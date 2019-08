An Toàn trong Ký Túc Xá: Bài Học về các Hiểm Họa Có Thể Tránh

An toàn trong ký túc xá.

Ý thức và hiểu biết là quan trọng đối với an toàn điện trong và ngoài trường đại học Paul Netter

Có thể không có trong các phép tính, trong môn đại số và môn kinh tế học cho sinh viên, nhưng cũng nên có một lớp học cho riêng môn an toàn trong ký túc xá.

Với hàng triệu sinh viên hiện đã vào trường hoặc đang sắp vào các trường đại học trên toàn quốc trong tháng tới và tháng Chín là Tháng An Toàn Hỏa Hoạn ở Trường Đại Học, Southern California Edison khuyến khích sinh viên hãy chuẩn bị để giữ an toàn khỏi bị điện giật, thương tích hoặc hỏa hoạn tại nơi ở trong trường hoặc ngoài trường đại học.

Theo Cơ Quan Quản Lý Cứu Hỏa Hoa Kỳ, các sở cứu hỏa đã ứng đáp tới gần 11 vụ hỏa hoạn của sinh viên mỗi ngày. Ở đây bao gồm 85 vụ hỏa hoạn gây tử vong từ tháng Giêng, 2000 đến tháng Năm, 2015. Các vụ hỏa hoạn dẫn đến trung bình 35 ca thương vong và 14 triệu Mỹ Kim thiệt hại tài sản mỗi năm. Thông thường, các vụ hỏa hoạn này xảy ra vào các buổi tối hoặc cuối tuần trong tháng Chín và tháng Mười.

Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch đảm trách về An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của SCE nói rằng: “Trường đại học có thể là trải nghiệm của cả đời người. Trải nghiệm đó có thể được vui hưởng an toàn hơn khi các đồ điện gia dụng, đồ điện tử và giải trí của sinh viên được sử dụng đúng cách và không bị đãng trí quên không theo dõi.”

Lời khuyên an toàn quan trọng cho sinh viên

Đừng bao giờ đãng trí khi nấu ăn. Điều này đặc biệt quan trọng vì nấu ăn là nguyên nhân hàng đầu gây ra hỏa hoạn trong nhà ở của sinh viên. Hãy để ý khi nấu ăn, nấu ở nơi được phép và giữ cho nơi nấu nướng sạch sẽ tránh khỏi những đồ đạc dễ cháy như giấy rời hoặc sách vở.

Không bao giờ sử dụng quá tải ổ cắm và dây nối dài. Hơn bao giờ hết, điều này áp dụng do càng ngày càng nhiều đồ điện tử để học tập, làm việc và chơi. Và điều này áp dụng đặc biệt cho những ký túc xá không có đủ hệ thống dây điện để chịu quá tải đồ điện tử. Ngoài việc kiểm tra các quy định của trường trước khi sử dụng đồ điện tử trong các ký túc xá, sinh viên nên cắm đồ dùng có công suất cao vào một ổ cắm, và không bao giờ cắm đồ điện gia dụng đó vào dây nối dài hoặc nhiều dây nối dài — khi sử dụng — dù chỉ là tạm thời.

Không bao giờ sử dụng đèn cầy thắp lửa vì đó là hiểm họa gây cháy nghiêm trọng. Thay vì vậy, hãy dùng những ngọn đèn cầy không thắp lửa vì chúng cũng có công dụng như đèn cầy thắp lửa — trong rất nhiều trường hợp, cũng có cả mùi vị như đèn cầy thắp lửa — và, điều quan trọng nhất, loại đèn này không phải hiểm họa gây cháy.

Các sinh viên khi làm lễ kỷ niệm không bao giờ nên thả bong bóng tráng kim vì các đe dọa cháy nổ, an toàn và mất điện khi chúng vướng vào các đường dây và thiết bị điện. Sinh viên nên luôn luôn tránh xa đường dây điện trên cao ít nhất là 10 feet.

Không bao giờ sử dụng đồ điện tử có dây đã bị trầy hoặc rách bởi vì có hiểm họa bị giật điện hoặc cháy và chỉ sử dụng những đồ điện gia dụng và đồ điện tử có chứng nhận của phòng thí nghiệm, những đồ có nhãn hiệu UL đáng tin cậy.

Không bao giờ vô hiệu hóa hộp dò khói. Thật ra, mỗi phòng phải có một hộp này, và các hộp dò khói phải được kiểm tra hàng tháng và phải thay pin ít nhất mỗi sáu tháng.

Có kế hoạch di tản và kế hoạch chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là đối với động đất. Ở trong trường, hãy tìm hiểu về các lối di tản trong tòa nhà, và nếu không sống trong trường, hãy có kế hoạch di tản có hai đường thoát ra từ mỗi căn phòng.