Thông báo cộng đồng







Lễ trao giải của Viet Film Fest 2022 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 10, lúc 6 giờ chiều (giờ California) trên trang nhà www.VietFilmFest.com.

Viet Film Fest hân hạnh trao giải thưởng Inspiration Award cho đạo diễn Trịnh T. Minh-hà. Sinh tại Hà Nội, lớn lên ở miền Nam Việt Nam, và sau đó di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1970, Trịnh T. Minh-hà là Distinguished Professor trong phân khoa Gender and Women’s Studies và Rhetoric tại Đại học UC Berkeley. Ban đầu được đào tạo như một nhà soạn nhạc và nhạc sĩ dương cầm, Trịnh T. Minh-hà sau đó trở thành một lý thuyết gia văn chương – thường kết hợp nền tảng văn chương với điện ảnh như trong các phim Reassemblage (1982), Surname Viet Given Name Nam (1989), A Tale of Love (1995), and What About China? (2022). Những người từng đoạt giải Inspiration Award của Viet Film Fest gồm có đạo diễn Trần Anh Hùng (Mùi Đu Đủ Xanh) vào năm 2013 và nữ tài tử Kelly Marie Trần (Raya and the Last Dragon) vào năm 2021.

Ban giám khảo của Viet Film Fest 2022 đã bình chọn các giải thưởng gồm có Giải Nam và Nữ Tài Tử Xuất Sắc, Giải Trống Đồng Dành Cho Phim Ngắn và Phim Dài Hay Nhất. Ban giám khảo năm nay gồm có đạo diễn Bảo Nguyễn (người từng thắng giải Phim Hay Nhẩt cho cuốn phim tài liệu Be Water tại Viet Film Fest 2021), nhà sản xuất phim truyền hình và điện ảnh Rosalina Trần (House of Ho), và đạo diễn Victor Vũ (từng thắng giải Phim Hay Nhất với phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh tại Viet Film Fest 2016). Ban giám tuyển và ban điều hành Viet Film Fest cũng sẽ loan báo người thắng Giải Spotlight, giải thưởng dành cho phim nêu bật các chủ đề quan trọng mang tính thời sự hoặc dành cho phim đầu tay của một đạo diễn trẻ.

Sau đây là các đề cử:

Đề cử cho Giải Trống Đồng dành cho phim ngắn hay nhất:

• All I Ever Wanted (Hoa Kỳ), Erin Lau đạo diễn

• Container (Canada), Erin Hembrador, Quan Luong đạo diễn

• Granny Boot Camp (Hoa Kỳ), Terry Ngo đạo diễn

• Talk to Me (Hoa Kỳ), Darien D. Dien đạo diễn

• Taste of Home (Đức), Âni Võ đạo diễn



Đề cử cho Nữ Tài Tử Xuất Sắc:

• Kim B (Đêm Tối Rực Rỡ)

• Cathy Bui (All I Ever Wanted)

• Nhung Hong (Taste of Home)

• Thu Trang (Tiệc Trăng Máu)



Đề cử cho Nam Tài Tử Xuất Sắc:



• Si Nguyen (Container)

• Ngọc Tường (Maika: Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác)

• Lại Trường Phú (Maika: Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác)

• Đức Thịnh (Tiệc Trăng Máu)

• Thái Hòa (Tiệc Trăng Máu)





Đề cử cho Giải Trống Đồng dành cho phim dài hay nhất

• Tiệc Trăng Máu (Việt Nam), Nguyễn Quang Dũng đạo diễn

• Những Đứa Trẻ Trong Sương (Việt Nam). Hà Lệ Diễm đạo diễn

• Jimmy in Saigon (Hoa Kỳ), Peter McDowell đạo diễn

• Memento Mori: Đất (Vietnam), Marcus Mạnh Cường Vũ đạo diễn

• Miền Ký Ức (Việt Nam), Bùi Kim Quy đạo diễn



Liên lạc:

Email: VietFilmFest@vaala.org

Website: www.VietFilmFest.com

VỀ VIET FILM FEST

Viet Film Fest do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thành lập năm 2003 và từ đó trở thành chương trình lớn nhất của hội. Là đại hội điện ảnh lớn nhất dành cho các nhà làm phim người Việt hoặc gốc Việt trên toàn thế giới, Viet Film Fest trình chiếu rất nhiều tác phẩm xuất sắc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, Viet Film Fest đưa ra nhiều quan điểm đa dạng nhằm mở rộng chân trời điện ảnh Việt. Những cuốn phim đoạt giải tại Viet Film Fest đã được trình chiếu tại nhiều nước trên thế giới. Qua gần hai thập niên, Viet Film Fest đã thu hút hàng ngàn người tham dự từ nhiều quốc gia trên thế giới. Như là một “trung tâm” của kỹ nghệ điện ảnh Việt, Viet Film Fest đã tạo nhiều cơ hội cho các nhà làm phim đến gặp gỡ nhau và trao đổi cùng khán giả. Các nhà làm phim nổi tiếng đã từng tham dự Viet Film Fest như Trần Anh Hùng, (Mùi Đu Đủ Xanh), Tony Bùi (Ba Mùa) Hàm Trần (Vượt Sóng) Victor Vũ (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh), Lê Văn Kiệt (Hai Phượng) và Charlie Nguyễn (Dòng Máu Anh Hùng).

VIET FILM FEST 2022



Ngày 1 – 15 tháng 10, 2022

Lịch chiếu phim và vé: https://vietfilmfest2022. eventive.org/welcome

VỀ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT MỸ (VAALA)

Thành lập vào năm 1991 bởi một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi 501(c)(3). Mục tiêu của hội là phong phú hóa và kết nối các cộng đồng qua nghệ thuật. VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Hội Luận Điện Ảnh, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, các khoá học mỹ thuật và điện ảnh (Youth in Motion) miễn phí cho các em thanh thiếu niên. Theo dõi tin tức hoặc tham gia với VAALA tại @vaalacommunity on Facebook, Instagram, Twitte r , and YouTube.

Viet Film Fest 2022 Press Contact:

Minh Pham

Public Relations Manager

press@vaala.org