Floating Clouds - Phù Vân



Clouds are created when water evaporates from bodies of water. Energy from the sun melts the clouds. Clouds appear, then disappear, reappear and disappear again; this is impermanence. Human life is also fleeting!

What does Buddha teach us about impermanence?

--

Nước bốc hơi tạo thành mây… Hơi nóng mặt trời làm tan phù vân. Phù vân có đó rồi mất đó. Mất đó rồi lại hiện ra, hiện ra rồi lại biến mất, đó là phù vân, đó là vô thường. Cuộc sống nhân sinh chúng ta cũng thoáng hiện và thoáng mất giống như vậy.

Giáo lý Phật Giáo dạy ta làm thế nào để đối phó với vô thường?

https://youtu.be/gh9hiDzeFzk



--

Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.

Wisdom Today

Vietnamese-English YouTube Channel