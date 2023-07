Số người chết do mưa lớn dẫn đến lũ lụt và lở đất ở Nam Hàn đã lên tới 37 người. Tính đến 6 giờ sáng Chủ nhật, vẫn còn 9 người mất tích.

.

- Nam Hàn: mưa lớn, lũ lụt, lở đất làm chết 37 người, mất tích 9 người, 5.570 người di tản và 25.470 hộ gia đình mất điện

- Nhà ngoại giao Ukraine: Tổng thống Czech đọc diễn văn, đã tiết lộ bí mật của phương Tây và Ukraine

- Putin: Sử dụng bom, đạn chùm ở Ukraine là một tội ác. Nga sẽ bắn bom chùm trả đũa.

- Nga: đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Sevastopol trên Bán đảo Crimea (nơi Nga chiếm từ 2014).

- Nga: đã phá hủy một kho đạn Ukraine ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine

- Một đoàn 60 xe chở chiến binh Tập đoàn Wagner đã tiến vào Belarus từ Nga

- Luật gia: Trump sợ nhất là hồ sơ truy tố từ Georgia, vì xử theo luật tiểu bang, thẩm quyền ân xá của Tổng Thống vô hiệu lực

- Ron DeSantis sa thải nhiều nhân viên trong ban vận động tranh cử 2024 để giảm chi

- Trump nộp đơn lên Tòa án Tối cao Georgia để xin đóng cửa Biện lý quận Fulton, cấm điều tra về Trump

- Mỹ, Nam Hàn và Nhật tập trận phòng thủ hỏa tiễn ở Biển Nhật Bản

- Báo WSJ: Nhật sẽ miễn cưỡng đứng về phía Mỹ nếu TQtấn công Đài Loan.

- Ngoại trưởng TQ Qin Gang biến mất đã 3 tuần, vì ngoại tình với một nữ phóng viên TV

- Georgia: xả súng, ít nhất 4 người đã chết

- Giải vô địch bóng tròn thế giới dành cho người vô gia cư (Homeless World Cup) lần đầu tổ chức tại Hoa Kỳ

- Quận Cam: 1 thị trấn phía nam gặp nguy cơ, tiền nước có thể tăng 700%.

- TIN VN. Việt Nam chi 1,65 tỷ USD nhập khẩu ô tô.

- HỎI 1: Dân Mỹ nợ trung bình 21.800 đô/đầu người, chưa kể nợ vay mua nhà? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chỉ còn 1/10 dân Mỹ nói nền dân chủ Mỹ tuyệt vời? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/7/2023) ⚪ ---- Số người chết do mưa lớn dẫn đến lũ lụt và lở đất ở Nam Hàn đã lên tới 37 người. Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters (Sở An toàn và Đối phó Thảm họa Trung ương) báo cáo rằng tính đến 6 giờ sáng Chủ nhật, vẫn còn 9 người mất tích.

.

Trong số những người thương vong có 9 thi thể được vớt lên từ một chiếc xe buýt bị mắc kẹt trong một đường hầm ngập nước ở Osong, tỉnh Bắc Chungcheong. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để xác định vị trí và hỗ trợ những người bị mắc kẹt bên trong đường hầm ngập nước, và các nhà chức trách dự đoán số thương vong sẽ tăng lên.

.

Mưa lớn nhiều ngày qua đã làm lở đất, lũ lụt và các tai họa khác. Hầu hết số người chết và thương vong tất cả đều ở khu vực trung tâm và đông nam, Bộ Nội vụ và An toàn cho biết trong một báo cáo. Một báo cáo trước đó của Bộ vào sáng thứ Bảy cho biết năm người đã chết sau khi lở đất do mưa lớn chôn vùi nhà cửa của họ. Hai người khác cũng chết trong các sự kiện liên quan đến lở đất. Nhưng báo cáo mới nhất của Bộ đã không giải thích nguyên nhân cái chết của những người tử vong bổ sung.

.

Nam Hàn hứng chịu mưa lớn kể từ ngày 9/7. Báo cáo của Bộ cho biết lượng mưa đã buộc khoảng 5.570 người phải di tản và khiến 25.470 hộ gia đình không có điện trong vài ngày qua. Nó cho biết hơn 4.200 người vẫn ở trong những nơi trú ẩn tạm thời vào tối thứ Bảy.

.

Cũng trong ngày thứ Bảy, 20 chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ xe lửa thường xuyên của Nam Hàn và một số chuyến tàu cao tốc bị đình chỉ, Bộ cho biết. Nó cho biết gần 200 con đường vẫn bị đóng lại.

.

.

Cơ quan thời tiết của Nam Hàn cho biết một số vùng của đất nước sẽ tiếp tục có mưa lớn cho đến hết Chủ nhật. Văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã đến thăm Ukraine vào thứ Bảy, đã yêu cầu Thủ tướng Han Duck-soo huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để ứng phó với thảm họa. Các khu vực trung tâm Nam Hàn nhận được lượng mưa lớn nhất, với hơn 600 mm (24 inch) tại thành phố Gongju và quận Cheongyang kể từ ngày 9 tháng 7.

.

⚪ ---- Phát biểu mới đây của Tổng thống Petr Pavel của Cộng Hòa Czech trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius đã tiết lộ những bí mật của phương Tây, theo nhận định của Ruslan Osypenko, nhà ngoại giao kiêm chuyên gia quốc tế Ukraine, cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đài NV ngày 12/7.

.

Trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 11 tháng 7, Pavel nói rằng cơ hội tiến bộ quân sự của Ukraine có thể sẽ đóng lại vào cuối năm nay, liên kết nó với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khác ủng hộ Ukraine. Osypenko bày tỏ lo ngại về nhận xét của Pavel, nói rằng, “Tổng thống Pavel đang tiết lộ thông tin nhạy cảm về các vấn đề nội bộ của phương Tây. Lẽ ra ông Pavel nên kiềm chế không tiết lộ những kế hoạch như vậy.”

.

Theo Osypenko, phương Tây muốn gây ảnh hưởng tích cực lên Nga và ngăn chặn sự liên kết của Nga với Trung Quốc. Giữ Ukraine bên ngoài NATO được coi là một chiến lược để đạt được mục tiêu này.

.

“Chúng ta sẽ làm suy yếu nước Nga bằng cách sử dụng cạn kiệt nguồn lực của Nga trong một cuộc phản công đầy thách thức, nhờ hỗ trợ đạn dược, vũ khí tầm xa và hỗ trợ phía sau. Chiến lược này đẩy Nga vào thế không còn lựa chọn nào khác ngoài đàm phán. Làm như vậy, chúng ta giải phóng được một phần lãnh thổ. Nói cách khác, Tổng thống Czech Pavel đã phần nào tiết lộ kế hoạch của phương Tây cho nửa cuối năm 2023”, Osypenko tổng kết.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật cho biết Nga tin rằng cộng đồng quốc tế nên coi việc cung cấp và sử dụng bom, đạn chùm ở Ukraine là một tội ác. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Russia-1, ông Putin đã đề cập đến các tuyên bố trước đây của các quan chức Mỹ gọi việc sử dụng bom, đạn chùm là một tội ác và cảnh báo thêm với Mỹ rằng Nga có quyền đáp trả bằng việc sử dụng bom, đạn chùm nếu Ukraine sử dụng chúng.

.

Putin thừa nhận rằng Nga sở hữu nguồn cung dồi dào các loại bom, đạn chùm nhưng lưu ý rằng quân đội nước này cho đến nay vẫn chưa sử dụng những vũ khí này ở Ukraine, mặc dù trước đó đã có những thiếu hụt. (ghi chú: Putin muốn nói rằng bắn hỏa tiễn vào khắp Ukraine chưa phải tội ac, vì chưa phải bom chùm?)

.

⚪ ---- Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Sevastopol trên Bán đảo Crimea (nơi Nga chiếm đóng từ 2014). Thống đốc thân Nga Mikhail Razvozhaev cho biết 9 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên Biển Đen. Các quan chức thành phố cho biết giao thông đường biển đã bị tạm dừng ở Vịnh Sevastopol.

.

Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa tiễn dẫn đường phòng không vào ban đêm và thông tin về thương vong cũng như thiệt hại sẽ được công bố trong ngày. Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov cho biết trung tâm thành phố có khả năng bị tấn công bằng hỏa tiễn S-300.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn Ukraine ở vùng Zaporizhzhia của nước này hôm thứ Bảy, TASS đưa tin. Nhà kho được cho là chứa đạn dược của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông báo, một bệ pháo tự hành ở hướng Kherson cũng bị phá hủy trong ngày.

.

⚪ ---- Một đoàn xe chở chiến binh của Tập đoàn Wagner đã tiến vào Belarus từ Nga hôm thứ Bảy, AP đưa tin, trích dẫn nhóm giám sát Belaruski Hajun. Đoàn xe, bao gồm ít nhất 60 xe mang biển số từ các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine, được hộ tống bởi cảnh sát Belarus. Diễn biến này diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Belarus công bố kế hoạch tập trận chung có sự tham gia của lính đánh thuê Wagner và lực lượng vũ trang của nước này.

.

⚪ ---- Trump lo ngại nhất là hồ sơ truy tố từ Georgia, vì hồ sơ này sẽ xử theo luật tiểu bang, và ngay cả khi đắc cử Tổng Thống, quyển ân xá chỉ hiệu lực cho các cáo trạng liên bang, không ở cấp tiểu bang. Theo một nhà phân tích từ MSNBC, hồ sơ gần đây của Donald Trump ở Georgia cho thấy Trump "đang trở nên tuyệt vọng".

.

Cựu tổng thống Trump mới đây đã yêu cầu Tòa án Tối cao Georgia ngăn cản Văn phòng Biện lý Quận Fulton theo đuổi các vụ truy tố chống lại Trump và các đồng minh của Trump vì cáo buộc can thiệp hình sự vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nhà phân tích Hayes Brown đã viết trong một chuyên mục cho MSNBC rằng hồ sơ đó chỉ ra rằng Trump tuyệt vọng muốn tránh một vụ kiện ở Georgia và sự tuyệt vọng đó là có lý do.

.

Brown viết hôm thứ Bảy: “Trong một nỗ lực để ngăn chặn Biện lý Willis, các luật sư của Trump hôm thứ Năm đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Georgia để yêu cầu biện lý địa hạt không đủ tư cách điều tra Trump. Hồ sơ ngầm cho thấy rõ Trump lo lắng như thế nào về việc phải đối mặt với một loạt cáo trạng khác mà Trump có khả năng sẽ không thể lách được nếu tái đắc cử. Khi so sánh với những nỗ lực thông thường của Trump nhằm đình chỉ quá trình xét xử, việc Trump thúc giục tòa án nhanh chóng di chuyển có một không khí tuyệt vọng nhất định. Trong hồ sơ, các luật sư của Trump thừa nhận rằng không có trường hợp nào mà Tòa án Tối cao Georgia từng đã chấp nhận đơn thỉnh cầu của cơ quan tài phán ban đầu (original jurisdiction) trong 40 năm qua. Nó cũng phản ánh thực tế rằng theo một cách nào đó, mối đe dọa truy tố từ Biện lý Willis là mối đe dọa lớn nhất đối với Trump về lâu dài."

.

Điều này có vẻ kỳ quặc vì Trump hiện đang phải đối mặt với những cáo trạng rất nghiêm trọng ở cấp liên bang. Trump hiện đang cố gắng trì hoãn phiên tòa xét xử vụ án tài liệu hình sự của mình [ở Florida] cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024, với hy vọng rằng ông hoặc một tổng thống Đảng Cộng hòa khác có thể tha thứ cho ông vì hành vi sai trái bị cáo buộc. Nhưng điều đó thậm chí không thể xảy ra trong các trường hợp dựa trên [cáo trạng từ cấp] tiểu bang, theo Brown.

.

Brown viết: "Các cáo buộc liên bang mà Trump phải đối mặt trong vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago là nghiêm trọng. Vì vậy, khả năng Công tố đặc biệt Jack Smith truy tố Trump về vai trò của Trump trong việc dẫn đến ngày 6 tháng 1 là rất cao. Điều đó không có khả năng xảy ra trong vụ án tiền bịt miệng mà Biện lý địa hạt Manhattan Alvin Bragg đã đưa ra chống lại Trump vào tháng 3. Không thể lật ngược các bản án cấp tiểu bang bằng cách sử dụng quyền ân xá của tổng thống, khiến Trump dễ bị tổn thương trên mặt trận đó. Nhưng lập luận pháp lý rằng Bragg đã sử dụng để truy tố vụ án của mình là một vụ án tương đối mới không đảm bảo kết tội cựu tổng thống."

.

.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử tổng thống của Thống đốc Florida Ron DeSantis đã sa thải một số nhân viên trong nỗ lực kiềm chế chi tiêu, truyền thông Mỹ đưa tin. Các nguồn tin nói với NBC News rằng khoảng 10 nhân viên "cấp trung" đã được cho nghỉ việc hôm thứ Năm, và nhiều người khác dự kiến sẽ rời đi trong những tuần tới.

TIN VN. Việt Nam chi 1,65 tỷ USD nhập khẩu ô tô

DeSantis cho biết chiến dịch của ông đã huy động được 20 triệu đô la trong sáu tuần đầu tiên kể từ khi ông tuyên bố ứng cử sơ bộ vào cuối tháng Năm. Tuy nhiên, Politico báo cáo rằng chỉ có 3 triệu đô la trong số tiền đó được phân bổ cho cuộc tổng tuyển cử và chỉ khoảng 15% đến từ các nhà tài trợ nhỏ. Một nguồn tin của NBC News cũng cho biết chiến dịch đã thu hút quá nhiều nhân viên quá nhanh, trong khi một người khác đổ lỗi cho người quản lý chiến dịch Generra Peck về tình hình này.⚪ ---- Donald Trump đã nộp đơn đến Tòa án Tối cao Georgia để cố gắng đóng cửa Biện lý quận Fulton Fani Willis và cuộc điều tra của bà về Trump vì có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong đơn kiện được đệ trình hôm thứ Năm, các luật sư của Trump tìm cách loại bỏ Willis khỏi vụ kiện, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin.Bản kiến nghị cũng yêu cầu hủy bỏ bằng chứng được thu thập bởi một đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt và báo cáo cuối cùng của nó. Các luật sư của Trump muốn cách chức Thẩm phán Tòa án Tối cao Robert McBurney, người mà họ đã yêu cầu vào tháng 3 để làm những gì họ hiện đang yêu cầu Tòa án Tối cao làm. McBurney vẫn chưa ra phán quyết về kiến nghị đó.Nhóm của Trump viện dẫn việc thẩm phán không đưa ra quyết định là lý do để đưa vụ việc ra tòa án cấp cao nhất của bang, theo Washington Post. “Ngay cả trong một trường hợp cực kỳ mới lạ có tầm quan trọng quốc gia, người ta sẽ mong đợi các vấn đề diễn ra theo trình tự thủ tục bình thường trong một thời gian hợp lý,” hồ sơ viết. "Nhưng không có gì về các quy trình này là bình thường hoặc hợp lý. Và kết luận không thể tránh khỏi là những điều bất thường dưới đây là do người khởi kiện là Tổng thống Donald J. Trump."⚪ ---- Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin, Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ hỏa tiễn ở Biển Nhật Bản (Biển Đông: Sea of Japan: East Sea: không phải Biển Đông của VN) vào Chủ nhật. Cuộc tập trận diễn ra sau vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của Bắc Hàn vào đầu tuần này.Hải quân Nam Hàn cho biết cuộc tập trận "tập trung vào thực hành các quy trình phát hiện và theo dõi mục tiêu hỏa tiễn đạn đạo mô phỏng bằng máy tính cũng như chia sẻ thông tin liên quan. Dựa trên hệ thống phản ứng mạnh mẽ của quân đội chúng tôi và sự phối hợp ba bên, [chúng tôi] sẽ đáp trả hiệu quả các mối đe dọa nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn."⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Bảy (15/7), Nhật Bản sẽ miễn cưỡng đứng về phía Hoa Kỳ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Trong khi các quan chức quân sự từ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã hợp tác trong hơn một năm về kế hoạch giải quyết một cuộc đối đầu quân sự như vậy, Tokyo không háo hức đưa quân vào, theo cây viết an ninh châu Á của tờ báo, Alastair Gale có trụ sở tại Nhật Bản. Pentagon được cho là muốn quân đội Nhật Bản thực hiện các nhiệm vụ như săn lùng tàu ngầm Trung Quốc gần Đài Loan.Trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công, Mỹ rất có thể sẽ huy động 54.000 lính Mỹ tại Okinawa của Nhật Bản. Tại điểm gần nhất, Nhật Bản chỉ cách Đài Loan 110 km. Theo một mô phỏng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vào tháng 1 năm ngoái, Hoa Kỳ sẽ cần sự hỗ trợ của Nhật Bản để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc.Nghiên cứu của CSIS cho biết, nếu Trung Quốc cố gắng phá hủy các căn cứ của Mỹ ở Okinawa, quân đội Nhật Bản sẽ đáp trả, tấn công các tàu hải quân Trung Quốc ở phía bắc và phía đông Đài Loan, đồng thời đánh chặn các phương tiện đổ bộ. Tuy nhiên, Nhật Bản lo sợ rằng nếu tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang xung quanh Đài Loan, họ có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công của Nga và Bắc Hàn. Bản tin cho biết mối đe dọa về một cuộc chiến tranh nguyên cũng có thể trở thành một khả năng.⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang đã không xuất hiện trước công chúng trong khoảng 3 tuần do ngoại tình với một nữ phóng viên TV Trung Quốc nổi tiếng, theo truyền thông Đài Loan đưa tin hôm thứ Bảy. Hình ảnh và video của Qin và nữ phóng viên làm việc cho Phoenix TV có trụ sở tại Hồng Kông, gần đây đã lan truyền trên Twitter. Theo tin này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản cầm quyền đã hỏi Bộ trưởng về vấn đề này.Qin, 57 tuổi, đã bỏ qua các cuộc họp của Khối ASEAN tại Indonesia vào đầu tuần này vì "lý do sức khỏe", theo Bộ Ngoại giao TQ. Một báo ở Hồng Kông đã đưa tin vào thứ Hai tuần trước rằng ông dính COVID-19.Theo bộ này, lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ngoại trưởng là vào ngày 25 tháng 6. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã đảm nhận chức vụ bộ trưởng vào tháng 12 năm ngoái, kế nhiệm nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước Vương Nghị, người đã tham dự các cuộc họp liên quan đến ASEAN thay cho Qin Gang.⚪ ---- Một quan chức chính quyền quận ở Georgia cho biết ít nhất 4 người đã chết trong một vụ xả súng hàng loạt tại một cộng đồng nhỏ ở phía nam Atlanta. Một tuyên bố từ các quan chức của Quận Henry cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra một “vụ xả súng tích cực” xảy ra vào cuối buổi sáng thứ Bảy tại một phân khu ở Hampton, một thành phố có khoảng 8.500 dân cách Atlanta khoảng 40 dặm (65 km) về phía nam. Nghi phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật vào chiếu Thư Bảy. Cảnh sát ở Hampton, Georgia, đã lên kế hoạch tiết lộ thêm chi tiết tại một cuộc họp báo sau.⚪ ---- Giải vô địch bóng tròn thế giới dành cho người vô gia cư (Homeless World Cup) lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ trong lịch sử giải đấu vào tuần này. Giải đấu kéo dài năm ngày, bao gồm các đội từ khắp nơi trên thế giới có các cầu thủ từng là người vô gia cư, diễn ra tại Đại học Tiểu Bang California, Sacramento và có 300 cầu thủ từ 40 đội tuyển quốc gia khác nhau.Trong số các quốc gia tham gia có Ukraine, những người chơi bao gồm những người tị nạn phải di dời do cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều gì đó,” Pedro Vega, người đang chơi cho Hoa Kỳ, nói. “Thật may mắn khi được ở đây ngay bây giờ để dành thời gian với nhóm của tôi và gặp gỡ những người mới từ các quốc gia khác nhau. Ngạc nhiên."Giải vô địch thế giới dành cho người vô gia cư đầu tiên diễn ra tại Graz, Áo vào tháng 7 năm 2003. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức kể từ trước đại dịch COVID-19. Để tìm hiểu thêm về World Cup dành cho người vô gia cư, bấm vào đây:⚪ ---- Quận Cam: 1 thị trấn phía nam gặp nguy cơ, tiền nước có thể tăng 700%. Cư dân và chủ doanh nghiệp của thành phố San Juan Capistrano sẽ phải đợi thêm một tháng nữa để biết liệu hóa đơn tiền nước của họ có tăng mạnh hay không sau khi các nhà lãnh đạo của Khu cấp nước San Margarita cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét khả năng tăng giá. Một phần hóa đơn tiền nước có thể tăng hơn 700%, theo đề xuất từ các quan chức quận.Sau sự phản đối gay gắt của cộng đồng, các thành viên hội đồng cấp nước đã trì hoãn những mức tăng được đề xuất đó tại cuộc họp hôm thứ Tư của họ. Trong khoảng hai giờ, người dân và chủ doanh nghiệp đã chỉ trích các thành viên hội đồng quản trị trong quá trình bình luận công khai về các khoản tăng giá được đề xuất.Trung tâm Shea, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ người khuyết tật điều trị bằng ngựa, đã dẫn đầu phần lớn phản hồi, chỉ ra cách hóa đơn tiền nước của họ được thiết lập để tăng hơn 30.000 đô la một năm theo mức giá đề xuất, chủ yếu là do đường dây cứu hỏa của họ. Dana Butler, giám đốc điều hành của trung tâm, nói với các thành viên hội đồng quản trị hôm thứ Tư: “Nghiên cứu về tỷ lệ hiện tại này là không công bằng và không công bằng về mặt định lượng. Tôi yêu cầu bạn với tư cách là người lãnh đạo hãy làm tốt hơn.” Nhân viên quận cho biết việc tăng giá ngay lập tức là cần thiết để trang trải các hóa đơn sửa chữa của khu cấp nước.⚪ ----. Theo Báo Pháp Luật Plus. Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất nhất của Việt Nam sau 6 tháng năm nay. Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 6/2023, cả nước nhập khẩu 9.006 ô tô, tổng kim ngạch đạt gần 250 triệu USD, tăng 18,4% về lượng và tăng 30,7% về kim ngạch so với tháng trước. Thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất trong tháng 6 của Việt Nam là Indonesia, với 3.965 xe, kim ngạch 55,4 triệu USD. Thái Lan là thị trường có lượng nhập khẩu ô tô nhiều thứ hai về Việt Nam với 2.351 xe, kim ngạch là 63,75 triệu USD. Thị trường Trung Quốc đứng thứ ba với 1.340 xe, kim ngạch 53,25 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước nhập khẩu 70.915 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 1,65 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng và tăng 5,2% về kim ngạch so với cùng kỳ 2022.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ nợ trung bình 21.800 đô/đầu người, chưa kể nợ vay mua nhà?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát được công bố gần đây bởi Northwestern Mutual đã chứng minh rằng người Mỹ mang nợ cá nhân nợ trung bình 21.800 đô la, không bao gồm các khoản thế chấp vay mua nhà.Dữ liệu cũng tiết lộ rằng hơn một phần ba (35%) người Mỹ có nợ cá nhân cho biết họ đang mang nợ gần hoặc ở mức nợ cao nhất từ trước đến nay. Cuộc khảo sát cũng báo cáo rằng 43% nói rằng họ đang mang nợ gần hoặc ở mức nợ thấp nhất từ trước đến nay. Sự phân chia nợ này là do nhiều yếu tố, như thu nhập, dân số học và các yếu tố tiền bạc cá nhân.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chỉ còn 1/10 dân Mỹ nói nền dân chủ Mỹ tuyệt vời?ĐÁP 2: Đúng thế. Chỉ khoảng 1/10 người Mỹ nói rằng nền dân chủ đang hoạt động rất tốt, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng (Center for Public Affairs Research) của Associated Press-NORC được công bố hôm thứ Sáu. Đa số người Mỹ nói rằng nền chính trị Hoa Kỳ phản ánh kém các giá trị của họ – 53% số người được hỏi nói rằng Quốc hội đang làm rất tệ trong việc duy trì các giá trị dân chủ, so với chỉ 16% nói rằng họ đang làm rất tốt.Người Mỹ cũng tỏ ra không mấy tin tưởng vào hai đảng lớn. 47% số người được hỏi cho biết Đảng Dân chủ đang làm rất tệ trong việc duy trì nền dân chủ, trong khi 56% nói điều tương tự đối với Đảng Cộng hòa.Chi tiết: