Uy Lực Của Vô Thức

Quá trình hoạt động căn bản của trí óc luân chuyển trong bốn giai đoạn: tiền ý thức (preconscious), ý thức (conscious), tiềm thức (subconscious), và vô thức (unconscious).





Từ ngữ ‘ý thức’ có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latin ‘biết’ và ‘nhận thức’. Ý thức là biết về nhận thức sự tồn tại và suy nghĩ của một người. Theo định nghĩa của tâm lý gia Sigmund Freud, ý thức chứa tất cả những suy nghĩ, ký ức, cảm xúc và mong muốn mà chúng ta nhận thức được tại bất kỳ thời điểm nào. Đây là quá trình xử lý tinh thần mà chúng ta có thể suy nghĩ và nói về nó một cách hợp lý.





Tiền ý thức bao gồm bất kỳ thứ gì của tinh thần đang chuẩn bị đưa vào ý thức. Một dạng lẫn lộn giữa ý thức và vô thức (hoặc tiềm thức). (Đây là một trạng thái tinh thần cần thiết cho sáng tạo, sáng tác, phát minh, phát kiến, vì nó từ vô thức hổn độn đưa ra ‘phòng chờ tu chỉnh trật tự’ để trình diện ý thức. Đây là lúc con người cảm thấy mình đang phát hiện ra điều gì rong lúc đang mày mò, suy tư về một công việc.)





Vô thức là một hoạt động tinh thần sâu sắc. Các nhà khoa học đã đồng ý rằng rất khó và gần như không thể đo lường các sự kiện trong vô thức vì nó không phải là một cấu trúc thần kinh rõ ràng.





Vô thức xảy ra một cách tự động. Ý thức không thể kiểm soát quá trình này vì nó xảy ra bên dưới nhận thức có ý thức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết: vô thức ảnh hưởng trực tiếp và quyền lực đến hành vi con người.





Trong tâm lý học, tiềm thức là một phần trong tâm trí chúng ta không được suy nghĩ tích cực vào lúc này. Nói một cách đơn giản, đó là rào cản tinh thần mà chúng ta tạo ra vì bộ não của chúng ta liên tục nhận thông tin từ các giác quan.





Khu vực tâm trí không phải là trọng tâm của nhận thức là những gì các nhà tâm lý học gọi là tiềm thức. Đó là rào cản tinh thần được tạo ra vì bộ não liên tục hấp thụ thông tin từ các giác quan.









Tiềm thức và vô thức đều là hai hiện tượng riêng biệt. Vô thức hoạt động một cách tự phát và không thể tiếp cận thông qua sự phản ánh. Ngược lại, tiềm thức là một phần ý thức không thường xuyên nằm dưới sự kiểm soát có ý thức của tinh thần. (Trong sáng tác: tiềm thức mang lại những hồi ức, trong khi vô thức mang đến ánh sáng sáng tạo. Bạn có ý định nấu bún bò, hồi tưởng lại những gì me dạy và nhớ lại những gì mẹ làm, rồi bắt chước làm theo, nhưng lại phát kiến mới: khi luộc bún, luộc bằng nức súp bún bò, thay vì dùng nước lạnh, điều này khiến cọng bún thấm nước súp trở nên mặn mà hơn. Sự hỗ tương giữa tiềm thức và vô thức tạo ra trình độ và cấp bực nghệ thuật.)

Bí Mật Của Tiềm Năng.



Chúng ta có thể mang đến cho cuộc sống của mình nhiều sức mạnh hơn, nhiều của cải hơn, nhiều sức khỏe hơn, nhiều hạnh phúc hơn và nhiều niềm vui hơn bằng cách học cách tiếp xúc và giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong tiềm năng.





Mỗi người đều sở hữu nguồn lực này, tuy nhiên, ít ai biết áp dụng vào các lãnh vực, công việc trong đời sống hàng ngày. Đã có những nghiên cứu giả định, thông thường một người trung bình chỉ sử dụng 10 phần trăm bộ não. 90 phần trăm kia thuộc vào vô thức hoặc bí ẩn. Người thông thái như bác học Einstein cũng chỉ sử dụng bộ não ở mức 20 phần trăm.





Trí thông minh vô hạn trong vô thức có thể tiết lộ mọi thứ cần biết tại mọi thời điểm và mọi không gian với điều kiện chúng ta phải cởi mở và sẵn sàng đón nhận.



Mỗi người đều có cơ hội khám phá thế giới bên trong của suy nghĩ, cảm xúc, uy lực, ánh sáng, tình yêu và vẻ đẹp qua khả năng thông minh của vô thức. Trong đó, chúng ta có thể tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề và nguyên nhân của mọi hậu quả.





Để làm quen với hai chức năng: ý thức và vô thức, hãy ví tâm trí như khu vườn, mỗi người gieo hạt giống (nhận thức, suy nghĩ, lý luận) vào đó. Tự nhiên, sẽ gặt hái không ít thì nhiều những hoa nở trái chín từ những hạt giống đã gieo.





Hãy nhìn xung quanh, chúng ta sẽ nhận thấy, đại đa số những người cao kỳ, trí tuệ, đều quan tâm sâu sắc đến thế giới bên trong. Hãy nhớ rằng, chính thế giới bên trong, cụ thể là suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh sẽ tạo nên thế giới bên ngoài. Do đó, vô thức là nguồn sức mạnh sáng tạo duy nhất cho mọi thứ mà mỗi người tìm thấy trong thế giới nội tâm một cách có ý thức hoặc vô thức. (Joshep Murphy D.R.S., D.D., Ph.D, LLD.)





Kiến thức về sự tương tác giữa ý thức và vô thức sẽ cho phép một người biến đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Muốn thay đổi điều kiện bên ngoài thì phải thay đổi nguyên nhân. Hầu hết người ta cố gắng thay đổi điều kiện và hoàn cảnh bằng cách làm việc với điều kiện và hoàn cảnh khác hoặc mới, thay vì thay đổi cách sử dụng ý thức của minh.









Hầu hết các nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà thơ, ca sĩ, nhà văn và nhà phát minh vĩ đại đều có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của ý thức và vô thức. Điều kỳ lạ là vô thức giống như những dãy toa xe lửa dài nối nhau do ý thức là đầu máy kéo chạy.

Vì vậy, khi một người cứ tiếp tục phàn nàn, không đủ khả năng làm tiền, thì vô thức sẽ từ từ chấp nhận, tin tưởng, và sẽ không bao giờ cung cấp cho người đó những phương cách, sáng kiến hoặc dự án làm tiền. Người đó sẽ sống một đời thiếu thốn và đôi khi, nghèo khó. Người giàu sẽ giàu thêm. Người vui sẽ vui thêm. Người buồn sẽ thảm thiết. Người nghèo sẽ mạt rệp. Nếu muốn thay đổi hiện tình không vừa ý, phải suy nghĩ lạc quan, nói lạc quan, làm việc lạc quan, thì kết quả lạc quan sẽ đến.





Trong tác phẩm The Power of Your Subconcious Mind, Joshep Murphy kể rằng: “Một phụ nữ đã viết cho tôi một vài tháng trước như sau: Tôi đã bảy mươi lăm tuổi, một góa phụ, sống một mình và có lương hưu. Tôi đã nghe các bài nói của ông về sức mạnh của vô thức. Ông nói rằng những ý tưởng có thể được truyền đạt đến vô thức bằng cách lập lại niềm tin và kỳ vọng.





Tôi bắt đầu lập lại thường xuyên với cảm giác, ‘Tôi rất muốn hạnh phúc kết hôn với một người đàn ông tốt bụng, và yêu thương. Tôi tiếp tục lập lại ý nghĩa này nhiều lần và một ngày đó, tại nhà thuốc tây, tôi được giới thiệu với một dược sĩ đã nghỉ hưu. Tôi thấy anh ấy là người tốt bụng, hiểu biết và rất kính đạo. Anh ấy là một câu trả lời hoàn hảo cho lời cầu nguyện của tôi. Trong vòng một tuần, anh ấy đã cầu hôn, và bây giờ chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Tôi biết rằng trí thông minh trong vô thức của tôi đã mang hai chúng tôi lại với nhau theo một trật tự thiêng liêng nào đó”.









Vô Thức và Ý Thức Sinh Hoạt.





Vô thức và ý thức tương tác tương tự hệ thống thần kinh hoạt động. Hệ thống thần kinh giao cảm là cơ quan của vô thức, trong khi hệ thống não tủy là cơ quan của ý thức. Năm cảm giác của giác quan được gửi đến tâm trí có ý thức thông qua hệ thống não tủy, hệ thống này cũng cho phép kiểm soát cách cơ thể mình di chuyển. Hệ thống này, có các dây thần kinh trong não, đóng vai trò là đường dẫn cho ý chí tự do và suy nghĩ có ý thức.





Hệ thống giao cảm đôi khi được gọi là hệ thống không tự nguyện, có trung tâm là một khối hạch ở phía sau dạ dày được gọi là đám rối thần kinh mặt trời và đôi khi được gọi là não bụng. Đó là nơi hành động tinh thần hỗ trợ một cách vô thức các chức năng quan trọng của cơ thể.





Hai hệ thống có thể hoạt động đồng thời hoặc riêng biệt. Theo Judge Thomas Troward, dây thần kinh mơ hồ nhất "đi ra khỏi vùng não bộ như một phần của hệ thống tự nguyện, và thông qua nó, chúng ta kiểm soát các cơ quan phát âm, sau đó nó đi đến ngực và phân nhánh đến tim và phổi; cuối cùng, đi qua cơ hoành, nó mất đi lớp phủ bên ngoài giúp phân biệt các dây thần kinh của hệ thống chủ động và trở nên đồng nhất với các dây thần kinh của hệ thống giao cảm, tạo thành một liên kết kết nối giữa hai bên, tạo thành con người là một thực thể.





“Các khu vực tương tự khác nhau của não cho thấy mối liên hệ của chúng với các hoạt động khách quan và chủ quan của tâm trí, và nói một cách tổng quát, chúng ta có thể gọi phần não trước cho phần trước và phần sau cho phần sau, trong khi phần trung gian có đặc điểm của cả hai.”





Có một hệ thống thông minh bảo vệ cơ thể.





Khi nghiên cứu hệ thống tế bào và cấu trúc của các cơ quan khác nhau, bao gồm mắt, tai, tim, gan, bàng quang, v.v., sẽ phát hiện ra rằng chúng được tạo thành từ các nhóm tế bào có trí tuệ tập thể cho phép chúng hoạt động như một đơn vị và thực hiện các chức năng suy diễn theo lời khuyên của tâm trí chủ (tâm trí có ý thức).





Có thể nói, có một trí thông minh chăm sóc cơ thể không cần quan tâm đến nó. Điều đó đúng, nhưng cái khó là ý thức luôn can thiệp vào bằng những thu nhận của năm giác quan bên ngoài, dẫn đến những niềm tin sai lầm, sợ hãi và ý nghĩ đơn thuần. Khi nỗi sợ hãi, niềm tin sai lầm và các khuôn mẫu tiêu cực được tạo ra để ghi vào vô thức, thông qua điều kiện tâm lý, cảm xúc, thì không có con đường nào khác mở ra cho vô thức ngoại trừ việc hành động theo các đồ bản được thiết kế sẵn.





Vô thức không ngừng hoạt động vì lợi ích chung.





Cái tôi chủ quan không ngừng cố gắng để thăng tiến nhân loại, phản ánh sự hài hòa cơ bản chi phối mọi sự tồn tại. Vô thức là một thực thể rất thật với ý chí của riêng nó. Nó hoạt động cho dù chúng ta có phản ứng với nó hay không, cả ngày lẫn đêm, nhưng không thể nhìn, nghe hoặc cảm nhận vì nó là một quá trình thầm lặng. Vô thức có sự tồn tại riêng và không ngừng phấn đấu để đạt được sự hài hòa, khỏe mạnh và bình tĩnh. Đây là chuẩn mực thiêng liêng tồn tại trong mọi thứ. Mọi dao động đều trở về điểm trung bình. Mọi sóng gió đều trở về bình an. Đó là một trong vài nguyên lý không thay đổi.





Cách con người can thiệp vào nguyên tắc hài hòa bẩm sinh.





Để suy nghĩ một cách chính xác, khoa học, chúng ta phải biết “Sự thật”. Biết sự thật là hòa hợp với trí thông minh vô hạn và sức mạnh của vô thức, thứ luôn chuyển động trong cuộc sống. Mọi suy nghĩ hay hành động không hài hòa, dù là do thiếu hiểu biết hay cố ý, sẽ dẫn đến bất hòa và hạn chế dưới mọi hình thức.





Các nhà khoa học thông báo rằng, cơ thể có thể xây dựng sau mỗi mười một tháng; vì vậy chúng ta thực sự chỉ mới mười một tháng tuổi từ quan điểm thể chất. Nếu người nào tạo ra những khuyết điểm trong cơ thể mình bằng những suy nghĩ sợ hãi, tức giận, ghen tị và ác ý, thì bạn không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình. Bạn là tổng thể của những suy nghĩ của riêng bạn. Bạn có thể giữ từ giải trí suy nghĩ tiêu cực và hình ảnh. Cách để thoát khỏi bóng tối ở với ánh sáng; cách khắc phục cái lạnh là dùng sức nóng; cách để vượt qua suy nghĩ tiêu cực là thay thế bằng suy nghĩ tốt. Khẳng định cái tốt thì cái xấu sẽ biến mất.





Làm sao để tìm lấy kết quả mình mong muốn.





Thất bại có hai nguyên nhân chính: thiếu tự tin và nỗ lực quá nhiều. Chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi hiểu cách thức hoạt động của tâm trí mình. Nên ghi nhớ rằng ngay khi vô thức của bạn chấp nhận một khái niệm, nó sẽ bắt đầu thực hiện nó. Để đạt được điều này, nó huy động và tập trung tất cả các nguồn lực mạnh mẽ nhất, cũng như tất cả các nguyên tắc tinh thần và tâm linh của nội tâm.





Quy tắc này áp dụng cho cả ý tưởng tốt và xấu. Do đó, việc sử dụng nó sẽ dẫn đến các vấn đề, thất bại và lầm lẫn một cách tiêu cực. Nó mang lại phương hướng, sự độc lập và sự an tâm khi được sử dụng một cách khôn ngoan. Khi một người có những suy nghĩ yêu thương, xây dựng và tốt đẹp, thì phản ứng thích hợp sẽ đến một cách tự nhiên. Điều này cho thấy rõ ràng rằng tất cả những gì cần làm để thành công là thuyết phục vô thức chấp nhận khái niệm hoặc yêu cầu của mình bằng cách cho nó trải nghiệm như sự thật, bằng mọi cách, nhất là tưởng tượng. Quy luật của tâm trí sẽ lo phần còn lại. Vô thức sẽ nắm quyền kiểm soát và đưa ra câu trả lời nếu chúng ta thực hiện yêu cầu của mình với niềm tin và sự tự tin.





Chúng ta có thể không thành công nếu ta đưa ra những khẳng định như "Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn." "Tôi sẽ không bao giờ nhận được phản hồi," “Tôi không thấy lối thoát.” "Không có hi vọng." "Tôi không biết phải làm gì," “tôi thực sự bối rối.” … Những nhận xét như vậy không gợi ra phản ứng nào từ vô thức, cũng như không có bất kỳ sự hợp tác nào từ nó.





Nếu chúng ta lên một chiếc taxi và đưa cho tài xế nửa tá hướng dẫn khác nhau trong năm phút, anh ta có thể sẽ hoàn toàn bối rối và từ chối đưa chúng ta đi bất kỳ nơi nào. Làm việc với vô thức cũng giống như vậy. Chúng ta phải có một ý tưởng khác biệt và nhất định trong tâm trí. Phải đi đến kết luận chắc chắn rằng có câu trả lời cho vấn đề mong muốn. Nơi duy nhất có giải pháp là vô thức, nơi có trí thông minh vô hạn. Sau đó, tâm trí sẽ được quyết định khi đạt được kết luận rõ ràng đó trong tâm trí có ý thức của mình, và mọi thứ sau đó được thực hiện phù hợp với niềm tin của mỗi người.





Hiệu quả tưởng tượng trên vô thức.





Những ai thích sống với sáng kiến, làm việc với phát minh, sáng tác với sáng tạo, sẽ phải chú trọng đến khái niệm này.





Thông qua trí tưởng tượng tập trung hoặc theo đường lối khoa học, chúng ta có thể sử dụng vô thức để phản hồi theo những cách tuyệt diệu. Vô thức trở thành kiến trúc sư của cơ thể và chi phối tất cả các quá trình sinh hoạt thiết yếu.





Quy luật nỗ lực đảo ngược được Coué, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp, người đã thực hiện một chuyến đi đến Hoa Kỳ cách đây khoảng 40 năm, phát biểu như sau: "Khi mong muốn và trí tưởng tượng của bạn trái ngược nhau, trí tưởng tượng của bạn luôn chiến thắng."





Sau đây là một kinh nghiệm khá phổ biến. Học sinh, khi làm bài thi, đọc qua các câu hỏi, bỗng cảm thấy, tất cả kiến ​​thức của họ đột nhiên biến mất. Tâm trí trở nên trống rỗng kinh khủng, và không thể nhớ lại một ý nghĩ nào liên quan. Họ càng nghiến răng và triệu tập sức mạnh của ý chí, câu trả lời dường như càng xa vời. Nhưng, khi họ đã rời khỏi phòng thi và áp lực tinh thần giảm bớt, câu trả lời mà họ đang tìm kiếm sẽ quay trở lại tâm trí họ một cách trêu ngươi. Cố ép bản thân nhớ lại là nguyên nhân khiến họ thất bại. Đây là một ví dụ về quy luật nỗ lực đảo ngược, theo đó, sẽ nhận được điều ngược lại với những gì đã yêu cầu hoặc mong muốn.





Để tránh mọi xung đột giữa mong muốn và trí tưởng tượng, nên sử dụng cách bước vào trạng thái buồn ngủ, (lơ mơ, mơ mòng) khiến mọi nỗ lực nội tâm lắng xuống mức tối thiểu. Tâm trí có ý thức bị nhấn chìm trong trạng thái này. Thời điểm tốt nhất để thấm nhuần vô thức là trước khi đi ngủ. Lý do là vì mức độ bộc lộ vô thức cao nhất xảy ra trước khi ngủ và ngay sau khi chúng ta thức dậy. Trong trạng thái này, những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực có xu hướng trở nên vô hiệu hóa mong muốn. Do đó, vô thức không còn bị ngăn cản. Khi tưởng tượng về thực tế của mong muốn đã được thỏa mãn và cảm thấy hồi hộp khi đạt được thành tựu, vô thức của bạn sẽ giúp bạn hiện thực điều mong muốn đó.





Điểm nhấn:





Nhiều người sử dụng trí tưởng tượng được đào tạo và rèn luyện để giải quyết một cách tinh nghịch tất cả những khó khăn và câu hỏi hóc búa bởi vì họ nhận thức được bất cứ điều gì họ nghĩ và cảm nhận đều là thực tế và phải xảy ra.





Sử Dụng Uy Lực Vô Thức









Trong Việc Làm Tiền.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, nếu bạn đang cố gắng kiếm đủ sống, điều đó có nghĩa là bạn chưa thuyết phục được vô thức của mình, rằng bạn sẽ luôn dư dả và dư tiền. Bạn biết những người đàn ông và phụ nữ làm việc vài giờ một tuần và kiếm được những khoản tiền kếch xù. Họ không phấn đấu hay nô lệ. Đừng tin vào câu chuyện nói rằng cách duy nhất có thể trở nên giàu có là đổ mồ hôi và lao động chăm chỉ. Không phải như thế; cách sống không nỗ lực là tốt nhất. Làm điều bạn thích làm, và làm điều đó vì niềm vui và sự hồi hộp của nó.





Tôi biết một giám đốc điều hành ở Los Angeles nhận lương 275.000 đô la hàng năm. Năm ngoái, anh ấy đã thực hiện một chuyến du ngoạn kéo dài 9 tháng để ngắm nhìn thế giới và những danh lam thắng cảnh của nó. Anh nói với tôi, anh đã thành công trong việc thuyết phục vô thức rằng mình xứng đáng với số tiền đó. Anh nói, nhiều người trong tổ chức của anh, kiếm được khoảng 1.000 đô la mỗi tuần biết nhiều về công việc kinh doanh hơn anh ấy và có thể quản lý tốt hơn, nhưng họ không có tham vọng, không có ý tưởng sáng tạo và không quan tâm đến những điều kỳ diệu của vô thức.





Của cải là của tâm trí: Nói một cách đơn giản, niềm tin của một người về sự giàu có nằm trong vô thức. Nói rằng, "Tôi là triệu phú, tôi là triệu phú," sẽ không biến bạn thành triệu phú. Bằng cách ăn sâu khái niệm giàu có và dư dả vào tâm trí, bạn sẽ phát triển ý thức về sự giàu có.





Phương tiện hỗ trợ bí ẩn:

Vấn đề phần lớn đối với mọi người là họ thiếu sự hỗ trợ vô hình. Họ tỏ ra bất lực khi công ty của họ gặp khó khăn, thị trường chứng khoán sụt giảm hoặc họ mất tiền. Họ thiếu kỹ năng tiếp cận vô thức, đó là nguyên nhân khiến họ bất an. Họ không biết về nguồn cung cấp vô tận được chứa ở đó.





Nhiều người phàn nàn, “Tôi đã nói hàng tuần hàng tháng rằng: 'Tôi giàu có, tôi thịnh vượng' và chẳng có gì xảy ra cả.” Tôi phát hiện, khi họ nói: “Tôi thịnh vượng, tôi giàu có,” thì bên trong họ cảm thấy đang lừa dối chính mình.





Luôn có những suy nghĩ trong vô thức. Nó chứa vô số ý kiến sẵn sàng đi vào tâm trí có ý thức và thể hiện dưới dạng tiền trong túi của bạn theo nhiều cách khác nhau. Bất kể thị trường chứng khoán tăng hay giảm, giá trị của đồng bảng Anh hay đồng đô la dao động, quá trình này sẽ diễn ra trong suy nghĩ âm thầm.





Ông Murphy kết luận: “Điểm tôi muốn nhấn mạnh là nếu bạn thuyết phục được vô thức rằng của cải là của bạn, và nó luôn luân chuyển trong cuộc sống, bạn sẽ luôn luôn và chắc chắn có được nó, bất kể nó tồn tại dưới hình thức nào.”

