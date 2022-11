Donald Trump Tuyên Bố Chiến Dịch Tái Tranh Cử Tổng Thống Năm 2024

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay đã tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)





WASHINGTON – Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, theo trang CNBC đưa tin ngày Thứ Ba, 15 tháng 11 năm 2022.





Chiến dịch tranh cử 2024 sẽ là cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba của ông Trump, nhưng lại là lần đầu tiên ông cố gắng thuyết phục cử tri lần nữa, kể từ khi không chịu chấp nhận thất bại bầu cử năm 2020 cùng với những nỗ lực điên cuồng để níu giữ quyền lực, dẫn đến vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021.





"Chúng ta là một quốc gia đang suy tàn và thất bại,” Trump nói trong bài phát biểu tại câu lạc bộ tư nhân ở Florida của ông, công kích Tổng thống Joe Biden trong hai năm đầu tiên tại vị, đồng thời tuyên bố “Tôi sẽ đảm bảo Joe Biden không thể thắng cử lần nữa.”





Trump đã đệ trình giấy tờ lên Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang vào chiều Thứ Ba, 15 tháng 11, trong đó tuyên bố mình là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống và thành lập một ban chiến dịch mới.





Ông nói: “Chiến dịch này sẽ xoay quanh các vấn đề, tầm nhìn và thành công, và chúng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc cho đến khi đạt được những mục tiêu cao nhất và làm cho đất nước của chúng ta vĩ đại hơn bao giờ hết.”





Bài phát biểu hôm thứ Ba của cựu tổng thống lặp lại những điều đã từng phát biểu trong chiến dịch tranh cử năm 2016 theo nhiều cách, mô tả nước Mỹ thành một bức tranh phản địa đàng: một quốc gia suy tàn, bị tàn phá bởi hàng loạt tội ác bạo lực trong “thời kỳ đầy đau đớn, khó khăn, lo âu và tuyệt vọng.”





Theo Trump, “mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nền văn minh của chúng ta” là điều mà ông gọi là việc vũ khí hóa Bộ Tư Pháp và FBI, những cơ quan hiện đang điều tra việc ông lưu trữ các tài liệu mật, cũng như vai trò của ông trong nỗ lực to lớn nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và ngăn Quốc Hội chứng nhận chiến thắng của Joe Biden.





Khởi động chiến dịch tranh cử vào thời điểm chỉ một tuần sau khi Đảng Cộng Hòa thất bại trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ, Trump đã phớt lờ lời khuyên của các cố vấn hiện tại và trước đây. Họ đã cảnh báo ông không nên tuyên bố tái tranh cử tổng thống ngay sau thất bại của đảng mình.





Trump nộp hồ sơ cho FED xin lập ra Donald J. Trump for President 2024, và chính thức khởi động cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2024, một cuộc tranh cử mà động lực đã thay đổi đáng kể trong tuần qua.





Trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11, Trump, 76 tuổi, vẫn ‘chắc mẫm’ là người dẫn đầu được đề cử trong đảng ông, các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng Hòa dành cho Trump trung bình hơn 20 điểm phần trăm so với đối thủ Ron DeSantis (Thống đốc đảng Cộng hòa Florida).





Nhưng đó là trước khi ông DeSantis giành chiến thắng ngoạn mục, tái đắc cử trong cuộc đua giữa kỳ, khiến các dân cử Đảng Cộng Hòa rất ‘ưng bụng’ và mang lại cho đảng một điểm sáng hiếm hoi khi Đảng Dân Chủ giành được nhiều thắng lợi.





Hiện nay, một số cuộc thăm dò sớm của YouGov cho thấy DeSantis đang dẫn trước Trump. Vị Thống đốc Florida được cho là đã gặp gỡ các nhà tài trợ và bắt đầu tập hợp nhân tài cho chiến dịch tranh cử tổng thống của riêng mình, để thách thức Trump giành đề cử của đảng cộng hòa.





Giờ đây, khi ông Trump chính thức tái tranh cử năm 2024, Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland sẽ phải ra quyết định có nên chỉ định một cố vấn đặc biệt cho các cuộc điều tra nhắm vào ông Trump hay không. Việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt đã được thảo luận trong DOJ, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Tòa Bạch Ốc muốn tránh bất kỳ điều gì gợi ý rằng cuộc điều tra và khả năng truy tố đối thủ chính của tổng thống là có động cơ chính trị, hoặc nó được dàn dựng theo bất kỳ cách nào để làm tổn hại đến triển vọng bầu cử năm 2024 của Trump.





Tuy nhiên, các cuộc điều tra của bang New York và Georgia có thể sẽ tiếp tục mà không bị cản trở, bất kể tình trạng ứng cử của Trump là gì.





Nếu Trump giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông ấy có thể sẽ lại đối đầu với Tổng thống Joe Biden trong cuộc tái tranh cử tổng thống. Biden vẫn chưa chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử của mình, nhưng đã có các báo cáo về kế hoạch tái tranh cử của ông trong những tuần gần đây.





Cũng trong Thứ Ba, Trump cáo buộc Biden giải quyết sai bài toán nền kinh tế. Ông nói: “Trong hai năm, chính quyền Biden đã phá hủy nền kinh tế Hoa Kỳ. Phá banh.”





Triển vọng về một cuộc cạnh tranh sơ bộ giữa Trump và DeSantis sẽ là một tin tốt đối với các chiến lược gia chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, nhiều người coi DeSantis là một đối thủ đáng gờm.





Ông Biden cũng thích ý tưởng này. Khi một phóng viên hỏi ông về Trump và DeSantis, tổng thống nói: “Coi họ đấu với nhau cũng vui đó.”



Trump tham gia cuộc đua với hơn 60 triệu đô la tiền mặt từ tổ chức PAC, Save America, và một hoạt động gây quỹ phi thường thu hút các khoản quyên góp nhỏ nhưng với tốc độ chưa từng thấy.





Các quy định của Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang cấm Trump sử dụng tiền của PAC để tài trợ trực tiếp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

Nhưng vào giữa tháng 10, Trump đã chuyển 20 triệu đô la từ PAC sang Super PAC mới được thành lập có tên Make America Great Again Inc. Vào thời điểm đó, nhóm của Trump tuyên bố tiền của MAGA Inc. sẽ được chi để hỗ trợ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, không phải để giúp riêng Trump. Nhưng các cơ quan giám sát tài chánh chiến dịch đã đưa ra cảnh báo rằng phần lớn số tiền từ MAGA Inc có thể tìm đường rót vào cuộc đua tổng thống của Trump, lủi đường vòng qua các quy tắc cấm Save America chi tiền cho Trump ra tranh cử tổng thống, chứ không phải MAGA Inc.





Đối với thông điệp vận động tranh cử, Trump đã điểm qua trước bài phát biểu khai mạc chiến dịch cho năm 2024 của mình trong một loạt các cuộc mít tinh vào mùa hè và mùa thu này, ở một khía cạnh nào đó phản ánh lại những thông điệp vận động tranh cử trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông.





Việc Trump cực lực khẳng định rằng ông đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, mà thật ra là ông đã thua, cũng là một phần trọng tâm trong cá tính chính trị năm 2024 của ông.





Một câu hỏi khác là đống vấn đề pháp lý ngày càng chồng chất của Trump sẽ ảnh hưởng đến cá nhân và chính trị của ông như thế nào. Đế chế bất động sản và khách sạn của gia đình ông đang phải đối mặt với một vụ kiện ở bang New York, có thể làm tê liệt hoạt động của công ty vĩnh viễn và làm giảm đáng kể tài sản cá nhân của Trump.





Trump cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra ở Georgia về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang này.





Ở cấp liên bang, Trump đang là đối tượng trong một cuộc điều tra của FBI về việc liệu ông có giải quyết sai cách các bí mật quốc gia hay không khi mang hàng ngàn tài liệu của chính phủ ra khỏi Tòa Bạch Ốc trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, hơn 100 tài liệu trong số đó được dán nhãn tài liệu mật.





Bộ Tư Pháp cũng đang điều tra vai trò của Trump trong nỗ lực to lớn nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và ngăn Quốc Hội chứng nhận chiến thắng của Joe Biden.