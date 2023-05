LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNH TỔ KIỀU ĐÀM DI

TẠI MIỀN BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ



Thích Nữ Giới Hương



Sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 05 năm 2023, dưới ánh nắng hạ ấm áp, tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ, chư tôn đức ni hân hoan tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư ni tiền bối hữu công, nhân bảy ngày an cư kiết hạ của Chư Ni vừa hoàn mãn.









CHƯƠNG TRÌNH

- Cung thỉnh Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng và đại chúng quang lâm chánh điện

- Niệm Phật cầu gia bị, đảnh lễ

- Cung thỉnh an tọa

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư tôn chứng minh đạo sư

- Tuyên đọc diễn văn Khai mạc (Sư bà TN Nguyên Thanh)

- Cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ (Ni sư TN Tiến Liên)

- Chư Ni hát tập thể bài “Gương Sáng Thánh Tổ Kiều Đàm Di”

- Món quà dâng Thánh Tổ (Ni sư TN Giới Hương)

- Lời cảm tạ (Ns TN Như Quang)

- Lời Đạo từ của Hòa thượng chứng minh (HT Thích Phước Tịnh)

- Dâng hương tưởng niệm và bắt đầu Lễ Cúng Tổ

- Hồi hướng và bế mạc hoàn mãn.



Đoàn cung nghinh với các lẵng hoa hương tươi nhiều màu trang nghiêm, giữa âm thanh trầm hùng của chuông trống Bát Nhã, thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện cho bắt đầu buổi đại lễ.



Bước đi từng bước trong chánh niệm

Dáng khoan thai uy lực vô cùng

Phật kinh hành đất chuyển trời rung

Ôi huyền diệu, bước chân ngài giải thoát.



Tham dự buổi lễ gồm có Hòa thượng Thích Phước Tịnh (Giáo thọ của Khóa An cư Chùa An Lạc), Thượng tọa Thích Quảng Phú (Trụ trì Chùa Văn Thù, Riverside), Sư Bà Nguyên Thanh (Trụ trì Chùa An Lạc và Trưởng ban tổ chức), Sư Bà Như Định (Viện chủ Chùa Liên Trì, Long Thành, Việt Nam), Ni sư Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, Perris), Ni sư Như Quang (Trụ trì Chùa Phước Quang, Garden Grove), Ni sư Tiến Liên (Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hòa, San Jose), Ni sư Quảng Tịnh (Trụ trì Chùa Phật Quang, San Jose) cùng khoảng 40 quý Ni sư, Sư cô là chúng an cư tại Chùa An Lạc từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và Việt Nam và hàng trăm Phật tử hộ pháp Khóa An cư đồng tham dự.

Ni sư Hương Thủy MC của buổi đại lễ đã nói lời chào đón chư Tôn đức Tăng ni và lý do của buổi đại lễ như sau: “Hôm nay giữa tiết hạ đang về nơi mọi nẽo đường. Cỏ cây như đang rộn ràng khoe sắc. Trời đất như đang giao hòa với tấm lòng của những người con gái Phật đang hướng về ngày thiêng liêng trọng đại. Ni giới ở các nơi đang quy tụ về đây để đảnh lễ tôn vinh, sự nghiệp và công hạnh của bậc tổ ni đầu tiên Thánh Mẫu Kiều Đàm Di.

Kỷ niệm Đức Thánh Tổ là một nghĩa cử tuyệt vời, làm nên sức sống của tổ xưa. Ngài Thánh Tổ với chí nguyện thật kiên cường, xem thường thế sự, gác ngọc lầu son, địa vị giàu sang, bỏ lại sau lưng, tất cả quyền quý để một lòng cầu đạo. Vốn là một mẫu nghi thiên hạ, nhưng ngài đã lội suối, băng rừng, đôi chân rướm máu, để một lòng cầu đạo giải thoát. Lễ tưởng niệm về ngài là chúng con tìm về một trang sử hào khí của người xưa, để làm niềm tin cho hậu thế chúng con, học hỏi tô bồi, nhắc nhở vun trồng đạo nghiệp.”



Sau đó, Ni sư MC đã cung thỉnh Sư Bà Nguyên Thanh trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc.

Sư bà Nguyên Thanh rất cảm động khi được Hòa thượng giáo thọ Thích Phước Tịnh, Thượng Tọa Thích Quảng Phú cũng chư Ni đáp lời mời của sư bà để về đây cùng an cư tu học rất tinh tấn trong một tuần vừa qua (ngày 21-28/05/2023) và hôm nay cũng đáp lời mời của sư bà mà cùng nhau làm lễ Giổ Tổ Thánh Mẫu Kiều Đàm Di. Thánh tổ đã làm nên lịch sử vẽ vang cho ni giới, để hôm nay ni đoàn đã có mặt khắp năm châu. Làm sao quên được một người thầy mẫu mực, một người mẹ tinh thần, mà ni giới hằng kính ngưỡng. Theo truyền thống tôn sư trọng đạo, Chư ni một lòng thành kính tri ân, công đức sâu dày của đức thánh tổ Đại Ái Đạo, và các bậc trưởng lão ni tiền bối hữu công:



Ngàn năm còn ghi dấu

Sáng ngời Đức Thánh Tổ

Trưởng lão ni tiền bối

Hậu học mãi niệm ân.



Ni sư Tiến Liên thay mặt cho ni giới, cung tuyên đọc tiểu sử của Sơ tổ. Tất cả chư ni chấp tay cung kính lắng nghe:

“Lật từng trang lịch sử, chúng con vô cùng xúc động, rơi lệ, thương kính, tri ân biết bao nhiêu với cuộc hành trình vĩ đại của Đức Thánh Tổ Ni. Nếu ngày xưa ấy, không có sự hy sinh, kiên trì, nổ lực, quyết tâm tha thiết của Người, thì hôm nay, hàng Ni lưu của chúng con sẽ không có được một diễm phúc lớn lao trong cuộc đời của mình, là được dự vào hàng ngũ Tứ Chúng đệ tử Phật, là những người con gái của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.”

Chính nhờ lòng chí thành cầu đạo của Di Mẫu, nhiều Mệnh phụ, Thể nữ… cũng xin xuất gia trong giáo đoàn Ni giới. Rồi sau đó, hàng nghìn người nữ trong mọi tầng lớp của Ấn Độ cũng được xuất gia và cho đến thế kỷ 21 này, hàng ngàn hàng triệu phụ nữ được xuất gia bình đẳng tu học hạnh giải thoát. Người nữ không những thoát khỏi mọi buộc ràng và áp đặt của gia đình, xã hội, mà còn được tôn vinh đúng với giá trị thật của con người, được sống cuộc đời thanh cao và giải thoát.



Tiếp theo chương trình là tất cả chư ni như những người đệ tử nhỏ với mọi lứa tuổi, đồng hát tập thể để kính dâng lên Tổ trong ngày tưởng niệm này:



GƯƠNG SÁNG NGÀI KIỀU ĐÀM DI

Con mãi ghi ơn, ơn ngài Kiều Đàm Di

Ngài đã hy sinh, không màng nhọc nhằn

Dặm dài muôn hải lý, vượt đường không chùn chí

Cao quý thay! Gương sáng ngời! Ngài Kiều Đàm Di.

Duyên chuyển Anan bội phần thân nghinh

Khi thấy Ma Ha Ba Xà Ba Đề

Cõi lòng A-nan chua xót, vào trình đấng Chánh giác

Khi Mẫu nghi, đã quyết cầu đạo huyền vi.

Điệp khúc: Khi bàn chân đã rỉ máu – khi quyết băng ngàn

Kìa mồ hôi từng giọt rơi-đăng trình nguy khốn

Kìa đèo cao, kìa rừng sâu – nắng cháy da người

Kiều Đàm Di! Mẹ hiền ơi! Rạng chiếu muôn nơi.

Ca khúc Anan ba lần thưa qua

Khi ấy Thế Tôn vui lòng ưng hòa

Kiều Đàm Di thuở ấy – mở đầu cho nữ giới

Thân xuất gia, vượt khỏi vòng, phiền lụy trầm luân.

Cao quý thay! Gương sáng ngời Ngài Kiều Đàm Di

Cao quý thay! Gương sáng ngời Ngài Kiều Đàm Di.



Để tỏ lòng tri ân Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và Chư Ni Phật Giáo Hữu công tại hải ngoại, NI SƯ GIỚI HƯƠNG đã thay mặt chư Ni đọc bài phát nguyện và dâng quà tinh thần lên sơ Tổ Ni Đại Ái Đạo.



“Chúng con thiết nghĩ do nhân duyên nhiều đời, được sự từ bi thương xót cứu độ của Đức Phật Thích Ca và được Thánh Tổ Đại Ái Đạo mở đường mà chúng con được dự hàng xuất gia, đầu tròn áo vuông, làm trưởng tử của Như Lai, được học giới luật tỳ-kheo-ni, tụng kinh, ngồi thiền, tu dưỡng giới thân huệ mạng trên đường giải thoát.

Đó là Thừa tự Pháp, là Món quà tinh thần lớn nhất mà Đức Phật Thích Ca và Chư Thánh Tổ đã trao cho chư Ni chúng con và chúng con có được gia tài bảo vật giải thoát đó trong cuộc đời này.

Trong Kinh Thừa Tự Pháp (Kinh Trung Bộ số 3 Dhammadàyàda sutta), Đức Phật dạy:

Này chư Hiền, có ba trường hợp đáng được tán thán.

1) Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly.

2) Những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy các đệ tử từ bỏ.

3) Các đệ tử Phật nên xa lìa cuộc sống đọa lạc, hưởng nhàn, hưởng thụ, lười biếng, thụ động mà nên hướng về nếp sống nhà chùa, trong sự tri túc, viễn ly và tinh tấn.

Chư Ni giới hãy Là Người Đức Hạnh. Gương mẫu của Giới Định Tuệ Và Truyền Cảm Hứng Này Cho Những vị xung quanh chúng ta để cứu vãng thế giới, xây dựng nhân gian tịnh độ!



Đây là món quà Pháp mà thời đại nào, thế kỷ nào cũng cần, nhất là bây giờ và ở đây. Chúng con sẽ nguyện đem hết khả năng nhỏ bé của mình để khởi đèn Phật pháp:



Chúng con nguyện làm cánh hoa đại thể.

Cho vườn đời thơm ngát ý tương thân

Một loài hoa dù nở giữa phong trần

Vẫn tươi thắm màu vô ưu rực rỡ”.



NI SƯ NHƯ QUANG đọc lời cảm tạ rằng hôm nay (ngày 27 tháng 05 năm 2023) chư ni đã hội đủ nhân duyên tụ hội về Chùa An Lạc (San Jose) long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm Thánh Tổ Kiều Đàm Di. Chúng con kính tri ân tình thương của Hòa thượng Giáo Thọ Thích Phước Tịnh, Thượng tọa Thích Quảng Phú, Sư Bà Chùa An Lạc, chư Tôn Đức Tỷ Muội cùng quý Thiện nam Tín nữ đã dành những thì giờ quý báu đến tham dự và cúng dường hoa hương bánh trái trong lễ Tưởng Niệm này, khiến buổi lễ thành tựu viên mãn. Chúng con xin thành kính tri ân chư Tôn Tịnh Đức và quý Thiện nam Tín nữ rất nhiều. Kính chúc Đạo Tràng trong ngày lễ Tưởng Niệm tràn đầy hoan hỷ, mọi sở nguyện đều được thành tựu, viên mãn.



Nhớ xưa trời người hỉ lạc, thế giới hoan ca

Có bậc mẫu nghi Đại Ái Đạo

Nguyện xin xuất gia,

Giả từ ngôi vị hoàng phi

Vất vả không sờn, khí tiết tùng mai

Trí cùng sơn thủy, do Thế Tôn phú pháp.

Nay chúng con được lịch đại truyền đăng

Kể từ đó mà mở ra trang sử mới

Cho ni đoàn Phật giáo hôm nay.

Trong giây phút trọng đại này

Xin nhớ về cội nguồn xưa.



Ni sư Mc TN Hương Thủy đọc lời cung thỉnh Pháp từ của Hòa thượng Phước Tịnh rằng sau bao ngày sống trong tình thương của ni đoàn, chúng con hôm nay được sự quan tâm sách tấn của Chư tôn đức Tăng. Hôm nay trong ngày lễ tưởng niệm trọng đại này, chính giây phút thiêng liêng lắng đọng, chúng con cũng thiết tha lắng nghe những lời đạo từ cao cả của Hòa thượng chứng minh. Thành kính cung thỉnh Hòa thượng từ bi hoan hỉ ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ, để chúng con tiến bước thêm trên con đườnng tu tập.



Hòa thượng Giáo thọ chia sẻ như sau: “Dõi theo bước chân của thánh tổ Kiều Đàm Di từ Ấn Độ cho đến nay, chúng ta thấy ra một điều là có những quốc gia, Phật giáo có mặt từ rất sớm, thế nhưng Ni đoàn vắng bóng rất lâu, cho đến bây giờ.



Trong khi đất nước Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc... Ni đoàn kế thừa được chánh pháp của Đức Thế Tôn và Thánh Mẫu để lại. Điều này thấy đơn thuần, nhưng lại không đơn giản thực hiện được, bởi lẽ có nhiều quốc gia vẫn còn coi trọng tính gia trưởng của nam nhi. Rất may mắn và tự hào cho Ni giới Phật Giáo Việt Nam, Đài Loan... có điều kiện phát huy và được cộng đồng ủng hộ, nên ni giới đã có đóng góp đáng kể cho xã hội và đất nước.”



Tiếp theo là LỄ TIẾN CÚNG GIỐ,quý sư bà, ni sư, sư cô cùng tha thiết làm lễ dâng trà, bánh, cơm, nước, hoa hương lên thánh tổ Ni rất trang nghiêm, thanh tịnh và lắng đọng. Bài nhạc Trầm Hương Đốt được cất lên thánh thoát giữa chánh điện.



“Trầm hương đốt xông ngát mười phương

Nguyện nguyện xin đức nghiêm từ vô lượng

Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con

Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường.”



Chí tâm đảnh lễ:

Từ thành Tỳ Xá Ly uy nghi

Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di

Xả thân cầu đạo tìm chân lý

Giác ngộ lưu truyền giới luật Ni.



Chí tâm đảnh lễ Sơ Tổ Ni Giới Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Mẫu – Đương Lai Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

Một lần tưởng niệm bao lời ý

Thương cảm người xưa dại khó bì

Vinh hoa buông bỏ tìm chân lý

Quên cả thân vàng, phận quốc phi.

Chí tâm đảnh lễ Sơ Tổ Ni Giới Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Mẫu – Đương Lai Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật (1 lạy)



Chí tâm đảnh lễ:

Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di

Chúng con một lòng dạ khắc ghi

Gắng công tu học cho bền chí

Xứng đáng tặng đời Một chữ ni.

Chí tâm đảnh lễ Sơ Tổ Ni Giới Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Mẫu – Đương Lai Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật (1 lạy)



Chùa An Lạc, San Jose, ngày 27/05/2023

Kính tường

Thích Nữ Giới Hương

Từ trái: Sc Huệ Thảo, Ns Tiến Liên, Ns Như Quang, Sư Bà Nguyên Thanh

Ns Giới Hương, Ký giả Võ Văn Tường và Sc Chơn Thanh Hạnh