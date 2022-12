CÁC CHUYỆN VỀ MÈO



Thích Nữ Giới Hương



Mèo là loài vật nhỏ nhắn dễ thương, ngoan hiền, gần gũi và sống chung với người. Theo cách tính tuổi của Châu Á, những năm như 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023… gọi là năm cầm tinh con mèo và xoay vần theo thứ tự của 12 con giáp. Những người có năm sinh có số cuối 0 là Canh, số 1 là hành Bính, số 2 là hành Nhâm, số 3 là Quý, số 4 là Giáp, số 5 là Ất, số 6 là Bính, số 7 là Đinh, số 8 là Mậu, số 9 là Kỷ, vì vậy năm 1963 và 2023 là thuộc Quý Mão. Cứ trong vòng 60 năm sẽ có 5 tuổi Mão là Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quí Mão.







1. QUÝ MÃO LÀ TUỔI PHÚ QUÝ

Mão là mèo, quý là phú quý. Quý Mão là mèo có phước được hưởng lộc ăn ngon, mặc ấm, được chăm sóc như thú cưng của gia đình. Theo các nhà tướng số nói vì mèo nhanh nhẹn, trung thành, chung thủy, tình cảm và dễ thích nghi, nên người tuổi Mão sẽ thông minh, kiên trì, tháo vát, may mắn, thành công, giàu sang, sống có tình, có lý… Một bài thơ của người xưa đã mô tả các ưu điểm của tuổi Mão như sau:

Chữ Quý biến thành chữ Thiên

Gái lấy chồng giàu, trai lấy vợ hòa,

Sang giàu từ thuở mới lên ba,

Thi văn, điền sản, phong lưu đủ,

Con cháu vàng son sáng rực nhà.



2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LOÀI MÈO

Theo Bách Khoa Tự Điển Wiki (Wikipedia), tên khoa học của mèo nhà là Felis catus. Thông thường mèo nặng từ 2,5 đến 7 kg (5,5–16 pound). Tuổi thọ thường sống 14 tới 20 năm. Mèo là những vận động viên điền kinh bởi lẽ mèo có thể chạy với tốc độ 30 dặm một giờ và nhảy cao tới đỉnh rào hay một bức tường cao 7 ft từ tư thế đứng yên. Đa số mèo có tai thẳng vểnh cao (khác với chó) hiếm có giống mèo có tai cụp. Mèo ngủ nhiều hơn loài vật khác, trung bình ngủ khoảng 13–14 giờ vào ban ngày và ban đêm thức để hoạt động săn mồi. Thị lực của mèo rất xa và thấy rõ vào ban đêm, nhìn xuyên qua bóng tối mấy chục thước để thấy con mồi.

Giống như chó, mèo là loài vật đi trên đầu ngón chân và có móng chân bám chặt rất tốt, nên không bị té, đó là lý do mèo hay leo trèo cao mà vẫn bình yên. Mèo đi hoàn toàn không có tiếng động do phần lớp thịt dày dưới chân, nên mèo được mệnh danh là "Kẻ sát thủ thầm lặng" khi đi săn mồi. Mèo lanh trí nhanh nhẹn, nên khi rơi từ độ cao, mèo có thể sử dụng cảm giác thăng bằng sắc bén và khả năng phản xạ của nó tự xoay thân tới vị trí thích hợp. Khả năng này được gọi là "phản xạ thăng bằng," như nhiều trường hợp đã cho thấy những chú mèo ngã từ độ cao lớn (5 đến 10 tầng) vẫn sống sót, bình yên vô sự. Khả năng khứu giác và thính giác của mèo rất bén nhạy, vì vậy giúp mèo ngửi và định vị để săn mồi rất chính xác.

Khi nghe âm thanh nào đó, tai mèo sẽ xoay về hướng đó; mỗi vành tai mèo có thể quay độc lập về hướng nguồn âm thanh để xác định vị trí con mồi. Khứu giác của mèo mạnh gấp 14 lần so với của con người, do đó mèo có thể ngửi thấy những mùi mà chúng ta không nhận thấy được.

Mèo có tổng cộng 500 cơ xương bao gồm 7 đốt sống cổ, 13 đốt sống lưng, 7 đốt sống hông, 2 đốt sống vùng khum và 14-28 đốt sống đuôi. Mèo có thể cuộn tròn cơ thể hoặc "giảm sóc, giảm nhẹ sang chấn" khi rơi từ độ cao nguy hiểm. Bộ răng và hàm của mèo đầy mãnh lực cắn xé mồi. Khi bắt mồi, các móng vuốt giương ra khỏi đệm thịt để cào xé mồi.

Mèo là động vật ăn thịt nên đối tượng để nó săn mồi cho nhu cầu sinh tồn là những loài vật nhỏ như: chuột, rắn, cóc nhái, cá... thậm chí là gián nhà. Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân, có chiều dài hơn 1 cm, hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn. Móng vuốt của loài mèo là vũ khí khá lợi hại đối với đối tượng của nó đang săn mồi.

Méo ít có tắm và sợ nước, cho nên người xưa nói do kiếp trước sống phí phạm nước của chùa, nên kiếp này làm mèo không xài nước. Để làm vệ sinh cho cơ thể, mèo thường thè lưỡi ra, tiết nước bọt vào chân của nó, bôi lên mặt và toàn thân thể, để chùi các vết bẩn, ngay cả hơi tay của con người vừa mới bồng ẵm, vuốt ve nó. Thường là lúc mèo mới ngủ dậy hay đi đâu đó về, mèo tự ngồi liếm lông, tự làm vệ sinh. Mèo là thú vật tự giữ sạch cho mình hay chủ nhà cũng làm vệ sinh tân trang cho mèo cưng, để họ bồng ẳm, nâng nui, nên mèo khá sạch sẽ và sang trọng.

Có những con mèo hoang sống ở rừng rậm, dễ dàng leo trèo trên các thân cây, bắt mồi kiếm ăn, đặc biệt là kiếm ăn vào buổi tối, đó cũng là lý do mèo hoang dã không sống ở những nơi có nhiều động vật quá nguy hiểm. Trong khi ở làng quê hay nuôi mèo nhà để bắt chuột, xua đuổi những con côn trùng, gián, ếch, vv... nhưng ở thành phố thường nuôi mèo với xu hướng làm cảnh, thú cưng, bạn đồng hành, như một thành viên của gia đình.

Về sanh sản, đến thời kỳ sinh sản, mèo đực thường đi tìm mèo cái. Trong thời gian này bộ lông của mèo cái tự nhiên bóng mượt mới đẹp ra, từ bộ lông tỏa mùi hương của giống cái cũng như mèo cái cất tiếng kêu “ngao ngao…” đặc biệt mời gọi, để hấp dẫn mèo đực đến giao phối. Sau đó, mèo cái mang thai khoảng từ 60 đến 72 ngày thì sanh con. Từ lúc còn nhỏ, mèo con đã được mèo mẹ liếm láp, âu yếm, nên mèo rất thích người vuốt ve và ôm nó vào lòng, nó sẽ nũng nịu dụi đầu vào lòng người ôm nó. Mèo con từ 1 tháng tuổi trở lên đã được mèo mẹ dạy như chạy, nhảy, leo trèo, rình và vồ mồi. Mèo 4 tháng tuổi có thể bắt được chuột, gián, thạch sùng... tự sống và trưởng thành.





3. MƯỜI GIỐNG MÈO DỄ THƯƠNG

Theo website của Thông Tin Động Vật đã liệt kê 10 giống Mèo với khuôn mặt, đôi mắt và hình dáng rất dễ thương và trong sáng.



1. Mèo Munchkin

Munchkin là loài mèo chân ngắn, lưng dài, đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mịn, cực kỳ dễ thương đến từ Hoa Kỳ.



2. Mèo Scottish Fold

Scottish Fold là giống mèo điềm đạm, đáng yêu, dễ thương bởi đôi tai cụp và đôi mắt to tròn, nên mèo luôn nắm giữ vị trí hàng đầu Hoa hậu của top Mèo. Mèo thích nằm dài cả ngày để ngủ, quan sát vu vơ mọi thứ xung quanh.



3. Mèo Ragdoll

Ragdoll với bộ lông dài, dày, mềm mượt và thân hình béo mập nên luôn được đánh giá là giống mèo dễ thương bậc nhất.Mèo Ragdoll có tính cách điềm đạm, hiền lành. Chúng luôn quấn quýt với chủ nhân và thích cưng nựng như em bé. Đặc biệt khi được chủ nhân bế lên, mèo Ragdoll sẽ cảm thấy rất thích thú, người trở nên mềm nhũn và ưỡn ra sõng soài làm nũng.4. Mèo Ba TưMèo Ba Tư là giống mèo đáng yêu với khuôn mặt tịt cùng bộ lông dài mượt, mũi ngắn và đôi mắt to tròn màu xanh ngọc. Khả năng hô hấp của loài mèo này khá kém bởi chúng có chiếc mũi ngắn hơn so với một số loài mèo khác. Nhìn vẻ ngoài tuy hơi cau có nhưng chúng cực kỳ thân thiện, hòa đồng và rất biết nghe lời.5. Mèo Maine CoonMèo Maine Coon có cơ thể to lớn, đôi chân bè cùng phần lông ở cổ xù như bờm sư tử. Kết hợp với bộ lông dài mượt óng ả với đa dạng màu sắc khác nhau khiến mèo chúng trở nên khá đáng yêu và dễ thương.6. Mèo XiêmMèo Xiêm tạo sự dễ thương theo một cách riêng bằng bộ lông màu xám và gương mặt nhọ nồi, lấm lem. Nhìn tổng quan, trông mèo như vừa rơi xuống vũng bùn hoặc mới nghịch than xong. Chúng có bộ lông ngắn nhưng dày dặn và thân hình mảnh mai đặc trưng của mèo châu Á.Ngoài ra mèo Xiêm được đánh giá là loài mèo “lắm mồm” bởi lẽ chúng liên tục náo động, kêu gào và đùa nghịch suốt ngày.7. Mèo BengalSự đáng yêu, dễ thương của mèo Bengal lại tới từ bộ lông đốm hoang dã của chúng. Với bộ lông đốm giống như con báo nhưng lại mang gương mặt của một chú mèo nhà, nên khiến Bengal như 1 chú hổ con của gia đình.



8. Mèo Anh

Mèo Anh được ví như là “những chú gấu bông mũm mĩm” bởi thân hình béo mập và gương mặt tròn đáng yêu. Chúng có tính cách khá ngọt ngào, điềm đạm và có lối sống tình cảm.

Tuy nhiên, mèo Anh cũng xếp vào giống mèo lười, thụ động, chúng chỉ thích phơi nắng ngủ cả ngày dài và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cho qua ngày giờ.



9. Mèo rừng Nauy

Mèo rừng Nauy có xuất thân từ vùng Bắc u nên nhìn chúng đậm chất hoang dã. Chúng sở hữu bộ lông hai lớp, dài và dày đủ để sưởi ấm cho mùa đông giá lạnh tại vùng đất lạnh giá

Và chính bộ lông siêu dày và chiếc đuôi xù lông đã trở thành điểm nhấn khiến mèo rừng Nauy trông rất dễ thương, đáng yêu.



10. Mèo Manx

Mèo Manx nhờ chiếc đuôi cụt, thân hình mũm mĩm nên được khá nhiều người yêu thích. Chúng gây ấn tượng bởi bộ lông ngắn, họa tiết vằn độc đáo. Chúng rất thích đùa nghịch, tính cách hiền lành vui tươi nên luôn được các bạn nhỏ cưng nựng và chải lông cho.





4.THÚ CƯNG ĐƯỢC TÂN TRANG NHAN SẮC

1. Quần áo cho mèo

Trên online và các Pet Shop có bán nhiều quần áo model cho mèo, được các “sen” (người hầu) lựa chọn các phụ kiện smart này để giúp “boss” (ông chủ) của mình có vẻ ngoài cuốn hút và đáng yêu hơn. Quần áo cho mèo có nhiều mẫu mã, kiểu dáng, size lớn nhỏ khác nhau và quần áo bán dày hay mỏng theo mùa đông hay mùa hè nữa.

Tùy theo cân nặng, kích thước và sở thích mà lựa chọn quần áo sao cho phù hợp. Hãy sắm cho “bé con 4 chân” một chiếc đầm, sơ mi, hay một bộ vest để chúng trở nên đáng yêu hơn.



2. Bờm cho mèo

Với những chú mèo có tính cách điệu đà thì bờm, mũ có hai vành tai là phụ kiện giúp chúng trở nên đáng yêu hết nấc. Một chiếc bờm màu sắc sẽ mang đến cho mèo vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương và chủ nhân càng muốn cưng nựng.



3. Kính cho mèo

Trang bị một chiếc kính mắt cho thú cưng quả là tuyệt vời. Kính mắt có nhiều kiểu dáng từ cool ngầu đến dễ thương. Chắc chắn rằng bé mèo sẽ trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người.

Ngoài ra, còn có túi du lịch nhỏ nhắn cho mèo, nhà cho mèo ngủ, đồ chơi, đồ đựng thực phẩm cho mèo, vv… mèo có đủ thứ phụ kiện tân trang để trở thành một nàng hậu đáng yêu và đáng trầm trồ khi nàng đi giữa đường phố.



5.CÁC CA DAO TỤC NGỮ QUEN THUỘC VỀ MÈO



1. Con mèo mà trèo cây cau.

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.

Chú chuột đi chợ đường xa.

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.



Bài đồng dao kèm bức tranh nhiều màu minh họa rất dễ thương nói về tình cảm làng quê thân thiết của chú chuột và mèo. Chuột thương mèo và đi chợ mua thực phẩm về làm giỗ cho cha mẹ của mèo. Mèo trèo cây cau để nhìn bao quát xa và dõi mắt tìm chuột. Thấy vắng chuột nên hỏi thăm, mới biết chuột vì gia đình mình mà đi chợ xa. Đây là Triết lý tình người của hai nhân vật mèo và chuột. Hình ảnh này cho thấy mèo và chuột không có lòng sát hại thù hận với nhau, mà trái lại là tình bạn làng xóm thân thiện và thương yêu nhau.



2. Mèo nào chả ăn vụng mỡ (mèo là phải ăn vụng lén thôi).

3. Mỡ để miệng mèo (để đồ hớ hênh thì bị trộm lấy thôi).

4. Mèo khen mèo dài đuôi (tự mình khen mình thì sẽ mất giá trị, hãy để người khác khen mình thì hay hơn).

5. Ăn như mèo hửi (có thói quen ăn ít).

6. Nam thực như hổ, nữ thực như miêu (nam ăn nhiều như hổ, nữ ăn ít như mèo).

7. Im ỉm như mèo ăn vụng (giấu giếm và lén lút).

8. Lèo nhèo như mèo vật đống rơm (không có chí khí).

9. Con mèo con chó có lông,

Bụi tre có mắt, nồi đồng có quai (đặc thù của mèo và chó là có lông, trong khi đặc thù của tre phải có mắt và nồi niêu thì phải có quai).

10. Mèo không chê chủ khó,

Chó không chê chủ nghèo (dù hoàn cảnh thế nào, mèo chó đều không khinh chê chủ, trái lại luôn trung thành và tình cảm với chủ của mình).

6. XUÂN QUÝ MÃO

12 tháng sung túc

48 tuần phấn khởi

365 ngày vui tươi

8760 giờ đầy hy vọng

525600 phút may mắn

31536000 giây thành công.

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Quý Mão 2023.

Dịp Tết Xuân Quý Mão đến, hương xuân đong đầy vẫy gọi và mèo cũng được trang trí rất ngộ nghĩnh dễ thương với nhiều tên gọi rất tài lộc như: Mèo May Mắn, Mèo Thần Tài, Mèo Vẫy Tay, Mèo Maneki Neko… Các chú mèo xinh xắn vui tươi, đáng yêu xuất hiện ở đâu thì ở đó có may mắn, thần tài và niềm vui gõ cửa để chúc tết:



Cung Chúc Tân Xuân Năm Quý Mão

Chúc cho phúc lộc đến mọi nơi

Công thành danh toại vinh quang đến

Xuân đến an khương, phước khắp nhà.



Xuân Quý Mão, 2023

Thư phòng Chùa Hương Sen,



Thích Nữ Giới Hương

huongsentemple@gmail.com