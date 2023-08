Mỹ vs Bồ Đào Nha 0-0 ngày 8/1/2023

Thể thao -- Women's WC





Trong bài trước, tôi có viết phần kết luận: Nếu Hòa Lan trong trận đấu với Việt Nam sắp tới mà ăn 4 trái trở lên thì sẽ lên hạng 1, Mỹ xuống hạng 2 vì Mỹ chỉ thắng Việt Nam có 3 trái thôi nhưng nếu Mỹ đá với BDN ăn 2 trái trở lên thì vẫn có thể đứng hạng 1 trong khi Hòa Lan ăn BDN 1 trái mà thôi.

Nhận xét này đã đúng bởi Hòa Lan đã thắng VN 7-0 và không đúng vì Mỹ huề BDN 0-0. Cho dù Mỹ có ăn BDN từ 2 trái trở lên nhưng so với HL thắng VN 7-0. Mỹ phải ăn BDN từ 6 trái trở lên thì mới đứng hạng 1 của bảng.

Điều này chỉ đúng trong giấc mơ mà thôi.

Đêm hôm qua, tôi đã thức tới 2 giờ đêm để xem trận đấu giữa Mỹ và BDN. Trước khi vào chi tiết, chúng ta thử tìm hiểu xem đội BDN như thế nào?

BDN lần đầu tiên được tham dự giải WC bên cạnh 7 nước khác có vé tân binh: Haiti, Morocco, Panama, The Philippines, Portugal, the Republic of Ireland, Vietnam and Zambia. Ở vùng Tây Âu, BND là đội nữ yếu nhất vùng, bắt đầu tham gia lần đầu tiên giải vô địch nữ Âu Châu năm 2017.

Trong tour đá vòng loại khu vực của giải WC 2019, BND đứng hạng 3 sau Italy và Belgium trong bảng, cho nên, bị loại, không được đi dự WC 2019. Không nản chí, bốn năm sau, BDN đã tiến triển vượt bực trong vòng loại khu vực đi dự giải nữ Âu Châu 2022. Đã có vé vào giải nữ Âu Châu trong bảng C nhưng lại là bảng tử thần gồm Sweden, Netherland và Switzerland. Cuối cùng, bị loại ngay ở vòng 1 và không lọt được vào vòng thứ hai.

BND vẫn tiếp tục lớn mạnh.

Trong giải nữ thế giới WC 2023, BDN lần đầu tiên, trong vòng loại khu vực, đã có vé đi dự sau khi loại Cameroon 2-1 trong trận cuối cùng giành vé. Với WC 23, BDN được xếp trong bảng E với : Portugal, Mỹ, Hòa Lan và Việt Nam.

Ngay sau đó, ai cũng thấy hy vọng của BDN rất mỏng manh. Nếu có thì chỉ với hạng 2 mà thôi, không hy vọng hạng 1 và chắc chắn, không phải hạng 4 của bảng E. Đáng lẽ ra, trong 8 đội tân binh lần đầu tiên đi đá giải WC 2023, với 8 bảng bốc thăm, thì chỉ nên, cho mỗi bảng có một đội tân binh.

Trong 7 bảng, mỗi bảng có một tân binh. Riêng bảng E, lại có 2 tân binh: BDN, VN và 2 đội Hoa hậu, Á hậu năm 2019. Đối đầu với đương kim vô địch FIFA 2019 thế giới là hoa hậu Mỹ và hạng 2 Á hậu FIFA 2019 là Hòa Lan trong bảng E, định mệnh thật là oan nghiệt nhưng lại thật là hồi hộp và thích thú. Có thức đêm mới biết đêm dài.

Kết quả những trận đấu trên thế giới trong quá khứ giữa hai đội:





-- Đá giao hữu Mỹ-BDN:





08/11/18 : Mỹ thắng 1-0

30/08/19: Mỹ thắng 4-0

4/9/19: Mỹ thắng 3-0

11/6/21: Mỹ thắng 1-0

-- Giải giao hữu của BDN với các đội khác:

7/7/23 : với Ukraine: thắng 2-0

1/7/23: với England: huề 0-0

-- Trong bảng E của giải WC 23:

Với Hòa Lan: 7/23/2023 : thua 0-1

Với Việt Nam: 7/27/2023: thắng 2-0

Với Mỹ: 8/1/2023: huề 0-0

Trong trận giành ghế hạng 2 của bảng E này, đội hình ra quân của hai đội như sau:

Mỹ: 4-3-3, vừa công vừa thủ đều.

BDN: 3-4-1-2, thủ nhiều hơn công, hàng tiếp ứng chỉ có 1 là tiền vệ tấn công + 2 tiền đạo tấn công từ 2 cánh. Tiền vệ 1 rất quan trọng, phải giỏi và nhanh. Tiền vệ tấn công 1 này là: Kika Nazareth, 2 tiền đạo là Diana Silva và Jessica Silva.

Để đối đầu với đội hình 3-4-1-2 của BDN, Mỹ có thể dễ dàng hay khó khăn là tùy vai trò của BDN ở hàng 3-4 phòng thủ và tiếp ứng tốt hay xấu. Tuy nhiên, chắc chắn là vì ít khi gặp đội hình 3-4-1-2, đội Mỹ có thể chưa biết đối phó như thế nào?

DIỄN TIẾN TRẬN ĐẤU:

Trong đội hình ra quân lần này, Mỹ đã có 2 thay đổi: Đưa Williams vào thay Rodman tiền đạo trái; đưa Lavelle vào thay Demelo tiền vệ trái. Hiệp 1 khởi đi trong 20 phút đầu nghiêng về đội Mỹ, mở nhiều cuộc tấn công dò đường xem thủ pháp 3-4-1-2 như thế nào. Williams tiền đạo trái đã gây nhiều khó khăn cho BND hơn là Morgan và Smith. Nhanh và dứt gọn. Ngay mới phút thứ 3, Williams từ góc phải, phóng vào cho Morgan 1 trái sát khung thành nhưng Morgan lại dứt ra hông gôn. Phút 26, Morgan dẫn banh xuống sát gôn và lằn cuối sân, trả ngược vào cho Williams ở trước khung thành, Williams dứt điểm nhưng gôn bắt dội ra, Williams dứt banh lần thứ 2, banh vượt xà ngang ra ngoài. Morgan đã tỏ ra nguy hiểm trong suốt trận đấu, bao sân và tấn công sát khung thành của BDN tới 6 lần trong vòng 5.5 nhưng không có trái banh nào nguy hiểm để ghi bàn thắng, một phần vì đá không mạnh và nhiều trái không dứt điểm mà còn lại giao sang cho người khác. Trong khi Smith thì gần như không có khả năng lừa qua được hậu vệ của BDN để có banh tấn công. Smith không tìm được lỗ hổng để chui qua. Ngược lại, Lavalle, tiền vệ trái tỏ ra rất xông xáo và nhanh nhẹn. Lavelle luôn luôn là một cầu thủ như vậy, nhỏ người, nhanh nhẹn và chịu đụng chạm. Lavelle đã bao sân nhiều nhất cho đội Mỹ. Chính vì sự xông xáo và hăng say này, Lavelle đã vào banh nguy hiểm để lãnh 1 thẻ vàng. Cộng với thẻ vàng trận trước, Lavelle đã bị cấm đá trận kế tiếp ở vòng 16. Khi bị thẻ vàng, Lavelle đã đôi co với trọng tài và làm mọi người lo lắng bởi cãi nhau với trọng tài đôi khi sẽ được tặng ngay một thẻ đỏ tại chỗ chứ không phải chơi.

Đây là một điều rất lo lắng cho đội Mỹ.

40 phút còn lại của hiệp 1 là phần lấn sân của BDN. Khi thấy cuộc tấn công này, fan mộ điệu mới khám phá ra rằng chiến thuật 3-4-1-2 quả thật lợi hại bởi banh từ hàng dưới được phóng lên tới tấp cho tiền vệ và tiền đạo. Mỹ thấy lúng túng trong việc chống lại chiến thuật này. Horan, trung vệ của Mỹ, người cao nhất của đội, luôn luôn là người hay tạo nguy hiểm cho đối thủ và có nhiều đường banh phóng cho tiền đạo làm bàn thì lần này, đã bận rộn trong việc phòng thủ nhiều hơn là kiếm banh và tấn công.

Kết quả hiệp 1 vẫn hòa 0-0 trong niềm thất vọng của fan Mỹ.

Fan cờ hoa muốn ít nhứt có một trái thắng để nắm chắc ghế hạng 2 trong bảng E nhưng tình hình không có dấu hiệu gì tốt.

Hiệp 2 bắt đầu. Trong hiệp 2, đội Mỹ đã có nhiều thay dổi suốt 45 phút và ngay cả giờ phụ trội. Những nguy hiểm từ tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ như Horan, Morgan, Smith, Dunn, Williams, Lavelle đã được thay thế. Rapinoe thay cho Smith phút 60 để nhằm tạo cặp bài trùng ăn ý với Morgan như thường lệ nhưng cuối cùng cũng không tạo được kết quả gì mấy bởi vì Rapinoe phần chậm và sút không xa. Cho nên, ít dẫn banh chạy xuống mà chỉ giao banh mà thôi.

Hiệp 2 trận đấu trở nên căng thẳng có nhiều va chạm mạnh mẽ. đã có tới 4 thẻ vàng được rút ra; Mỹ lãnh 2 thẻ, BDN lãnh 2. Hai bên đều cố sức ghi 1 bàn thắng để giành lấy vé hạng 2 của bảng.





Sau 90 phút chính thức bất phân thắng bại, trận đấu tiếp tục thêm 8 phút. Tới phút 92, Ana Capeta, tiền đạo của BDN nhận được 1 đường banh từ hậu vệ phóng lên, Capeta đã lướt qua được 3 hậu vệ Mỹ và dứt mạnh từ lằn 16.5m vào khung thành của Naeher. Cả toàn đội của BDN ngoài sân đã đồng loạt nhẩy tung lên để chuẩn bị đón mừng trái thắng lịch sử này, Naeher đã nhào ra nhưng ngoài tầm tay, banh chạy thẳng vào gôn nhưng xui thật là xui, lại trúng cột gôn đứng văng ra ngoài. Mỹ phá banh tiếp, không vô.

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” nhưng thượng đế không chịu.

8 phút đá thêm trở thành hiệp thứ 3 sôi nổi nhất của trận đấu với các pha tấn công liên tục của cả 2 bên.

Khán giả cuối cùng đã phải công nhận:

Đội BDN không phải bị coi thường. Duy có thiếu tiền đạo làm bàn và tấn công. Hàng hậu vệ rất cứng và thủ môn cũng giỏi. Chiến thuật 3-4-1-2 thật có hiệu quả. Đội Mỹ có tiến bộ hơn trận Hòa Lan và Việt Nam nhưng vẫn lúng túng trong trận này. Những hy vọng về Horan, Lavelle, Smith, Rodman đã mờ dần. Rapinoe không còn là mối nguy hiểm đáng sợ. Không nên cho vào trong trận kế tiếp.

Không biết trong vòng 16, HLV Andonovski sẽ xếp đội hình như thế nào.

Trận đấu kết thúc với nước mắt của đội BDN và không có một nụ cười hân hoan nào của Mỹ. Đội Mỹ chỉ ôm nhau để nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại vì vừa thoát được nỗi đe dọa trong gang tấc. Khán giả của Mỹ cũng chẳng thấy sung sướng gì cho dù với sự thắng lợi của đội Mỹ được vào vòng 16.

– Nguyễn Ngọc Phúc