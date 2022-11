Nạn mại dâm và buôn người ở Việt Nam

Tìm hiểu

Tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về việc phòng chống nạn mua bán người vào ngày 23-8-2018, Bộ Công an cho biết trong những năm qua, cơ quan chức năng đã khởi tố trên 1,000 vụ bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, với hơn 2,000 bị cáo và trên 3,100 nạn nhân, đa số bị bán qua Trung Quốc và Campuchia. Đó là những vụ bị phát hiện, nhưng không biết còn bao nhiêu vụ được qua trót lọt, do công an biên phòng nhận hối lộ cho đi.





Sau tháng 5 năm 1975, Việt Cộng chiếm miền Nam, đã tuyên bố, mại dâm là tàn dư của Mỹ ngụy, thế nhưng hiện nay tệ nạn bán dâm đã phát triển “đại trà” và tràn lan khắp nơi trên đất nước, thậm chí tại trường học cũng có “lầu xanh” như trường hợp trường trung học cấp ba Việt Lâm, tỉnh Hà Giang.

Nạn mại dâm hiện nay ở Việt Nam

Ngày 2-11-2017, báo Người Lao Động đưa tin, theo tài liệu nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam có xấp xỉ khoảng 300,000 người bán dâm, trong đó có một số nam bán dâm. Mại dâm phát triển mạnh, và hoạt động rất tinh vi dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình, và cả trên internet nữa. Gái bán dâm bao gồm học sinh trung học, giáo viên, viên chức, người mẫu, diễn viên, hoa khôi, v.v… Hoạt động mại dâm ngày nay thay đổi nhiều, không còn tập trung ở các nhà chứa, không có đứng đường, mà là hoạt động đơn lẻ hoặc nhóm 2, 3 người. Gái bán dâm còn làm môi giới mại dâm. Ngoài ra, mại dâm còn được thực hiện dưới những hình thức như gái bao, du lịch tình dục (Sex tour), vũ trường, karaoke, cà phê ôm, bia ôm, đấm bóp. Một hình thức nữa, là móc nối với những hướng dẫn viên du lịch, cung cấp gái mại dâm cho du khách nước ngoài.

Người mẫu, diễn viên, hoa hậu, bán dâm

"Hoa khôi" của chân dài vừa bị bắt do môi giới

bán dâm cả nghìn USD.

Một số gái bán dâm là diễn viên, hoa hậu, có thu nhập cao, nhưng vì muốn ăn chơi sa đọa, nên bán thân thể mình. Trường hợp điển hình là các diễn viên, người mẫu: Yến Vy, Kim Tính, Hồng Hà, Võ Thị Mỹ Xuân, Thiên Kim, Lâm Nhật Ánh. Trong số nầy còn có người kiêm thêm vai môi giới bán dâm. Giá bán dâm của các đối tượng nầy lên đến hàng ngàn USD mỗi đêm.

Năm 2015, đã phát hiện Lại Thị Thu Trang (sinh năm 1986) quê ở Quảng Ninh, diễn viên từng đoạt danh hiệu Á hậu trong cuộc thi sắc đẹp tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, đã bán dâm với giá 7,000 USD/ngày. Người mẫu bán dâm Hồng Hà đã từng nói, mục đích bán dâm là để mua xe hơi, và nhà lầu nhanh chóng.

Quảng cáo bán dâm trên trang mạng xã hội Zalo

Có một thời, trên trang mạng xã hội Zalo, xuất hiện rất nhiều hình ảnh gợi cảm, bốc lửa, với những cái “nick” rất xinh đẹp của những cô gái, quảng cáo thẳng thừng như: “Em là Kim Ngân, anh nào có nhu cầu thì alô cho em ở số 94xxx. Em đi 400K/40 phút. Phục vụ từ A đến Z”.

Tú bà của đường dây bán dâm trên internet dùng 5, 7 cái điện thoại di động, với nhiều số phone khác nhau để liên lạc, cho mật khẩu. Số phone trên trang mạng Zalo chỉ là khởi đầu. Khi hai bên thỏa thuận cuộc mua bán, thì gái bán dâm đặt phòng ở nhà nghỉ, nằm chờ khách đến.

Bề trái của các quảng cáo: Hình ảnh xinh đẹp trên internet là giả mạo, thật sự ngoài đời là gái xấu xí. Nếu khách từ chối việc mua bán thì ngay lập tức, bị bọn ma cô trấn lột, buộc phải trả đủ số tiền đã giao ước, cho dù không mua dâm. Bọn ma cô, tú bà và gái bán dâm không bao giờ lương thiện cả.

Một thời gian sau, trang Zalo biến mất.

Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã biến trường học thành lầu xanh ở Hà Giang

Bị cáo Thúy Hằng trên đường vào tòa (trái) – Thầy trò trước vành móng ngựa (phải).

Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường trung học cấp ba Việt Lâm, huyện Vị Thanh, tỉnh Hà Giang, đã dùng quyền lực đe dọa những nữ sinh xinh đẹp, nhà nghèo mà học kém để gạ tình. Nếu ưng thuận thì được nhiều tiền và việc học tiến bộ. Trái lại, nếu không, thì bị ở lại lớp.

Nữ sinh bán dâm đầu tiên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, đã khai trước tòa hồi năm 2011, là y thị đã có quan hệ tình dục với hiệu trưởng nầy 6 lần, trong đó có 2 lần tại văn phòng hiệu trưởng.

Bán trinh giá 3 triệu đồng, bán dâm từ 500 ngàn trở lên. Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã chi trả cho Thanh Thúy 4 triệu 500 ngàn đồng.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy lôi kéo Nguyễn Thúy Hằng, bán dâm cho hiệu trưởng 3 lần, nhận được 650,000 đồng. Thầy trò, hiệu trưởng nầy mở rộng địa bàn hoạt động bán dâm lên tới cấp tỉnh. Thanh Thúy và Thúy Hằng đã cung cấp tình dục cho những cán bộ lãnh đạo tỉnh, đứng đầu là Chủ Tịch UBND tỉnh là Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh, gồm những giám đốc các sở và ban ngành.

Hai học sinh nầy đứng đầu đường dây gái gọi tại trường cấp ba Việt Lâm. Đã có một “danh sách đen” những cán bộ mua dâm học sinh, hai nữ sinh nầy nhớ thuộc lòng số phone của những cán bộ tỉnh. Dịch vụ bán dâm bằng cell phone tiến hành đều đặn.

Do yêu cầu của khách hàng, Thúy Hằng và Thanh Thúy mở rộng thị trường bán dâm đến trường cấp hai trong tỉnh. Hàng chục nữ sinh từ 13 đến 18 tuổi tham gia đường dây gái gọi nầy.

Thúy Hằng đã lừa một học sinh 13 tuổi đến khách sạn cho hiệu trưởng Sầm Đức Xương phá trinh.

Vì có liên quan đến Chủ tịch UBND và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh, nên các phiên tòa được xử kín. 16 cán bộ có tên trong danh sách đen mua dâm được lọt lưới pháp luật.

Nữ sinh 9X bỏ học, điều hành đường dây mại dâm hàng ngàn đô la





Má mì Nguyễn Thị Hảo.

Nguyễn Thị Hảo, 22 tuổi, từ tỉnh Vĩnh Phúc xuống Hà Nội học cao đẳng ngành ngân hàng, bỏ học giữa chừng, dấn thân vào con đường bán thân. Cô gái 22 tuổi nầy có nước da trắng, má lúm đồng tiền, thuộc gái chân dài rất xinh đẹp và hấp dẫn. Hảo có khả năng chiêu dụ các chân dài khác tham gia vào dịch vụ bán dâm, do cô ta làm đầu nậu, tú bà.

Bước đầu, Hảo chụp hình khỏa thân rồi đăng trên các mạng khiêu dâm, quảng cáo bán thân kèm theo số điện thoại và mức giá. Cô nầy còn đăng ảnh của các chân dài khác lên mục “gái gọi cao cấp” để câu khách. Hảo không có chỗ ở nhất định, cô ta thuê một phòng ở khách sạn thuộc trung tâm Hà Nội, với giá 15 triệu đồng mỗi tháng.

Má mì xuất thân nông dân nầy thường khóc sướt mướt, mỗi lần ghi lời khai ở cơ quan điều tra công an. Trước đó, công an đã theo dõi và đột nhập vào hai phòng của khách sạn, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Sau cuộc vui, hai khách mua dâm trả cho Hảo 30 triệu đồng, và Hảo giao cho mỗi chân dài 7 triệu đồng. Như vậy, má mì Hảo được 16 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra thì Hảo đã nhiều lần trực tiếp bán dâm, mỗi cuộc vui Hảo nhận được tiền triệu. Hảo khai với cơ quan điều tra rằng, nếu khách có nhu cầu, cô ta sẽ cho các gái chân dài đi Sex Tour xuyên Việt, thì khách phải trả 1,000 USD cho tất cả mọi chí phí, bao gồm tiền khách sạn.

Tú bà chuyên tổ chức Sex tour cho các đại gia, từng là học sinh giỏi

Hai "tú bà" Trần Đức Thùy Liên (phải) và Đoàn Thị Ngọc Minh (trái).

Giữa tháng 5 năm 2015, có hai khách làng chơi ở Hà Nội, một người là Việt kiều Mỹ tên Quang, và một đại gia tên Tuấn. Tuấn gọi vào Sài Gòn nhờ tú bà Trần Đức Thùy Liên (31 tuổi), giới thiệu cho hai gái bán dâm. Thùy Liên và tú bà Đoàn Thị Ngọc Minh, cử hai gái bán dâm tên Thùy Lâm (23 tuổi) và Thanh Hoa (20 tuổi) ra Bắc bán dâm. Lúc 17 giờ ngày 25-5-2015, công an kiểm tra hành chánh khách sạn Hạ Long Plaza, và bắt quả tang hai cặp đang mua bán dâm. Hai thanh niên mua dâm bị xử phạt hành chánh. Hai tú bà ra tòa. Trần Đức Thùy Liên, 42 tháng tù giam. Đoàn Thị Ngọc Minh, nhờ đã là học sinh giỏi của huyện Hóc Môn, Sài Gòn, nên bị 27 tháng tù giam. Qua điều tra, hai tú bà nầy là hai đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức Sex Tour cho các đại gia, giá thấp nhất là 1,000 USD, giá cao nhất là 20,000 USD.

Buôn người và nô lệ tình dục

Ngày 23-8-2018, Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã khởi tố trên 1,000 vụ án, với 2,000 bị can có liên quan đến hành vi mua bán người. Số nạn nhân được nêu ra là 3,100 người, đa số là phụ nữ và trẻ em, trong đó 80% là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn về đời sống. Nghèo đói.





Tội phạm mua bán người vẫn xảy ra, và diễn biến rất phức tạp, tập trung chủ yếu vào hai biên giới Việt-Trung và Việt-Miên.

Bọn buôn người ngày càng có thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Một số hình thức được nêu ra là, thông qua các trang mạng xã hội, dụ dỗ, rủ rê các nạn nhân đi chơi, đi mua sắm ở các chợ sát biên giới, nhưng phần nhiều là giới thiệu việc làm lương bổng cao.

Giáo sư Shawn McHale, Giám đốc Trung Tâm Đông Nam Á của khoa Quan hệ Quốc tế, thuộc Đại học George Washington, sau một năm nghiên cứu tại chỗ ở Việt Nam, đã cho đài VOA biết như sau: “Đúng là việc buôn bán phụ nữ và trẻ em ngày càng gia tăng và phức tạp, vì những lý do sau đây:

1) Đa số các tổ chức phi chính phủ chống tệ nạn buôn người thì ở Hà Nội, trong khi việc buôn bán người diễn ra ở các biên giới Việt-Trung và Việt-Miên.

2) Công an ở biên giới nhận hối lộ. Đây là vụ khó giải quyết.

Muốn trừ tận gốc nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, thì trước hết phải xem nơi nào xảy ra nhiều nhất, không phải ở tỉnh lỵ, thành phố, mà chính là nơi đang xảy ra, rồi dồn nỗ lực triệt hạ và ngăn chặn.

Thật ra cũng khó giải quyết vấn đề nầy, vì công an ăn hối lộ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Đa số những vụ bán người đều có giấy tờ hợp lệ, mà chính nạn nhân cũng đồng ý đi ra nước ngoài, làm việc nhẹ nhàng mà lương bổng cao, vì nhà nghèo và cần tiền.

Tú bà mặt búng ra sữa, 9 lần lừa bán phụ nữ sang Malaysia làm nô lệ tình dục

Kim Eng Hoe (trái) – Nguyễn Thị Kim Ngân (phải).

“Thiếu nữ Việt Nam cạn kiệt tình người”. Đó là cái tựa của một bài báo Người Lao Động ngày 3-5-2016. Sau khi nhận được đơn tố cáo của các thân nhân, là những nạn nhân bị lừa đem bán sang Malaysia làm nô lệ tình dục, công an Tây Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, và Kim Eng Hoe, 39 tuổi, quốc tịch Malaysia, về tội lừa bán phụ nữ làm nô lệ tình dục.

Nguyễn Thị Kim Ngân có ngoại hình rất xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, lộng lẫy như một “hot girl”, xài tiền rất hào phóng. Kim Ngân đi tìm những thiếu nữ trẻ đẹp, dụ dỗ sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng, lương tháng 20 triệu đồng.



Tú bà trẻ đẹp nầy xuất tiền ra trả những chi phí về thủ tục xuất cảnh, đồng thời còn tặng cho mỗi người 3 triệu đồng để mua sắm quần áo và các thứ cần dùng. Bề ngoài sang trọng, giàu có và hào phóng của Kim Ngân khiến cho các nạn nhân tin tưởng.



Khi đến Malaysia, ông chủ quán bar trá hình mại dâm tên gọi là Lão Bành, thu tất cả giấy tờ tùy thân của mỗi người, và bắt ép phải ký giấy nợ bao gồm chi phí xuất cảnh, tiền mua sắm quần áo mà tú bà Kim Ngân đã chi cho mọi việc, khi còn ở Việt Nam.



Người nào phản đối thì bị đánh đập dã man để làm gương. Mấy cô gái bị giam trong phòng được canh giữ chặt chẽ, và bắt phải đi bán dâm. Cuộc sống không khác gì nô lệ tình dục.

Mỗi lần đi khách, 260 ringgit đều do quản lý thu giữ. Đến cuối tháng, cộng số tiền đã đi khách rồi trừ nợ đã ký trong giấy nợ, trừ thêm các chi phí về nhà trọ và ăn uống.

Hồi tháng 3 năm 2016, Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Malaysia giải cứu các cô gái về nước.

Gái 9X bị bắt sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục, ngày tiếp 30 lượt khách

Nguyễn Thị Lệ, quê ở Nghệ An, thuật lại như sau: “Khoảng 10 giờ ngày 16-1-2016, trong lúc hai chị em đang ngủ trưa thì bị hai người đàn ông Việt Nam tên Quyết và Thắng, tự nhiên xông vào phòng trọ dùng sức mạnh bắt hai chị em, và đưa bọn em ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để giao cho người phụ nữ tên Tuyên, và một người đàn ông, chuyên đưa người sang Trung Quốc. Khoảng 21 giờ cùng ngày, tụi em bị đưa qua đó”.

Bị giam lỏng 4 ngày tại một căn nhà hoang bên Trung Quốc. Sau đó, Nguyễn Thị Lệ bị bán cho một bà chủ, tên Hà Mỹ Linh, và bị bắt làm gái bán dâm. Lệ bị nhốt chung một phòng với 8 thiếu nữ Việt Nam khác. Đa số là người sắc tộc thiểu số như Thái, Mường, Tày… ở các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai… Mỗi ngày phải tiếp từ 20 đến 30 khách, mỗi lần 100 nhân dân tệ (350,000VNĐ).

Tú bà Hà Mỹ Linh cho biết, bà đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua những cô gái nầy, cho nên phải tiếp tục tiếp khách để trả nợ. May mắn đến. Trong một lần công an Trung Quốc truy quét, Lệ bị bắt rồi đưa về giam ở đồn công an biên phòng, bị giam ở đó 2 tháng. Nhờ có một người đi lao động về Việt Nam, họ giúp liên lạc với gia đình, và Việt Nam “làm việc” với công an Trung Quốc, nên Lệ được trả về nhà vào ngày 2-9-2016.

Gái Việt làm nô lệ tình dục phải tiếp hai ngàn lượt khách ở Malaysia





Kẻ buôn người Trần Thị Phương Long (trái) – Nạn nhân Bùi Thị Nhung (phải).

Bùi Thị Nhung kể lại: “Tôi phải tiếp khách từ 11 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm sau, tính ra hai ngàn lượt khách ở Malaysia. Mỗi lần tiếp khách có bọn ma cô canh giữ. Hầu hết khách mua dâm người Malaysia, nhìn bộ dạng của họ ai cũng phải sợ. Mỗi lần “vào cuộc”, họ xem tôi như một con vật, một món đồ chơi, một búp bê tình dục, để cấu xé. Mỗi lần như thế, tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Dù tôi bị mệt mỏi, kiệt sức, van xin, nhưng họ không đoái hoài. Sợ nhất là khách mua dâm không sử dụng biện pháp an toàn. Những ngày tôi bị hành kinh họ bắt tôi phải đút bông gòn vào và tiếp tục đi khách, nếu không nghe lời thì bị đánh đập dã man. Những gì xảy ra ở Malaysia thật là vô cùng khủng khiếp”.

Bùi Thị Nhung kể lại: “Trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tôi không có việc làm, tôi được một người quen là Trần Thị Phương Long, ngỏ ý giúp đỡ sang Malaysia, bán cà phê phụ quán ăn, với đồng lương từ 9 đến 10 triệu đồng. Đặc biệt là được giữ trọn lương tháng, vì các chi phí về ăn, ở và tiêu vặt thì đã có chủ lo. Mỗi tháng được về thăm gia đình một lần. Đang cần tiền nên tôi đồng ý sang Malaysia làm việc. Phương Long lo mọi giấy tờ để tôi được xuất ngoại. Đến Malaysia, Phương Long nhốt tôi vào một phòng nhỏ. Sau một ngày nghỉ ngơi, tôi bắt đầu hứng chịu sự hành xác của những kẻ côn đồ. Khi biết mình bị lừa bán dâm, tôi khóc lóc, van xin, nhưng bị đánh đập và đe dọa thủ tiêu. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nên lúc nào tôi cũng khóc. Sự độc ác tàn nhẫn của Long thật là khủng khiếp. Lương tâm chai đá, không một chút động lòng. Nhiều người tìm cách trốn thoát thất bại, bị đánh đập không nương tay, không thương tiếc của “tú bà” và cả “tú ông”, nhưng tôi cương quyết chạy trốn, vì không chịu nổi sự đày đọa dã man của bọn mặt người mà lòng thú, ác quỷ đội lốt người đó, nhất là người Việt đối với người Việt ở xứ người. Ông trời sinh ra những con người như thế. Tổ tiên Rồng-Tiên mà sao lại có loại người độc ác, vô lương tâm như thế?”

Bùi Thị Nhưng kể lại: “Khi quyết định chạy trốn tôi lên kế hoạch tỉ mỉ. Bắt đầu, tôi cố gắng phục vụ khách cho thật tốt, đồng thời tôi tỏ ra cho Phương Long thấy, là tôi làm quen được nghề nầy. Một hôm tôi ngỏ ý với Phương Long, xin về quê thăm cha mẹ và sẽ kéo theo những bạn bè sang Malaysia. Tôi nói ở quê còn nhiều cô gái nhà nghèo rất cần tiền và dù cho làm “gái” họ cũng làm. Tuy nhiên ý định của tôi bất thành vì Phương Long rất có kinh nghiệm về quản lý”.

Bùi Thị Nhung kể tiếp: “Tôi không chịu nổi suốt ngày bị hành hạ thân xác. Tôi luôn luôn nghĩ đến việc chạy trốn. Đến một hôm, nhờ sự giúp đỡ của bạn đồng cảnh ngộ, tôi trốn ra khỏi động quỷ. Lúc đó tôi chạy bộ, bất kể phương hướng, không biết đến đâu, tôi chạy hàng chục km trên đường vắng. Không biết mệt, không nghỉ vì sợ bị rượt bắt.

Thế rồi, tôi may mắn gặp được một đồng hương, nhiệt tình giúp đỡ nên tôi được đưa đến Sứ quán Việt Nam, rồi sau đó làm thủ tục về nước”.

Ngoài những điển hình đã nêu trên, còn có hàng chục, hàng trăm cảnh thương tâm của phụ nữ và trẻ em, bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, mà không có giấy mực nào ghi lại cho hết được.

Đồng tiền đập nát những truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Chế độ độc tài sinh ra tham nhũng. Tham nhũng đoàn kết lại, bảo vệ nhau, bảo vệ phe nhóm, bảo vệ Đảng, để bảo vệ tài sản và tánh mạng người tham nhũng. Còn tham nhũng thì còn hối lộ. Người đưa hối lộ để làm những việc phạm pháp, tội lỗi, và gây tội ác với đồng bào của mình. Tất cả chỉ vì tiền. Vì tiền mà học sinh bán thân. Cái nghề không vốn đã nở rộ, tràn lan khắp mọi nơi trên đất nước nầy. Đạo đức muôn đời của dân tộc, tình nghĩa đồng bào, tình người đã bị đồng tiền đập phá tan nát.

– Trúc Giang MN