DB Lowenthal tiếp tân, từ biệt: Cộng đồng Việt bày tỏ biết ơn

Lễ Tiếp Tân Từ Biệt ngày 18 tháng 12, 2022: từ trên/trái: 1. Hòa Thượng Thích Viên Lý trao tặng quà lưu niệm; 2. Dân Biểu Alan và vợ Debbie Lowenthal cắt bánh chia tay; 3. Cựu nghị viên Tony Lâm và Dân Biểu Lowenthal; 4. Dân biểu Alan Lowenthal và Đoàn Trống Thiên Ân; 5. Bà Jackie Bông đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và dân biểu Lowenthal; 6. Tân Dân Biểu Tạ Đức Trí và Dân Biểu Lowenthal; 7. Dân biểu Josh Lowenthal phát biểu; 8. Nghị viên Cindy Trần phát biểu; 9. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Dân Biểu Lowenthal; 10. Hòa Bình đại diện Việt Báo gửi lời tri ân đến dân biểu Lowenthal và tặng quà lưu niệm. Photo credit: Việt Báo và Raymond Addington.

WESTMINSTER (VB) --- Nhiều dân cử địa phương và cư dân đã tới từ biệt Dân Biểu liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal trong buổi tiếp tân để chia tay hôm Chủ Nhật 18/12/2022 tại hội trường Le-Jao Center của đại học Coastline Community College ở Westminster: sau 30 năm hoạt động với tư cách dân cử, và 10 năm tới tư cách Dân Biểu liên bang, ông Alan Lowenthal chính thức nghỉ hưu từ đầu năm 2023.

Ban biên tập Việt Báo gồm 4 người tới sớm nhất, khi cửa hội trường còn khóa, và lúc đó Trưởng Ban Tổ Chức là anh Lý Vĩnh Phong, người đại diện cho văn phòng của DB Lowenthal tại Quận Cam, còn chưa kịp tới, điều này cho thấy sự trân trọng quý mến và lòng tri ân Việt Báo dành cho vị dân biểu hết lòng này. Trong suốt chặng đường 10 năm hoạt động của Dân Biểu Alan Lowenthal đã liên tục hỗ trợ Giải thi Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo. Và cũng chính DB Lowenthal đã đưa toàn bộ các tuyển tập Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo vào Thư Viện Quốc Hội để lưu giữ cho các thế hệ tương lai đọc.

Nhiều hội đoàn đã tới giúp cho buổi lễ chia tay hoàn mãn, trong đó có đoàn trống Thiên Ân gõ trống khai mạc, và nghi thức chào cờ do các nam nữ Hướng Đạo sinh Liên Đoàn Lạc Việt thực hiện.

Video giới thiệu tổng quát là do đài SBTN thực hiện về những gì DB Lowenthal đã làm cho cộng đồng Việt. Thực tế Ông đã làm rất nhiều, mọi người đến đây đều đồng lòng rằng chưa từng có dân cử Mỹ nào giúp cho cộng đồng VN nhiều như Dân Biểu Lowenthal.

Chính DB Lowenthal đã đòi và buộc Hà Nội trả tự do cho 2 công dân Mỹ -- William Nguyễn và Michael Phương Minh Nguyễn --- bị công an bắt vô cớ. Chính DB Alan Lowenthal đã nhận bảo trợ cho nhiều tù nhân lương tâm trong đó có Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Mục sư Nguyễn Công Chính, và Luật sư Nguyễn Văn Đài, tất cả đều đã được trả tự do. Thêm vào đó, ông đã từng nhận bảo trợ tranh đấu cho Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lúc Ngài còn tại thế và bị quản thúc chặt chẽ. Hiện nay, Dân Biểu Lowenthal còn đang bảo trợ tranh đấu cho cộng tác viên Đài Á Châu Tự Do và là tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Năm 2015, sau khi áp lực CSVN phải nhượng bộ, DB Alan Lowenthal đã đến vấn an Cố Tăng Thống Thích Quảng Độ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như gặp gỡ Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và Luật sư Nguyễn Văn Đài tại Sài Gòn. DB Lowenthal đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC dành cho các quốc gia vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Ông cũng đã nhiều lần đệ trình hoặc bảo trợ Đạo luật Nhân Quyền Việt Nam. Cũng chính DB Lowenthal đặt vấn đề với Bộ Ngoại Giao Mỹ, yêu cầu phía Hoa Kỳ đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải duy trì nguyên vẹn khu đất và khôi phục danh nghĩa của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cũng như cho phép các tổ chức như hội Vietnamese American Foundation thực hiện công việc trùng tu. DB Lowenthal cũng đã cùng với 14 Dân Biểu đồng viện đệ trình dự luật “Honor Our Commitment Act” để bảo vệ những người Việt ty nạn đến Hoa Kỳ từ nhỏ và không may đã phạm pháp khi còn trẻ khỏi bị trục xuất về nước.

Trong buổi tiếp tân chia tay, một video khác cũng được chiếu lên, trong đó DB Lowenthal đọc diễn văn từ biệt trước Hạ Viện Hoa Kỳ mới vài ngày trước, như lời cảm ơn và từ biệt gửi tới cộng đồng Việt. Nội dung tóm lược lời DB Lowenthal từ biệt này như sau:

“Hồi 30 năm trước, tôi quyết định ứng cử vào Hội đồng Thành phố Long Beach vì thấy các nghị viên không chịu lắng nghe người dân trong thành phố, trong khu phố láng giềng của tôi, cũng như không chịu nghe tôi. Đó là khởi đầu sự nghiệp dân cử của tôi, một hành trình đưa tôi từ Hội đồng Nghị viên Thành phố Long Beach rồi tới lưỡng viện California, và rồi tới Hạ Viện liên bang Hoa Kỳ. Khởi đầu, tôi giữ cam kết là sẽ lắng nghe cộng đồng và sẽ tận lực giúp đời sống cư dân tốt đẹp hơn. Và qua nhiều năm nhờ sự hỗ trợ từ gia đình tôi, từ các đồng viện của tôi, từ các nhân viên trong văn phòng tôi, và từ cư dân trong dia hạt, tôi hy vọng và tin rằng tôi đã giữ được cam kết đó. Với sự hỗ trợ đó, tôi luôn mang ơn. Nhờ đó, tôi đã đấu tranh nơi tuyến đầu cho môi trường, để bảo vệ đời sống thiên nhiên, làm sạch các hải cảng và kỹ nghệ hải dương, giải quyết nạn ô nhiễm nhựa plastic, quảng bá năng lượng tái tạo. Đối với cư dân trong địa hạt của tôi, tôi tận lực đấu tranh vì nhân quyền, đưa ra Dự luật Quốc phòng Nhân quyền Quốc tế (The International Human Rights Defense Act), giúp trả tự do cho nhiều tù nhân llương tâm và giúp đưa về nhiều công dân Mỹ bị bắt giam bất công ở hải ngoại. Tôi là tiếng nói phê phán thay cho cộng đồng gốc Việt và gốc Cam Bốt trong khi buộc các quan chức tham nhũng và độc tài ở quốc tế phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Cư dân trong địa hạt của tôi đòi hỏi một tương lai tốt đẹp hơn, nhân danh họ, tôi đã đề ra đạo luật hạ tầng The National Multi-modal Freight Infrastructural Act, và các điều khoản quan trọng để giải quyết khủng hoảng về chuỗi cung ứng hàng hóa.

Là một thành viên gốc Do Thái trong Quốc Hội, tôi hãnh diện là một tiếng nói hàng đầu trong việc thông qua Nghị quyết Hạ viện 326. Tái xác nhận của đất nước chúng ta với giải pháp 2 quốc gia (ám chỉ Palestine và Israel) và hòa bình Trung Đông. Trong suốt hành trình này, cư dân trong địa hạt của tôi là những ngôi sao chỉ đườngc ho tôi đi. Tôi xúc động sâu sắc bởi sự hỗ trợ của họ nhiều năm qua. Như tôi đã thông báo một năm trước về sự nghỉ hưu của tôi, cũng như mọi chuyến đi đều có khởi đầu, thì cũng có sự kết thúc, và bây giờ là lúc trao lại cho thế hệ trẻ hơn.

Trong hành trình này, tôi đã nuôi lớn hai người con trai tuyệt vời. Tôi bây giờ muốn có thêm thì giờ với các con, để nhìn thấy chúng trưởng thành như ba mẹ chúng, với các cháu của tôi, và đây là cơ hội cho tôi và vợ, Debbie, được gần nhau sâu sắc hơn. Như nhà thơ Robert Frost đã viết, “có nhiều dặm phải đi tới trước khi nằm ngủ”, tôi tin vào các tiện lành nội tại trong đất nước chúng ta và trong con người chúng ta. Tôi đã thấy chúng ta sống được như thế nhiều lần, và làm như thế đã đưa đất nước chúng ta và thế giới bước tới trước. Nhưng không tự nhiên đâu, ai cũng phải ra sức mới có tiến bộ, và mỗi người chúng ta phải ra sức như thế. Trong khi tôi bước ra khỏi tuyến đầu của cuộc chiến đấu đó, tôi vẫn ở bên cạnh quý vị. Chiến đấu cho sự chính trực, cho sự công bằng và cho những gì làm chúng ta tốt hơn, ở cả cương vị con người và đất nước. Tôi rất vinh dự và được đặc quyền đã phục vụ cư dân trong địa hạt 47 California.”

Lễ Tiếp Tân Từ Biệt ngày 18 tháng 12, 2022. Từ trên/trái 1. Chánh Văn Phòng Dân Biểu Lowenthal Lý Vĩnh Phong chào mừng quan khách. 2. Đoàn Trống Thiên Ân. 3. Julie Trần đại diện các nhân viên văn phòng Dân Biểu Lowenthal nói lời chia tay. 4. David Johnson và bà Frances Nguyễn Thế Thủy cùng lên, đại diện Khu Học Chánh Westminster. 5. Bs Võ Đình Hữu, chủ tịch CĐNV Pomona Valley phát biểu. 6. Nghị viên Westminster Kimberly Hồ và Dân Biểu Lowenthal. 7. Bà Tseten Dolkar Phanucharas, Chủ Tịch của hiệp hội Tiebetan Association of Southern California phát biểu. Photo credit: Việt Báo và Raymond Addington.

Trong khi Dân Biểu Lowenthal ngồi bên cạnh phu nhân – bác sĩ Debbie Lowenthal -- nhiều nhân vật cộng đồng tuần tự lên nói lời từ biệt và cảm nghĩ. Người đầu tiên trong cộng đồng Việt lên phát biểu là nghị viên Kimberly Hồ (Hội đồng thành phố Westminster), bày tỏ lòng biết ơn DB Lowenthal đã giúp cộng đồng Việt và đã đấu tranh liên tục cho nhân quyền.

Tiếp theo, Dân biểu tiểu bang Trí Tạ (cựu Thị Trưởng Westminster) đã mời bạn đồng viện là Dân biểu tiểu bang Josh Lowenthal cùng lên phát biểu. Josh Lowenthal là con trai của DB/LB Alan Lowenthal, vừa mới đắc cử trong bầu cử giữa kỳ năm 2022 vào chức Dân Biểu tiểu bang địa hạt 69. Đây cũng là một hình ảnh đẹp, khi DB/TB Trí Tạ (Đảng Cộng Hòa) đứng bên cạnh DB/TB Josh Lowenthal (Đảng Dân Chủ) nói lời cảm ơn và chúc lành. DB/TB Josh Lowenthal nói với thân phụ rằng, “Ba có nghỉ hưu thì cũng xin nhớ để điện thoại mở, vì con và DB/TB Trí Tạ sẽ cần lời khuyên của ba.”

Một người đi từ rất xa tới: bà Bà Jackie Bông, đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, cảm ơn Dân Biểu Lowenthal đã nỗ lực cho phong trào nhân quyền tại Việt Nam, đã giúp nhiều tù nhân lương tâm ra tù CS.

Trong những người nói lời cảm ơn có nhà hoạt động Gia Nguyễn – đại diện cho hội Vietnamese American Foundation (VAF), một tổ chức được DB Lowenthal hỗ trợ trong việc áp lực CSVN phải cho hội VAF trùng tu nhiều ngàn ngôi mộ trong nơi trước kia là Nghĩa trang Quân Lực VNCH ở Biên Hòa. Phía hội đoàn có bác sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley lên gửi lời tri ân đến dân biểu Lowenthal.

Một người đại diện cộng đồng Phật Giáo Tây Tạng là bà Tseten Dolkar Phanucharas, Chủ Tịch của hiệp hội Tiebetan Association of Southern California cũng bước lên, nói lời cảm ơn DB Lowenthal. Phía cộng đồng Phật Giáo Việt Nam có Hòa Thượng Thích Viên Lý.

Ông Tony Lâm, người dân cử gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ và là cựu nghị viên Westminster, ca ngợi những hoạt động của DB Lowenthal, cảm ơn và do vậy xin trao tặng một cây bút để lưu niệm, nói rằng trên bút có khắc dòng chữ “Stole from Tony Lam” (Chôm từ Tony Lam) – dĩ nhiên, chúng ta có thể đoán rằng đó là lời nói giỡn, hẳn là dòng chữ khắc vào bút rất trang trọng, điều này cho thầy tình thân giữa DB Lowenthal với cộng đồng Việt rất là thân thiết.

Các cựu tù nhân lương tâm như Mục Sư Nguyễn Công Chính và blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng lên cảm ơn DB Lowenthal. Riêng Mục sư Nguyễn Công Chính nói rằng Mục sư sẽ cầu nguyện rất nhiều để xin Thiên Chúa ban ơn cho DB Lowenthal trong những ngày tới.

Đại diện Việt Tân là chị Xuyến Đông, và anh Dũng Trần cũng lần lượt lên cảm ơn. Riêng chị Xuyến Đông nhắc rằng chị đã từng học vài lớp Tâm Lý Học của Giáo sư Alan Lowenthal tại Đại Học Long Beach, khi ông chưa ra ứng cử các chức vụ dân cử.

Cô Hòa Bình, chủ nhiệm Việt Báo, đã lên cảm ơn, chúc lành, nói rằng Việt Báo đã được DB Lowenthal hỗ trợ liên tục 10 năm qua, và đặc biệt nhờ DB Lowenthal giúp, nên một bộ sách Viết Về Nước Mỹ được đưa vào Thư Viện Quốc Hội để các thế hệ sau sẽ đọc, để biết rằng thế hệ đầu tiên của người gốc Việt đã trải qua những gì. Cô Hòa Bình đại diện Việt Báo tặng DB Lowenthal một bức tranh sơn dầu do họa sĩ gốc Việt Nguyễn Việt Hùng sáng tác. Việt Báo cũng không quên chuẩn bị một ổ bánh đẹp ghi lời tri ân “Thank You Congressman Lowenthal” để cuối buổi họp sẽ mời ông bà Lowenthal và quan khách cùng chụp hình và cắt bánh kỷ niệm.

Nhiều người khác đã tuần tự lên cảm ơn và chúc lành, ca ngợi những đóng góp của DB Lowenthal. Riêng trong ngành giáo dục có ông Vincent Rodriguez, Viện trưởng đại học Coastline Community College; ông

David Johnson và bà Frances Nguyễn Thế Thủy cùng lên, đại diện Khu Học Chánh Westminster, cảm ơn. Bà Frances Nguyễn Thế Thủy nói rằng một chức năng của giáo dục là đào tạo những thế hệ lãnh đạo tương lai như gương mẫu Lowenthal. Thành phố Garden Grove có cựu phó thị trưởng Diedre Thu-Ha Nguyen, đương kim nghị viên Cindy Trần lên gửi lời cảm ơn và chúc lành.

Và sau cùng, Cô Julie Trần, đại diện các nhân viên trong văn phòng của Dân Biểu Lowenthal, lên cảm ơn, kể rằng cô học được rất nhiều từ tấm lòng say mê hoạt động, đặc biệt là sự kiên nhẫn lắng nghe của DB Lowenthal. Lý Vĩnh Phong cũng nhắc rằng, cô Julie Trần là một cây viết xuất thân từ Việt Báo, và anh cũng không quên nhắc lại tình thân giữa gia đình Việt Báo và văn phòng dân biểu Lowenthal, như dân biểu Josh Lowenthal đã nhấn mạnh trong lời phát biểu của Ông khi Ông nói lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt đã dành cho Cha Ông, dân biểu Alan Lowenthal, lòng ưu ái, sự tôn trọng và trên hết, tình thân gia đình.