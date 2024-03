Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ Chào Cờ Đầu Năm Lần Thứ 31 Giáp Thìn 2024

nghi thức chào cờ





nghi thức chào cờ Orange County, Nam California – Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu Xuân các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đều tổ chức lễ chào cờ đầu năm để giúp các em gìn giữ và bảo tồn truyền thống văn hóa cũng như tập tục Việt Nam.



Lễ chào cờ lần Thứ 31 được long trọng tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại Mile Square Park, Nam California. Tham dự lễ chào cờ có các Liên Đoàn Hướng Đạo: Hùng Vương, Lam Sơn, Lạc Việt, Lĩnh Nam, Trần Hưng Đạo, Vạn Kiếp, Làng Bách Hợp Quảng Tế, Gia Đình Bách Hợp Nam California ... cùng các trưởng thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ.



Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tham dự có: (HĐTƯHĐVN) có các trưởng tham dự trong số có: Trưởng Lê Đức Phẩm, Cố Vấn Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký HĐTƯHĐVN; Trưởng Trần Michael Thủ Quỹ HĐTƯHĐVN; Trưởng Nguyễn Tammy, Ủy Viên Đại Diện Miền tây Nam Hoa Kỳ; Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Hồ Đăng; Ủy Viên Huân Chương Khen Thưởng, Trưởng Nguyễn Đoàn; Ủy Viên Trang Nhà Trưởng Tô Lân; Trưởng Ban Phát Triển, Trưởng Trần Chí Hồng Tiên; Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương, Nội Lệ và tổ chức bầu cử Trưởng Nguyễn Tư Nhân; Trưởng Ban Tu Thư, Trưởng Đặng Ngọc Trân; Ban Dịch Thuật, Trưởng Vũ Trần Carolyn; Video hình ảnh, Trưởng Nguyễn Thanh Nhàn; Ban kỷ vật và đồng phục Trưởng Bùi Vân Khanh



Điều hợp chương trình buổi lễ do Trưởng Đặng Ngọc Trân. Mở đầu buổi lễ phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Hướng Đạo Ca và phút mặc niệm, do toán hầu kỳ thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam và Lam Sơn thực hiện, sau đó các em lên đọc Lời Hứa và điều luật hướng đạo.



Sau phần nghi thức 2 em Hướng Đạo Sinh lên đọc tóm lược tiểu sử của Baden-Powell người sáng lập phong trào hướng đạo:



“Ông sinh ngày 22/02/1857, tên đầy đủ là Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Cha của B.P, cụ H.G Baden-Powell, một nhà bác học và là một giáo sư của trường đại học danh giá Oxford, And Quốc. Mẹ của B.P, bà Henriette Grace Baden-Powell, cũng là một nhà giáo dục lỗi lạc, một họa sĩ thủy mặc tài ba và còn là một nhà quan sát, phân tích mọi việc xung quanh thật thấu đáo; làm quen với sách vở và những bộ sưu tập khoa học của người cha quá cố.



Năm 1870, B.P được nhận học bổng vào trường Charterhouse và nhanh chóng trở thành một học sinh nổi tiếng của trường không chỉ vì học tập tốt, mà còn trong những hoạt động ngoại khóa khác như dã ngoại và sân khấu.



Sau khi tốt nghiệp trung học, B.P thi vào trường Võ bị, ông lập tức đỗ thứ nhì ở trường Kỵ binh và đỗ thứ tư ở trường bộ binh. Năm 1876, BP ra trường và bắt đầu phục vụ cho quân đội Anh với cấp bậc Thiếu úy. Ông đã phục vụ tại Ấn Độ, Afghanistan, Đức, Nga, Ai-xơ-len và đặc biệt là Châu Phi. Trong thời gian này ông đảm nhận nhiều trọng trách và đều hoàn thành một cách xuất sắc cho nên ông được thăng hàm Thiếu Tướng khi mới 39 tuổi. Trong trận chiến thành Mafeking nổi tiếng, ông chỉ huy 1000 quân giữ thành chống lại với 10.000 quân Boer bao vây thành trong hơn bảy tháng trời cho đến khi quân cứu viện từ nước Anh đến. Vì thế ông được thăng chức Tổng tham mưu trưởng khi mới 45 tuổi.



Ông rời khỏi quân ngũ năm 1910 và dành hết quãng đời còn lại để xây dựng và phát triển phong trào Hướng Đạo. Trước đó, vào năm 1907, ông đã tập hợp 20 thiếu niên ở nhiều cảnh sống khác nhau và tổ chức thành công trại Hướng Đạo đầu tiên trên thế giới tại đảo Brownsea-Anh quốc. Ông đã đi nhiều nơi ngoài nước Anh để cổ động cho phong trào Hướng Đạo, dùng công viên Gilwell làm nơi huấn luyện Trưởng. Nhiều cuốn sách do ông viết đã trở thành sách gối đầu giường của các Hướng Đạo Sinh trên toàn thế giới như: Scouting For Boys (Hướng Đạo cho trẻ em, 1908), The Wolf Cub's Handbook (Sổ tay sói con, 1916), Rovering To Success (Đường thành công, 1922) và Aids To Scoutmastership (Học nghề Trưởng, 1919). Năm 1912, khi đã 55 tuổi, ông mới kết hôn với Olave Saint Clair Soames, người sau này trở thành Thủ Lãnh Nữ Hướng Đạo Thế Giới.



Năm 1920, trong trại Họp Bạn quốc tế đầu tiên tại London, hàng vạn Hướng Đạo Sinh từ mọi nơi trên thế giới đã hoan nghênh và bầu ông làm Thủ Lãnh Hướng Đạo Thế Giới. Năm 1923, một nhà hảo tâm tặng ông một tòa biệt thự ở Kandersteg - Thụy Sĩ để làm trụ sở cho Hướng Đạo quốc tế. Năm 1928, ông được phong Huân tước tại trại Họp Bạn quốc tế lần III ở công viên Arrowe, Anh Quốc.



Năm 1938, ông đến Kenya và nghỉ hưu tại đó cho đến ngày 07/01/1941 thì từ trần, hưởng thọ 84 tuổi. Mộ phần an táng tại Nieri, Kenia. Bà Olave Baden-Powell sau đó tiếp tục sự nghiệp của ông cho đến năm 1977 thì qua đời và được chôn cạnh chồng.”



Sau đó, Trưởng Nguyễn Tammy, Đại Diện Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các trưởng Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, các Trưởng thuộc các liên đoàn, các trưởng hướng đạo trưởng niên, các cơ quan truyền thông báo chí đã đến tham dự ngày chào cờ truyền thống hôm nay, nhân dịp đầu Xuân chúc quý trưởng, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng quý phụ huynh và các em hướng đạo sinh một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đường phục vụ tha nhân…



Tiếp theo Trưởng Nguyễn Trí Tuệ lên đọc lời chúc Tết của Trưởng Trần Quang Thanh Trang, Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam gởi đến các Trưởng và các em Hướng Đạo Sinh cùng phụ huynh. Sau đó Trưởng Tô Lân lên thực hiện Băng Reo truyền thống Hướng Đạo.



Tiếp theo nghi thức niệm hương trước bàn thờ quốc tổ do Trưởng Tammy cùng các trưởng lên trước bàn thờ niệm hương khấn nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do dân chủ. Sau nghi thức niệm hương, chương trình tiếp tục với các sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị và những trò chơi hướng đạo…



Kết thúc chương trình chào cờ, Trưởng Tammy lên cám ơn tất cả các Trưởng đã góp sức gìn giữ truyền thống Chào Cờ Đầu Năm của Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam.



