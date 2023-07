Phân Ưu: Được tin Giáo Sư Đặng Phùng Quân

Almost fifty years ago, my teacher gave me a Zen verse to think about when I woke up in the morning. When I first wake up from sleep, I pray that all sentient beings have wisdom, awareness, and a clear vision of the ten directions...../..... Bài thiền kệ quán chiếu thức dậy vào buổi sáng, tôi đã được thầy tôi trao cách đây gần năm mươi năm: Ngủ nghỉ mới thức dậy / xin nguyện cho chúng sanh / có trí giác hoàn toàn / nhìn rõ khắp mười phương.