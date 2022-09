Lệnh Tổng Động Viên của Putin phản ảnh sự yếu kém của Nga

Lệnh trưng binh của Putin đang làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình ở Nga. Ít nhất 2,000 người đã bị bắt giữ trong những ngày gần đây vì tham gia các cuộc biểu tình. Trong số đó, nhiều người đã nhận lệnh triệu tập và phải nhập ngũ ngay lập tức. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

KYIV – Theo Tổng thống Ukraine, việc Nga vội vàng huy động hàng trăm ngàn tân binh để bù đắp cho những tổn thất đầy nhức nhối ở Ukraine cũng là ngầm thừa nhận rằng “quân lính của họ không có khả năng chiến đấu,” trong tình hình ở Châu Âu đang dấy lên những tranh cãi gay gắt về việc nên hoan nghênh hay quay lưng với những người Nga đang trốn chạy khỏi đất nước, theo trang APNews đưa tin ngày Chủ Nhật, 25 tháng 9 năm 2022.





Phát biểu trong chương trình Face the Nation của CBS Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công sắp tới của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng mạng lưới điện của Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng mùa đông này “sẽ rất khắc nghiệt.”





Zelenskyy nói: “Họ sẽ bắn hỏa tiễn, và sẽ nhắm vào mạng lưới điện của chúng tôi. Đây là một thách thức, nhưng chúng tôi không sợ điều đó.”

Ông mô tả lệnh động viên của Nga – lệnh động viên đầu tiên kể từ Thế Chiến II – như một tín hiệu của sự yếu kém chứ không phải sức mạnh. Ông nói: “Họ thừa nhận rằng quân lính của họ không chiến đấu với Ukraine nổi nữa.”





Zelenskyy cũng cho biết Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không NASAMS từ Hoa Kỳ. NASAMS sử dụng hỏa tiễn đất đối không để theo dõi và bắn hạ hỏa tiễn hoặc máy bay đang bay. Zelenskyy không cho biết Ukraine đã nhận bao nhiêu NASAMS.

Mặc dù hiện nay phần lớn Liên minh Châu Âu không cấm cửa hầu hết người Nga, nhưng các chuyến bay thẳng đã bị tạm ngừng và biên giới đất liền ngày càng đóng cửa. Các viên chức Châu Âu đang chia rẽ về việc liệu có nên cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người Nga chạy sang Châu Âu để trốn lệnh động viên nhập ngũ hay không.





Cuộc trưng binh cũng đang gây ra các cuộc biểu tình ở Nga. Truyền thông Nga đưa tin, tại Dagestan, một trong những khu vực nghèo của Nga ở Bắc Kavkaz, cảnh sát đã bắn chỉ thiêng trong nỗ lực giải tán hơn 100 người ùa ra chặn đường cao tốc, phản đối lệnh động viên nhập ngũ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.





Hàng chục phụ nữ đã hô vang “No to war!” tại thủ đô Makhachkala của Dagestani vào Chủ Nhật, 25 tháng 9. Những đoạn clip về các cuộc biểu tình cho thấy nhiều phụ nữ đầu trùm khăn và đứng chặn trước xe cảnh sát chở những người biểu tình bị bắt giữ, đòi trả tự do cho họ. Ở thành phố Yakutsk của Siberia, phụ nữ cũng tham gia biểu tình và hô vang “No to genocide!” và diễu hành trong một vòng tròn xung quanh cảnh sát. Một số người bị cảnh sát lôi đi hoặc tống lên xe cảnh sát.





Ít nhất 2,000 người đã bị bắt giữ trong những ngày gần đây vì tham gia các cuộc biểu tình tương tự trên khắp nước Nga. Trong số đó, nhiều người đã nhận lệnh triệu tập và phải nhập ngũ ngay lập tức.





Một số nguồn tin cho rằng Điện Kremlin có thể sẽ sớm đóng cửa biên giới đối với đàn ông trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, làm dấy lên sự hoảng loạn và khiến nhiều người gấp rút trốn chạy.





Zelenskyy gọi việc trưng binh của Nga là “tội ác” và kêu gọi người dân Nga đứng lên chống lại nó. Ông nói trong bài phát biểu: “Hỡi tất cả những người có thể nhận lệnh triệu tập ở Nga, hãy chiến đấu để họ không đẩy con cái của bạn đi vào chỗ chết. Bởi vì nếu có ai đó dám đến đây tước đoạt mạng sống của con cái chúng tôi, là một người cha mà nói – chúng tôi sẽ không để họ toàn mạng trở về.”





Các viên chức Đức đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ những người Nga đào ngũ và kêu gọi một giải pháp trên toàn Châu Âu. Tại Pháp, các TNS tranh luận rằng Châu Âu có nhiệm vụ giúp đỡ cho họ, và cảnh báo rằng việc không cấp nơi nương tựa cho những người Nga chạy trốn có thể làm lợi cho Putin, giúp ông ta củng cố quan điểm phương Tây luôn có địch ý đối với Nga.





Tuy nhiên, các quốc gia EU khác, bao gồm Litva, giáp với Kaliningrad, một vùng ngoại biên thuộc Biển Baltic của Nga, kiên quyết rằng không nên cấp quyền tị nạn cho đàn ông Nga chạy trốn nghĩa vụ quân sự. Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis, đăng tweet: “Người Nga nên ở lại Nga và chiến đấu. Chống lại Putin.”





Một viên chức khác cho biết cuộc di cư gây ra “rủi ro an ninh đáng kể” cho khối 27 quốc gia, và những người chạy trốn không thể coi là những người phản đối ‘có lương tâm’ vì họ đã không hành động gì từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2.





Nhiều người “thấy không sao khi người dân Ukraine bị tàn sát, bởi vì họ chẳng lên tiếng phản đối gì cả,” Ngoại trưởng Latvia, Edgars Rinkevics, đăng trên Twitter. Ông nói thêm rằng họ vẫn còn “rất nhiều quốc gia khác ngoài EU để họ trốn đến.”





Phần Lan cũng cho biết sẽ “hạn chế đáng kể” việc nhập cảnh đối với người Nga vào EU qua biên giới với Nga.





Nga đang nỗ lực trưng binh hàng trăm nghìn người để tìm cách đảo ngược những mất mát gần đây. Điện Kremlin cho biết mục tiêu ban đầu của họ là bổ sung khoảng 300,000 quân lính cho lực lượng xâm lược, hiện đang phải vật lộn với tổn thất trang thiết bị, thương vong gia tăng và tinh thần suy sụp.





Lệnh động viên đang diễn ra cùng với các cuộc bỏ phiếu biểu quyết sáp nhập Nga mà Điện Kremlin tổ chức tại 4 vùng chiếm đóng của Ukraine.





Ukraine và các đồng minh phương Tây nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia ở phía nam và các vùng Luhansk và Donetsk ở phía đông không có giá trị pháp lý, đặc biệt là vì hàng chục nghìn người dân của những vùng đó đã bỏ trốn khỏi giao tranh. Họ cũng gọi các cuộc biểu quyết này là một “giả tạo.” Một số đoạn clip cho thấy quân lính Nga có vũ trang đi lùng sục gõ cửa từng nhà để gây sức ép buộc người dân Ukraine bỏ phiếu.





Cuộc biểu quyết sẽ kết thúc vào Thứ Ba, 27 tháng 9, và kết quả gần như đã ‘rành rành.’ Những vấn đế chính sau đó sẽ là bao lâu nữa 4 khu vực đó chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Nga, và điều đó sẽ làm cuộc chiến thêm phức tạp ra sao.