Có đoạn ghi âm mùa hè năm 2021, Trump khoe trong khi chơi gôn ở New Jersey: Trump chôm hồ sơ mật của Pentagon về kế hoạch Mỹ sẽ tấn công vào Iran -- Ukraine: Nga đã bắt cóc trái phép hơn 19.000 trẻ em Ukraine và đã đổi tên và ngày sinh các em

Little Amal, một búp bê hình nhân cao 12 feet (3,66 mét) mang hình một em bé tị nạn Syria 10 tuổi, sẽ có hành trình xuyên nước Mỹ vào mùa thu này, thăm những địa điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ để nâng cao nhận thức về nhập cư và di cư.

- Có đoạn ghi âm mùa hè năm 2021, Trump khoe trong khi chơi gôn ở New Jersey: Trump chôm hồ sơ mật của Pentagon về kế hoạch Mỹ sẽ tấn công vào Iran

- Hạ viện thông qua dự luật ngưng giới hạn nợ cho đến ngày 1/1/2025, tỷ phiếu 314 trên 117.

- Ukraine: Nga đã bắt cóc trái phép hơn 19.000 trẻ em Ukraine và đã đổi tên và ngày sinh các em

- NATO: Ukraine hiện có khả năng cần thiết để giải phóng nhiều vùng đất bị chiếm đóng hơn.

- Putin: chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều chắc chắn, vì Nga bảo vệ "các vùng đất và giá trị của mình."

- Đức: kết nạp Ukraine NATO phải chờ hết chiến tranh tại Ukraine.

- Zelensky dự thượng đỉnh ở Moldova: do dự đưa Ukraine vào NATO đều gây nguy hiểm cho châu Âu

- Nga bắn 10 hỏa tiễn vào thủ đô Kyiv: 3 người chết, có một bé gái 9 tuổi, và ít nhất 11 người bị thương

- Nga: đã ngăn chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine tại thành phố Shebekino, nằm ở Belgorod, khi 2 đại đội lính Ukraine kèm xe tăng đánh vượt biên giới Nga.

- Quân tình nguyện người Nga (RDK) đã công bố một cuộc đột kích mới vào Tỉnh Belgorod của Nga. Nga nói đã hạ sát 30 "kẻ khủng bố Ukraine"

- Ba Lan bác đơn tỵ nạn, chuẩn bị trục xuất cựu nhân viên tình báo Nga Emran Navruzbekov

- Zelensky đã tới Odesa để giới thiệu thống đốc mới của Odesa

- Cô Mary Trump (cháu gái của Donald Trump) hợp tác với E. Jean Carroll viết tiểu thuyết lãng mạn

- Illinois: một bé gái 4 tuổi đã chết vì bị một đứa trẻ khác bắn

- Một mục sư phụ trách thanh niên ở South Carolina đã bị bắt vì quay hình một phụ nữ khi cô này tắm.

- Joe Biden ca ngợi Hạ viện, và hối thúc Thượng Viện thông qua sớm

- Nhiều trát đòi vụ Trump sa thải Giám đốc an ninh mạng CISA Christopher Krebs vì Krebs tuyên bố bầu cử 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ."

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ bắt đầu tranh cử tổng thống Cộng Hòa 2024 vào Thứ Tư 7/6/2023

- Alaska: nhiều dân Trung Quốc tự nhận là khách du lịch đi lạc trên đất Mỹ cứ tới chụp hình căn cứ quân sự Mỹ

- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Markwayne Mullin đòi trường công dạy bài hát “Jesus Loves Me” vì: Tôi không muốn thực tế!

- American Airlines sẽ kháng cáo: liên minh với JetBlue Airways lợi cho khách hàng, không phạm luật cạnh tranh.

- Ngôi nhà tuổi thơ của bạn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm: Mùi hương là nhớ hoài.

- Bánh donut tuyệt vời nhất Hoa Kỳ: 5 tiệm ngon nhất nước Mỹ, có 3 tiệm ở California

- California: Jonathan Nguyen tắm sông mùa lạnh, bị nước cuốn trôi, vài ngày sau nổi lên

- Illinois: Hai cô Margaret Tran và Amy Vo bị bắt vì chở ma túy

- TIN VN. Kiều hối về TP Sái Gòn kỳ vọng tăng 10%/năm.

- TIN VN. Việt Nam hồi hương thêm 80 người được giải cứu từ sòng bạc Philippines.

- TIN VN. Doanh nghiệp xây dựng VN thoi thóp, 5 tháng đầu rút lui khỏi thị trường tăng 66,8%.

- HỎI 1: Mỹ cần nhiều tiệm thuốc cấp cứu mở 24 giờ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giáo viên mang súng trorng trường sẽ làm học trò bất an hơn? ĐÁP 2: Đa số nghĩ thế.

QUẬN CAM (1/6/2023) ⚪ ---- Cựu Tổng Thống Trump bị đưa vào tiểu thuyết lãng mạn? Cô Mary Trump (cháu gái của Donald Trump) đang hợp tác viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn với E. Jean Carroll, cuốn tiểu thuyết này sẽ được xuất bản thành nhiều phần trên Substack. Cô Mary Trump và Carroll — người đã kiện thành công Donald Trump trong một vụ lạm dụng tình dục và phỉ báng — sẽ xuất bản đoạn đầu tiên của "The Italian Lesson" (Bài học tiếng Ý) vào thứ Sáu. Cuốn tiểu thuyết cũng được thực hiện bởi giáo sư luật Jennifer Taub, kể về một phụ nữ Mỹ chuyển đến Tuscany và yêu chủ một vườn nho địa phương.

Mary Trump, Carroll và Taub trở thành bạn thân trong thời kỳ đại dịch khi họ tham gia một nhóm đan len trên Zoom và quyết định giữ liên lạc bằng cách thực hiện một câu chuyện lãng mạn, ban đầu được lên kế hoạch làm kịch bản. Khi được hỏi liệu có công bằng khi gọi tác phẩm là "khiêu dâm" hay không, Mary Trump nói với New York Times: "Đây không phải là nội dung khiêu dâm nhẹ nhàng." Còn Carroll trả lời: “Chúng ta hãy đợi.” Ba nhà văn nói rằng sẽ không có đề cập nào đến Donald Trump trong câu chuyện hay về chính trị nói chung. “Chúng tôi đang cho bạn một lối thoát,” Carroll nói.

⚪ ---- Một bé gái 4 tuổi đã chết sau khi vô tình bị một đứa trẻ khác bắn ở Illinois, theo cảnh sát. Cứu hộ đã được gọi đến một ngôi nhà vào khoảng 10 giờ sáng thứ Tư ở River Grove, nơi họ tìm thấy nạn nhân bị thương nặng. Bé gái sau đó đã chết, được văn phòng Giám định Y tế Quận Cook xác định là Camila Ariana Duarte, theo CBS News. Cảnh sát nói cha của cô bé nói với họ rằng ông đang ở bên ngoài khi vụ nổ súng xảy ra trong nhà.

⚪ ---- WYFF đưa tin, một mục sư phụ trách thanh niên ở South Carolina đã bị bắt và bị buộc tội sau khi thú nhận quay video một phụ nữ khi cô này tắm. Daniel Kellan Mayfield, 35 tuổi, bị truy tố tội "voyeurism" (nhìn, ngó dâm đãng). Mayfield là một mục sư thanh niên tại Nhà thờ Baptist Đầu tiên ở Gowensvill. Anh ta bị sa thải khi tin về việc anh ta bị bắt lan truyền.

Cảnh sát nói rằng họ đã được gọi đến nhà của người phụ nữ sau khi cô thấy ai đó bên ngoài cửa sổ phòng tắm của mình. Khi đi ra ngoài, cô nói rằng cô thấy Mayfield đang đứng ở sân sau của cô. Hồ sơ cho biết Mayfield thú nhận đã ghi hình người phụ nữ sau khi em gái của cô đối chất với anh ta. Theo Fox Carolina, anh đã đưa đoạn video và cho phép người phụ nữ xem nó. Người phụ nữ cũng cho cảnh sát xem đoạn video an ninh quay cảnh Mayfield thực hiện hành vi này.

⚪ ---- Nga đã bắt cóc trái phép hơn 19.000 trẻ em Ukraine và đã thay đổi tên và ngày sinh của chúng, theo lời Bộ trưởng Tái hòa nhập Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết trong chương trình “UA: War. Unsung Lullaby” vào ngày 1/6: “Họ (người Nga) giấu (những đứa trẻ Ukraine) khắp đất nước, thay đổi danh tính, tên, ngày sinh, làm mọi cách để đồng hóa chúng. Nga thực sự đang phạm tội diệt chủng đối với trẻ em của chúng tôi bằng cách cưỡng ép Nga hóa chúng, cấp hộ chiếu cho chúng, làm mọi cách để khiến chúng quên đi quê hương, quên ngôn ngữ, quên văn hóa của mình và chấp nhận, như người ta nói, một thực tế mới.” Bà nói thêm rằng Ukraine cần sự hỗ trợ rộng rãi của quốc tế để đưa trẻ em Ukraine trở về nhà.

⚪ ----- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói sau cuộc họp các ngoại trưởng của liên minh hôm thứ Năm rằng quân Ukraine "hiện có khả năng cần thiết để giải phóng nhiều vùng đất bị chiếm đóng hơn. Liên minh đang thực hiện gói hỗ trợ kéo dài nhiều năm với nguồn tài trợ mạnh mẽ để đảm bảo khả năng răn đe và phòng thủ trong dài hạn và giúp Ukraine xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng, và các chi tiết cần được hoàn thiện trước cuộc họp của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7/2023."

Ông Stoltenberg cho biết hình thức hỗ trợ mà Ukraine nhận được từ NATO đã phát triển cùng với diễn biến của cuộc chiến. Bằng cách cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn, liên minh đang tạo điều kiện cho người Ukraine "tự vệ trước tất cả các cuộc tấn công khác nhau" cũng như giải phóng nhiều lãnh thổ hơn.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm nói trong một sự kiện trực tuyến về chính sách đối nội rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều chắc chắn, khi Moscow bảo vệ "các vùng đất và giá trị của mình. Tôi chắc chắn rằng chiến thắng sẽ luôn thuộc về chúng ta, chúng ta sẽ chiến thắng. Không có nghi ngờ gì ở đây, thậm chí không có gì để nói." Bình luận của Putin được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Cộng đồng chính trị châu Âu (EPC) ở Moldova, trong đó Zelensky nói khi quân Ukraine chiến thắng, cuộc chiến sẽ ngưng.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nói hôm thứ Năm rằng kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể được xem xét thời điểm này vì nước này hiện đang trong tình trạng chiến tranh. Baerbock phát biểu trước cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng NATO tại Oslo, đề cập cụ thể đến Thụy Điển, nhưng "về nguyên tắc" cũng đề cập đến Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Thụy Điển phải trở thành thành viên của liên minh trước hội nghị thượng đỉnh mùa hè của NATO sẽ được tổ chức tại Vilnius vào tháng 7 này. Tổng thư ký của liên minh, Jens Stoltenberg, nhắc lại rằng các thành viên NATO ủng hộ việc kết nạp Ukraine vào tổ chức.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu ở Moldova rằng bất kỳ sự do dự nào mà các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện trong việc kết nạp Kiev vào liên minh NATO đều có thể gây nguy hiểm cho châu Âu, có khả năng khuyến khích Nga tấn công nhiều quốc gia hơn trong khu vực: "Chúng tôi cần một nền hòa bình công bằng. Đó là lý do tại sao mọi quốc gia châu Âu có biên giới với Nga và không muốn Nga chia cắt họ nên trở thành thành viên đầy đủ của EU và NATO."

Phát biểu với các phóng viên trước hội nghị thượng đỉnh, ông Zelensky cho biết Kiev hy vọng sẽ nhận được lời mời tham gia liên minh trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Tổng thống Ukraine lưu ý rằng một quyết định tích cực về việc Kiev gia nhập NATO sẽ mở đường cho Moldova, Georgia, cũng như Belarus, gia nhập.

⚪ ---- Có 3 người chết, trong đó có một bé gái 9 tuổi, và ít nhất 11 người bị thương sau khi Nga tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine bằng hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình vào đêm ngày 1/6. Ukraine cho biết Nga đã phóng 10 hỏa tiễn hành trình và đạn đạo từ các hệ thống Iskander, và phòng không đã đánh chặn tất cả chúng. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 2h45 sáng từ hướng bắc – Bryansk Oblast của Nga. Tổng cộng, 7 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M và 3 hỏa tiễn hành trình Iskander-K đã được phóng vào Ukraine.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm đã viết trong một tuyên bố rằng Nga đã thành công trong việc "ngăn chặn" các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine tại thành phố Shebekino, nằm ở khu vực Belgorod, với ba cuộc tấn công bị quân đội Nga ngăn chặn: "Vào khoảng 03:00 sáng giờ Moscow, sau khi pháo kích dữ dội vào các cơ sở dân sự ở Vùng Belgorod, lực lượng khủng bố Ukraine gồm tới hai đại đội bộ binh cơ giới, được tăng cường bằng xe tăng, đã cố gắng xâm chiếm lãnh thổ Liên bang Nga gần trạm kiểm soát đường xa lộ quốc tế Shebekino." Chính quyền Belgorod trước đó đã phủ nhận thông tin rằng quân Ukraine đã tiến được ở Quận Shebekinsky, tuy nhiên, thêm rằng tình hình vẫn còn khó khăn.

⚪ ---- Quân tình nguyện người Nga (RDK) liên kết với Ukraine đã công bố một cuộc đột kích mới vào Tỉnh Belgorod của Nga trong một tin nhắn được chia sẻ trên Telegram vào ngày 1/6. RDK tuyên bố trong 1 video là sẽ chiến đấu trở lại trong lãnh thổ Nga: "Giai đoạn thứ hai mà Chỉ huy RDK đã hứa đã bắt đầu!" Trong khi đó, các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội về một tòa nhà hành chính bốc cháy ở Shebekino, một thị trấn ở phía nam Belgorod Oblast, cách biên giới Nga với Ukraine khoảng 6 km.

Ngoài ra còn có các báo cáo trên mạng xã hội về những âm thanh giao tranh dữ dội được nghe thấy trong khu vực và một khẩu súng cối tự hành 2S4 Tyulpan 240mm của Nga và xe tải tiếp tế đã bị quân Ukraine/Nga thân Ukraine phá hủy ở vùng lân cận Shebekino. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng tất cả "những kẻ phá hoại" đã bị đẩy lui, không vi phạm biên giới nào được phép và hơn 30 "kẻ khủng bố Ukraine" đã bị tiêu diệt. Bộ không đưa ra bằng chứng để hỗ trợ tuyên bố của mình, và không thể xác minh.

Trong thông điệp của mình, các chiến binh người Nga kêu gọi cư dân của Belgorod Oblast ở trong nhà của họ hoặc đến nơi trú ẩn: "RDK đã và đang không chiến đấu chống lại dân thường."

⚪ ---- Ba Lan chuẩn bị trục xuất cựu nhân viên của Sở tình báo Nga FSB Emran Navruzbekov, người đã xin tị nạn ở Ba Lan, vì ông đã bị đưa thêm vào danh sách các cá nhân được coi là mối đe dọa đối với an ninh Ba Lan, hãng tin Nga Agentstvo đưa tin ngày 31/5. Navruzbekov bị giam giữ tại một trại tị nạn ở Tỉnh Kuyavian-Pomeranian ở miền bắc Ba Lan vào ngày 17/5. Cảnh sát đã bắt anh ta vì có thể đã vi phạm các quy tắc ứng xử trong trại. Có thông tin cho rằng anh ta đã không tuân lệnh cảnh sát và tỏ ra hung hăng – một cáo buộc mà anh phủ nhận.

Sau khi bị bắt, Navruzbekov bị cấm vào khu vực Schengen trong 109 năm. Anh bị đưa vào một trung tâm dành cho người nước ngoài ở Przemyśl, nơi anh chờ bị trục xuất. Anh đã kháng cáo lệnh cấm nhập cảnh, lệnh cấm sau đó được các quan chức biên phòng giảm xuống còn 10 năm.

Theo Navruzbebov, anh là thành viên của đơn vị phản gián của FSB tại Dagestan của Nga. Anh ta đã đi bộ qua biên giới Belarus vào Ba Lan vào năm 2017 và tuyên bố rằng anh ta đang mang theo các tài liệu mật. Anh ta ngay lập tức xin tị nạn, nhưng đã bị từ chối.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tới Odesa để chính thức giới thiệu thống đốc mới của Odesa Oblast, Oleh Kiper, theo lời ông trong một bài đăng ở Telegram ngày 31/5. Tổng thống tuyên bố rằng Odesa là "khu vực ưu tiên" của Ukraine: ""Tôi đã giới thiệu người đứng đầu mới được bổ nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Odesa (RSA), Oleh Kiper; đây là khu vực ưu tiên của đất nước độc lập của chúng ta." Cuộc họp đã bàn các vấn đề như khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, đảm bảo hoạt động ổn định, mở lại các doanh nghiệp chủ chốt, đáp ứng nhu cầu của những người di tản trong nước và phục hồi chức năng cho cựu chiến binh.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu áp đảo vào thứ Tư để thông qua dự luật ngưng giới hạn nợ của quốc gia cho đến ngày 1/1/2025, khi các nhà lập pháp chạy đua để ngăn chặn một vụ vỡ nợ thảm khốc. Dự luật sẽ cần được Thượng viện thông qua trước khi được gửi tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Tại Thượng viện, bất kỳ nhà lập pháp nào cũng có thể trì hoãn một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng và vẫn chưa rõ khi nào cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra. Khung thời gian để thông qua dự luật thông qua Quốc hội là rất chặt chẽ và có rất ít sai sót, gây áp lực rất lớn lên lãnh đạo của cả hai đảng.

Các nhà lập pháp đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên trước ngày 5 tháng 6, ngày mà Bộ Tài chính cho biết họ sẽ không thể thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ của quốc gia, một kịch bản có thể kích hoạt suy thoái kinh tế toàn cầu. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng ở Hạ Viện là 314 trên 117. Có 149 đảng viên Cộng hòa và 165 đảng viên Dân chủ bỏ phiếu cho dự luật và 71 đảng viên Cộng hòa và 46 đảng viên Dân chủ bỏ phiếu chống.

Việc đình chỉ giới hạn nợ đến năm 2025 sẽ loại bỏ mối đe dọa vỡ nợ cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài việc giải quyết giới hạn nợ, dự luật còn hạn chế chi tiêu quốc phòng, mở rộng yêu cầu công việc đối với một số người nhận trợ cấp thực phẩm và thu hồi một số quỹ cứu trợ Covid-19, cùng các điều khoản chính sách khác.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi Hạ viện đã thông qua dự luật đình chỉ trần nợ và do đó thực hiện một "bước tiến quan trọng để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên và bảo vệ sự phục hồi kinh tế lịch sử và khó kiếm được của đất nước chúng ta. Tôi đã nói rõ rằng con đường duy nhất phía trước là một thỏa hiệp lưỡng đảng có thể nhận được sự ủng hộ của cả hai bên. Tôi kêu gọi Thượng viện thông qua nó càng nhanh càng tốt để tôi có thể ký thành luật và đất nước chúng ta có thể tiếp tục xây dựng nền kinh tế mạnh nhất thế giới."

⚪ ---- Các công tố liên bang được cho là đã thu được bằng chứng "quan trọng" xác nhận rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi rời Bạch Ốc đã giữ một hồ sơ bí mật của Pentagon về một kế hoạch chưa thực hiện để có thể sẽ tấn công vào Iran, theo CNN hôm thứ Tư trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Theo các nguồn tin, đoạn ghi âm, có lẽ được thực hiện vào mùa hè năm 2021, tiết lộ rằng Trump sẵn sàng chia sẻ thông tin có trong các tài liệu mật và ông thú nhận có biết rằng tư cách là cựu tổng thống của Hoa Kỳ có thể hạn chế quyền giải mật của ông đối với các tài liệu mật sau nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trước đây, Trump tuyên bố đã giải mật tất cả hồ sơ khi rời Bạch Ốc.

CNN chưa nghe đoạn ghi âm, nhưng nhiều nguồn đã mô tả nó. Một nguồn tin cho biết phần liên quan trong tài liệu Iran dài khoảng hai phút và một nguồn tin khác cho biết cuộc thảo luận chỉ là một phần nhỏ trong cuộc họp dài hơn nhiều. Công tố đặc biệt Jack Smith, người đang dẫn đầu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Trump, đã tập trung vào cuộc họp như một phần của cuộc điều tra hình sự về việc Trump xử lý các bí mật an ninh quốc gia. Các nguồn mô tả đoạn ghi âm là một bằng chứng "quan trọng" trong một trường hợp có thể chống lại Trump, người đã nhiều lần khẳng định rằng ông có thể giữ lại hồ sơ tổng thống và "tự động" giải mật các tài liệu.

Các công tố đã hỏi các nhân chứng về đoạn ghi âm và tài liệu trước đại bồi thẩm đoàn liên bang. Vụ này đã tạo ra đủ sự quan tâm để các nhà điều tra đã thẩm vấn Tướng Mark Milley, một trong những quan chức an ninh quốc gia cấp cao nhất dưới thời Trump, về vụ việc. Cuộc họp vào tháng 7/2021 được tổ chức tại câu lạc bộ chơi gôn của Trump ở Bedminster, New Jersey, với hai người đang viết cuốn tự truyện của cựu chánh văn phòng của Trump, Mark Meadows, cũng như các phụ tá do cựu tổng thống tuyển dụng, bao gồm cả chuyên gia truyền thông Margo Martin. Các nguồn tin cho biết những người tham dự không có giấy phép bảo mật cho phép họ truy cập thông tin mật. Các nguồn tin cho biết Meadows đã không tham dự cuộc họp đó.

Cuốn tự truyện của Meadows bao gồm một tường thuật về những gì dường như là cùng một cuộc họp, trong đó Trump “nhớ lại một báo cáo dài bốn trang do chính Mark Milley (cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Trump) đánh máy. Nó vạch ra kế hoạch tấn công Iran của chính vị tướng này, triển khai một số lượng lớn quân đội, điều mà ông ấy đã nhiều lần thúc giục Tổng thống Trump thực hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của mình”. Tài liệu mà Trump tham khảo không phải do Milley sản xuất, CNN được cho biết.

⚪ ---- Các phụ tá Bạch Ốc của Trump đã nhận được trát đòi ra khai từ Công tố đặc biệt Jack Smith, dường như liên quan đến việc sa thải quan chức an ninh mạng của chính phủ, người đã không chịu vu khống bầu cử 2020 là gian lận như Trump yêu cầu. Christopher Krebs, giám đốc an ninh mạng của chính quyền Trump vào thời điểm đó và là người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), sau đó đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ." Điều đó mâu thuẫn với Trump.Smith đã đặt câu hỏi về vụ sa thải vào tháng 11/2020, theo New York Times đưa tin. Trong một tweet thông báo về việc sa thải, Trump cho biết Krebs - người mà Trump trước đó đã bổ nhiệm - đã đưa ra tuyên bố "rất không chính xác" về độ tin cậy của cuộc bầu cử 2020. Nhân viên của Smith cũng đang xem xét các thỏa thuận của Văn phòng Nhân sự Tổng thống với Bộ Tư pháp khi Trump cố gắng bám ghế; trát gọi ra khải đã được gửi tới các cựu phụ tá đã làm việc ở đó khoảng hai tuần trước. Các nhân chứng đã được hỏi về những nỗ lực của Trump nhằm thay đổi quy trình tuyển dụng nhân viên chính phủ. Hai phụ tá Trump đã đưa ra một bảng câu hỏi dành cho các ứng viên, chẳng hạn như hỏi: "Phần nào trong thông điệp tranh cử của Ứng cử viên Trump thu hút bạn nhất và tại sao?"⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống Cộng Hòa năm 2024 vào Thứ Tư ngày 7/6/2023, theo NBC News đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin giấu tên. Pence sẽ tung ra một video chiến dịch và tổ chức một bài phát biểu ở Des Moines, Iowa, sau đó là vận động tranh cử ở tất cả 99 quận của tiểu bang này trước khi cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên diễn ra trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Trong khi đó, Trump xác nhận hôm nay 31/5/2023, Trump sẽ bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Iowa.⚪ ---- Little Amal, một búp bê hình nhân cao 12 feet (3,66 mét) mang hình một em bé tị nạn Syria 10 tuổi, sẽ có hành trình xuyên nước Mỹ vào mùa thu này, thăm những địa điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ để nâng cao nhận thức về nhập cư và di cư. Con rối của cô bé 10 tuổi sẽ đến thăm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, Boston Common, Công viên Quốc gia Joshua Tree và Cầu Edmund Pettus, trong số các địa điểm khác, trong chuyến đi bắt đầu ở Boston vào ngày 7 tháng 9/2023 và kết thúc vào ngày 5 tháng 11/2023 dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Amir Nizar Zuabi, giám đốc nghệ thuật của dự án, cho biết: "Có điều gì đó trong hành động chào đón một người lạ [mà] định nghĩa lại bạn. Tôi nghĩ đó là một phần của những gì chúng tôi đang cố gắng tạo ra khi bước vào những nơi có một lịch sử đẹp đẽ, phức tạp và xác định."

Điểm dừng cũng được lên kế hoạch cho Philadelphia; Baltimore; Pittsburgh; Detroit; Chicago; Atlanta; các thành phố Nashville và Memphis của Tennessee; New Orleans; các thành phố Austin, Houston, San Antonio và El Paso của Texas; và các thành phố Los Angeles và San Diego của California. "Rõ ràng [có] rất nhiều điểm cụ thể trong lịch sử nước Mỹ của chúng tôi mà chúng tôi cảm thấy cần phải giải quyết, và đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu ở Boston," Enrico Dau Yang Wey, nghệ sĩ múa rối chính và đồng tác giả nghệ thuật cho biết. giám đốc. "Lý do tại sao chúng tôi kết thúc ở San Diego là vì có một ranh giới mỏng manh giữa Hoa Kỳ và Mexico."

Cô bé Amal cần sự đồng cảm, con rối của một cô gái ngây thơ, dễ bị tổn thương đang ở một nơi xa lạ sau khi sống sót sau một thử thách dài một mình. "Cô ấy chỉ là biểu tượng của hàng triệu trẻ em tỵ nạn," Zuabi nói. "Chỉ cần có một cộng đồng cùng hít thở và đi bộ với Amal một đoạn trên đường phố đã trở thành một hành động rất, rất có ý nghĩa." Các nhà tổ chức đang liên hệ với các nghệ sĩ và nhà lãnh đạo cộng đồng tại mỗi trong số 35 điểm dừng—bao gồm cả những địa điểm được tôn kính trong lịch sử Phong trào Dân quyền như Selma, Alabama và những cảnh bạo lực súng đạn gần đây như Uvalde, Texas—để tạo ra hơn 100 sự kiện đặc biệt cho mỗi điểm dừng nơi đã đến thăm. "Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với các đối tác địa phương của mình và cố gắng [để] hiểu... câu chuyện [là] họ đang cố gắng kể, đồng thời cố gắng cùng tạo ra một sự kiện gây được tiếng vang tại địa điểm này với cộng đồng này," cho biết Zuabi. "Tôi nghĩ đó là một phần lý do khiến dự án này trở nên xúc động với nhiều người."

Cái tên Amal có nghĩa là "hy vọng" trong tiếng Ả Rập. Cô bé Amal đại diện cho một bé gái tị nạn người Syria 9 hay 10 tuổi, đã một mình đi khắp châu Âu để tìm mẹ. Hàng chục nhà thiết kế và thợ thủ công đã kết hợp để tạo ra con rối, được điều khiển bởi ít nhất 3 nghệ sĩ múa rối: hai người điều khiển tay và một người điều khiển rối bên trong, đi trên những chiếc cà kheo nặng nề và điều khiển đầu, mắt và miệng bằng tay thông qua một cơ chế độc đáo. Hình nhân búp bê Amal làm trong năm 2021 và được LHQ giúp đưa đi nhiều nơi trên thế giới để gây ý thức giúp người tỵ nạn. Tháng 10/2021, cô bé búp bê Amal tới Vatican hội kiến Đức Giáo Hoàng Francis, được ngài chìa tay bắt.

Đức Giáo Hoàng Francis chìa tay bắt tay Little Amal.

⚪ ---- Những công dân Trung Quốc tự nhận là khách du lịch đi lạc trên đất Mỹ đã bị nhận ra khi cố gắng tiếp cận các cơ sở quân sự ở Alaska trong những năm gần đây như một phần của hoạt động gián điệp bị nghi ngờ dường như mở rộng ra ngoài Alaska, theo USA Today đưa tin. Nhiều binh sĩ Hoa Kỳ kể về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm hiểu về khả năng quân sự bằng cách tiếp cận các căn cứ quân sự ở tiểu bang này, nơi đã trở thành chìa khóa để phòng thủ nội địa và nỗ lực bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ ở Bắc Cực. Họ mô tả một sự kiện khi một xe chở công dân Trung Quốc và một máy bay không người lái chạy qua một trạm kiểm soát an ninh tại căn cứ Fort Wainwright của Fairbanks, sau đó họ nói rằng họ là khách du lịch bị lạc. Đó là một lời giải thích được đưa ra hoài.

Khi một sinh viên trao đổi người Trung Quốc 20 tuổi từng trải qua khóa huấn luyện quân sự ở Trung Quốc bị bắt gặp với những bức ảnh bất hợp pháp về Căn cứ Không quân Hải quân Key West của Florida vào tháng 9/2018, anh này được tìm thấy với một chiếc khóa thắt lưng có ghi Bộ Nội vụ Trung Quốc được cho là đã tuyên bố rằng anh đã đi từ New Jersey để "ngắm cảnh" nhưng bị "lạc lối", theo NBC News. Trong hai năm tiếp theo, 3 sinh viên TQ khác đã bị bắt vì chụp ảnh cùng một cơ sở.

Trong khi đó, hai phụ nữ TQ bị cáo buộc xâm phạm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khi đó, trong đó có một người khai rằng cô đã trả tiền cho một hướng dẫn viên để đưa cô đến các điểm tham quan và cô không biết Mar-a-Lago là gì. Giám đốc FBI Christopher Wray đã mô tả gián điệp Trung Quốc là "ưu tiên phản gián hàng đầu" của cơ quan này.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (Cộng Hòa-OK) đã thu hút sự chú ý từ các đồng nghiệp của mình vào thứ Tư sau khi ông tuyên bố rằng ông không “muốn sự thực ngoài đời” từ một nhân chứng trong cuộc trao đổi sôi nổi về một cuốn sách dành cho trẻ em. Mullin từng vu khống bầu cử 2020 là gian lận và từng là võ sĩ thi đấu trong lồng, người đã nhiều lần bị trừng phạt vì ngôn ngữ bốc lửa của mình trong các cuộc họp, lúc đó Mullin đang phát biểu trong phiên điều trần của Thượng viện về Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu.

TNS Mullin hỏi một nhân chứng xem họ có nghĩ cuốn sách về chủng tộc có tên “Làn da của chúng ta” (“Our Skin”) “tốt hơn, nên được dạy” cho trẻ em hơn là lời bài hát “Jesus Loves Me” (Chúa Jesus yêu thương tôi) hay không. Khi Cheryl Morman, chủ tịch của Liên minh các hiệp hội chăm sóc trẻ em gia đình Virginia (Virginia Alliance for Family Child Care Associations), cố gắng phát biểu, Mullin đã cắt lời cô ấy. “Thực tế là—” cô ấy bắt đầu, trước khi Mullin hét lên, “Tôi không muốn thực tế! (I don’t want reality) Tôi đang đặt câu hỏi! Cái nào tốt hơn? Đó chính xác là những gì nó là." Các thành viên của ủy ban sau đó phá lên cười, với một nhận xét, "Ghi câu nói đó trên băng rồi." Mullin trả lời: "Tôi nói nhầm."

⚪ ---- Giám đốc điều hành (CEO) Robert Isom của American Airlines Inc. tuyên bố rằng công ty của ông sẽ kháng cáo lên Tòa án liên bang Hoa Kỳ về quyết định của Quận Massachusetts ngăn chặn liên minh đối tác của họ với JetBlue Airways Corporation, theo đó phán quyết đồng ý với Bộ Tư pháp rằng liên minh 2 hãng hàng không là phạm luật cạnh tranh. Isom nói: "Tôi nghĩ những lợi ích mà chúng tôi [American Airlines và JetBlue] đề xuất cuối cùng sẽ thắng thế."

Bộ đã khởi kiện để chặn liên minh của American Airlines và JetBlue, cho rằng liên minh này sẽ vi phạm các quy tắc cạnh tranh. Theo tòa án, thỏa thuận “thông qua đó hai hãng hàng không đã hợp nhất các hoạt động của họ ở Boston và thành phố New York… đã vi phạm Mục 1 của Đạo luật Sherman vì nó làm tăng giá vé và giảm sự lựa chọn cho du khách Mỹ ở nhiều thị trường nội địa."

⚪ ---- Ngôi nhà tuổi thơ của bạn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Mùi hương là một trong số đó. Một cuộc khảo sát mới của OnePoll cho thấy cứ 10 người Mỹ thì có 6 người nói rằng họ vẫn có thể mô tả mùi hương của ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Gỗ và mùi hương tự nhiên như thông và cỏ tươi là phổ biến nhất, tiếp theo là mùi hương sạch sẽ.

⚪ ---- Bánh donut tuyệt vời nhất Hoa Kỳ là ở tại California. Được làm từ bột chiên và đường, nhưng mỗi tiệm một khác. Hóa ra tiệm bánh donut ngon nhất nước Mỹ là ở tại California, theo các nhà phân tích của Yelp đã tổng hợp bảng xếp hạng hàng năm lần thứ hai về 100 cửa hàng bánh donut hàng đầu của Mỹ dựa trên xếp hạng và đánh giá của cộng đồng trực tuyến của Yelp. Danh sách năm 2023 — được công bố trước Ngày National Doughnut Day vào ngày 2/6 — bao gồm các cửa hàng từ 27 tiểu bang và Washington, D.C., mặc dù một số được đại diện tốt hơn những cửa hàng khác.

Chẳng hạn, California là nơi có 10 cửa hàng bánh donut được xếp hạng hàng đầu trong danh sách của Yelp và hầu như thống trị các bảng xếp hạng cao hơn với 6 tiệm chỉ nằm trong top 10. Điều đáng chú ý là những người lập danh sách của Yelp chỉ cho phép 10 doanh nghiệp trên mỗi tiểu bang vì mục đích “đa dạng địa lý”.

Tuy nhiên, chỉ có một tiệm có thể khẳng định vị trí số 1, và năm nay, vinh dự này thuộc về Rocklin Donuts & Cinnamon, một cửa hàng ở Rocklin, California. Không thể đến California để thưởng thức một số loại bánh rán ngon nhất trong nước? Nhóm 10 tiệm thượng thừa là như bên dưới đây:

1. Rocklin Donuts & Cinnamon – Rocklin, CA

2. HOLE – Asheville, NC

3. JD Flannel Donuts and Coffee – San Juan Capistrano, CA

4. Munchkins Donuts Shop – Covina, CA

5. Hot N. Sweet Coffee and Donut Shop – Page, Arizona

6. Round Rock Donuts – Round Rock, Texas

7. The Jelly Donut – San Francisco, CA

8. Stan’s Donut Shop – Santa Clara, CA

9. Simone’s Donuts – Long Beach, CA

10. Purvé Donut Stop – Honolulu, Oahu, Hawaii

⚪ ---- Một người đàn ông Livermore (California) được tìm thấy đã chết vào chiều Chủ nhật sau khi lặn xuống Sông Feather, phía bắc Sacramento, vào hôm trước, tờ East Bay Times đưa tin. Xác của Jonathan Nguyễn, 21 tuổi, ở Livermore, được tìm thấy vào khoảng 1:30 chiều bởi các đội tìm kiếm và cứu nạn. Theo Cảnh sát quận Butte, Nguyen đã nhảy khỏi đập Magalia Head hôm thứ Bảy, nổi lên một thời gian ngắn rồi lại lặn xuống nước.

Một Gofundme (https://www.gofundme.com/f/jonathan-nguyen-memorial ) do Sean Jackson tạo ra để vinh danh Nguyen cho biết anh đã ra ngoài đi bộ đường dài và bơi lội với bạn bè vào ngày anh bị chết đuối. Sean Jackson viết trên Facebook: “Một trong những bạn đô vật cũ của tôi, Jonathan Nguyen, đã qua đời một cách bi thảm vào thứ Bảy do dòng nước chảy xiết ở sông Feather. Jonny đã tốt nghiệp Đại học Chico State University vào tuần trước. Anh là một sinh viên xuất sắc, một vận động viên và một con người toàn diện. Trái tim tôi tan nát vì chàng trai trẻ này và gia đình anh ấy. Tôi sẽ nhớ anh ấy vô cùng."

Jackson cho biết Nguyễn học trường trung học Granada, cũng như trường trung học cơ sở Mendenhall và trường tiểu học Smith ở Livermore. "Chúng tôi đã mất một người tốt vào cuối tuần vừa qua," Đấu vật trường trung học Granada đã viết trong một bài đăng trên Facebook, chia sẻ những bức ảnh của Nguyễn với gia đình và đồng đội. "Jonny đã làm cho cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn."

Jonathan Nguyen (hình: https://www.gofundme.com/f/jonathan-nguyen-memorial )

Các con sông ở California đang chảy xiết và lạnh giá giữa lúc lớp tuyết dày của mùa đông đang tan chảy.

⚪ ---- Hai phụ nữ từ Chicago, Illinois, đã bị cảnh sát thị trấn Seymour bắt hôm thứ Ba về tội ma túy khi đang dừng giao thông. Margaret Tran, 21 tuổi, đối mặt với cáo buộc tàng trữ cần sa và tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy, trong khi Amy Võ, 22 tuổi, đối mặt với cáo buộc tàng trữ chất bị kiểm soát, theo Sở Cảnh sát Seymour. Cảnh sát nói, họ đã chặn xe này trên Xa lộ Liên tiểu bang 65 vì thấy vi phạm giao thông, và khi tiếp xúc với tài xế Trn, cảnh sát ngửi thấy mùi cần sa bốc ra từ chiếc xe, nên đã khám xe và thấy psilocybin, thường được gọi là nấm, cần sa và dụng cụ sử dụng ma túy.

⚪ ---- TIN VN. Kiều hối về TP Sái Gòn kỳ vọng tăng 10%/năm. Theo VTV. Kiều hối về TP Hồ Chí Minh được dự báo có thể đạt 7 tỷ USD trong năm nay, tăng 6% so với năm 2022. Những dự báo tích cực được đưa ra, trong bối cảnh lượng kiều hối chuyển về nước đã tăng rất tích cực trong quý I, cao hơn 19% so với cùng kỳ năm 2022. Chi trả trực tiếp vào tài khoản thông qua kênh chuyển tiền nhanh và qua công ty kiều hố, hoạt động chi trả kiều hối của ngân hàng ACB, riêng tại TP Hồ Chí Minh, ghi nhận tăng trưởng mạnh, lên tới 19% trong quý I so với cùng kỳ năm trước.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam hồi hương thêm 80 người được giải cứu từ sòng bạc Philippines. Theo VnExpress. Bộ Ngoại giao cho biết trong ba ngày qua có thêm 80 công dân về nước an toàn sau cuộc giải cứu từ sòng bạc ở Philippines hồi tháng 5. 140 công dân trong tổng số 437 người Việt Nam được giải cứu từ sòng bạc ở Philippines đã về nước an toàn, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết trong cuộc họp báo ngày 1/6. Giới chức Philippines ngày 4/5 đột kích cơ sở đánh bạc do Tập đoàn Clark Sun Valley Hub làm chủ ở Pampanga, gần thủ đô Manila, giải cứu 1.090 người, trong đó có 437 công dân Việt Nam. Các nạn nhân đến từ nhiều nước châu Á bị lừa bán sang Philippines, bị tịch thu hộ chiếu, giam lỏng và ép làm việc 18 tiếng một ngày, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Ít nhất 12 nghi phạm cầm đầu mạng lưới đã bị bắt với cáo buộc buôn người, gồm 7 công dân Trung Quốc, 4 người Indonesia và một người Malaysia.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp xây dựng VN thoi thóp, 5 tháng đầu rút lui khỏi thị trường tăng 66,8%. Theo Báo Đấu Thầu. Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), doanh nghiệp (DN) ngành xây dựng đang “thoi thóp”, ngay cả những nhà thầu lớn cũng hoạt động cầm chừng… Cập nhật thông tin về tình hình đăng ký DN tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, hoạt động của DN vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn. Số DN rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng, trong khi số DN thành lập mới có xu hướng chững lại. Số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 5 tháng đầu năm nay tăng 22,9% so với mức bình quân của 5 tháng đầu năm giai đoạn 2018 - 2022, nhưng số DN rút lui khỏi thị trường tăng 66,8%. Chia sẻ với Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, hơn 40 năm hoạt động trong ngành xây dựng, chưa bao giờ ông thấy các DN xây dựng ở tình cảnh như hiện nay. “DN ngành xây dựng đang rất khó khăn, thậm chí là thoi thóp”, ông Hiệp phản ánh. Theo ông Hiệp, đến hết quý I/2023, có khoảng 30% DN ngành xây dựng phải đóng cửa, trong đó chủ yếu là các DNNVV có mức vốn dưới 30 tỷ đồng với thời gian hoạt động dưới 5 năm. Phần lớn DN đang hoạt động cầm chừng, trong đó có cả những DN có tên tuổi, thiếu dòng tiền trầm trọng.

⚪ ---- HỎI 1: Mỹ cần nhiều tiệm thuốc cấp cứu mở 24 giờ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khi cha mẹ vội vàng đưa con đến phòng cấp cứu trong đêm khuya vì lên cơn hen suyễn hoặc sốt cao, chúng thường được xuất viện với đơn thuốc. Vấn đề là, có thể không có tiệm thuốc nào mở cửa để có thuốc kịp thời.

Giờ đây, một báo cáo mới từ Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP: American Academy of Pediatrics) đang kêu gọi sự chú ý đến vấn đề này và nêu bật một giải pháp tiềm năng: các hiệu thuốc cấp cứu 24 giờ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi trẻ em được kê đơn thuốc tại khoa cấp cứu, 1/3 đến 1/2 số gia đình không bao giờ lấy đơn thuốc.

Bác sĩ Gregory Conners, chủ tịch ủy ban cấp cứu nhi khoa của AAP cho biết, có thể có nhiều lý do giải thích cho điều này, nhưng nghiên cứu cho thấy việc khó tìm đến hiệu thuốc là một trở ngại lớn. Các cuộc thăm khám tại khoa cấp cứu không nhất thiết phải diễn ra trong giờ làm việc và nhiều cộng đồng không có bất kỳ hiệu thuốc nào 24 giờ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/05/31/emergency-pharmacy-children-pediatricians/3481685472280/

⚪ ---- HỎI 2: Giáo viên mang súng trorng trường sẽ làm học trò bất an hơn?

ĐÁP 2: Đa số nghĩ thế. Theo một cuộc khảo sát từ RAND Corporation, đa số giáo viên tin rằng các nhà giáo dục mang súng trong khuôn viên trường sẽ khiến học sinh kém an toàn hơn. Khảo sát được công bố hôm thứ Tư cho thấy 54% giáo viên nghĩ rằng học sinh sẽ không an toàn nếu giáo viên mang súng, 20% nói rằng việc mang súng sẽ giúp học sinh an toàn hơn và 26% tin rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự an toàn.

Đã có 36 vụ xả súng ở trường học ở Hoa Kỳ trong năm học 2022-2023, theo một người theo dõi từ The Washington Post. Trang bị vũ khí cho giáo viên là một giải pháp cho bạo lực súng đạn được phần lớn đảng viên Cộng hòa ủng hộ và đảng Dân chủ phản đối.

Các tiểu bang cũng bị chia rẽ về vấn đề này: 20 tiểu bang, do cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa điều hành, cho phép các nhà giáo dục mang súng trong khuôn viên trường, với một số có yêu cầu nghiêm ngặt hơn những tiểu bang khác.

Ở Delaware, các nhà giáo dục có thể mang súng mà không bị hạn chế. Ở Oregon, giáo viên cần có giấy phép mang súng giấu kín để mang súng vào trường. Ít nhất 17 tiểu bang không cho phép các nhà giáo dục mang theo súng.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/education/4028477-majority-of-teachers-in-new-survey-says-arming-educators-would-make-students-less-safe/

.