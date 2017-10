Pháp: Bắt 5 Nghi Can Tại Nhà Chế Bom Thô Sơ Ở Paris

PARIS - Cảnh sát thủ đô Pháp khám phá nhà chế bom thô sơ tại quận 16, bắt 5 nghi can, gồm 1 đối tượng trong danh sách theo dõi khủng bố.Vài người đuợc biết như là thành viên của 1 phong trào cực đoan.Cảnh sát khám phá 1 số ống đựng hơi đốt và ngòi nổ trong cuộc hành quân an ninh vào lúc rạng sáng Thứ Bảy – tất cả nghi can tuổi trên 30 đã bị tống giam, theo tin AFP.Các nhà lập pháp đuợc trông đợi biểu quyết trong ngày Thứ Ba luật khủng bố mới mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền phê bình là giao quyền hạn quá rộng rãi cho nhân viên công lực.Trong vụ khám xét tại quận 16 sáng Thứ Bảy, 1 cư dân mật báo về ống hơi đốt khả nghi tại hành lang của 1 dãy nhà thuộc khu chúng cư Port d’Auteuil. 1 ống nối liền với điện thoại di động đang bị điều tra.Tính từ Tháng 11-2015, các đợt bạo động khủng bố tại Pháp đã gây thiệt mạng 241 người. Tính từ đầu năm, 12 âm mưu khủng bố tại Pháp đã bị phá hỏng.