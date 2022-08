Thời Sự Trong Tuần

Mỹ nên cải cách ngành chăm sóc sức khỏe để cải thiện tuổi thọ





Theo một báo cáo mới của The Commonwealth Fund, bất kể người Mỹ sống ở đâu, họ “đều có nguy cơ chết sớm hơn so với người dân ở nhiều quốc gia khác. Và họ có nhiều nguy cơ chết vì các yếu tố mà lẽ ra có thể được ngăn ngừa bằng sự chăm sóc y tế thích hợp được cung cấp vào đúng thời điểm."

Trong khi hầu hết các quốc gia phát triển trong khối OCED đều bảo đảm một số tiếp cận dịch vụ y tế qua các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, tại Hoa Kỳ đây vẫn còn là một tranh cãi đảng phái.

Tuổi thọ của người Mỹ ở mức thấp so với các quốc gia phát triển trên thế giới, theo một báo cáo mới phổ biến từ The Commonwealth Fund. Báo cáo này nhấn mạnh rằng mặc dù chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Hoa Kỳ lại có nhiều ca tử vong lẽ ra có thể phòng ngừa hơn các quốc gia có thu nhập trung bình và cao khác.





Tuổi thọ ở Hoa Kỳ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nơi họ cư ngụ, những người ở miền Nam có tỷ lệ tuổi thọ thấp nhất. Mississippi và West Virginia đều có tỷ lệ tuổi thọ khoảng 74 tuổi, trong khi California và Hawaii là gần 81 tuổi.





Theo báo cáo của The Commonwealth Fund, phân tích dữ liệu tuổi thọ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) so với dữ liệu của các quốc gia thuộc Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCED). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả khi so sánh với các bang có tuổi thọ cao hơn, như California và Hawaii, tỷ lệ tuổi thọ của Hoa Kỳ vẫn thấp hơn so với các quốc gia phát triển khác.





Ví dụ, ở Nhật Bản tuổi thọ trung bình là 84.4 tuổi, ở Tây Ban Nha và Thụy Sĩ là 84 tuổi và ở các nước láng giềng Canada là 82.3 tuổi.





Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng bất kể người Mỹ dù đang sống ở đâu, họ “có nhiều nguy cơ chết sớm hơn so với người dân ở nhiều quốc gia khác. Và họ có nhiều nguy cơ chết vì các yếu tố mà lẽ ra có thể được ngăn ngừa bằng sự chăm sóc y tế thích hợp được cung cấp đúng thời điểm."





Các nhà nghiên cứu giải thích rằng tuổi thọ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm hoàn cảnh kinh tế xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các chính sách y tế chọn lọc. Chăm sóc sức khỏe là một vấn đề lớn và là vấn đề mà Hoa Kỳ phải vật lộn, xếp hạng cuối cùng về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc, hiệu quả hành chính, công bằng và kết quả chăm sóc y tế - mặc dù mức chi tiêu y tế nhiều nhất.





Từ năm 1980 đến năm 2019, Commonwealth Fund nhận thấy rằng Hoa Kỳ đã chi gần 17% cho việc chăm sóc y tế tính theo tỷ lệ phần trăm trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mình. Các quốc gia khác đã chi tiêu thấp hơn mức đó, nhưng vẫn giành được điểm số hiệu suất chăm sóc sức khỏe cao hơn, như Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Úc, Na Uy và nhiều nước khác.





Một vấn đề lớn mà các nhà nghiên cứu đã xác định là tỷ lệ tử vong có thể tránh được, được định nghĩa là tử vong trước 75 tuổi do các điều kiện có thể ngăn ngừa được thông qua việc điều trị hiệu quả và phòng ngừa từ ban đầu khi phát hiện sớm và chăm sóc y tế hiệu quả.





Tử vong do bệnh tiểu đường, một số bệnh nhiễm trùng, ung thư vú và ruột kết, viêm ruột thừa là một số ví dụ về tỷ lệ tử vong có thể tránh được.





Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong có thể tránh được cao hơn nhiều, 272 trên 100,000 người, so với các nước OCED khác. Ở Mississippi và Tây Virginia, có hơn 400 người chết trên 100,000 người, cao hơn tất cả các nước OCED khác, bao gồm Mexico, Lithuania, Latvia và Hungary.





Từ năm 2019 đến năm 2020, CDC cho biết sự suy giảm tuổi thọ của Hoa Kỳ chủ yếu có thể là do tử vong do đại dịch, tai nạn / thương tích không chủ ý và tử vong do sử dụng ma túy.





Các nhà nghiên cứu của Commonwealth Fund đã vạch ra nhiều hành động mà Hoa Kỳ có thể thực hiện để giải quyết tỷ lệ tuổi thọ đáng báo động của mình, bắt đầu bằng cách cung cấp bảo hiểm toàn dân cho tất cả người Mỹ với rào cản chi phí tối thiểu.





Họ cũng đề xướng các phương pháp như cải cách việc chăm sóc y tế ban đầu cho cộng đồng, giải quyết gánh nặng hành chính cản trở tiếp cận dịch vụ y tế, phát triển các dịch vụ xã hội hỗ trợ sức khỏe, và giảm căng thẳng cho hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.





Một điểm khác biệt chính được nhấn mạnh là hầu hết các quốc gia có thu nhập trung bình và cao khác trong khối OCED đều bảo đảm một số tiếp cận dịch vụ y tế qua các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, hiện vẫn còn là một tranh cãi đảng phái tại Hoa Kỳ.

Mỹ, Hàn, Nhật tập trận chung đề phòng Triều Tiên, Trung Quốc

Lính Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn, Nhật. Hình chụp lại từ VOA, hình gốc AFP.

(Tin VOA) - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii vào tuần trước, Bạch Ốc cho biết hôm 16/8, khôi phục các cuộc tập trận kết hợp có mục đích đề phòng Triều Tiên cũng như Trung Quốc.



Đây là lần đầu tiên ba nước tổ chức các cuộc tập trận như vậy kể từ năm 2017, sau khi quan hệ giữa Seoul và Tokyo xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vào năm 2019 trong bối cảnh tái bùng phát các tranh chấp lịch sử có từ thời Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong thời gian từ năm 1910-1945.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người thuộc phe bảo thủ lên nắm quyền hồi tháng 5, đã cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Nhật và nới rộng thêm liên minh với Mỹ để răn đe Triều Tiên, bao gồm cả việc nối lại hay mở rộng cuộc tập trận chung.





Cuộc tập trận phòng chống tên lửa, tìm kiếm và bám mục tiêu vào tên lửa đạn đạo diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14/8, nằm trong cuộc diễn tập đa quốc gia có tên Rồng Thái Bình Dương, thể hiện cam kết của ba nước trong đối phó với những thách thức đến từ Triều Tiên, bảo vệ an ninh chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố.





Các bên tham gia đã chia sẻ thông tin liên kết dữ liệu chiến thuật theo thỏa thuận chia sẻ thông tin ba bên, tuyên bố cho biết.





Các biện pháp phòng thủ tên lửa chung do Mỹ lãnh đạo là điểm nhức nhối với Trung Quốc, vốn đã trả đũa về mặt kinh tế đối với quyết định của Hàn Quốc hồi năm 2016 cho phép Mỹ đặt Hệ thống Phòng Thủ Khu Vực Tầm Cao Giai đoạn cuối (THAAD).





Bắc Kinh cho biết radar THAAD có thể xâm nhập lãnh thổ của mình và đã kêu gọi ông Yoon tôn trọng những lời đảm bảo của người tiền nhiệm về việc không tăng cường triển khai THAAD, cũng như không tham gia lá chắn tên lửa toàn cầu do Mỹ dẫn đầu hoặc tạo ra liên minh quân sự ba bên với sự tham gia của Nhật.





Ông Yoon nói rằng những điều đó không có trong các thỏa thuận chính thức và Seoul không bị ràng buộc.





Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận hôm 16/8 rằng quân đội của họ sẽ nối lại huấn luyện thực địa trực tiếp, từng bị ngưng trệ một thời gian dài, cụ thể là sẽ có cuộc tập trận chung với Mỹ từ ngày 22/8 đến ngày 1/9.





Hai nước đã giảm quy mô các cuộc tập trận kết hợp trong những năm gần đây do đại dịch COVID-19 và cũng là để giảm căng thẳng với Triều Tiên, vốn cáo buộc các cuộc tập trận là màn diễn tập xâm lược.







Kho đạn dược Nga nổ tung ở Crimea; Moscow lên án ‘hành động phá hoại’

Moscow lên án đây là hành động phá hoại trong khi Ukraine nói bóng gió là họ có liên quan đến các vụ nổ mới xảy ra hôm 16/8 tại một căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea, tuyến đường hậu cần quan trọng vốn đã bị Nga sáp nhập.



Các vụ nổ bao trùm kho đạn dược tại một căn cứ quân sự của Nga ở phía bắc bán đảo, làm gián đoạn các chuyến tàu và buộc 2,000 người phải sơ tán khỏi một ngôi làng gần đó, theo các quan chức và hãng tin Nga. Các cột khói sau đó đã được nhìn thấy tại căn cứ quân sự thứ hai của Nga ở miền trung Crimea theo tờ Kommersant của Nga, trong khi một căn cứ khác ở phía tây cũng bị nổ hồi tuần trước.



Các vụ nổ này cho thấy tình thế có thể sẽ thay đổi đáng kể trong cuộc chiến đã kéo dài 6 tháng, nếu Ukraine giờ đây có khả năng thọc sâu hơn vào lãnh thổ Nga hoặc các nhóm kháng chiến quân thân Kyiv đang thắng lợi với chiến thuật tấn công du kích.



Nga đã sử dụng Crimea, mà họ đoạt lấy từ Ukraine vào năm 2014, để củng cố quân được triển khai chiến đấu ở các khu vực khác của Ukraine với khí tài quân sự, và Kyiv mong muốn ngăn chặn việc này trước khi họ có thể mở cuộc phản công ở miền nam Ukraine.



Crimea là căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga và cũng là một điểm đến nghỉ mát được ưa chuộng vào mùa hè của du khách Nga.

Trong vụ nổ hôm 16/8, một trạm biến áp cũng bốc cháy, theo hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước Nga. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết 7 chuyến tàu hỏa đã bị trì hoãn và một phần tuyến đường sắt ở bắc Crimea đã bị tạm ngưng.



Ukraine chưa chính thức xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về các vụ nổ ở Crimea, mặc dù các quan chức của họ đã thể hiện sự hân hoan một cách công khai. Mãi đến tuần trước, Crimea có vẻ vẫn an toàn dưới sự kiểm soát của Moscow và nằm ngoài phạm vi tấn công.





Sau vụ nổ hôm 16/8, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, và chánh văn phòng Andriy Yermak đều hân hoan trên mạng xã hội về việc ‘phi quân sự hóa’ - rõ ràng là chế nhạo từ ngữ do chính phía Nga sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược.





Trong khi đó, các lực lượng Nga tại khu vực Kherson bị Nga chiếm tại miền nam Ukraine đang ngày càng thấy khó duy trì việc di chuyển đạn dược, xe bọc thép và nhiên liệu tới các đơn vị ở tuyến đầu, theo các viên chức Ukraine và các nhà phân tích Tây phương, vì chiến dịch phối hợp của Ukraine nhằm cắt đứt các đường tiếp tế bằng xe lửa cũng như nhắm vào các kho chứa đạn dược.

Các viên chức Ukraine nói rằng lính Nga đang di chuyển các sở chỉ huy từ phía bắc của Sông Dnipro tới bờ phía nam trong khi các cây cầu đã bị thiệt hại nặng nề.

Phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng khu vực Kherson, Yuri Sobolevsky, tuyên bố trên kênh Telegram của ông rằng phần đáng kể của bộ chỉ huy quân sự Nga đã rời khỏi thành phố Kherson. Các lực lượng Ukraine đã tiến tới khoảng 25 kilometers phía bắc của thành phố, hướng đến Mykolaiv.

Theo Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch Miền Nam của quân đội Ukraine, “Trong tuần qua chúng tôi đã phá huy hơn 10 kho đạn dược và hàng loạt thiết bị quân sự. Những tấn công phá hủy này cản trở các thiết bị nặng được di chuyển qua các cây cầu này.”

CHUYỆN LẠ: "HỦY TRANH BẰNG ĐỐT SÁCH?"



Triển Lãm Tranh Bùi Quang Viễn

Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Hồ vừa ra văn bản lệnh tiêu hủy 29 bức tranh trong triển lãm cá nhân của họa sĩ Bùi Quang Viễn hay nhà thơ Bùi Phát, đồng thời phạt họa sĩ 25 triệu đồng





Lý do được đưa ra là triển lãm không có giấy phép.

Quyết định xử phạt được ký bởi ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, còn nêu rõ nếu vị hoạ sĩ không chấp hành việc tiêu hủy thì sẽ bị cưỡng chế, ngoài ra còn phải đóng tiền lời nếu chậm trễ nộp phạt hành chính.

Theo nhà thơ Hoàng Hưng: "Có 2 điểm ko thể hiểu:

1. Gallery mời họa sĩ bày tranh thì gallery có trách nhiệm xin phép, sao lại phạt họa sĩ 25 triệu?

2. Không cho bày tranh thì thôi, sao lại buộc họa sĩ tiêu hủy hết 29 bức tranh là công sức sáng tạo và sở hữu riêng của họa sĩ?"

"Hủy tranh bằng đốt sách" - Nhà văn Dạ Ngân bình luận.

Không biết giới văn nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hóa và các lãnh đạo chính quyền cấp trung ương sẽ có phản ứng thế nào về hành động này của ông Chủ tịch UBND TPHCM, nhưng hiện tại dư luận xôn xao trên mạng xã hội, bởi đây là lần đầu tiên có chuyện một hoạ sĩ bị ép tiêu huỷ tác phẩm của mình chỉ vì tổ chức triển lãm không có giấy phép.

Điều đáng chú ý là các tác phẩm của hoạ sĩ Bùi Quang Viễn thuộc trường phái tranh trừu tượng, chứ không phải các tác phẩm khoả thân, hay hàm chứa các nội dung chống nhà nước.

Trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, vị hoạ sĩ này cho biết ông cảm thấy “choáng váng” khi biết tin mình bị xử phạt phải tiêu huỷ tranh:

“Cái cảm nhận của tôi thì nó hoàn toàn choáng váng, quá bất ngờ, mình không thể tưởng tượng được. Mình biết là sẽ xử phạt tại vì họ lập một cái ban kiểm tra cỡ 15, 16 người. Họ đến họ kiểm tra và họ lập biên bản mình không xin giấy phép. Sau đó thì họ mời tôi lên làm việc.

Tôi cũng thừa nhận là tôi không xin giấy phép. Tôi cũng nói với họ là ai làm việc đó thôi, nếu họ thấy cần thiết xử phạt thì họ cứ xử phạt. Thì tôi cũng nghĩ là họ sẽ xử phạt thôi, đại khái là bao nhiêu tiền ở trong cái khung.

Nhưng mà mình hoàn toàn bất ngờ khi biết là trong cái quyết định xử phạt đấy bao gồm cái yêu cầu khắc phục hậu quả, là tiêu huỷ toàn bộ tranh. Hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn gây sốc. Tôi không có từ diễn tả.”

Về lý do không có giấy phép thì ông Viễn cho biết do quá bận để chuẩn bị cho cuộc triển lãm, nên không suy nghĩ đến việc xin giấy phép. Bản thân ông cũng không có ý niệm là phải xin giấy phép cho cuộc triển lãm tranh của mình.

“Nhắc đến việc chính quyền hủy tác phẩm trong lịch sử, người ta nhớ ngay đến những vụ đốt sách của Tần Thủy Hoàng thời phong kiến, Hitler thời Phát Xít, Mao Trạch Đông thời Cách mạng văn hóa, v.v.... Nhưng ngay cả ở những đất nước từng xảy ra việc tiêu hủy tác phẩm ấy, người ta cũng không còn dám lặp lại hành động man rợ ấy từ lâu rồi”, theo facebook của Dạ Thảo Phương, đăng trên trang mạng “Những Điều Trông Thấy”.

Theo facebook Phan Nguyen, "Nhà thơ Bùi Chát đã nghiễm nhiên được nhà nước vinh danh và công nhận là Hoạ sĩ Bùi Quang Viễn. Bằng một tờ giấy phạt 25 triệu đồng sau ba tuần triển lãm không xin phép, có đóng mộc ký tên tử tế. Thực ra là quá rẻ vì từ nay tranh BC sẽ lên giá vù vù."



Nhiều người đang thắc mắc liệu sẽ phải tiêu hủy các bức tranh này bằng cách nào? Lệnh không ghi rõ nên không ai biết. Người đưa tin chỉ biết rằng: đây là tin có thật, không phải "fake news".