Sứ Mệnh DART: NASA Thành Công Thay Đổi Quỹ Đạo Của Tiểu Hành Tinh

LONDON – Người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh mạng của Anh cho biết, Trung Quốc đang tận dụng sức mạnh tài chánh và khoa học để thao túng các công nghệ, gây ra rủi ro cho an ninh toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng các hành động của Bắc Kinh có thể là “mối đe dọa to lớn đối với tất cả chúng ta,” theo Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 10 tháng 10 năm 2022.