Phim Việt Hài Hước Của “đạo Diễn Trăm Tỷ” Sẽ Chính Thức Công Chiếu Tại 50 Rạp Lớn Khắp Hoa Kỳ Ngày 28 Tháng 10 Sau Khi Tạo Tiếng Vang Lớn Tại Buổi Ra Mắt Phim Ở Bắc Mỹ

Poster phim Chìa Khóa Trăm Tỷ.

Jun Vũ trong vai HỒ PHƯƠNG

Anh Tú vai CAO CHÍ DŨNG

Kiều Minh Tuấn vai PHAN THẠCH Thu Trang vai MAI MAI

Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key), tác phẩm từng khuấy đảo phòng vé tại Việt Nam được làm lại từ bộ phim nổi tiếng Nhật Bản Key of Life, sẽ mang đến cho khán giả Bắc Mỹ những tràng cười bất tận khi khởi chiếu tại 50 rạp lớn khắp Hoa Kỳ từ thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 sau khi thú hút khán giả với sự kết hợp hoàn hảo giữa hài kịch, hành động và trái tim tại buổi ra mắt trong sự kiện thường niên Newport Beach Film Festival lần thứ 23. Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) là bộ phim từ đạo diễn trẻ đang lên Võ Thanh Hoà, được mệnh danh là “đạo diễn trăm tỷ” tại Việt Nam với chuỗi thành tích phòng vé ấn tượng.

Huntington Beach, California (ngày 24/10/2022) – Bộ phim điện ảnh Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) thành công vang dội tại Newport Beach Film Festival, sự kiện điện ảnh quốc tế lớn nhất vùng duyên hải Nam California, khi phim chính thức ra mắt khán giả Hoa Kỳ với tư cách là Phim Việt Tiêu Điểm năm 2022 của lễ hội. Phim sẽ mang phong cách hài hước và hành động quyến rũ đến các rạp chiếu ở Hoa Kỳ khắp toàn quốc bắt đầu từ ngày 28/10/2022.

Buổi ra mắt phim có sự hiện diện của nữ diễn viên huyền thoại Kiều Chinh, nữ diễn viên / siêu mẫu Ngọc Quyên, nữ diễn viên / người mẫu Isabelle Du, nhà sản xuất / diễn viên Ivana Nguyễn, nam diễn viên / ca sĩ Thái Tài, đạo diễn Thiện Đỗ, cùng các nhân vật hàng đầu trong làng điện ảnh và giải trí Việt Nam tại Hoa Kỳ như Ysa Lê (người đồng sáng lập hội điện ảnh Viet Film Fest) và nữ diễn viên hài Thuý Nga.





Ra Mắt Phim Chìa Khóa Trăm Tỷ tại Newport Beach Film Festival. Hình trái: Thiên A. Phạm, đồng sáng lập hãng phim 3388 phát biểu trước buổi chiếu phim. Hình phải/trên từ trái: Corey Linh Baugher và Ysa Lê từ Viff/VAALA, Hòa Bình Lê, Kiều Chinh, Tuấn Cường, Linh & Roman Kochan. Hình phải/dưới từ trái: Kiều Chinh và Hòa Bình Lê.

Dưới bàn tay dàn dựng của nhà đạo diễn xuất thân diễn viên được đánh giá cao Võ Thanh Hoà, Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) là phim Việt làm lại từ bộ phim hài ăn khách, đoạt nhiều giải thưởng Key of Life của Nhật Bản do Kenji Uchida viết kịch bản và đạo diễn. Key of Life giành giải Kịch bản xuất sắc nhất từ Kinema Junpo Awards, Viện hàn lâm Nhật Bản và Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải, cũng như Giải Hoa lan vàng Halekulani cho Phim Điện Ảnh Xuất Sắc Nhất tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii. Từng đạo diễn nhiều bộ phim bom tấn đạt doanh thu phòng vé hàng trăm tỷ đồng trong nước, đạo diễn Võ Thanh Hoà tiếp tục thành công với Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) khi phim dẫn đầu phòng vé vào dịp khởi chiếu cuối tuần hồi đầu năm nay tại Việt Nam.

(from left to right) Jun Vũ as HỒ PHƯƠNG Thu Trang as MAI MAI

Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) là câu chuyện về một sát thủ khét tiếng bất ngờ mất trí nhớ và tài sản của mình tại phòng tắm công cộng, khởi đầu một cuộc sống mới đầy bất ngờ. Đạo diễn Võ Thanh Hoà chia sẻ rằng khi quay bộ phim này, “điều khó nhất trong phim là tôi phải tạo ra một cái kết hay hơn các phiên bản khác.” Cuối cùng, “tôi hài lòng với kết thúc của phim” và quá trình quay bộ phim này “giúp tôi có nhiều kinh nghiệm cũng như sự tự tin để tạo ra những tác phẩm Việt Nam càng thú vị hơn.”

Anh Thien A. Pham của công ty 3388 Films, nhà phát hành độc quyền bộ phim Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) tại Bắc Mỹ cho biết thêm, “Bộ phim thành công vượt bậc khi dẫn dắt khán giả vào một hành trình thú vị và đầy tính giải trí, nơi khán giả có thể thoải mái tưởng tượng ra nhiều phương hướng khác nhau có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta từ những khoảnh khắc bình dị.”





Kiều Minh Tuấn as PHAN THẠCH Thu Trang as MAI MAI

Phim có sự tham gia của bộ đôi hài hước, năng động Kiều Minh Tuấn và Thu Trang, cùng hai diễn viên được yêu thích nhiều năm qua là Jun Vũ và Anh Tú. Chìa Khoá Trăm Tỷ (A Hundred Billion Key) do Võ Thanh Hoà làm đạo diễn, Orange Films sản xuất, 3388 Films phát hành tại Hoa Kỳ. Phim dự kiến ​​trình chiếu tại nhiều rạp chọn lọc trên khắp Hoa Kỳ bắt đầu từ thứ sáu, ngày 28/10/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.ChiaKhoaTramTy.com

Về 3388 Films:

3388 Films là công ty sản xuất và phát hành với uy tín được khẳng định tại hơn 20 thị trường & ngôn ngữ khác nhau, chuyên về nội dung phim và truyền thông châu Á và Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và quốc tế không có cơ quan đại diện và chưa được giúp đỡ. Sứ mệnh của chúng tôi là chủ đích tạo ra và kết nối các nội dung phim và phương tiện truyền thông với khán giả toàn cầu. Các dự án phát hành gần đây tại Hoa Kỳ bao gồm Bố Già (Dad, I’m Sorry), phim Việt Nam đầu tiên vượt mức doanh thu trên $1M tại phòng vé Hoa Kỳ, và Tấm Cám: Chuyện chưa kể, bộ phim giả tưởng hành động sử thi của đạo diễn Ngô Thanh Vân – người từng góp mặt trong Star Wars: The Last Jedi và The Old Guard với Charlize Theron.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 3388 Films.



*****