Lòng mộ đạo, mùa xuân và hy vọng

Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.

Vào những ngày Tết, các chùa, nhà thờ, trung tâm Công Giáo, nhà thờ Tin Lành và các tu viện của nhiều tôn giáo khác nhau như Thánh Thất Cao Đài, trụ sở Phật Giáo Hòa Hảo, nhiều đồng hương đến tấp nập. Mọi người với những bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt nghiêm trang hiện lên lòng tôn kính Đấng Tối Cao.

Đêm 30 Tết, các chùa rất đông, không còn một chỗ đậu xe, mọi người phải đậu thật xa và đi bộ đến chùa. Trời năm nay lạnh hơn các năm khác nhưng vẫn không làm cho những người mộ đạo chùn chân. Từ miền Bắc đến miền Nam California có hàng trăm cảnh chùa, chùa lớn, chùa nhỏ, chùa ở trong rừng như tu viện Kim Sơn hay các chùa ở sa mạc như thiền viện Chân Nguyên, tu viện Sơn Tùng, tu viện Đại Đằng, tụ viện Lộc Nguyên, v.v… Nơi nào cũng có Phật tử tìm đến. Đồng hương về California từ khắp bốn phương, từ các tiểu bang miền Đông, miền Trung, miền Tây và đến từ các quốc gia khác. Hai năm rồi mọi người phải dừng chân vì di chuyển khó khăn, vì nhập cảnh không dễ dàng. Năm nay là năm thảnh thơi hơn, dù kinh tế suy thoái, lạm phát nhưng người đi chùa, đi nhà thờ vẫn đi.

Các Phật tử đón Giao Thừa ở chùa Huệ Quang.

Các chùa tổ chức làm lễ Giao Thừa cùng lúc nhưng chùa nào cũng đông Phật tử tham gia. Chùa nào cũng có Phật tử qua đời, gia đình rước vong linh của người thân về chùa thờ, cho nên hằng năm con cháu đều đến chùa, trước là lễ Phật, sau là thăm viếng, đốt nhang cho ông bà, cha mẹ của mình. Làm con thì phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ của mình, nếu không có ông bà, cha mẹ thì làm sao có mình. Nếu ông bà, cha mẹ không nuôi dưỡng con cháu thì làm sao có những đứa con, đứa cháu học hành tử tế, thành người hữu dụng cho xã hội?

Là người mộ đạo cho nên chùa nhỏ, chùa lớn gì, Phật tử cũng tìm đến lạy Phật và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình. Nếu ông bà, cha mẹ về với Phật, thì cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ được siêu thăng nơi miền Cực Lạc. Nếu ông bà, cha mẹ còn sinh tiền thì cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ được khỏe mạnh, sống vui vẻ với con cháu của mình.

Trung tâm Công Giáo, giáo phận Orange County

Các em thiếu nhi của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ biểu diễn trong cuộc diễu hành chào mừng Tết Quý Mão 2023.

Sáng mùng Một Tết (ngày 22/1/2023), cuộc diễu hành chào mừng Tết Nguyên đán ở Little Saigon trên đại lộ Bolsa, bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Cuộc diễu hành do thành phố Westminster tổ chức. Tân thị trưởng Charle Nguyễn Mạnh Chí, vừa nhận chức trong thời gian rất ngắn, cùng với 2 nhân viên Nam Quang Nguyễn và Amy West Phan. Số người tham dự cuộc diễu hành rất đông. Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ của nhạc sĩ Cao Minh Hưng, phụ trách văn nghệ ở chùa Huệ Quang trong đêm Giao Thừa đến gần sáng, vẫn tham gia diễu hành. Thị trưởng Charles Nguyễn Mạnh Chí cho biết đến 2 giờ sáng ông còn ở chùa Điều Ngự, nhưng 4 giờ sáng phải lo cho cuộc diễu hành.





Luật sư Lê Công Tâm (trong hội Ái Hữu Luật Khoa của cựu sinh viên Việt Nam trước năm 1975) phát biểu cảm tưởng:





- Diễu hành Tết năm nay rất thành công, đồng hương ở xa về đây tham dự, hơn 70 hội đoàn, rất trật tự, đến đúng giờ, không có chuyện gì xảy ra dù Trời lạnh.





Tổ chức diễu hành một cách gấp rút, trong một thời gian ngắn mà thành công là việc khó. Tân thị trưởng Charle Nguyễn Mạnh Chí đã có kinh nghiệm tổ chức từ lúc còn là sinh viên. Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí đã tổ chức sinh viên thanh niên thế giới Công giáo quốc tế, người về từ Âu Châu, Úc Châu, Á Châu ở tại Mỹ rất thành công.

Sau đó chúng tôi đến chùa Huệ Quang, ở đường Westminster, thành phố Santa Ana. Phật tử mọi nơi về viếng chùa tấp nập từ đêm Giao thừa. Cũng may có trung tâm thương mại kế bên, nên Phật tử đậu xe ở trung tâm này rồi bước qua khỏi cây đèn xanh đỏ là đến chùa. Phật tử mặc áo dài tha thướt, đầy màu sắc rất đẹp. Chùa có múa lân, có trực tiếp truyền hình của đài VNATV chiếu khắp miền Bắc Nam California, Las Vegas, Houston, v.v.

Nửa đêm về sáng đồng hương còn ở chùa, rồi sáng hôm sau chùa Huệ Quang lại đón đồng hương khác đến tấp nập. Người về từ khắp nơi, buổi tối cũng như buổi sáng, Phật tử thỉnh những cành mai rất đẹp từ vườn đem đến.

Đồng hương rất trật tự đứng xếp hàng, có những người nhường cho cụ ông, cụ bà vào chánh điện trước để lạy Phật. Thầy trụ trị, cũng như các thầy, các sư cô niềm nở, ân cần tiếp khách thập phương. Nhiều người xin xăm để xem năm mới mình có hên không? Chùa Huệ Quang là một trong những ngôi chùa lớn ở Orange County. Chùa lớn thì Phật tử đông, đài truyền hình chiếu khắp nơi, nhất là online hoặc youtube, cho nên Phật tử ở xa cũng biết chùa lớn nhiều hơn các chùa nhỏ.

Chùa Thiền Quang, 8042 Hazard Avenue, Midway City, CA 92655

Chúng tôi đến chùa Đạo Tràng Nhân Quả trên đường Trask, thành phố Garden Grove, là ngôi chùa nhỏ ở góc đường, có đất rộng, hình Phật rất nhiều, cây cỏ xanh mướt. Sư cô Quảng Bát rất dễ thương (hình như người nào đi tu cũng dễ thương). Chùa này có sinh hoạt gia đình Phật tử, từ khi thầy Minh Đạt qua đời, chùa vẫn sinh hoạt bình thường. Phật tử gần xa về chùa vào ngày lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, Giao Thừa, Tết Nguyên Đán, thưởng lãm hòn non bộ, nước chảy róc rách, do Thành, một Phật tử ở San Diego thực hiện. Chùa nhỏ nhưng ấm cúng. Ni sư Quảng Bát có một người em ruột tốt nghiệp University of the West, đã vào quân đội Hoa Kỳ làm tuyên úy Phật giáo. Thầy Minh Đạt là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa định cư theo diện H.O trước đây ở chùa Minh Đăng Quang tịnh xá của cố Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, từ khi định cư ở Hoa Kỳ thầy ở chùa cho đến khi qua đời.