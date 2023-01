Triển Lãm Tranh “Hành Trình Mầu Nhiệm” của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng

Triển lãm từ ngày 10 tháng 1 đến 5 tháng 3

(Thứ Hai: đóng cửa. Thứ Ba 10-4pm, thứ Tư-Chủ Nhật: 10-2pm)

Casa Romantica Cultural Center & Garden – 415 Avenida Granada, San Clemente, CA 92672



10/1: Khai Trương Phòng Tranh Hành Trình Mầu Nhiệm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng tại thành phố biển San Clemente quận Cam





Chiều thứ Ba ngày 10 tháng 1, cơn mưa dầm cả ngày vừa dứt đem lại không khí tươi mát cho một buổi chiều đẹp, cũng là lúc buổi tiếp tân khai mạc phòng tranh của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng bắt đầu.

Ai đã từng đến các phòng tranh xem triển lãm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng đều có cùng cảm nhận, như thể mình được trở lại những ngày thơ ấu miễn sầu vô lo, thế giới nghệ thuật của người họa sĩ ở đây là một thế giới nơi cặp mặt được no say với màu sắc tươi sáng và trái tim được tưới mát những cảm nhận an lạc. Người xem tranh bằng mắt nhưng cảm nhận bằng sự an vui, tươi tắn trong lòng. Gọi đó là hành trình “mầu nhiệm” hay đơn giản là hành trình con người bao đời tìm kiếm, hành trình bước đến gần hạnh phúc, những bức tranh tâm cảnh của Ông đang thực hiện điều này, những bức tranh ngày càng tươi, càng sáng, càng “thoát”, đưa tâm hồn đến một chốn an vui dường như bất tận ở một cảnh giới thần tiên mầu nhiệm.

Họa Sĩ Nguyễn Việt Hùng cùng với khách xem tranh tại Buổi Khai Mạc "Hành Trình Mầu Nhiệm".





Khách đến xem tranh chiều khai mạc gồm bạn bè văn nghệ và thân hữu xa gần của người họa sĩ từ bao nhiêu năm vốn yêu mến hội họa và con người của ông, nhưng người ta cũng nhận thấy phòng tranh gồm rất nhiều khách thưởng ngoạn người Mỹ và nhiều sắc tộc khác, tất cả cùng hài hòa thưởng thức trong tâm cảnh thân mật.

Cuộc triển lãm “Sacred Journey” sẽ được kéo dài từ nay đến ngày 5 tháng Ba. Giới thưởng ngoạn quận Cam có thể ghé đến tặng cho cặp mắt của mình “hạnh phúc”, đồng thời thăm quan cảnh trí của trung tâm văn hóa rất “lãng mạn” này. Thiết nghĩ người đến đây sẽ có một cuộc hành trình đầu xuân tươi vui, thú vị.

Nguyên Hòa | Việt Báo