Ủy Ban 6/1 Chính Thức Công Bố Danh Sách Tội Hình Sự Của Trump

Tại buổi họp công khai cuối cùng vào ngày hôm nay, 19/12/2022, toàn thể Ủy Ban Hạ Viện 6/1 đã chấp thuận danh sách bốn tội hình sự sau đây của Trump liên quan đến việc chuyển giao quyền hành tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Quốc Hội đã khuyến cáo Bộ Tư Pháp truy tố một cựu tổng thống vi phạm tội hình sự.

(1) Cản trở công việc của Quốc Hội.

(2) Âm mưu lừa gạt chính quyền Liên Bang.

(3) Âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật.

(4) Kích động cuộc nổi loạn hoặc phản loạn.

It nhất đã có 964 người đã bị bắt giam và bị Bộ Tư Pháp truy tố về những tội liên quan đến cuộc phản loạn vào ngày 6/1/2021. Trong khi đó những kẻ chủ mưu và cầm đầu vẫn còn được tự do.

Ngoài cựu Tổng Thống Trump, Ủy Ban 6/1 cũng đã khuyến báo truy tố một số đồng minh thân cận với ông bao gồm John Eastman và Jeffrey Clark. Ủy Ban 6/1 cũng khuyến cáo Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện trừng phạt bốn dân biểu Cộng Hòa đã không tuân thủ trát hầu tòa bao gồm Kevin McCarthy (California), Jim Jordan (Ohio), Scott Perry (Pennylvania) và Andy Biggs (Arizona).

Bộ Tư Pháp, mới đây dưới sự chủ đạo của Cố Vấn Đặc Biệt Jack Smith, đã tiến hành một cuộc điều tra riêng về cuộc bạo loạn 6/1 trong 17 tháng qua. Họ đã bắt giam và truy tố gần 1,000 người, nhưng chưa có một hành động cụ thể nào liên quan đến những kẻ chủ mưu.

DB Jamie Raskin (DC, Maryland), chủ tịch tiểu ban soạn thảo danh sách tội phạm của Ủy Ban 6/1, nói rằng Trump giữ một vai trò chủ chốt trong cuộc phản loạn 6/1/2021 chứ không phải chỉ đứng ngoài khích động.

TNS Mitch McConnell (CH, Kentucky) tuyên bố "Cả nước biết ai chịu trách nhiệm vào ngày hôm đó." Vào tháng 2, 2021, tại hội trường Thượng Viện, McConnell đã cực lực lên án Trump. Ông nói "không còn nghi ngờ gì nữa, tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về mặt thực tế và đạo đức vì đã kích động các sự kiện ngày hôm đó."

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, lên tiếng bênh vực Trump. Ông hi vọng rằng Bộ Tư Pháp sẽ không truy tố Trump vì Trump có hành động cẩu thả (reckless) chứ không vi phạm tội hình sự nào (criminal).

Chúng ta hãy chờ xem, bỏ tinh thần đảng phái qua một bên, tòa sẽ xét xử theo công lý ra sao.

Tham Khảo

(1) Alexander Bolton, "McConnell on Jan.6 criminal referral of Trump: 'Entire nation knows who is responsible for that day," The Hill, December 19, 2022.

(2) Luke Broadwater, "Jan. 6 panel accuses Trump of insurrection and refers him to Justice Department," New York Times, December 19, 2022.

(3) Melissa Quinn, "Jan 6 Committee approves criminal referrals targeting TRump, urging DOJ to prosecute," CBS News, December 19, 2022.