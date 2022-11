Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ Tổ Chức Lễ Tạ Ơn, Ra Mắt Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022 -2024

Nghi thức chào cờ

Santa Ana (Thanh Huy)- - Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo VN, 1538 Century Blvd, Santa Ana vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (HDLT) đã tổ chức Lễ Tạ Ơn và Ra Mắt tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022 -2024.





Tham dự buổi lễ ngoài các phái đoàn thuộc các tôn giáo Cao Đài, Phật Giáo, PG Hòa Hảo, Tin Lành, và Công Giáo đến tham dự còn có một số quý vị nhân sĩ, trí thức trong cộng đồng, một số các cơ quan truyền thông.





Điều hợp chương trình do ông Nguyễn Khanh, thành viên Hội Đồng Liên Tôn.





Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ danh dự của Hiệp Sĩ Đoàn Columbus Đức Mẹ La Vang thực hiện.

Chánh Trị Sự (CTS) Hà Vũ Băng, Chủ Tịch HDLT lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự, CTS Hà Vũ Băng cho biết: “HĐLTVN Tại Hoa Kỳ được thành lập nhằm thực hiện các mục tiêu xây dựng, đoàn kết tôn giáo dựa trên tinh thần bình đẳng, tương kính và và tương trợ lẫn nhau. Để bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc Việt, hợp tác chặt chẽ trong lãnh vực tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội nhằm nêu cao quyền tối thượng của con người.

Ngoài những mục tiêu nêu trên, hàng năm HĐLTVN tại Hoa Kỳ còn tổ chức hai buổi lễ, thứ nhứt lễ Memorial Day vào tháng 5 và Lễ Tạ Ơn vào tháng 11. Hôm nay HĐLTVN tại HK tổ chức buổi lễ Tạ Ơn để tỏ lòng cám ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta có được một cuộc sống tự do, hạnh phúc và no ấm. Chúng tôi xin thay mặt cho HĐLTVN tại Hoa Kỳ xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đã bỏ thời gian quý báu đến đây để cùng tham dự buổi lễ với chúng tôi.”



LM Vincent Phạm Ngọc Hùng (tân Chủ Tịch Ban Thường Vụ) phát biểu sau khi nhận chức. Kế tiếp là ông Khanh nguyễn (Thành viên HDLT), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Thủ Quỹ HDLT), Chánh Trị Sự Ngô Thiện Đức (thành viên), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Phó Chủ Tịch Nội Vụ), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Tổng Thư Ký), và các thành viên Linh Mục Mai Khải Hoàn, Mục Sư Nguyễn Minh Quang, Mục Sư David Đoàn

Sau đó, Ông Nguyễn Khanh mời các vị đại diện các tôn giáo lên dâng lời cầu nguyện theo niềm tin của mỗi tôn giáo, bắt đầu với Linh Mục Phạm Ngọc Hùng (Công Giáo), CTS Hà Vũ Băng (Cao Đài), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Phật Giáo); GS Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo) và Mục Sư Nguyễn Minh Quang (Tin Lành). Vắng mặt Chính Thống Giáo. Trong lời cầu nguyện, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo đều có chung một lời Tạ Ơn Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng. Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người và cầu xin cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mọi người thoát cơn dịch bệnh, chiến tranh và khủng bố, mọi người biết đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà.

Sau lời cầu nguyện, CTS Hà Vũ Băng, Chủ Tịch Ban Thường Vụ HĐLT nhiệm kỳ 2020 -2022 tuyên bố mãn nhiệm và giới thiệu tân Ban Thường Vụ Nhiệm Kỳ 2022-2024 gồm có:





Chủ Tịch: Linh Mục Phạm Ngọc Hùng; Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên; Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Mục Sư Lê Minh;





Tổng Thư Ký: GS Nguyễn Thanh Giàu; Thủ Quỹ: CTS Hà Vũ Băng. Ngoài ra còn có các thành viên trong hội đồng như: CTS Ngô Thiện Đức (CĐ), Giáo sĩ Mai Biên (CTG), LM Mai Khải Hoàn (CG), Ông Khanh Nguyễn (CG), Ông Trang Văn Mến (PGHH), HT Thích Minh Nguyện (PG), HT Thích Chơn Thành (PG), MS Nguyễn Minh Quang và MS David Đoàn (TL).





Sau khi giới thiệu tân Ban Thường Vụ HDLT nhiệm kỳ mới, LM Vincent Phạm Ngọc Hùng tân Chủ Tịch có lời phát biểu: “Tôi trong vai trò của một Chủ Tịch mới được đề cử lên, chân thành cám ơn CTS Hà Vũ Băng là người đã giữ chức Chủ Tịch HDLT hai năm vừa qua, và chúng ta biết hai năm vừa qua là hai năm có rất nhiều khó khăn bởi vì có dịch bệnh mà CTS Hà Vũ Băng đã tổ chức, đã hướng dẫn, đã làm tất cả mọi chuyện cho HDLT một cách rất là tốt đẹp. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay rất là thân thương để cám ơn CTS Hà Vũ Băng.





Được biết, chúng ta vừa mới trải qua một cuộc bầu cử với nhiều quyết liệt. Ở trong HDLT chúng tôi cũng thế, trong tháng vừa qua tôi đã phải vận động, phải tranh cử một cách quyết liệt để có được cái chức vụ ngày hôm nay (lời nói vui của LM đã làm cho hội trường có những trận cười thật lớn). Tôi nói đùa chút xíu vậy thôi, như anh Nguyễn Khanh vừa trình bày và CTS Hà Vũ Băng cũng đã nói, chức vụ nầy chúng tôi thay phiên nhau để làm.









Quang cảnh buổi lễ.



Trước khi nhận nhiệm vụ nầy, tôi không dám hứa hẹn gì nhiều, tôi hứa là sẽ tiếp nối thế hệ đàn anh của chúng tôi, trong đó có tất cả các vị khả kính ở đây, cả những chức vụ mà ngày hôm nay tôi là người nhỏ tuổi nhất ở trong này, tôi sẽ đem tâm huyết và khả năng của mình để học hỏi và noi gương tất cả quý vị ở đây, và tôi cũng xin quý vị ở đây tiếp tục hướng dẫn tôi trong vai trò Chủ Tịch mà lần đầu tiên tôi đảm nhiệm.

Chắc chắn là sẽ có nhiều điều phải học hỏi cho nên xin quý vị giúp đỡ cho và như CTS Hà Vũ Băng đã trình bày, một trong những mục đích của HDLT đó là phục vụ, cầu nguyện cho các tín đồ, tín hữu của mình. Quý vị yên tâm, những cái khó khăn, những thử thách của quý vị trong cuộc sống có lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi là những người yêu chuộng tự do, yêu chuộng nhân quyền, hỗ trợ cho công cuộc hòa bình của thế giới, yêu chuộng sự sống, chúng tôi đã tích cực tranh đấu cho sự sống của các thai nhi và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đó, và trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với quý vị khả kính ở đây để chúng ta giữ vững cộng đồng của chúng ta được vững mạnh, được bình an và mỗi ngày đươc phát triển tốt.”





Sau lời phát biểu LM Hùng mời quý vị lãnh đạo các tôn giáo và mọi người dùng bữa ăn thân mật có phần chay, phần mặn tùy nghi dùng tiệc.





Trong lúc dùng tiệc, một chương trình văn nghệ do mỗi tôn giáo trình bày một tiết mục, mở đầu với bản hợp ca “Ca Ngợi Đức Thế Tôn” do Ban Hợp Ca của Tổ Đình Minh Đăng Quang (PG) trình bày. Kế tiếp ban hợp ca Cao Đài hợp ca nhạc phẩm “Nguyện Ca” do nhạc sĩ Nguyễn Tú sáng tác, Ban hợp ca Phật Giáo Hòa Hảo với nhạc phẩm “Phật Giáo Hòa Hảo Hành Khúc” do đồng đạo Lê Yên Dung, Phó Trưởng Ban Giáo Lý và truyền thông sáng tác, Ban hợp ca Công Giáo với nhạc phẩm “Đến Muôn Đời” Hai mục sư Tin Lành ngâm thơ. “Nhớ Ơn Chúa” và bài hát “Lời Cầu Nguyện”.





Kết thúc chương trình mọi người tham dự đều cùng hát bản “Kinh Hòa Bình”.





(Caption hình: Hình 1-Nghi thức chào cờ, 2- Từ phải: LM Vincent Phạm Ngọc Hùng (tân Chủ Tịch Ban Thường Vụ) phát biểu sau khi nhận chức. Kế tiếp là ông Khanh nguyễn (Thành viên HDLT), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Thủ Quỹ HDLT), Chánh Trị Sự Ngô Thiện Đức (thành viên), Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Phó Chủ Tịch Nội Vụ), Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Tổng Thư Ký), và các thành viên Linh Mục Mai Khải Hoàn, Mục Sư Nguyễn Minh Quang, Mục Sư David Đoàn, 3-Quang cảnh buổi lễ.