Phan Thanh Tâm





Đọc Thiền Tập Với Pháp Ấn

của tác giả Nguyên Giác



"Các bài viết nơi đây hầu hết là trích từ Kinh Phật, ghi lại trong nỗ lực hoằng pháp để rủ nhau tu học. Người viết không bao giờ tự nhận là giáo sư, giảng sư, thầy dạy hay bậc đàn anh trong đạo.Trong khi những chữ này được gõ lên nơi đây, chỉ là do duyên mà hiện lên. Người viết luôn nhớ lời Đức Phật dạy rằng không hề có ai đang gõ, cũng như chỉ có những dòng chữ đang được đọc, và không hề có ai đang đọc. Người viết luôn luôn viết trong trong tinh thần như thế, trong khi trích lời Phật và ý Tổ để chia sẻ, và để mời gọi nhau cùng bước sang bờ bên kia."



Đó là Lời Thưa của tác giả Nguyên Giác về cuốn Thiền Tập Với Pháp Ấn. Nếu văn tức là người thì với 126 chữ viết trên trong cuốn sách dày 460 trang vừa mới phát hành đầu năm nay 2023 đủ để nói về vị cư sĩ này. Nhà xuất bàn Ananda Việt Foundation in cuốn sách, trong lời giới thiệu của Tâm Diệu cho biết ông là “một học giả thâm sâu Phật học và một hành giả chuyên tu tại gia” và “sách sẽ giúp người đọc học hỏi rất nhiều về giáo pháp của Đức Phật và về đường lối tu tập để giải thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi.” Sách được thực hiện trong ba năm sau 20 năm nghiền ngẫm, tích lũy kinh sách Phật.



Cư sĩ Nguyên Giác cũng là nhà báo, nhà thơ, nhà văn Phan Tấn Hải, sanh năm 1952 tại Saigon. Là thuyền nhân đến Mỹ hồi đầu thập niên 1980, ông đã khóc trong lớp học Anh văn vì không hiểu gì nhiều khi nghe thầy cô giảng; dù rằng ông đã trang bị cho mình vốn liếng Anh ngữ bằng cách học thuộc lòng cuốn văn phạm Anh văn. Nhưng nhờ để có “niềm vui vô tận” khi đọc kinh sách Phật bằng tiếng Anh vì kinh sách Phật khi dịch qua tiếng Việt lại có nghĩa mơ hồ, khó hiểu; nên ông đã “học 24 giờ. Nghĩa là, ngoài giờ ngủ ra, và ngoài việc kiếm sống ra, là chỉ nghĩ tới học, hoặc học Anh văn, hoặc học Phật pháp.”



Ngày nay, mộng của Nguyên Giác Phan Tấn Hải đã thành sự thật. Tên ông đã rất quen thuộc trong làng báo, làng văn và trong giới Phật học. Ông sống nhờ nghề báo, trong khi cùng lúc là tác giả, dịch giả của hơn 20 cuốn sách Việt ngữ và sách song ngữ Việt – Anh; trong đó có cả truyện, bút ký và thơ. Ngoài ra, Phan Tấn Hải còn làm thơ tiếng Anh. Sách "Thiền Tập Và Pháp Ấn" gồm 27 bài viết. Theo lời giới thiệu của Tâm Diệu, mỗi bài viết là một trải nghiệm, là bài học Phật pháp ứng dụng, không lý thuyết rườm rà hay lý luận dài dòng. Sách sẽ như là sách cẩm nang để đầu giường cho nhiều người.Cũng theo lời giới thiệu, sách này không không chỉ nói về thực hành thiền khi ngồi mà có thể thực hành thiền ở mọi nơi với nhiều cách khác nhau, ngay cả thiền đi bộ hay thiền niệm hơi thở cũng có thhể giải thoát. Giáo lý cốt tủy của đạo Phật là không được bám víu vào bất cứ thứ gì, để Tâm vô trụ, tức là tâm không trụ vào đâu cả.Sách có bán trên Amazon.com với giá $17.90.Hiện tác giả định cư tại Quận Cam Cali, Hoa kỳ. Năm nay, ngoài việc cho phát hành đứa con tinh thần Thiền Tập Với Pháp Án, người con trai của ông cũng vừa hoàn tất chương trình tiến sĩ vật lý lý thuyết ở University of Minnesota.

Khi còn ở trong nước trước 1975 PhanTấn Hải từng hoc ở trường Văn Khoa Saigon. Phần tiểu sử cho biết cư sĩ Nguyên Giác học Phật với bốn vị sư: Hoà Thượng Thích Tịnh Chiếu, chùa Tây Tạng Bình Dương; Hòa Thượng Thích Thường Chiếu (sư đệ của Thích Tịnh Chiếu); Hoà Thượng Thích Thhiền Tâm, Đại Ninh, Lâm Đồng; Hòa Thượng Thích Tài Quang, Phú Nhuận, Saigon. (PTT).

Sơ lược tiểu sử Nhà báo Phan Thanh Tâm:





Trước 1975, trưởng phòng phóng viên và ký sự của Việt Nam Thông Tấn Xã Sài Gòn (Việt Tấn Xã).

Cuối thập niên 60 đã cùng một số nhà báo trẻ thành lập nhóm Việt Nam Ký Sự.

Năm1974 tu nghiệp báo chí tại International Institute For Journalism In Berlin (Germany).

Sang Mỹ làm việc trong ngành điện toán computer programmer.

Đồng thời là nhà báo tự do (freelance journalist); sáng lập Viet Minnesota Radio năm 2000, một giờ hàng tuần trên đài KFAI; trưởng chương trình Việt ngữ phát thanh, phát hình VBM (Vienamese Broadcasting of Minnesota ) từ 2012-2016.

Năm 2018, thành lập Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản có trụ sở tại Boston, tổ chức Giải Văn Học Phan Thanh Giản mang chủ đề “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975.”