Ukraine Đẩy Bật Quân Nga Ra Khỏi Lãnh Thổ Vùng Đông Bắc

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine đã tái chiếm 6.000 km vuông (khoảng 2.316 dặm vuông) đất ở phía đông và nam lãnh thổ kể từ đầu tháng khi ông kêu gọi áp lực quốc tế lớn hơn để cô lập Nga. Theo các nhà phân tích, con số đó sẽ lên tới gần 10% lãnh thổ Ukraine bị mất vì Nga xâm lược kể từ khi bắt đầu vào tháng 2/2022.



Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov, một lần nữa kêu gọi dân thường rời khỏi các ngôi làng sát biên giới với Ukraine. Belgorod tiếp giáp với vùng Kharkiv của Ukraine. Gladkov cho biết trên Telegram hôm thứ Ba rằng ông đã đến làng Zhuravlevka và tình hình ở đó "khó khăn, nhưng tất cả các dịch vụ đều được thực hiện", bao gồm cả lực lượng thực thi pháp luật và biên phòng.



Ông nói: "Chúng tôi tiếp tục thuyết phục những người vẫn ở Zhuravlevka và Nekhoteevka tạm thời rời khỏi nhà của họ." Các cuộc pháo kích dọc theo biên giới đã ảnh hưởng đến các cộng đồng ở cả hai bên, với những ngôi nhà bị hư hại và các cánh đồng ngũ cốc bị đốt cháy.



Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền nam Ukraine dọc theo một mặt trận rộng lớn ở khu vực Kherson và Mykolaiv. Các quan chức thân Nga nói rằng đợt tấn công của Ukraine đang bị chận lại. Trong một tin nhắn video gần tiền tuyến, Kirill Stremousov, Phó giám đốc quân sự khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, nói rằng ông đang ở trên đường cao tốc Kherson-Mykolaiv và "không ai rút lui và sẽ không rút lui."



Stremousov vẫn tuyên bố rằng ông đã đến thăm phần lớn phòng tuyến xung quanh Kherson và thành phố được "bảo vệ một cách đáng tin cậy." Ông khẳng định rằng các lực lượng Ukraine "không có cơ hội để chọc thủng tuyến phòng thủ. Không có mối đe dọa nào đối với Kherson. Kherson sẽ vẫn ở lại lãnh thổ Nga."



Vào trung tuần quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái do Iran cung cấp được sử dụng bởi Nga trên chiến trường ở miền đông nước này, ở gần thị trấn Kupyansk. Bản tin trên Telegram, kèm hình ảnh của xác máy bay không người lái bị nói là đã bị bắn rơi: "Việc phân tích các phần tử cánh của máy bay không người lái cho phép chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng quân Ukraine đã phá hủy một UAV của Iran lần đầu tiên. Đó là một máy bay cảm tử Kamikaze UAV Shahed-136 tầm xa."



Trong khi đó, một người dẫn chương trình TV quốc doanh của Nga đã kêu gọi xử bắn các tướng Nga nào đã cho phép rút quân Nga ra khỏi những vùng đất khổng lồ ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân Nga đang rút lui khỏi một số khu vực trong khu vực Kharkiv. Cuộc phản công thần tốc đã khiến lính Nga phải chạy trốn khỏi khu vực bằng mọi cách có thể, kể cả việc cải trang thành người dân địa phương. Theo New Statesman, quân Ukraine đã chiếm được nhiều lãnh thổ hơn trong 5 ngày so với 5 tháng của Nga...Các cơ quan truyền thông nhà nước khác, những người cho đến nay vẫn lạc quan về cuộc chiến ở Ukraine, cũng bày tỏ sự thất vọng khi quân Nga bỏ chạy ở khu vực Kharkiv.Blogger quân sự Yuri Podolyaka bày tỏ thất vọng với "Time Will Tell" của Nga cho thấy quân đội Nga đã "trao cho [Ukraine] những vùng lãnh thổ khá quan trọng."