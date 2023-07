Sắp thử nghiệm lâm sàng thuốc ‘mọc răng’ đầu tiên trên thế giới

Một nghiên cứu mới do các khoa học gia tại Đại học Kyoto và Đại học Fukui thực hiện đã gieo chút hy vọng cho những người bị thiếu răng, bị mất răng sau khi trưởng thành, vẫn có khả năng ‘mọc răng’ tự nhiên trở lại. (Nguồn: pixabay.com)

Một loại thuốc hứa hẹn mới sẽ là phương pháp đầu tiên trên thế giới giúp người lớn có thể mọc lại răng một cách tự nhiên, hoặc giúp trẻ em mắc chứng “anodontia” bẩm sinh có thể mọc răng như bình thường.

Nghiên cứu mới do các khoa học gia tại Trường Kyoto và Trường Fukui thực hiện, dẫn đầu bởi Katsu Takahashi. Ông cho biết: “(Phương pháp) làm mọc răng mới là giấc mơ của mọi nha sĩ. Tôi đã nghiên cứu nó từ khi còn là sinh viên. Tôi tin rằng mình có thể làm được điều đó.”

Các khoa học gia đã xác định được tương tác giữa gen và protein gây ra tình trạng thiếu răng bẩm sinh ở chuột và chồn sương. Sau đó, họ phát triển một loại thuốc kháng thể ức chế khả năng hoạt động của protein này để kích thích khả năng mọc răng.

Chứng Anodontia (thiếu răng bẩm sinh) là tình trạng thiếu răng bẩm sinh xảy ra ở khoảng 1% dân số. Khoảng 10% những người bị tình trạng này sẽ không mọc đủ răng, thường thiếu khoảng 6 răng trở lên.

Vào khoảng năm 2005, khi Takahashi trở về Nhật Bản, nhóm nghiên cứu bắt đầu xác định được chính xác một số gen ở chuột mà khi bị xóa sẽ khiến chúng mọc ít hoặc nhiều răng hơn. Tiếp tục nghiên cứu thêm, nhóm của Takahashi phát hiện ra rằng gen này tổng hợp protein của riêng nó có tên USAG-1 và khi bị nhắm mục tiêu bằng một kháng thể trung hòa, răng của chuột sẽ phát triển như bình thường.

Takahashi nói với trang tin của Kyoto University: “Chồn sương là loài động vật lưỡng bội có kiểu răng tương tự như con người. Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là thử nghiệm các kháng thể này trên các động vật khác như heo và chó.”

Nghiên cứu được công bố vào năm 2021, Takahashi hiện đang có kế hoạch phát triển thuốc thử nghiệm trên người. Loài người chúng ta, không giống như nhiều loài khác, không thể mọc lại răng liên tục sau khi trưởng thành. Cho nên việc có thể mọc lại răng mới sau khi bị mất răng vĩnh viễn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành nha khoa.

Cung Đô sưu tầm

Nguồn: “World’s First ‘Tooth Regrowth’ Medicine Moves Toward Clinical Trials in Japan” của Andy Corbley, được đăng trên trang goodnewsnetwork.