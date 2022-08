-Cựu Trưởng Ban An Ninh Bộ Tư Pháp: FBI Lục Soát Nhà Trump Vì Có Thể Có Bằng Chứng Tài Liệu Mật Trump Giữ Ở Đó Đã Bị Tiết Lộ; -Mỹ Truy Tố Tội Hình Sự Một Vệ Binh Cách Mạng Iran Âm Mưu Ám Sát Cố Vấn An Ninh John Bolton Thời Trump; -Ukraine: 9 Chiến Đấu Cơ Nga Đã Bị Phá Hủy Tại Bán Đảo Crimea Trong Các Vụ Nổ Đã Xảy Ra; -Trump Từ Chối Trả Lời Các Câu Hỏi Về Cuộc Điều Tra Của Bộ Tư Pháp New York

