Poems by Tuệ Sỹ

HẠ SƠN

CUỐI NĂM

BUỔI SÁNG TẬP VIẾT CHỮ THẢO

MỘT THOÁNG CHIÊM BAO

Translated into English by Nguyên Giác Phan Tấn Hải



HẠ SƠN

Ngày mai sư xuống núi

Áo mỏng sờn đôi vai

Chuỗi hạt mòn năm tháng

Hương trầm lỡ cuộc say



Bình minh sư xuống núi

Tóc trắng hờn sinh nhai

Phương đông mặt trời đỏ

Mùa hạ không mây bay



Ngày mai sư xuống núi

Phố thị bước đường cùng

Sư ho trong bóng tối

Điện Phật trầm mông lung



Bình minh sư xuống núi

Khóe mắt còn rưng rưng

Vì sư yêu bóng tối

Ác mộng giữa đường rừng

-- Tháng 9/1983

DOWN THE MOUNTAIN TRAIL

He would walk down the mountain trail tomorrow

with the monastic robe shabby at his shoulders

with his prayer beads worn for years and months

and with the incense misguidedly getting drunk.



He would walk down the mountain trail at dawn

to see the sad livelihood paint his hair whitish

to see the sunlight turn red in the east

and to see a summer without a flying cloud



He would walk down the mountain trail tomorrow

seeing the town as his dead-end streets

He coughed gently in the darkness

seeing the Buddha hall dip in the shadow



He would walk down the mountain at dawn

with the tails of his eyes still wet

Since falling in the monastic love for darkness
he yearned to tame the nightmare under the forest shroud.

-- September 1983

(Translated by Nguyen Giac)

CUỐI NĂM

Lận đận năm chầy nữa
Sinh nhai ngọn gió rừng
Hàng cà phơi nắng lụa
Ngần ngại tiếng tha phương

-- Rừng Vạn Giã 1977

THE YEAR END

The year shakily passes
The forestal wind hardly survives
The tomato rows bask in silky sunshine
From far away from home, my voice waffles.

-- Van Gia Forest, 1977

BUỔI SÁNG TẬP VIẾT CHỮ THẢO

Sương mai lịm khói trà

Gió lạnh vuốt tờ hoa

Nhẹ nhẹ tay nâng bút

Nghe lòng rộn âm ba

-- Sài Gòn 1980

PRACTICING CURSIVE WRITING AT DAWN

Morning dew blends in the tea aromas

The cold wind caresses the floral paper

Gently raising the brush,

I hear from my heart the sound of rippling water.

-- Saigon, 1980

MỘT THOÁNG CHIÊM BAO

Người mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn

Khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao

Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận

Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao

---- Rừng Vạn Giã 1976

AN INSTANT OF DREAM

The large gala appears innocent in your bluish-green eyes

And your smile makes the rays of afternoon light slim

I love you for this instant of dream

where you fly like a white stork in an endless field

---- Van Gia Forest, 1976

