Minh họa Đinh Trường Chinh



người góa phụ nghèo dâng hết hai đồng tiền mình có

lời khen ngợi từ Chúa Giêsu. Biển Đỏ

tôi tách làm hai, về đất hứa

mật và sữa

còn lại gì sau mấy ngàn năm?

vẽ trên đất với cành gãy nhặt tình cờ

trong chuyến đi của chúng ta trên hành tinh lơ đãng

mưa bốn mùa cho hồ cạn

sương giọt cho rừng lá bùi nhùi

dòng sông ngũ cốc và đường

máy khuếch đại cho dạ dày rên siết

bắp thịt cứng và tiếng thép thay lời nài nỉ

cho đàn bà. trước gầm gừ của sói mặc áo choàng

ân xá cho những con ngựa bị giam

nhà nghỉ cho lạc đà cháy sém

không có phép màu

sẽ không có phép màu

không có phép màu cho người bị thống trị

trong tay họ là vũ khí chống chế độ độc tài tốt nhất. sức mạnh của quần chúng. cơn giận chực chờ bùng nổ

không có phép màu cho người bị lừa gạt

đằng trước họ, sự thật chờ những ai muốn tìm kiếm nó

không có phép màu cho người bị đánh giá lầm

đằng sau họ, khói. nó cố đuổi theo nhưng sẽ không thắng cuộc

không có phép màu

sẽ không có phép màu

không có phép màu cho chúng tôi, người yêu

sống trong thế giới đang nhỏ dần. bay cao hết mức

hít khí trời tham lam nếu phổi hấp thu được

chim săn mồi không lo bị bắt

chỉ về mặt đất bằng cách bị bắn rơi

***

there’ll be no miracles

the poor widow offered all her coins

a praise from Jesus. I part

the Red Sea, toward the promised

land. milk and honey

any left after thousands of years?

draw on the ground with a broken branch picked

randomly, our walk on unmindful planet

dew drops for forest of tinder

four-season downpour for the dry lake

a river of sugar and grain

amplifier for wailing stomach

pardon for captive horses

rest home for singed camels

hard muscles and the sound of steel for women

-instead of pleas- amid growls of wolves in cloak

no miracles

there’ll be no miracles

no miracles for the ruled

in their hands the best weapons to fight dictatorship. power of the masses. anger waiting to explode

​​no miracles for the deceived

truth waiting ahead for those who wish to find it

no miracles for the misjudged

behind them, smoke. it’s chasing but won't catch up at the end

no miracles

there’ll be no miracles

no miracles for us, lovers

living in a deflating world. fly as high as we could

inhale greedily as long as our lungs can absorb

birds of prey not worried about getting caught

going down by being shot at only

kc Nguyễn