Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm 2022.

- Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ) thắng cử vào Thượng Viện, cho Dân Chủ 51 ghế nắm đa số.

- Time vinh danh Zelensky "Nhân vật của năm 2022."

- Putin hù dọa: bằng mọi giá sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia.

- Ngoại Trưởng Nga chọc quê phương Tây về phòng vệ sinh.

- Mỹ: không thúc đẩy Ukraine tấn công vào nội địa Nga.

- Ukraine: Nga pháo kích dữ dội Kherson và Donetsk, mở nhiều mặt tấn công ở 8 thành phố. Phi đạn Nga bắn vào 2 làng ở Zaporizhzhia, chết 1 bé gái 15 tuổi và 2 người dân bị thương.

- NATO: chưa thấy Nga muốn hòa bình ở Ukraine.

- Zelensky: đổi tù nhân, đón 60 binh sĩ về lại.

- Nga hù dọa quốc tế: cấm bênh vực Ukraine.

- Mỹ OK bán cho Ba Lan 116 xe tăng M1A1 Abrams.

- Mỹ sẽ bán Nam Hàn 18 trực thăng CH-47F

- Tòa: Trump Organization phạm tội gian lận thuế.

- Công tố đặc biệt gửi trát tới các quan chức bầu cử ở 3 tiểu bang để điều tra xem ai chủ mưu lật ngược bầu cử 2020.

- Đức bắt 25 người cực hữu âm mưu đảo chánh.

- Phi cơ đang bay hạ khẩn ở Tây Ban Nha vì bà bầu nói chuyển dạ, 28 di dân lậu phóng ra chạy, 14 bị tóm lại

- Tây Ban Nha: xe lửa đụng nhau, 155 người bị thương.

- FBI bắt, truy tố Giáo chủ hệ phái FLDS có 20 vợ, cô vợ nhỏ nhất là bé gái 9 tuổi.

- Nhóm luật sư của Trump kháng án: xin cho Trump miễn tố đối với 3 đơn kiện về bạo loạn 6/1/2022.

- Phó Thống Đốc Georgia (Cộng Hòa) thú nhận: Trump đã giúp cho Dân Chủ thắng ghế Thượng nghị sĩ Georgia

- Las Vegas. Uber sẽ có dịch vụ xe taxi tự lái.

- Ủy ban Hạ viện 6/1 dự kiến sẽ gửi Bộ Tư Pháp hồ sơ giới thiệu hình sự để truy tố người chủ mưu bạo loạn

- Các cảnh sát bảo vệ Tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày bạo loạn 6/1/2021 nhận Huy chương Vàng Quốc hội, từ chối bắt tay Cộng Hòa

- World Cup: Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Sĩ 6-1 để vào tứ kết.

- World Cup: Ma Rốc đè bẹp Tây Ban Nha 3-0.

- World Cup: hiệu quả kinh tế ở Nhật là 119 triệu USD.

- Mỹ: sẽ tăng hiện diện luân phiên của quân lực Mỹ tại Úc, kể cả oanh tạc cơ và chiến đấu cơ.

- Hai cựu dân biểu Đài Loan sẽ biểu tình để xin nối với TQ 3 mặt: thương mại, bưu chính, vận tải.

- Mỹ đề nghị bán 100 phi đạn tối tân Patriot PAC-3 cho Đài Loan để tăng lực tự vệ.

- Công ty cho thuê xe Hertz chi 168 triệu đô bồi thường khoảng 360 đơn kiện vì lái xe Hertz, nên bị bắt oan

- Quận Los Angeles: ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, chết tăng, bệnh tăng 75%, có thể sẽ mang khẩu trang lại

- Phuong Nguyen-Davis bị bắt, bị truy tố vì biển thủ gần 1 triệu đô từ công ty.

- Mua bán ế ẩm nhất trong 30 năm, giá thịt heo, gà đang 'tuột dốc'.

- VN than thở: Nga xâm lược Ukraine, hại kinh tế VN.

- HỎI 1: Có tới 23% người lao động từng bị bạo lực hay quấy rối ở sở làm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thị trường nhà sẽ sụp đổ, theo 41% dân Mỹ? ĐÁP 2: Đó là khảo sát ý kiến của LendingTree.

QUẬN CAM (VB-7/12/2022) ---- Đức đã bắt giữ 25 người liên quan đến một âm mưu bạo lực cực hữu nhằm lật đổ chính phủ Đức hiện nay để dựng lên một chính phủ cực hữu. Hơn 3.000 cảnh sát đã tham gia các cuộc đột kích trên khắp 11 tiểu bang của Đức để bắt giữ các cá nhân có liên quan đến Reich Citizen, hay Reichsburger, phong trào xoay quanh các thuyết âm mưu về tính hợp pháp của chính phủ Đức hiện tại.

Đức cho biết 1 người đàn ông bị tình nghi cố gắng liên lạc với đại diện chính phủ Nga đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, họ nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông đã từng nhận được phản hồi tích cực từ Điện Kremlin. Nhóm này tin rằng có 1 "nhà nước quốc tế ngầm" đang chỉ huy nhiều chính phủ -- trong đó có Hoa Kỳ, Nga và Đức trong số nhiều nước khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hôm thứ Tư rằng chính phủ Nga không hề dính líu đến kế hoạch đảo chính ở Berlin.

---- Một nhóm di dân kiểu táo bạo đã bị bắt ở Tây Ban Nha hôm thứ Tư sau khi một bà bầu giả vờ chuyển dạ để buộc chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay ở Barcelona. Chuyến bay từ Ma-rốc đến Thổ Nhĩ Kỳ chở 228 hành khách được yêu cầu hạ cánh khẩn cấp sau khi một nữ hành khách trên mphi cơ nói rằng nước ối của cô bị vỡ.

Khi phi cơ hạ cánh, 28 người phóng khỏi phi cơ và cố gắng chạy trốn trong bóng đêm. Cảnh sát đã bắt được 14 người trong số họ, và sáng Thứ Tư đang truy nã 14 người khác còn chạy trốn. Bà bầu đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi các bác sĩ nói "không có dấu hiệu chuyển dạ" được tìm thấy. Cô đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng vì bị cáo buộc giả vờ chuyển dạ.

---- Hai đoàn xe lửa đã đụng nhau tại một nhà ga ở ngoại ô Barcelona, T6ay Ban Nha, vào sáng thứ Tư, khiến nhiều người bị thương. Có ít nhất 155 hành khách đã bị thương khi hai đoàn tàu chạy cùng chiều đâm vào nhau tại ga Montcada i Reixac - Manresa, nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Các quan chức cứu hộ khẩn cấp xác nhận rằng 150 người bị thương "nhẹ" và ba người đã được đưa đến bệnh viện. Không có thương tích nghiêm trọng đã được báo cáo.

---- Giáo chủ của một nhóm chủ trương đa thê gần biên giới Arizona-Utah đã kết hôn với ít nhất 20 người vợ, hầu hết là trẻ vị thành niên và trừng phạt những tín đồ không coi ông ta là nhà tiên tri, theo tài liệu tòa án liên bang. Samuel Bateman, 46 tuổi, từng là thành viên của Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Nhà thờ Trọng căn của Chúa Jesus Christ của Các Thánh hữu Ngày sau), hay FLDS, cho đến khi ông rời đi để thành lập hệ phái mới của riêng mình. Chế độ đa thê là bất hợp pháp ở Arizona nhưng đã được hợp pháp hóa ở Utah từ năm 2020.

Theo một bản khai FBI, Giáo chủ này được hỗ trợ tài chính bởi các nam tín đồ, những người cũng đã từ bỏ vợ con của họ để cho làm vợ của Bateman. Hồ sơ tòa đi kèm với truy tố về tội bắt cóc và cản trở công lý đối với 3 người vợ của Giáo chủ Bateman: Naomi Bistline, Donnae Barlow và Moretta Rose Johnson. Dự kiến Bistline và Barlow ​​sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Flagstaff vào hôm nay, thứ Tư 7/12/2022. Johnson đang chờ bị dẫn độ từ tiểu bang Washington.

Bản khai hữu thệ nói rằng Bateman đã có nhiều "vợ", người trẻ nhất sinh năm 2011 và mới 9 tuổi khi Bateman được cho là đã giới thiệu cô bé là một trong những người vợ của y hồi năm 2020. Nhiều cô vợ dưới 15 tuổi, theo bản khai có tuyên thệ.

---- Nhóm luật sư của Trump đang trở lại tòa án vào sáng thứ Tư 7/12/2022 để cố gắng thuyết phục tòa kháng án liên bang rằng Trump nên được miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong 3 vụ kiện riêng biệt bắt nguồn từ bạo loạn 6/1/2021.

Một thẩm phán liên bang ở thủ đô Washington, DC, đã ra phán quyết vào tháng 2/2022 rằng các vụ kiện có thể đưa ra xét xử, bác bỏ tuyên bố của Trump rằng hành vi của Trump được miễn tố bởi các đặc quyền tổng thống. Hôm nay, các luật sư của Trump đang kháng cáo phán lệnh đó.

Ba vụ kiện đã được đệ trình từ 2021 bởi các thành viên Đảng Dân chủ của Hạ viện và các cảnh sát bảo vệ Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021, với các vụ kiện nêu lý do Trump đã xúi giục, thúc đẩy những người ủng hộ Trump xông vào tấn công tòa nhà Quốc Hội.

Hai trong số các vụ kiện do các Dân Biểu Dân Chủ trong Hạ viện đưa ra, trong khi đơn kiện thứ 3 do các cảnh sát Thủ đô đệ trình. Ba vụ kiện đã được phe Trump hợp nhất thành một cho các mục đích kháng cáo.

Các Dân biểu cáo buộc rằng họ bị Trump và những người khác đe dọa như một phần của âm mưu ngăn chặn phiên họp quốc hội sẽ xác nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vào ngày 6/1/2021. Họ nói rằng Trump phải chịu trách nhiệm đã chỉ đạo các cuộc tấn công. Các cảnh sát nói rằng họ đã bị xịt hóa chất và những đồ vật mà đám đông ném vào họ, như chai nước và biển hiệu, vì Trump đã truyền cảm hứng cho đám đông bạo loạn.

---- Sau khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock được dự đoán sẽ giành chiến thắng trước đối thủ Đảng Cộng hòa Herschel Walker trong cuộc tranh cử ở Georgia, những lời chỉ trích nhanh chóng đến với Đảng Cộng hòa vào tối thứ Ba.

Phó Thống Đốc Georgia là Geoff Duncan (Cộng Hòa) nói trên CNN: “Cách duy nhất để giải thích điều này là chất lượng ứng cử viên. Hy vọng chiến thắng của Warnock sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Cộng Hòa. Mọi đảng viên Cộng hòa ở đất nước này phải quy trách nhiệm cho Donald Trump về việc này.”

---- Uber Technologies Inc. và Motional nói hôm thứ Tư về việc ra mắt dịch vụ robotaxi công cộng ở Las Vegas. Liên doanh này là một phần của thỏa thuận 10 năm nhằm cung cấp dịch vụ gọi xe và giao hàng tự động trên khắp Bắc Mỹ. Các công ty cũng đặt mục tiêu giới thiệu phương tiện của họ tới Los Angeles trong tương lai gần.

Akshay Jaising, Phó Chủ tịch Thương mại hóa của Motional cho biết: “Hôm nay, Motional trở thành công ty AV (xe tự lái) đầu tiên thực hiện các chuyến đi tự hành hoàn toàn bằng điện trên mạng Uber dành cho hành khách công cộng.”

Dịch vụ taxi hiện sẽ có tài xế an toàn điều khiển xe nhưng việc chuyển sang hoàn toàn không có tài xế sẽ có thể thực hiện được vào năm tới. Thỏa thuận mới cũng sẽ bao gồm robotaxis giao hàng cho Uber Eats.

---- Ngoại Trưởng Nga moi chuyện phòng vệ sinh, chọc quê phương Tây. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã kể một giai thoại kỳ lạ về sự khó khăn của chính ông khi tìm nhà vệ sinh châu Âu để chỉ trích phương Tây vào thứ Tư. Trong một bài phát biểu tại diễn đàn quốc tế Primakov Readings ở Moscow, ông Lavrov than thở về “sự đa dạng về giới tính” mà ông nói hiện đã đạt đến hai con số ở châu Âu (nói 2 hàng số, là ám chỉ hơn 10%).

Lavrov nói: “Nếu đây là những gì tôi đã quan sát thấy ở Thụy Điển vào năm ngoái khi tôi tham dự một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE, thì, xin lỗi vì chi tiết này, trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã hỏi phòng vệ sinh ở đâu. Họ nói với tôi cánh cửa có chữ W/C. Tôi hỏi, 'Cái này dành cho quý bà hay quý ông?' Tôi được trả lời, 'Chúng tôi chia sẻ mọi thứ.' Tôi không thể tin được, nhưng nó thực sự là như vậy. Bạn không thể tưởng tượng được nó phi nhân tính như thế nào, không phải con người.”

---- Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ đã không thúc đẩy Ukraine hoặc giúp họ tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga nhưng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Kyiv trong việc tự vệ. Khi bình luận hôm thứ Ba với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và các quan chức Úc ở Washington, D.C., Blinken cho biết Nga vẫn là kẻ gây hấn trong cuộc xâm lược bắt đầu từ tháng 2/2022 và Ukraine có quyền tự vệ. Blinken nói: “Chúng tôi không khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho người Ukraine tấn công bên trong nước Nga."

Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công gây thiệt hại vào 2 sân bay ở Nga hôm thứ Hai và một sân bay thứ ba hôm thứ Ba với phi cơ không người lái. Nga đã đáp trả bằng một loạt các cuộc tấn công phi đạn trên khắp Ukraine. Blinken nói ông không có bất kỳ thông tin nào về các cuộc tấn công vào các sân bay của Nga nhưng thêm rằng Nga đã liên tục cố gắng gây hại cho dân thường khi tấn công vào các nhà máy điện của Ukraine.

---- Ukraine cho biết các khu vực Kherson và Donetsk bị Nga pháo kích vào sáng thứ Tư. Chỉ huy chính quyền quân sự khu vực Kherson Yaroslav Yanushevych cho biết nơi này đã bị tấn công 51 lần "bằng pháo, phi đạn MLRS, xe tăng và súng cối."

Pavlo Kyrylenko, Chỉ huy chính quyền quân sự khu vực Donetsk, cho biết ba người bị thương ở Bakhmut, Pavlivka và Kurakhove hôm thứ Ba. Nga trong nhiều tuần đã tấn công Bakhmut với hy vọng nơi này sẽ cho phép họ tiến vào Donetsk.

Các quan chức Ukraine cho biết, đến nay họ đã có thể đẩy lùi các cuộc tấn công ở các nơi trên và tại các thành phố Donetsk Verkhnokamianske, Spirne, Yakovlivka, Bila Hora, Kurdiumivka, Novobakhmutivka, Maryinka và Novomykhailivka.

Oleksandr Starukh, thống đốc khu vực Zaporizhzhia, cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phi đạn của Nga vào hai ngôi làng trong đêm đã làm một bé gái 15 tuổi và hai người khác bị thương.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine là "không có ngay bây giờ", đồng thời nhấn mạnh rằng Nga không thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào trong việc mang lại một giải pháp hòa bình. Ông nói tại hội nghị kỹ thuật số trong sự kiện Phòng họp toàn cầu của Financial Times: “Chúng tôi càng muốn có một giải pháp hòa bình, thì việc viện trợ quân sự cho Ukraine càng trở nên cấp bách hơn”.

Theo ông Stoltenberg, Nga đang cố gắng "đóng băng" cuộc xung đột, trước khi "phát động một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa xuân", đồng thời lưu ý rằng liên minh quốc phòng đang liên tục đàm phán về việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm 2022. Người diễn viên hài trở thành nhà lãnh đạo thời chiến được mô tả là người chiến thắng giải thưởng “rõ ràng nhất” sau khi ông “kích động thế giới theo cách mà chúng ta chưa từng thấy” trong nhiều thập niên. Zelensky, 44 tuổi, được ấn phẩm ca ngợi vì “quyết định không chạy trốn khỏi Kyiv” dũng cảm khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, thay vào đó chọn “ở lại và tập hợp sự ủng hộ”.

Time viết: “Vì đã chứng minh rằng lòng dũng cảm có thể lây lan như nỗi sợ hãi, vì đã khuyến khích mọi người và các quốc gia cùng nhau bảo vệ tự do, vì đã nhắc nhở thế giới về sự mong manh của nền dân chủ—và của hòa bình—Volodymyr Zelensky và tinh thần của Ukraine là Nhân vật của năm 2022 của Time của năm.”

.



Giải thưởng được trao cho “ai hoặc điều gì có ảnh hưởng lớn nhất đến các sự kiện trong 12 tháng qua, dù tốt hay xấu,” trước đây đã được trao cho những người như Tổng thống Biden, Nữ hoàng Elizabeth II, Donald Trump, Vladimir Putin, Rudy Giuliani và Adolf Hitler.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói rằng Nga sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng "mọi phương tiện" có sẵn nếu các mục tiêu của họ không thể đạt được một cách hòa bình. Theo Putin, phương Tây coi Nga là một "quốc gia hạng nhì, đơn giản là không có quyền tồn tại. Đây là những gì chúng ta đang giải quyết ngày nay. Trong một thời gian dài, trong suốt lịch sử của chúng ta, chúng ta đã giải quyết vấn đề này, nhưng ngày nay nó được thể hiện rõ ràng nhất."

.

Nói tại hội nghị với các thành viên của Hội đồng Phát triển Xã hội Dân sự và Nhân quyền (HRC), Putin cũng đề cập đến quá trình huy động bắt lính của Nga, rằng 150.000 binh sĩ hiện đang ở trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt [ám chỉ ở Ukraine], trong đó 77.000 người đang tham gia chiến đấu, và việc huy động thêm lực lượng "không có ý nghĩa" bây giờ.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước truyền thông hàng đêm cho biết 60 binh sĩ nước này đã được trở về nhà trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất của Ukraine với Nga: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa người của chúng tôi trở lại và giải phóng tất cả mọi người." Zelensky cũng lưu ý rằng những cá nhân vừa "đến từ tiền tuyến sẽ quay trở lại tiền tuyến một lần nữa."

Các tù nhân được trả tự do đều là thành viên của Quân Lực Ukraine, Vệ binh Quốc gia và Biên phòng Ukraine, 34 người trong số họ đã chiến đấu ở Mariupol. Ukraine cũng thả 60 binh sĩ Nga trong cuộc trao đổi.

---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã phê chuẩn việc bán 116 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams và các thiết bị quân sự khác cho Ba Lan trong một giao dịch trị giá 3,75 tỷ USD. Danh sách các nhà thầu bao gồm BAE Systems plc, Honeywell International Inc. và Lockheed Martin Corporation, trong số những công ty khác.

Trong một thông báo khác, Washington đã thông qua việc bán 18 máy bay trực thăng CH-47F và các thiết bị quân sự khác cho Nam Hàn với giá 1,5 tỷ USD. Công ty Boeing là nhà thầu duy nhất. Bộ Ngoại giao tuyên bố các giao dịch "sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ".

---- Nga hù dọa quốc tế: cấm bênh vực Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng Nga sẽ đáp trả tương ứng với việc mở rộng hơn nữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ryabkov nói với các phóng viên: "Tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng xảy ra trong những năm gần đây không thể nhận thấy nếu không có các biện pháp cụ thể từ phía chúng tôi".

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Nga sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó thích đáng" trước sự can dự ngày càng tăng của Mỹ và châu Âu vào cuộc chiến Ukraine.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky tiết lộ Moscow đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine vào ngày 9/12.

---- Thượng nghị sĩ Raphael Warnock (Dân Chủ) đã thắng phiếu trong cuộc bầu cử vào Thượng viện liên bang đại diện tiểu bang Georgia khuya hôm thứ Ba 6/12/2022, đưa ông vào thượng viện trong một nhiệm kỳ đầy đủ và trao cho đảng Dân Chủ một ghế bổ sung quan trọng trong đa số.

Tất cả các hãng tin trong đêm Thứ Ba đều đưa ra dự đoán Warnock, mục sư cao cấp tại Nhà thờ Baptist Ebenezer ở Atlanta, sẽ đánh bại cựu cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp Herschel Walker (người được Trump hậu thuẫn).

.

Kết quả lúc 6 giờ sáng Thứ Tư giờ miền Đông, tiểu bang Georgia đã đếm 99% phiếu, trong đó:

. Warnock được 1,817,465 phiếu, tức là 51.4%.

. Walker được 1,719,868 phiếu, tức là 48.6%.

Tức là cách biệt 97,597 phiếu (với 99% đếm xong). Như thế, qua cách biệt này, có đếm hết 100% phiếu thì Warnock cũng dư phiếu để chiến thắng.

Với chiến thắng chung cuộc thứ hai của Warnock, Đảng Dân chủ sẽ có đa số 51-49 tại Thượng viện. Điều đó có nghĩa là đảng Dân Chủ sẽ không còn phải thương lượng một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với các đảng viên Cộng hòa và sẽ không phải dựa vào Phó Tổng thống Kamala Harris để phá vỡ thế cân bằng phiếu bầu.

Trong khi đảng Cộng hòa sẽ chiếm đa số tại Hạ viện, chiến thắng của Warnock mang lại cho đảng Dân chủ đa số 51 ghế tại Thượng viện. Về mặt kỹ thuật, Đảng Dân chủ sẽ chiếm đa số nếu Walker thắng, nhưng chiến thắng hôm thứ Ba của Warnock có nghĩa là Đảng Dân chủ sẽ chiếm đa số trong tất cả các ủy ban, điều này sẽ cho phép họ dễ dàng thăng tiến trong các dự luật của Tổng thống Biden.Chiến thắng của Warnock không phải là một bất ngờ. Các cuộc thăm dò trong vài tuần qua liên tục cho thấy Warnock dẫn trước Walker, mặc dù Georgia vẫn là một tiểu bang chiến trường ngang ngửa.

---- Tổ chức Trump Organization bị kết tội gian lận thuế hôm thứ Ba, sau hơn một ngày thảo luận của bồi thẩm đoàn. Doanh nghiệp bất động sản của Trump có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 1,6 triệu USD sau khi bị kết án về mọi tội danh, bao gồm gian lận thuế, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và âm mưu cùng nhiều tội danh khác.

Phiên tòa bắt đầu từ tháng 10/2022, sau cuộc điều tra kéo dài ba năm về việc liệu các giám đốc điều hành hàng đầu tại Tổ chức Trump Organization có gian lận thuế hay không. Công ty sẽ có phiên toa kêu án vào ngày 13/6/2023.

Vụ kiện chống lại Tập đoàn Trump Organization và công ty trả lương lâu dài của nó, The Trump Payroll Corp., không nêu tên cựu tổng thống Trump là bị cáo, và Trump cũng không bị gọi ra làm nhân chứng trong phiên tòa kéo dài 4 tuần.

Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg viết trên Twitter sau phán quyết: "Các công ty của cựu tổng thống hiện bị kết án vì phạm tội. Đó là hậu quả. Nó nhấn mạnh rằng ở Manhattan, chúng tôi có một tiêu chuẩn công lý cho tất cả mọi người."

---- Công tố đặc biệt để điều tra về tình hình Trump chôm tài liệu mật về giấu ở tư dinh Florida đã gửi trát đòi tới các quan chức bầu cử ở 3 tiểu bang. Công tố đặc biệt Jack Smith đã triệu tập các quan chức ở Michigan, Wisconsin và Arizona về những thông tin liên lạc mà họ có với Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo tờ Washington Post đưa tin. Nhóm 3 tiểu bang liên quan là mục tiêu của những nỗ lực do Trump và Cộng hòa nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử 2020.

Smith được Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland chỉ định để xác định xem có nên khởi tố hình sự Trump hay không về vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021 và về vụ giấu tài liệu mật tại Mar-a-Lago. Trát đòi đặc biệt nhắm vào các quan chức bầu cử hàng đầu ở các quận nơi có các thành phố đông dân nhất ở mỗi tiểu bang.

Các quan chức từ Quận Wayne, Mich.; Quận Milwaukee, Wis.; Quận Dane, Wis.; và Quận Maricopa, Ariz. được yêu cầu nộp các hồ sơ liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào mà họ có với ban vận động tranh cử của Trump trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2020 đến ngày 20/1/2021. Điều này bao gồm tất cả các thông tin liên lạc từ ít nhất 19 quan chức bầu cử. Trát đòi mà NBC News có được đề ngày 22/11/2022.

---- Dân Biểu Dân chủ Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông hy vọng ủy ban sẽ chuyển hồ sơ hình sự lên Bộ Tư pháp. Thompson cho biết hội đồng vẫn chưa chính thức hóa quyết định và cũng từ chối cho biết những cá nhân nào sẽ bị giới thiệu hình sự.

Mặc dù việc giới thiệu hình sự không mang bất kỳ giá trị pháp lý nào, nhưng nó sẽ dẫn đến một phát hiện chính thức rằng Ủy ban tin rằng một hoặc nhiều tội phạm đã xảy ra. Ủy ban đã đồng thuận bỏ phiếu gửi trát đòi Trump vào phiên điều trần công khai cuối cùng, yêu cầu Trump cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào mà Trump có thể có liên quan đến các nhóm cực đoan trong vụ tấn công Điện Capitol và đến bất kỳ nỗ lực nào trong năm qua nhằm liên lạc với các nhân chứng làm chứng trước ủy ban.

Sau đó, Trump đã kiện để chặn trát đòi [ra khai trước Ủy ban], lập luận rằng Trump được miễn trát đòi vì hưởng đặc quyền hành pháp, mặc dù Trump đã rời Bạch Ốc gần 2 năm trước.

---- Các cảnh sát bảo vệ Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc tấn công ngày 6/1/2021 đã nhận Huy chương Vàng của Quốc hội hôm thứ Ba nhưng đã lặng lẽ bày tỏ bất mãn đối với lời chúc mừng từ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa.

Tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao của Quốc hội đã tham dự buổi lễ vinh danh các cảnh sát vùng Thủ đô Hoa Kỳ và những người khác, theo báo Politico. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với những người được vinh danh: “Mong rằng huy chương này - vinh dự cao nhất mà Quốc hội có thể trao tặng - là biểu hiện của lòng biết ơn và sự tôn trọng sâu sắc nhất của quốc gia chúng ta: không phải là đầy đủ mà là một biểu tượng".

Các cảnh sát và thành viên gia đình di chuyển theo hàng dọc để bắt tay Pelosi và Lãnh đạo Đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer khi họ nhận huy chương. Nhưng họ đã không bắt tay với lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy hoặc lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, mặc dù McConnell đã đưa tay phải ra.

Trong số những người bày tỏ bất mãn Cộng hòa có người thân của Brian Sicknick, một cảnh sát Thủ đô đã chết ngay sau vụ tấn công. Một số đảng viên Cộng hòa trong quốc hội đã cố ý làm giảm mức độ nghiêm trọng của bạo lực và DB McCarthy phần lớn đã lên tiếng xóa tội cho cựu Tổng thống Donald Trump trong việc khuyến khích cuộc tấn công.

---- World Cup: Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Sĩ 6-1 để vào tứ kết. Cầu thủ Goncalo Ramos đã biện minh cho quyết định gây sốc khi đội tuyển Bồ Đào Nha loại bỏ cầu thủ Cristiano Ronaldo ra khỏi sân bằng cách ghi một hat-trick (3 bàn thắng) trong trận ra mắt đầy đủ khi Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Sĩ 6-1 hôm thứ Ba để giành quyền vào tứ kết World Cup.

Cầu thủ Ramos, 21 tuổi, giữ vai đá chính thay cho Ronaldo, và trở thành cầu thủ trẻ nhất đá vào gôn 3 bàn thắng chỉ trong một trận đấu tại World Cup kể từ Pele thực hiện năm 1958. Pepe, Raphael Guerreiro và Rafael Leao cũng giúp nâng điểm cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ramos ghi bàn thắng đầu tiên trong một pha xoay người nhanh trong hiệp một khiến thủ môn Yann Sommer của Thụy Sĩ bất ngờ. Ramos ghi bàn thứ hai sau đường chuyền từ đường chuyền thấp của Diogo Dalot 6 phút sau giờ nghỉ giải lao.

Bàn thắng thứ ba của Ramos đến 15 phút sau, giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận đấu tại World Cup kể từ huyền thoại người Brazil Pele năm 1958.

---- World Cup: Ma Rốc đè bẹp Tây Ban Nha 3-0. Ma-rốc trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên và là quốc gia châu Phi thứ tư lọt vào vòng tứ kết World Cup, sau khi thủ huề 0-0 và rồi đã đè bẹp đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 3-0 trong loạt sút luân lưu hôm thứ Ba.

Cầu thủ Achraf Hakimi, người sinh ra ở Madrid và từng chơi cho Real Madrid, đã thực hiện thành công quả luân lưu quyết định. Abdelhamid Sabiri và Hakim Ziyech, những người trở lại đội tuyển quốc gia sau tranh chấp với huấn luyện viên trước đó, cũng đã ghi bàn cho Marốc.

Ma-rốc thắng Tây Ban Nha là bất ngờ lớn nhất của giải đấu World Cup, và tiếp theo sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha. Maroc cũng là đội duy nhất ngoài châu Âu hoặc Nam Mỹ lọt vào vòng 8 đội. Đội đã từng lọt vào vòng 16 đội trước đó, tại World Cup 1986 ở Mexico.

---- World Cup: đếm tiền ở Nhật Bản. Màn trình diễn đáng nhớ của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup ở Qatar sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế lên tới 16,3 tỷ yên (119 triệu USD), theo một ước tính gần đây của một viện nghiên cứu, với chiến thắng của đội tuyển Nhật trước 2 đội tuyển khổng lồ Đức và Tây Ban Nha đã khơi dậy mối quan tâm mới đối với môn thể thao này.

Nhưng ước tính của Viện nghiên cứu Dai-ichi Life Research Institute, có tính đến tác động của đại dịch COVID-19, thấp hơn mức 21,5 tỷ yên (157 triệu USD) về tác động kinh tế được dự báo cho World Cup trước đó ở Nga vào năm 2018.

Hy vọng lọt vào tứ kết của giải bóng đá lần đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản đã bị dập tắt sau khi thua đội tuyển Croatia ở vòng 16 đội World Cup hôm thứ Hai.

Theo ước tính, riêng về thương vụ bán hàng liên quan đến thực phẩm và đồ uống, bao gồm các quán bar thể thao và dịch vụ giao đồ ăn, sẽ đạt tổng cộng 5,2 tỷ yên (38 triệu USD).

---- Hoa Kỳ sẽ tăng sự hiện diện luân phiên của quân lực Mỹ tại Úc, bao gồm oanh tạc cơ và chiến đấu cơ, theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói hôm thứ Ba sau cuộc họp thường niên giữa 2 nước.

Hoa Kỳ coi Úc châu là một đối tác quan trọng trong nỗ lực đẩy lùi Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các nhà phân tích cho rằng Úc có thể đóng vai trò hậu cần quan trọng trong việc bảo vệ Đài Loan trước bất kỳ hành động nào của Bắc Kinh nhằm giành lại Đài Loan.

Austin nói trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm AUSMIN hàng năm có sự tham gia của ngoại trưởng hai nước: “Những gì chúng tôi đã đồng ý làm là tăng cường luân phiên các lực lượng trên không, trên bộ và trên biển, rõ ràng đây là những lực lượng luân phiên, tới Úc.”

Austin không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm và số lượng tăng quân lực.

---- Hai cựu nhà lập pháp Đài Loan sẽ tổ chức một cuộc biểu tình ở Đài Bắc vào ngày 24/12/2022 để yêu cầu chính phủ nối lại ba mối liên lạc với Hoa Lục gọi là "Tiểu tam liên kết" vốn bị đình chỉ do đại dịch trước Tết Nguyên đán. Đó là 3 liên kết về dịch vụ thương mại, bưu chính và vận tải trực tiếp được đưa ra cách đây hơn hai thập niên giữa Kinmen và Matsu ở Đài Loan và Hạ Môn, Mawei và Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Trần Thanh Bảo (Chen Chin-pao), cựu lập pháp đảo Kim Môn, nói với giới truyền thông hôm thứ Ba 6/12/2022 rằng ông và nhà cựu lập pháp Tào Nhị Trung (Tsao Erh-chang) đã hết lòng thúc đẩy dự luật 3 mối liên kết khi họ còn đương chức, theo Taiwan News.

---- Hoa Kỳ đề nghị bán 100 phi đạn tối tân kiểu Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) và các thiết bị liên quan cho Đài Loan. Đề nghị đưa ra theo các điều khoản của một thương vụ năm 2010 và sẽ có tổng giá trị khoảng 2,81 tỷ USD, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao mà Bloomberg News có được. Đợt giảm giá mới này được coi là một cải tiến đối với đợt giảm giá trước đó.

Ngoài các phi đạn mới hơn, việc bán hàng cũng sẽ bao gồm bộ sửa đổi dàn phóng kiểu M903 Launcher, phi đạn huấn luyện và nhu liệu nâng cấp để phù hợp với phi đạn mới. Các phi đạn tiên tiến Patriot sẽ tăng cường kho dự trữ hiện có của Đài Loan “nhằm cải thiện khả năng phòng thủ phi đạn, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn các mối đe dọa đối với sự ổn định khu vực,” theo Bloomberg trích dẫn thông báo cho biết.

---- Công ty cho thuê xe hơi khổng lồ Hertz đã công bố một thỏa thuận trị giá 168 triệu đô la để giải quyết nhiều vụ kiện chống lại công ty bởi những khách hàng cho rằng họ đã bị giam giữ một cách sai trái vì lái những chiếc xe bị đánh cắp.

Có tới 364 vụ kiện cáo buộc Hertz đã báo cáo sai sự thật về những chiếc xe bị đánh cắp, dẫn đến việc những khách hàng đã thuê chúng bị bắt giữ. Theo một thông cáo báo chí từ Hertz, thỏa thuận dàn xếp sẽ giải quyết 95% các khiếu nại đang chờ xét. Hertz cho biết tiền thanh toán sẽ được thanh toán vào cuối năm nay. Một số nguyên đơn nói rằng họ đã phải ngồi tù hoặc bị bắt trước họng súng cảnh sát vì báo cáo sai sự thật về hành vi trộm xe.

Nhiều vụ bắt giữ xảy ra sau khi khách hàng gia hạn hợp đồng thuê xe. Saleema Lovelace là một trong những trường hợp như vậy. Video về vụ bắt giữ vào tháng 1/2021 của cô được lan truyền trên mạng. Cô giải thích với cảnh sát rằng cô có bằng chứng về việc gia hạn thời lượng thuê xe trên điện thoại của mình. Cô nói với cảnh sát: "Chiếc xe không bị đánh cắp. Nếu quý vị lấy điện thoại của tôi ra và vào xem email của tôi, sẽ thấy họ đã gửi cho tôi biên lai." Trong một cuộc phỏng vấn với News Nation được đăng vào tháng 8, Lovelace cho biết cô vẫn còn vết hằn trên tay do bị còng.

---- Quận Los Angeles đang chứng kiến các ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, số ca tử vong gia tăng và nhiều bệnh nhân đổ xô đến bệnh viện hơn khi các ca bệnh tăng vọt 75% trong tuần qua chỉ vài ngày sau Lễ Tạ ơn, theo Los Angeles Times.

Trong khi quận yêu cầu cư dân tiêm vacicne ngừa dịch, cập nhật thuốc tăng cường của họ, quận nói có thể sẽ yêuc ầu cư dân Los Angeles mang khẩu trang trở lại nếu vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong vòng vài tuần tới, theo tờ L.A. Times.

Bị đe dọa bởi bệnh cúm và bệnh hô hấp RSV, tỷ lệ ca bệnh mới nhất đã tăng gấp đôi kể từ sau Lễ Tạ ơn và tăng gấp ba kể từ tuần đầu tiên của tháng 11/2022. Quận đã báo cáo 3.721 trường hợp mỗi ngày kể từ khoảng thời gian hàng tuần kết thúc vào hôm thứ Hai 5/12/2022.

---- Phuong Nguyen-Davis, 56 tuổi, bị truy tố về tội biển thủ gần 1 triệu đô la từ người chủ của mình ở Quận York ( Pennsylvania) đã bị bắt hôm thứ Ba để đối mặt với những cáo buộc tương tự ở Maryland. Bà bị truy tố tội danh trộm cắp và 19 tội danh truy cập trái phép các thiết bị.

Các nhà điều tra của Hellam Township cáo buộc rằng bà Nguyen-Davis đã trộm hơn 915.000 đô la từ Advanced Fluid Systems Inc. khi làm việc ở đó về các khoản phải trả/nhân sự từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2022.

Bà bị cáo buộc đã chuyển tiền cho mình bằng cách tính phí thẻ tín dụng của công ty, bao gồm một số thẻ mà bà đã mở mà không được phép, cho một doanh nghiệp trực tuyến mà bà thành lập có tên là “D&G Serviced”. Sau đó, bà sẽ thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng bằng tiền từ chủ của mình, theo lời cảnh sát trong các tài liệu buộc tội.

Các nhà điều tra đã phát hiện ra các giao dịch bao gồm các chuyến bay, thuê xe hơi, thiết bị gia dụng, cửa hàng tạp hóa, các cuộc hẹn y tế và rõ ràng là hóa đơn tiền điện tại nhà, theo các tài liệu buộc tội cho thấy. Nguyen-Davis rời AFS gần Ngày Tưởng niệm, ngay trước khi các viên chức quản lý công ty báo cáo với cảnh sát.

Khoảng một tháng sau, bà được thuê làm giám đốc kinh doanh tại công ty có tên là Aerolab ở Jessup, Maryland. Vài tuần sau, Giám đốc điều hành của công ty hàng không vũ trụ cáo buộc ông đã phát hiện ra hành vi tham ô.

Hareen Aparakakankanage nói với The York Dispatch vào tháng 9 rằng ông đã phát hiện các khoản phí gian lận đối với thẻ công ty, bao gồm các giao dịch với tài khoản PayPal dưới tên “Davis Photography”.

Nguyen-Davis đã bị truy tố tại Tòa án Court of Common Pleas của Quận York về các cáo buộc từ cuộc điều tra AFS hôm thứ Ba. Thẩm phán Kathleen Prendergast đã lên lịch phiên điều trần tiếp theo vào ngày 30/1/2023.

---- Mua bán ế ẩm nhất trong 30 năm, giá thịt heo, gà đang 'tuột dốc'. Theo Báo Tiền Phong. Nhiều nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ đang như “ngồi trên đống lửa” khi giá gà, heo đang giảm sâu, sức mua rất chậm. Gần 30 năm buôn bán ở chợ, bà Dương Mai (sạp 574, chợ Bà Chiểu ) cho biết, chưa lúc nào thời điểm cuối năm nhưng ế ẩm như giai đoạn này. “Sức mua quá yếu vì người dân thắt chặt chi tiêu, đời sống khó khăn nên họ giảm mua thịt. Chúng tôi lấy ít thịt lại, chỉ khi có khách đặt trước thì mình mới lấy, còn dư số lượng ít để dành bán lẻ nhưng cũng không ai mua” – bà Dương Mai nói với vẻ mặt buồn thiu.

---- VN than thở: Nga xâm lược Ukraine, hại kinh tế VN. Xuất khẩu giảm, doanh nghiệp quay lại thị trường nội địa. Theo Báo Công An Nhân Dân. Những tháng đầu năm 2022, ngành dệt may có bước khởi đầu khá lạc quan khi các thị trường XK quan trọng như Mỹ, châu Âu (EU) đã mở cửa trở lại, nhu cầu mua sắm sau thời gian đại dịch COVID - 19 có xu hướng phục hồi tốt. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, XK dệt may tăng trưởng đạt gần 60% so với cùng kỳ năm trước và phần lớn các DN đều có đơn hàng đến hết quý II. Tuy nhiên, những chỉ số tích cực không kéo dài được lâu, khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra và sau đó là lạm phát ngày càng lan dần. Các DN ngành dệt may thật sự gặp khó khăn kể từ quý III/2022 kéo dài cho đến nay. Việc không có đơn hàng, giảm đơn hàng XK đã khiến nhiều DN buộc phải giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn hợp đồng lao động chờ đơn hàng, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động cũng đã diễn ra khiến cuộc sống của người lao động trong thời điểm cuối năm gặp nhiều khó khăn.

---- HỎI 1: Có tới 23% người lao động từng bị bạo lực hay quấy rối ở sở làm?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo bản khảo sát Experiences of Violence and Harassment at Work (Cuộc khảo sát về Trải nghiệm Bạo lực và Quấy rối tại Nơi làm việc) ghi rằng có khoảng 23% người lao động trên toàn thế giới đã từng bị bạo lực hoặc quấy rối, nhưng nó bị hạn chế bởi việc báo cáo các loại trường hợp này. Chỉ khoảng một nửa số nạn nhân tiết lộ kinh nghiệm của họ cho người khác biết. Nghĩa là, con số thật có thể là cao hơn, vì nhiều người không nói ra.

Cuộc khảo sát, được công bố hôm thứ Hai, là một nỗ lực chung của 2 tổ chức: International Labour Organization, Lloyd's Register Foundation và Gallup. Báo cáo viết: "Bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc rất khó đo lường. Những lý do phổ biến nhất được đưa ra cho việc không tiết lộ là 'lãng phí thời gian' và 'lo sợ cho danh tiếng của họ'."

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/12/05/international-labor-organization-workplace-violence-harassment/4021670291812/

---- HỎI 2: Thị trường nhà sẽ sụp đổ, theo 41% dân Mỹ?

ĐÁP 2: Đó là khảo sát ý kiến của LendingTree. Các nhà kinh tế ngành bất động sản nhìn chung đồng ý rằng thị trường nhà ở Hoa Kỳ đã chậm lại và sẽ tiếp tục như vậy vào năm 2023, nhưng có xu hướng sử dụng những chữ nhẹ nhàng, như “khiêm tốn” hay “thời kỳ điều chỉnh” khi đề cập đến doanh số bán hàng và giá cả giảm trong thời gian tới. “Sụp đổ” là một từ gần như bị tránh xa.

Nhưng người tiêu dùng bi quan hơn. Một cuộc khảo sát gần đây của LendingTree với 2.033 người Mỹ, tuổi từ 18 đến 76, cho thấy 41% tin rằng thị trường nhà đất sẽ sụp đổ trong 12 tháng tới. Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 18/10/2022. Sụp đổ được định nghĩa là giá nhà giảm nhiều trong một khoảng thời gian ngắn.

Chi tiết:

https://wtop.com/business-finance/2022/12/many-consumers-expect-a-housing-market-crash/

.