Threads - Ứng Dụng Mạng Mới của Meta Đã Tăng Trưởng Thần Kỳ Như Thế Nào?

Một ngày sau khi ra mắt công chúng, Threads – ứng dụng mạng blog mới của Metam công ty Mẹ của Facebook – đã chứng kiến sự bùng nổ số lượng người dùng mới mà hầu như không công ty nào, hoặc ứng dụng nào khác, có thể so sánh được trong thập niên qua.

Được nhiều người coi là bản sao của Twitter, trong vòng hai tiếng ra mắt vào tối Thứ Tư, 4 tháng 7, Threads đã có 2 triệu lượt tải xuống. Đến sáng Thứ Sáu, số lượt ghi danh đã hơn 70 triệu, vào thứ Hai, chỉ sau 5 ngày ra mắt, số lượt ghi danh đã vượt qua 100 triệu, con số này “vượt xa sự mong đợi” của giám đốc CEO Mark Zuckerberg. Dựa trên dữ liệu nội bộ của công ty, người dùng đã đăng hơn 95 triệu bài đăng với 190 triệu lượt “like” trên Threads.

Thành công ban đầu của Threads đã gây “xao động” Twitter. Tối Thứ Năm, CEO Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích ứng dụng Threads, và đội ngũ pháp lý của Twitter cũng nhanh chóng đe dọa sẽ kiện Threads, với cáo buộc Meta đã “chiếm đoạt bất hợp pháp” các bí mật thương mại của Twitter.

Ai tham gia Threads?

Theo dữ liệu từ Sensor Tower và data.ai, Threads là ứng dụng (không phải là loại ứng dụng chơi game) được tải xuống nhiều nhất vào ngày ra mắt trong thập niên qua. Theo Sensor Tower, tính đến ngày 6 tháng 7, Threads đã có khoảng 40 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới. Theo data.ai, Mario Kart Tour của Nintendo là ứng dụng phát triển nhanh nhất từ trước đến nay; còn Threads đứng ngay ở vị trí thứ hai và sự ra mắt của nó vượt xa các ứng dụng phổ biến như Pokemon GO và Call of Duty Mobile. Giám đốc điều hành Zuckerberg cho biết Threads đạt 30 triệu người dùng trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Để so sánh, Instagram mất 15 tháng để đạt 30 triệu lượt tải xuống; còn TikTok đạt được cột mốc này trong chưa tới hai năm. Ứng dụng ChatGPT, được phát hành vào cuối năm ngoái, chỉ đạt 18 triệu lượt tải xuống.

Một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của nền tảng là rất dễ truy cập: người dùng có thể dễ dàng ghi danh thông qua tài khoản Instagram hiện có, và cũng có thể chuyển lượt theo dõi từ ứng dụng này sang ứng dụng mới. Ngoài ra, một số lượng lớn các tài khoản nổi bật đã được quyền truy cập sớm để giúp phổ biến nền tảng trước khi ra mắt, bao gồm các nhân vật nổi tiếng như Bill Gates, Shakira và Oprah Winfrey, cùng với các thương hiệu như Netflix.

Sự thành công của Threads

Meta là một cái tên rất đỗi quen thuộc và đã có sẵn rất nhiều cơ sở hạ tầng truyền thông xã hội. Đây là một khởi đầu thuận lợi cho Threads. Darrell West từ Center for Technology Innovation của Viện Brookings, nhận xét: “Liên kết với một thương hiệu lớn là một lợi thế, Threads sẽ không phải là một đối thủ dễ xơi.”

Threads cũng khiến người ta hoài cổ. Một số người dùng đã so sánh trải nghiệm trên ứng dụng này so với Twitter trong những ngày đầu.

Kevin Driscoll, giảng sư tại Department of Media Studies của University of Virginia, cho biết vẫn còn phải chờ xem liệu Threads có thể giữ vững thành công hay không. Ông nói: “Cả Twitter và Facebook đều gặp phải một số vấn đề, và đều là các vấn đề đặc trưng của các nền tảng loại này. Họ đặt trọng tâm chính là tăng trưởng, mở rộng quy mô và thu hút người dùng, chứ không quá để tâm đến sự bền vững lâu dài.”

Threads vẫn còn thiếu một số tính năng chính, chẳng hạn như chức năng tìm kiếm, thẻ bắt đầu bằng # và nguồn theo dõi. Công ty đã nhận được một số phản hồi đối với chính sách bắt buộc người dùng phải xóa cả hồ sơ Instagram nếu muốn xóa tài khoản Threads. Andrew Bosworth, giám đốc công nghệ của Meta, cho biết công ty đang nỗ lực khắc phục trục trặc này.

Meta cũng phải đối mặt với một thách thức khi triển khai Threads ở các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu do những lo ngại về quy định. Threads là một thị trường lớn của Meta, chiếm khoảng 22% trong tổng số 28 tỷ MK doanh thu quảng cáo của hãng trong quý đầu tiên của năm 2023, theo Wall Street Journal.

Twitter đáp trả

Trước thành công ban đầu của Threads, CEO của Meta, Mark Zuckerberg, đã không ngần ngại ‘đá đểu’ đối thủ cạnh tranh chính. Trong một bài đăng, Zuckerberg cho biết Threads sẽ “tập trung vào lòng tốt,” ngụ ý chê Twitter bị thiếu ‘sự tử tế.’ Ông nói: “Đó là một lý do tại sao Twitter không thể thành công như tôi đã nghĩ, và chúng tôi muốn làm khác đi.”

Threads được nhiều người coi là “kẻ kết liễu Twitter,” một mối đe dọa đối với X-Corp, công ty mà Musk đã tạo ra và sáp nhập với Twitter vào đầu năm nay. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Threads ra mắt, đội ngũ pháp lý của X-Corp đã gửi một lá thư tới Zuckerberg – bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng rằng Meta đã có hành động chiếm đoạt một cách cố ý, có hệ thống, và bất hợp pháp các bí mật thương mại và các tài sản trí tuệ khác của Twitter.”

Đáp lại, một phát ngôn nhân của Meta đã đăng: “Trong nhóm kỹ thuật của Threads chẳng có ai là cựu nhân viên Twitter. Chẳng có vấn đề gì cả.”

Trong một loạt tweet vào tối Thứ Năm, Musk đã chỉ trích Threads, gọi nó là “hệ thống chỉ dựa trên thuật toán, mã nguồn thì đóng,” ngụ ý “không thể phát hiện được việc thao túng những thông tin mà mọi người nhìn thấy.”

Hiện tại, Meta đang thắng thế trở lại. Trong những năm gần đây, hãng bị vướng vào một loạt vụ bê bối và tai tiếng, bao gồm cả các vụ sa thải hàng loạt, những chỉ trích về việc công ty không có biện pháp tốt để bảo vệ người dùng và quản lý dữ liệu người dùng kém.

Zuckerberg đã đăng trên Threads: “Đây là một khởi đầu tốt mà chúng ta hằng mong đợi! Cảm giác như bắt đầu một điều gì đó thật đặc biệt.”

