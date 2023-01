WHO kêu gọi du khách đeo khẩu trang vì biến thể COVID mới lây lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng hôm thứ Ba rằng các quốc gia nên xem xét đề nghị hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay đường dài, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ Omicron mới nhất của COVID-19 tại Hoa Kỳ. Tại châu Âu, biến thể phụ XBB.1.5 được phát hiện với số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng, các quan chức của WHO và châu Âu cho biết trong một cuộc họp báo.





Catherine Smallwood, quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của tổ chức WHO tại châu Âu, cho biết hành khách nên đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid 19 cao như trên các chuyến bay đường dài.

Các quan chức y tế cho biết XBB.1.5 - biến thể phụ Omicron dễ lây truyền nhất được phát hiện cho đến nay - chiếm 27,6% số ca mắc COVID-19 tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 1.





Không rõ liệu XBB.1.5 có gây ra làn sóng lây nhiễm toàn cầu hay không. Các chuyên gia cho biết các loại vắc-xin hiện tại tiếp tục bảo vệ chống lại các triệu chứng nghiêm trọng, nhập viện và tử vong.





Smallwood nói: “Các quốc gia cần xem xét cơ sở bằng chứng để xét nghiệm trước khi khởi hành” và nếu hành động được cân nhắc, “các biện pháp áp dụng cho việc đi lại nên được thực hiện theo cách không phân biệt đối xử”.

Điều đó không có nghĩa là cơ quan khuyến nghị thử nghiệm cho hành khách từ Hoa Kỳ vào giai đoạn này, bà nói thêm.

XBB.1.5 là một hậu duệ mới khác của Omicron, biến thể dễ lây lan nhất và hiện đang thắng thế trên toàn cầu do vi rút COVID-19 gây ra. Nó là một nhánh của XBB, được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 10, bản thân nó là sự tái tổ hợp của hai biến thể con Omicron khác nhau.

Những lo ngại XBB.1.5 gây ra một loạt các trường hợp mới ở Hoa Kỳ đang gia tăng trong bối cảnh các trường hợp nhiễm COVID ở Trung Quốc gia tăng, sau khi quốc gia này rút khỏi chính sách "không COVID" đã ký vào tháng trước.





Theo dữ liệu do WHO báo cáo vào đầu tháng này, một phân tích của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho thấy các dòng phụ Omicron BA.5.2 và BF.7 chiếm ưu thế trong số các ca bệnh tại địa phương.





Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) hôm thứ Ba đã đưa ra các khuyến nghị cho các chuyến bay giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, bao gồm "các biện pháp phi dược phẩm” để giảm sự lây lan của vi-rút, chẳng hạn như đeo khẩu trang, thử nghiệm khách du lịch, cũng như giám sát nước thải như một công cụ cảnh báo sớm để phát hiện các biến thể mới."

Các cơ quan khuyến nghị “thử nghiệm” đối với một số hành khách một cách ngẫu và “tăng cường làm sạch và khử trùng máy bay phục vụ các tuyến này”.

Tuần trước, nhóm Ứng phó Khủng hoảng Chính trị Tích hợp (IPCR) của EU, một cơ quan gồm các quan chức từ 27 chính phủ của EU, cũng khuyến nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc nên đeo khẩu trang và xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách đến từ Trung Quốc.





Nhiều nhà khoa học - bao gồm cả từ WHO - tin rằng Trung Quốc có thể đã báo cáo con số thấp hơn mức độ bùng phát thực sự của nó.

Ông Smallwood cho biết WHO biết rằng định nghĩa trường hợp được coi là tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc “không nhất thiết phải là định nghĩa trường hợp mà WHO đã khuyến nghị các quốc gia áp dụng”.





Hiện có hơn một chục quốc gia - bao gồm cả Hoa Kỳ - đang yêu cầu xét nghiệm COVID đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.