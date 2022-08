Tranh Ann Phong.

Thi thể cậu bé 16 tuổi, một trong số 42 lao động đào thoát khỏi casino ở Campuchia, được tìm thấy trên đoạn sông thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, ngày 18 tháng 8. Cụ thể, thi thể em Đ.M.H., 16 tuổi, ngụ Gia Lai bị mất tích trên sông Bình Di được người dân phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20/8, gần cầu C3, thuộc ấp Búng Lớn, xã An Hội, huyện An Phú, cách hiện trường vụ xảy ra việc khoảng 4 km. (Theo Báo Tuổi Trẻ).

Tôi biết nơi tôi tắp vào

Tôi không lên được

Tôi ngừng tại đây, nằm đợi

nước quấn quít quanh tôi

Tôi thả hồn

Tôi thả xác

Tôi biết tôi chết rồi

Có tiếng ai gọi

Cậu thanh niên ơi

Cậu về nhà rồi

Cha đã khóc

từ hôm tôi ra đi

Bây giờ Cha lại khóc

khi tôi quay trở về

Nước mắt cha

và nước sông Bình Di

Giọt nào mặn, nhạt

Bây giờ Cha nhận xác

Bây giờ hồn tôi đi

Tôi sẽ đi tìm gặp

những linh hồn giống tôi

những linh hồn đã mất

khi tìm cuộc đổi đời

Họ chết trong thùng xe

ở một vùng đất lạ

Chết trong một dòng sông

Hay trong một cánh rừng

Đều oan khiên tất cả

Tôi đã gọi Cha ơi

trong lồng ngực lạnh buốt

tiếng kêu ằng ặc nước

Họ đã gọi Mẹ ơi

trong lồng ngực không hơi

tiếng gọi không ra khỏi

miệng đã khép chặt rồi

Nghèo khó đã dắt đường

Chúng tôi đi tìm những chiếc bánh

họ vẽ trên giấy

trao cho chúng tôi

những chiếc bánh bốc hơi

Có người chết âm thầm

mất dấu tích

trong nhưng ngôi vườn kín

trồng toàn cần sa

Có kẻ chết vì ngộp không khí

trong những chiếc xe ca

Tôi chết vì ngộp nước

xác tôi bềnh bồng trôi

Rồi tất cả sẽ lặng im

Một, hai năm sau

Mọi người trên đất nước đang hưng thịnh đó

Sẽ lại được nghe một Bản Tin Rất Lạ

Xác của người Việt Nam được tìm thấy ở một nơi nào đó bên ngoài đất nước

Họ chết như chết trong một truyện phim

Một truyện phim kinh dị

trên con đường đi tìm sống.

Là một người Việt Nam sống bên ngoài đất nước

Tôi thấy mình cũng có lỗi

trong những cái chết rất lạ này

Tôi cúi đầu xin lỗi.

– Trần Mộng Tú

(8/25/2022)