Câu hỏi cho Trạng Trình - từ kc Nguyễn

Ann Phong

"Struggling Through The Dark Time" Acrylic on wood panel.

cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến không cần thiết

đừng mím môi, đừng bực tức, đừng cười cái cười khinh miệt

tôi đang nói chuyện với Trạng Trình

tiên tri,

nếu có sấm về thế kỷ này

có bao nhiêu người tham gia cuộc chiến

bao nhiêu người vượt biển

bao nhiêu người bị ám bởi bùa độc lập tự do

con chốt nhỏ hay domino

lãnh đạo bảo vệ quyền lực và quyền lợi của dân tộc họ

tiêu đề nào là chính nghĩa

cứ hỏi công chúa Huyền Trân

nhưng chiến tranh là giữa những cá nhân

giữa những người đi vào lằn đạn

thế kỷ này

yên bình-cơm no- áo ấm

cho những người may mắn

gửi tiền và súng

cho người bị xâm lăng

đứng trong xe điện ngầm

nhìn người bị đánh đập

đừng can thiệp

đừng đối đầu việc làm man rợ

im lặng khi người chồng giết vợ trong ngôi nhà của họ

chúng ta có ngôi nhà của chúng ta



những người nằm xuống trong cuộc chiến Việt Nam

những người chết trên biển cả

cõi mông lung có nhìn về quê hương đó

áo giờ tương đối ấm

cơm giờ tương đối no

nếu có sấm về thế kỷ này

nếu biết chủ nghĩa sẽ chết

nếu biết chính nghĩa không còn ai tha thiết

có bao nhiêu người nằm xuống

có bao nhiêu người trôi trên biển

đừng mím môi, đừng bực tức

tôi đang hỏi những anh hùng



Questions for Trạng Trình - by kc Nguyen

the Vietnam War was an unnecessary war

don't get angry, don't laugh scornfully, don't purse your lips,

I'm talking to Trạng Trình, the prophet

Sir,

if there had been prophecies about this century

how many would have participated in the war

how many crossed the sea on flimsy boats

how many possessed by the independence and freedom spell

little pawns or domino

leaders protect theỉr power and their nation's interests

what makes just cause

just ask Princess Huyen Tran

but war is between individuals

among those who entered the line of bullets

this century

peace - full meal - warm clothes

for the lucky ones

send money and guns

to the invaded

standing in the subway

look at the beaten in quiet

don't interfere

don't confront barbaric acts

silence when husband kills his wife in their house

we have our own

those who lay down in the Vietnam war

those who died at sea

from the land of vagueness ever look at the country they left

now clothes relatively warm

now meals relatively good

if there had been prophecies about this century

if the death of communism had been predicted

ìf just cause would be no one’s interest

in the ground, how many would lie

in the sea, how many float

don't purse your lips, don't get furious

I'm asking the heroes



kc Nguyễn