễn riêng biệt, buộc các cơ quan khẩn cấp phải tạm dừng các hoạt động cứu hộ "do có nguy cơ cao bị pháo kích lặp lại". Cảnh sát Quốc gia Ukraine cũng cho biết 31 nhân viên của họ đã bị thương trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn thứ hai khi họ tham gia nỗ lực cứu hộ. Có 7 thành viên của Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước cũng bị thương.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai nói rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga, làm hư hại một tòa nhà dân cư ở Pokrovsk, vùng Donetsk, khiến nhiều người chết. Ông nói cứu hộ đã tới hiện trường và hiện vẫn đang giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mà Moscow đã phóng 2 hỏa tiễn trúng tòa nhà. Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, tiết lộ rằng 2 người đã thiệt mạng. "Chúng ta phải ngăn chặn khủng bố của Nga... Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì họ đã làm trong cuộc chiến khủng khiếp này", Zelensky tuyên bố.⚪ ---- Mykhailo Podolyak, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Zelensky, đã gửi tới X, trước đây được gọi là Twitter, vào thứ Hai, để nói rằng nếu có lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, và nếu chiến tranh bị đóng băng, thì luật pháp quốc tế sẽ "mất lực lượng," trong khi "luật rừng" sẽ được đưa ra. Podolyak nói: "Đóng băng chiến tranh sẽ không kết thúc nó. Ngược lại, nếu Moscow giữ lại một nửa Ukraine và tiếp tục gián đoạn, họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho vòng tiếp theo."Ông giải thích rằng ngay khi các nhà lãnh đạo chính trị chủ chốt ở phương Tây thay đổi vì bầu cử, Putin sẽ tái khởi động cuộc chiến, khi đó sẽ "lớn hơn" và "đẫm máu hơn" với sự chuẩn bị tốt hơn của Moscow. Trong một kịch bản như vậy, theo quan chức này, Ukraine sẽ ở "tình thế tồi tệ hơn nhiều và có ít triển vọng rõ ràng hơn", trừ khi các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thể hiện sự sẵn sàng "chấp nhận tư cách thành viên khẩn cấp".⚪ ---- Tổng tư lệnh Quân Lực Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi, đã tuyên bố hôm thứ Hai trong một bài đăng trên Telegram rằng quốc phòng Ukriane đã "ổn định", chống lại các cuộc tấn công của Nga. Trong khi nói chuyện qua điện thoại với Tướng Quân đội Hoa Kỳ và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Zaluzhnyi nói rằng đối với cuộc tấn công, quân đội Ukraine đang tạo điều kiện "từng bước một", nhằm nỗ lực tiến lên phía trước, khi cuộc tấn công ngày càng nặng nề. chiến đấu tiếp tục. Milley trước đây đã nhận xét rằng cuộc phản công của Kiev "còn lâu mới thất bại" vì "còn rất nhiều cuộc chiến" phải giải quyết.⚪ ---- Ukraine hôm thứ Hai cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky. An ninh Ukraine (SSU) cho biết người phụ nữ, không nêu tên công khai, đã thu thập thông tin về chuyến thăm của Zelensky tới tỉnh Mykolaiv, mà họ cho rằng Nga dự định không kích vào khu vực. SSU nói, người phụ nữ chủ yếu cố gắng thiết lập hành trình của Zelensky cho chuyến thăm cũng như vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.Tuy nhiên, SSU cho biết họ "chủ động" trong việc theo dõi nghi phạm và có thể thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung cho chuyến thăm, "SSU đã bắt kẻ phản bội 'quả tang' khi cô đang cố gắng chuyển thông tin tình báo cho những kẻ xâm lược."Sau khi cô này bị bắt, an ninh đã ctìm hiểu thêm về cấp chỉ huy người Nga của cô và các nhiệm vụ mà cô ấy đã nhận. "Theo điều tra, thủ phạm là cư dân của Ochakiv và từng là nhân viên bán hàng trong cửa hàng quân trang tại một trong các đơn vị quân đội địa phương," SSU cho biết.⚪ ---- Bộ đội biên phòng Ba Lan hôm thứ Hai đã yêu cầu chính phủ gửi thêm 1.000 quân tới biên giới với Belarus. Biên phòng nói, có 350 người đã cố gắng vượt biên trái phép từ Belarus sang Ba Lan vào cuối tuần qua, bao gồm những người di cư từ Afghanistan, Syria, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Sudan, Sri Lanka, Algeria, Yemen, Bangladesh và Morocco, nâng tổng số người trong năm nay lên hơn 19.000 .Ba Lan và các thành viên Liên Âu khác đã cáo buộc Belarus trong quá khứ vận chuyển người di cư đến biên giới Liên Âu trong một "cuộc tấn công hỗn hợp". Đầu tháng này, Ba Lan nói rằng các máy bay trực thăng của Belarus đã vi phạm không phận của họ và họ đã bắt giữ một công dân Belarus bị tình nghi làm gián điệp cho Nga. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã gửi hơn 1.000 quân tới biên giới trong những tuần gần đây.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ đã ký hiệp định thương mại giữa Washington và Đài Bắc thành luật vào thứ Hai, theo Bạch Ốc tuyên bố. “Trong số những điều khác, Đạo luật [Sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về Thực hiện Thỏa thuận Thương mại Đầu tiên trong Thế kỷ 21] [United States-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation] sẽ áp đặt các yêu cầu đối với việc đàm phán một số thỏa thuận thương mại tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Đài Loan,” Biden nói trong một tuyên bố riêng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lưu ý vào tháng 6 rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng thỏa thuận thương mại để "xé toạc Đài Loan".⚪ ---- Theo dữ liệu điều tra dân số, thế hệ Z (sinh khoảng từ 1996-2010) sẽ là thế hệ người Mỹ cuối cùng có đa số là người da trắng. Vào khoảng năm 2045, những người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha sẽ giảm xuống dưới 1/2 so với tổng dân số Hoa Kỳ. Dowell Myers, giáo sư về chính sách, lập kế hoạch và nhân khẩu học tại Đại học Nam California cho biết: “Chủng tộc là biến số phức tạp nhất trong cuộc điều tra dân số và nó là biến số thu hút mọi người như thiêu thân lao vào lửa."Dữ liệu thế hệ từ cuộc điều tra dân số năm 2020 cho thấy sự đa dạng chủng tộc theo nhóm tuổi ngày càng đi lên. Người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha chiếm 77% dân số trên 75 tuổi, 67% dân số trong độ tuổi 55-64, 55% trong nhóm 35-44 và chỉ bằng một nửa trong nhóm 18-24 tuổi. Trẻ em Mỹ chỉ có 47% là người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha, theo một phân tích được công bố trong tuần này bởi William Frey, một thành viên cấp cao tại Viện Brookings.Trong những thập kỷ tới, làn sóng đa dạng đó sẽ lan truyền qua nhiều thế hệ, dẫn đến một nước Mỹ không có nhóm chủng tộc nào có thể chiếm đa số. Đến năm 2045, theo dự báo điều tra dân số, người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha sẽ giảm xuống dưới 50% so với dân số Hoa Kỳ. Đến năm 2050, người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha sẽ chiếm dưới 40% dân số dưới 18 tuổi.⚪ ---- Cái nóng mùa hè đã gây chết hàng trăm con bò ở Iowa và các tiểu bang khác ở Trung Tây. Iowa cho biết tính vào ngày cuối cùng của tháng 7, tháng nóng nhất thế giới được ghi nhận, họ đã nhận được yêu cầu xử lý gần 400 con bò chết vì nóng, Reuters đưa tin. Gary Vetter nói với hãng tin rằng hơn 50 con bò đã chết tại các trang trại chăn nuôi của hàng xóm vào cuối tháng 7 bất chấp những nỗ lực bảo vệ đàn bò. "Chúng bắt đầu gục xuống và bạn thực sự không thể làm gì được," Vetter nói. "Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó."Bò cũng chết ở Kansas, mặc dù không ở mức độ như năm ngoái, khi hàng ngàn con chết do nhiệt độ tăng vọt. Bob Noble, chủ tịch Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc Iowa, cho biết hai con bò của ông đã chết vào cuối tháng 7, đây là vụ gia súc chết liên quan đến nắng nóng đầu tiên mà ông gặp phải trong nhiều năm.⚪ ---- Theo một báo cáo mới, giá nhà đang tăng trở lại và đạt mức cao mới tại nhiều thị trường trên cả nước. Báo cáo từ Black Knight cho thấy giá đã tăng 0,8% trong tháng 6 sau khi chậm lại trong hơn một năm, đẩy giá lên mức kỷ lục ở khoảng 60% thị trường nhà ở lớn của Hoa Kỳ. Nhìn chung, mức tăng giá hàng năm cao nhất tại các thị trường ở khu vực Trung Tây và Đông Bắc Hoa Kỳ, trong khi mức tăng giá mạnh nhất được ghi nhận ở Hartford, Seattle và San Jose.⚪ ---- Bắc Californmia: đưa hình nộm lên xe để chạy xe lên cao tốc xa lộ, bị phạt. Một người lái xe ở California đã bị chặn lại trên đường cao tốc Bay Area sau khi bị phát hiện sử dụng làn đường dành cho xe chở nhiều người trong khi hành khách duy nhất của họ là một hình nộm mannequin đội mũ và đeo kính râm. CHP Marin đã đăng một bức ảnh lên câu chuyện trên Facebook của mình cho thấy hình nộm ngồi ở ghế sau của một chiếc xe hơi, đội mũ rơm, đeo kính râm, để râu, mặc quần yếm và mặc áo sơ mi tạo ảo giác có hình xăm ở tay và thân.Người phát ngôn của Cảnh sát xa lộ CHP Darrel Horner cho biết cảnh sát Susan Withers của quận Marin đang ở trên Quốc lộ 101, gần Đại lộ Ignacio, khi thấy hành khách bất thường. "Có gì đó không ổn," Horner nói với Los Angeles Times. "Cô lái xe đã dừng lại, và lạ thay, hành khách ngồi phía sau không di chuyển hay nói bất cứ điều gì." CHP cho biết vi phạm đi vào lối xe nhiều người là $490.⚪ ---- Theo báo "Nd - Journalismus von links" của Đức. Bài viết của phóng viên Marina Mai ngày 07.08.2023. Bản phỏng dịch và tóm lược từ Đức ngữ qua Việt ngữ. Nội dung cho biết bà, 54 tuổi, đang trốn ở Đức, và lần này công an VN sẽ không vào Đức được để bắt cóc như kỳ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Bản tin cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Giám đốc điều hành của công ty ngoại thương AIC, và cũng là người mua vũ khí cho VN.Hồi tháng 5/2022, công an có lệnh truy bắt bà, nhiều viên chức ngoại thương, một số nhân viên trong công ty AIC của bà và các chính trị gia y tế địa phương. Tuy nhiên, cớ bắt không phải là về các thương vụ vũ khí, mà là về gian lận và tham nhũng trong các cuộc đấu thầu xây dựng bệnh viện. Bà Nhàn và 7 nhân viên của bà dường như được báo trước và đã chạy ra nước ngoài. Kế toán trưởng của bà đã bị dẫn độ về Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi ông kế toán trưởng lưu vong hồi tháng 7/2023. Một nhân viên trốn thoát khác đang sống ở Mỹ, và Mỹ đã từ chối lời VN yêu cầu dẫn độ về VN. Nơi trốn của những người khác là không rõ.Tòa án VN đã kết án tù dài hạn vắng mặt những người bị truy nã hồi tháng 1/2023: Bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh án 30 năm tù về tội lừa đảo, tham nhũng. Tài sản của bà, trong đó có một biệt thự ở Hà Nội, đã bị tịch thu. Các báo Israel nghi ngờ lệnh bắt giữ là một cuộc tranh giành quyền lực giữa lãnh đạo đảng Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Phạm Minh Chính. Qua bà Nhà, Israel đã trở thành nước cung cấp vũ khí quan trọng cho VN và bà Nhàn đã đứng ra làm trung gian cho công việc kinh doanh này. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Nguyễn Phú Trọng (79 tuổi) thích các giao dịch vũ khí với các đối tác truyền thống Nga và Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính (64 tuổi) thích các giao dịch với Israel, Slovakia và các nước phương Tây khác.Nửa năm trước, tác giả (báo Đức) nhận được một bài nặc danh từ giới hành chính Hà Nội, trong đó cũng cho thấy một cuộc tranh giành quyền lực đằng sau cuộc đàn áp. Theo bài báo, người phụ nữ bị truy nã là tình nhân lâu năm của thủ tướng Phạm Minh Chính, người hy vọng lên kế nhiệm Tổng Bí Thư Đảng đang ốm yếu. Theo tin này, cuộc đàn áp bà Nhàn, người phụ nữ trốn sang Đức, là từ áp lực của những người không muốn ông Chính lên vị trí lãnh đạo đảng đầy quyền lực. Các mối quan hệ ngoại thương của người phụ nữ là một trụ cột quan trọng trong quyền lực của thủ tướng Phạm Minh Chính.Do vậy, công an VN đang truy tìm người phụ nữ bỏ trốn với áp lực cao, và các vụ truy lùng trên báo chí Việt Nam gợi nhớ đến vụ truy tìm Trịnh Xuân Thanh trước khi ông này bị bắt cóc vào năm 2017. Mật vụ VN đã biết từ mùa hè này rằng bà Nhàn đang ở Đức. Theo nghiên cứu của tờ "Taz", chính phủ liên bang Đức đã từ chối yêu cầu dẫn độ từ Việt Nam. “Sau câu chuyện Trịnh Xuân Thanh, phía Việt Nam biết rất rõ rằng họ sẽ không bị dẫn độ khỏi Đức nữa,” một người có liên quan đến ngành ngoại giao Đức vào thời điểm đó cho biết. Đại sứ quánVN đã không trả lời các câu hỏi của báo chí.Nhưng sau thảm họa ngoại giao dẫn đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, liệu Việt Nam có dám bắt cóc nữa? Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là mật vụ Việt Nam đã bắt cóc hai nhà báo VN từ Thái Lan. Cả hai hiện đang bị cầm tù tại Việt Nam. Bây giờ, mật vụ VN không còn có thể vào Đức với hộ chiếu ngoại giao miễn thị thực để thực hiện một vụ bắt cóc, như năm 2017. Từ năm 2017, Đức bãi bỏ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.An ninh Đức hiện đã nhận thức được mối nguy hiểm mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang gặp phải và đang che chắn cho bà Nhàn. Theo nghiên cứu của "Taz", một số cơ quan an ninh được giao phụ trách vụ việc và đang chăm sóc người phụ nữ. Bộ Ngoại giao Đức đã cảnh báo VN là đừng giở trò bắt cóc nữa.Cần ghi thêm, theo TAZ của Đức: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang trốn ở Đức, là người tình lâu năm của Thủ Tướng Phạm Minh Chính, và họ được cho là có với nhau một cô con gái.

Cặp tình nhân nổi tiếng nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Phạm Minh Chính, trong những diễn biến ly kỳ hơn các bộ phim kinh điển của thế giới.

⚪ ---- TIN VN. Lào Cai: Hàng trăm ngôi nhà ngập nước, người dân chạy thoát thân do vỡ ống cống hồ thải quặng. Theo Báo Tiền Phong. Sáng 8/8, sự cố vỡ ống cống thoát nước xả tràn của hồ thải quặng đuôi Nhà máy tuyển đồng Tả Phời thuộc Công ty cổ phần đồng Tả Phời – Vinacomin (Lào Cai) khiến hàng trăm nhà dân, công sở ngập trong nước. Người dân may mắn chạy thoát thân, tuy nhiên, nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi bị nước cuốn trôi.

⚪ ---- TIN VN. Thương hồ bỏ chợ nổi, cửu vạn thất nghiệp nháo nhác mưu sinh. Báo Dân Trí. Bờ kè sông Cần Thơ chạy dọc chợ nổi Cái Răng được cho xây quá cao, thiếu bến bãi, cầu tàu lên xuống, khiến người dân mưu sinh trên chợ nổi Cái Răng đứng trước nguy cơ mất việc. Nhìn về phía cầu Cái Răng, bà Đặng Thị Mẫn (sinh năm 1969, ngụ Phường Hưng Lợi, TP. Cần Thơ) thở dài khi được hỏi về những dự định sắp tới: "Tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao? Nếu không làm được nghề này nữa thì tôi đi bán vé số, rửa chén nuôi con". Làm nghề bốc vác đã được 18 năm, một mình nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn thế nhưng đây là lần đầu tiên bà Mẫn rơi vào tình cảnh lo đứng lo ngồi khi nhìn thấy Kè sông Cần Thơ ngày một đi vào hoàn thiện.

⚪ ---- HỎI 1: Thế hệ Z (sinh từ 1997-2012) sẽ tìm việc khó khăn hơn, khi rời đại học?

ĐÁP 1: Chỉ một phần. Thế hệ Z đang bắt đầu đi làm và trong khi nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học rất hào hứng với những cơ hội đang chờ đợi họ, thì một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng cảm giác đó có thể không giống những gì họ chờ đợi. Một cuộc khảo sát mới của Intelligent, một tạp chí trực tuyến tập trung vào đời sống sinh viên, cho thấy nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp nghĩ rằng sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa được chuẩn bị cho môi trường làm việc và một số nhà quản lý đang cố gắng tránh tuyển dụng họ.

Nền tảng khảo sát của Intelligent có Pollfish hỏi 1.243 nhà lãnh đạo doanh nghiệp về suy nghĩ của họ khi làm việc với các lớp tốt nghiệp từ năm 2020 đến 2023, những người có thành viên chủ yếu là Gen Zers, thường được định nghĩa là những người sinh từ khoảng năm 1997 đến năm 2012. Cuộc khảo sát cho thấy 40% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát cho biết những sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây không được chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập lực lượng lao động. Tuy nhiên, hầu hết những người được hỏi cho biết sinh viên tốt nghiệp Gen Z ít nhất đã được chuẩn bị phần nào.

Chi tiết:

https://www.businessinsider.com/managers-avoid-hiring-recent-gen-z-college-graduates-unprepared-survey-2023-8

⚪ ---- HỎI 2: Muốn tránh dị ứng đậu phộng về sau, trẻ em mới chập chững biết đi nên được cho từ từ ăn đậu phộng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, việc tiếp xúc sớm và dần dần với đậu phộng dưới sự giám sát y tế đã hạn chế tình trạng dị ứng ở trẻ sơ sinh. Mặc dù các nhà nghiên cứu đã thấy rằng liệu pháp miễn dịch đường uống bằng đậu phộng được dung nạp tốt ở trẻ mới biết đi, nghiên cứu này tập trung vào một nhóm tuổi thậm chí còn trẻ hơn.

Tiến sĩ Sandra Hong, giám đốc Trung tâm Xuất sắc về Dị ứng Thực phẩm (Food Allergy Center of Excellence) tại Y viện Cleveland cho biết: “Chúng tôi đã thấy liệu pháp miễn dịch đường uống bằng đậu phộng được dung nạp tốt như thế nào ở trẻ mới biết đi, nhưng có rất ít bằng chứng thực tế để chứng minh những lợi ích ở trẻ sơ sinh. Chúng tôi tận dụng dữ liệu từ trẻ sơ sinh trong chương trình của chúng tôi để hiểu rõ hơn về sự an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị này ở trẻ em từ 12 tháng tuổi trở xuống."

Trung tâm hiện cung cấp liệu pháp miễn dịch đường uống cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ bị dị ứng với đậu phộng. Ở đó, trẻ em dưới 4 tuổi ăn một lượng nhỏ đậu phộng trong một quy trình được kiểm soát từng bước.

https://www.upi.com/Health_News/2023/08/07/peanut-allergy-exposure/7941691413336/

.