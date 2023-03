Thoát Vòng Tục Lụy

Bỗng “một hôm, ngọn gió tình yêu lại”[1]. Đời kéo ta đi từ thuở ấy.





Quê xưa bỏ lại, hăm hở chạy theo tiếng gọi con tim. Tiếng gọi dịu dàng, nhỏ nhẹ, mà kéo sập cả khung trời lý tưởng xung thiên[2].





Để rồi đi quanh, đi quanh, trên những con đường đầy hoa thơm mật ngọt; say mèm đời ong bướm.





Có những đêm giật mình trở giấc. Nằm im. Lắng nghe tiếng lặng đêm sâu.





U hoài mộng lớn ngày xưa.





Cơn mê tình nào ai buộc trói; chỉ do mình, tự nhiễm tự mê[3].





Như con chim đứng lặng trong lồng son, như con cá bơi lội trong hồ kiếng: tiếc nhìn nước biếc trời xanh.





Vòng tục lụy bao người tham đắm. Biết bao giờ cởi trói, thoát ly.





Chỉ khi nào nhận ra được ngay từ đầu, gốc rễ dẫn đến sự mê nhiễm, may ra mới không đắm nhiễm. Gốc rễ ấy chính là Ái (dục). Từ Ái (dục) mà sinh tâm bám giữ, đắm trước (Thủ)[4].





Những bậc thông tuệ, với nhiều phước lành, đã có thể dũng mãnh vượt thoát võng lưới mê tình[5]: thiên lý nhàn du thân tự tại, lòng tịnh trăm năm chốn không môn.





Nếu không được vậy thì phải phấn đấu với cả tâm chí quyết liệt của mình để đi vào đời mà không nhiễm đời[6], ở trong đời mà vẫn vui với lẽ đạo huyền vi[7].





Hoặc ít ra, dù ở đâu vẫn luôn thấy được những ngọn núi cao ngất của cố quận quê xưa.





Núi cao có thể định hướng cho những người đi lạc trong cõi đời ô trược, vô minh.





Từ phương ngoại, ngưỡng vọng những cao sơn sừng sững dưới đôi vầng nhật nguyệt thiên thu.





California, tháng 2 năm 2023



Vĩnh Hảo



***





[1] Thơ Huy Cận, trong bài Áo Tiểu Thư: “Một hôm trận gió tình yêu lại / Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”.





[2] Xung thiên chí (chữ của Thiền sư Quảng Nghiêm, 1121-1190, trong bài Hưu Hướng Như Lai), là chí khí vượt đến trời cao.





[3] Ý từ một câu trong Cảnh Sách Văn “Đản tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân” – nếu tâm không lụy cảnh thì cảnh nào mà ngăn ngại tâm (Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu, 771-853).





[4] Ái và Thủ là hai mắt xích trong chuỗi 12 nhân duyên dẫn chúng sinh trôi lăn trong luân hồi.





[5] Hòa thượng Thích Quảng Độ đã dịch tác phẩm sử truyện của Đại sư Tinh Vân, đặt một tựa đề rất ý nghĩa, nói lên tâm chí của bậc xuất trần: “Thoát Vòng Tục Lụy.” Tên đúng của tác phẩm này là “Ngọc Lâm Quốc Sư Truyện”, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1954; đến năm 1992 thì được chuyển thể thành phim truyền hình với tựa đề “Tái Thế Tình Duyên”; phiên bản tiếng Anh do Hawker Records phát hành bằng DVD, VCD là “Continued Fate of Love”. Các tựa đề phim ảnh không nêu được chí xuất trần và hành trạng của Quốc sư Ngọc Lâm (1614-1675), mà chỉ nhấn mạnh hệ quả và câu chuyện ái tình. Do đó, phải nói rằng Hòa thượng Thích Quảng Độ (1928-2020) đã có một bản dịch rất lưu loát, bóng bẩy, tự nhiên như văn viết, và đặc biệt là đã đặt một tựa đề xứng hợp nhất cho tác phẩm sử truyện để đời của Đại sư Tinh Vân (1927-2023). Cả hai vị dịch giả và tác giả của sử truyện này đều viên tịch vào tháng 2 dương lịch.

[6] Thiệp trần tục nhi bất nhiễm (đi vào cuộc đời mà không nhiễm).





[7] Cư trần lạc đạo (tên bài phú của vua Trần Nhân Tông).





Hình bìa của Pixabay.com



CHÁNH PHÁP Số 136, tháng 03.2023





NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

ĐÓN GIAO THỪA QUÝ MÃO (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6

NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7

MƯỜI PHƯƠNG DỊU MÁT (thơ Hồ Bích Hợp), trang 9

SỰ BẦN CÙNG TRONG THÁNH PHÁP (Quảng Tánh), trang 10

THÔNG TƯ V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ VÀ SYRIA (GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 11

TƯ TƯỞNG (Nguyên Siêu), trang 12

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN, CHẲNG LÌA THẾ GIAN GIÁC (Nguyễn Thế Đăng), trang 13

TỰ LỰC, THA LỰC (Thiền sư Bankei, Ns. Trí Hải dịch), trang 16

ĐẬP VỠ TA RA, ĐỂ THẤY TA (Đạo Sinh), trang 17

XUÂN THIỀN, XUÂN CẢM… (thơ Chúc Hiền) trang 18

THIỀN SƯ TẾ NHƠN HỮU BÙI… (Thích Thánh Minh), trang 19

MẸ DẠY CON NGỒI NHƯ NÚI (thơ Nguyên Giác), trang 24

TÌM HIỂU KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC (TN. Hằng Như), trang 25

SÁNG TÂM THIỀN, MỘT HÀI VỀ TÂY (thơ Diệu Viên), trang 28

THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647 (HĐĐH GHPGVNTNHK), trang 29

CHÁNH TÍN – CHÁNH KIẾN TRONG ĐẠO PHẬT (tài liệu tu học Bậc Chánh Thiện, GĐPTVN), trang 30

QUÊ NHÀ NGÀN NĂM (thơ Mặc Phương Tử), trang 31

TÂM THƯ V/V ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM (HT Thích Nguyên Siêu), trang 32

THÔNG BÁO SỐ 2 - Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 (HT Thích Tuệ Uy), trang 24

HÌNH HÀI HƯ HAO (Tiểu Lục Thần Phong), trang 39

BẢO VỆ SANH LINH (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 40

THIỀN SƯ VÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO (Thiện Quả Đào Văn Bình), trang 41

TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Xuyên Trà) trang 42

GIỚI THIỆU BẢN VIỆT DỊCH “HIỆN TƯỢNG LUẬN PHẬT GIÁO” của THÍCH NHUẬN CHÂU (Huỳnh Kim Quang), trang 43

SÚP CHUA THUẦN CHAY (Hồng Hương), trang 48

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

ĐỌC THƠ PHƯƠNG TẤN (Tôn Nữ Qui Hồng), trang 51

TỨ CÚ LỤC BÁT “THIỆN DUYÊN” (thơ Vĩnh Hữu – Tâm Không), trang 53

TIỂU LỤC THẦN PHONG: NHƯ CON ĐÒ BÊN MÉP NƯỚC… (Trần Hoàng Vy), trang 54

ĐÔI TA (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 55

KIÊN TRÌ TU TẬP DẸP BỚT “CÁI TA” (Tâm Lương Đào Mạnh Xuân) trang 56

HỌA TÀN KHỐC (thơ Thanh Nguyễn), trang 57

TRÍ NHỚ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 58

LỜI CẦU NGUYỆN RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60

CỞI TRÓI tập 1 – chương 2, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

TINH TẤN VÌ ĐẠO (Truyện cổ Phật giáo) trang 65

THE STORY OF DEVA(ANGEL) ANKURA (Daw Tin), trang 66



