Tổng thống Biden cụng tay Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) của Saudi Arabia (người bị báo chí Mỹ xem là sát thủ nhân quyền). Biden nói với báo chí Mỹ: "Tôi đang làm tất cả những gì có thể để tăng nguồn cung dầu cho Mỹ." Hôm sau, MBS tuyên bố Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu lên 13 triệu thùng/ngày, từ mức hiện nay là 10 triệu thùng/ngày.

- Biden thành công: Saudi Arabia tăng sản lượng dầu từ 10 triệu thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga kêu gọi quân Nga tăng tốc tấn công. Nga: sẽ có dàn phi cơ vận tải không người lái lớn nhất thế giới. Sputnik: phi đạn Nga Tornado-S xịn hơn phi đạn Mỹ HIMARS.

- Anh tố Nga phóng tin vịt, thực tế quân Nga đã bị cầm chân, không tiến lên nổi. Ukraine: Nga bố trí các dàn phi đạn trong nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, bắn ra các mục tiêu Ukraine.

- Ukraine: ngân hàng phương Tây, cả JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup và Crédit Agricole, đang bơm tiền cho Putin chi phí chiến tranh ở Ukraine. Quân ly khai: Ukraine đang ép di tản dân thường từ các quận Kramatorsk và Sloviansk đến Dnepropetrovsk đưa về Dnepropetrovsk.

- Biden đi Saudi Arabia, nhân quyền la làng. Joe Biden sau khi họp với Thái tử Salman: gặp để tăng nguồn dầu Mỹ, bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan: thỏa thuận dầu giữa Mỹ và Saudi chưa công bố, chờ OPEC họp. Thái tử Salman kể tội Mỹ vi phạm nhân quyền: hành hạ tù ở Iraq, làm ngơ khi Israel bắn chết nhà báo Shireen Abu Akleh.

- Washington Post: Biden cụng tay sát thủ nhân quyền Salman tệ hơn bắt tay, vì đã thân mật cứu rỗi y

- Sở Mật vụ lúng túng vụ xóa các tin nhắn 2 ngày 5/1 và 6/1/2021 nêu nghi vấn Mật Vụ muốn bắt cóc Pence

- Xin giữ bí mật nội dung điện thoại, John Eastman (cựu luật sư cho Trump) bị tòa bác

- Ủy ban 6/1 gửi trát đòi Mật vụ về các tin nhắn trong hai ngày 5/1 và 6/1/2021 bị Mật vụ nói là đã xóa đi

- 2 đệ tử Trump bạo loạn 6/1/2021, tấn công cảnh sát, bị kêu án 44 tháng tù/người, liền bật khóc trước tòa.

- Olivia Troye (cựu phụ tá Bạch Ốc): Pence thấy sợ mật vụ theo Trump bắt cóc ông, nên từ chối bước lên xe

- BS Caitlin Bernard, ở Indiana, người phá thai cho bé 10 tuổi bị hiếp dâm: không làm gì sai thủ tục

- Hạ viện bỏ phiếu tỷ lệ 219-210 khôi phục quyền phá thai trên toàn quốc (dự kiến Thượng viện sẽ bác)

- Arkansas: bé 5 tuổi bắn chết anh 8 tuổi

- Trình dự luật yêu cầu tất cả các xe giao thư và bưu kiện của Bưu điện Hoa Kỳ phải có máy lạnh

- 47 năm sau khi Sài Gòn sụp đổ, Guam triển lãm “Tưởng Nhớ Sài Gòn: Từ Việt Nam đến Guam”

- Tăng giá thuê chung cư trung bình 12 tháng qua: Irvine tăng 18,9%, Costa Mesa 17,3%, Pasadena 17,1%

- Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ dự kiến sẽ trả tiền phạt 12.000 đô cho cơ quan giám sát thủ tục bầu cử

- Bị ba mẹ nói mất tích, nhờ khán giả tìm: ca sĩ Thiện Nhân (quán quân The Voice Kids 2014) xuất hiện: 'Tôi yêu người đồng giới'.

- Canada tài trợ, giúp các nhóm xã hội dân sự tăng sức mạnh kinh tế cho phụ nữ thiểu số và sắc tộc ở VN.

- HỎI 1: Có phải các hãng TQ trộm bí mật kỹ thuật và kỹ sư giỏi từ các hãng Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bất kể giá xăng, khí đốt tăng, 70% dân Đức muốn ủng hộ Ukraine chống Nga? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/7/2022) ---- Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (MbS) đã tuyên bố hôm thứ Bảy, trong hội nghị thượng đỉnh ở Jeddah, rằng Saudi Arabia sẽ đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu gần 3 triệu thùng mỗi ngày lên 13 triệu thùng.

Thái tử nói thêm rằng một khi sản lượng được tăng lên mức này, Saudi Arabia sẽ không thể sản xuất quá số lượng đó. Hiện tại, Riyadh đang xuất ra hơn 10 triệu thùng mỗi ngày. Trước đó, Mohammed bin Salman nhấn mạnh rằng các chính sách năng lượng "phi thực tế" sẽ chỉ làm xấu đi tương lai của nền kinh tế toàn cầu và làm trầm trọng thêm lạm phát. Điều này cho thấy: Joe Biden gặp MBS cũng có hiệu quả tức thì.

---- John Eastman, cựu luật sư cho cựu tổng thống Donald Trump, đã bị Chánh án Robert Brack bác bỏ yêu cầu khẩn cấp ngăn chặn Bộ Tư pháp truy cập nội dung điện thoại của ông. Các nhà điều tra về bạo loạn 6/1/2021 nói điện thoại có thể chứa bằng chứng hữu ích trong cuộc điều tra đang diễn ra về cuộc tấn công Điện Capitol.

Eastman đã yêu cầu tòa án ngăn các điều tra viên liên bang khám xét điện thoại của ông hoặc sử dụng bất cứ thứ gì họ tìm thấy trong cuộc điều tra tội phạm, nhưng một thẩm phán liên bang cho rằng lệnh khám xét của bộ là hợp lệ, miễn là điều tra viên có nhận được lệnh thứ hai để xem xét nội dung của thiết bị lục soát.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã trát đòi Cơ quan Mật vụ về các hồ sơ và bản cháp liên quan đến các tin nhắn (text message) của các Mật vụ trong hai ngày 5/1 và 6/1/2021 được Sở Mật vụ nói là đã xóa đi trong khi thay đổi hệ điều hành điện thoại di động. Chuyện xóa tin nhắn lộ ra sau khi Tổng thanh tra của Bộ An ninh Nội địa báo cáo với các nhà lập pháp rằng các nhân viên thuộc Sở Mật vụ đã xóa tin nhắn.

Trong một bức thư gửi hôm thứ Sáu, Dân Biểu Bennie Thompson (D-MS), chủ tịch Ủy ban 6/1 đã kêu gọi Giám đốc Sở Mật vụ James Murray cung cấp “thông tin về các tin nhắn của Cơ quan Mật vụ trong hai ngày 5 và 6/1/2021 được cho là đã bị xóa."

---- Theo Trump bạo loạn ngày 6/1/2021, tấn công trực diện cảnh sát, bị kêu án 44 tháng tù, liền bật khóc trước tòa. Hai người ủng hộ Donald Trump đã khóc trước tòa hôm thứ Sáu khi họ bị kết án, mỗi người 44 tháng tù giam, vì tham dự bạo loạn 6/1/2021 và tấn công cảnh sát.

Cả 2 đềi là cư dân New York: Cody Mattice, 29 tuổi cư dân thị trấn Greece, N.Y. và James Mault, 30 tuổi, ở Brockport, N.Y.. Hồ sơ tòa cho thấy họ thú nhận đã phóng chạy trên đầu đám đông kẻ bạo loạn đang giằng co với cảnh sát để lên tuyến đầu, xịt hơi cay vào mặt cảnh sát để mở đường cho dân bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội.

Cả hai đều khóc khi đứng trước Chánh án Beryl A. Howell và xin khoan hồng, xin lỗi về hành động của họ và nói rằng họ hy vọng sẽ sớm trở về với gia đình và con nhỏ của họ. Nhưng Howell nói rằng các công tố viên đã cắt giảm án nhiều rồi vì lẽ ra sẽ ngồi tù lâu hơn.

---- Hãng tin Nga Sputnik nói hôm thứ Bảy, rằng phi đạn Tornado-S của Nga đánh bại HIMARS của Mỹ về độ chính xác, tầm bắn cũng như năng lực đầu đạn.

"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng phi đạn và pháo binh Nga đã sử dụng thành công đạn dẫn đường chính xác của Tornado-S. Những vũ khí này đảm bảo độ chính xác và hiệu quả cao chống lại các mục tiêu, đặc biệt là khi tiêu diệt các tay súng của các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine và bắn trúng các vị trí pháo binh." Tuy nhiên, đó là lời Nga nói.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm thứ Bảy kêu gọi quân Nga tăng cường hành động trên chiến trường theo mọi hướng để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Ukraine "vào dân thường" ở Donbass và các khu vực khác.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng ghi rằng ông Shoigu đã nghe báo cáo từ các cấp chỉ huy từ miền Nam và Trung tâm về tình hình hiện tại ở Ukraine, "bản chất của các hành động của kẻ thù và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của Lực lượng vũ trang Nga."

Trước đó, bộ chỉ huy quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk chia sẻ rằng các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực khiến nhiều người thiệt mạng. Phía Ukraine nói chỉ pháo kích vào căn cứ quân sự, không vào dân.

---- Nguồn tin của Tổ chức Sáng kiến Công nghệ Quốc gia (National Technology Initiative) nói với hãng tin Nga RIA News hôm thứ Bảy rằng, hệ thống phi cơ vận tải chở hàng hóa không người lái lớn nhất thế giới sẽ được sản xuất tại Nga từ cuối năm 2022.

"Đến cuối năm 2022, Nga sẽ có một trong những đội UAS (hệ thống máy bay không người lái) chở hàng hóa lớn nhất thế giới gồm 35 máy bay trực thăng vận tải không người lái để vận chuyển các bưu kiện và hàng hóa nặng tới 100 kg trên một quãng đường dài", theo tin của RIA.

---- Anh tố Nga phóng tin vịt. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo tình báo mới nhất rằng Nga đã đưa ra "những tuyên bố thành công quá sớm và sai lầm" khi tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine. Điều này có khả năng ít nhất một phần nhằm thể hiện thành công với khán giả trong nước và củng cố tinh thần của các lực lượng chiến đấu".

Báo cáo tình báo đề cập rằng hành vi tấn công của Nga tiếp tục "giảm về phạm vi và quy mô với các cuộc giao tranh ở phía tây Lysychansk, tập trung vào Siversk và Bakhmut." Bộ chia sẻ rằng quân đội Ukraine "đã thành công trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga kể từ khi rút khỏi Lysychansk."

---- Nga bố trí các dàn phi đạn trong nhà máy Zaporizhzhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, để lưu trữ các hệ thống phi đạn và bắn vào các khu vực xung quanh Ukraine, theo lời Pedro Kotin, quan chức cơ quan hạt nhân của Kiev, nói với The Strait Times hôm thứ Bảy.

"Họ kiểm soát quanh vùng và chu vi. Máy móc hạng nặng của quân chiếm đóng và xe tải với vũ khí và chất nổ vẫn ở trên khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia... Áp lực buộc quân chiếm đóng rời khỏi khuôn viên của nhà máy là không đủ", Kotin nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang "chơi một số trò chơi chính trị", cố gắng cân bằng giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

---- Phụ tá Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk Vitaly Kiselyov nói với TASS News hôm thứ Bảy rằng quân Ukraine đang ép sơ tán dân thường từ các quận Kramatorsk và Sloviansk đến Dnepropetrovsk do Ukraine kiểm soát: "Ở khu vực Kramatorsk, trong khu vực Sloviansk, người dân địa phương buộc phải sơ tán. (Người dân) buộc phải rời khỏi nhà của họ và được đưa đến các điểm tập kết, từ đó mọi người được vận chuyển đến Dnepropetrovsk."

Trước đó, văn phòng đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết qua Telegram rằng quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo 155 ly để bắn vào quận Kirovsky của Donetsk.

---- Cố vấn tổng thống Ukraine Oleg Ustenko đã viết thư cho các ngân hàng phương Tây, bao gồm JPMorgan Chase, HSBC, Citigroup và Crédit Agricole, yêu cầu họ ngừng cung cấp tài chính cho các công ty vận chuyển dầu của Moscow và cổ phần thương mại của các công ty nhà nước Nga Gazprom và Rosneft: "Họ (các ngân hàng) đang phạm tội ác chiến tranh bởi vì họ đang giúp chế độ Putin theo cách cụ thể này và họ đang ủng hộ chế độ Nga."

.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu buổi tối rằng người dân Ukraine không nên bỏ qua các cảnh báo về cuộc không kích, đặc biệt là ở các đối tượng công cộng, trong khi "khủng bố Nga" vẫn có thể xảy ra.

.

---- Bị các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích vì tới Saudi Arabia để gặp Thái tử Mohammed bin Salman, một sát thủ nhân quyền, Tổng thống Biden hôm thứ Sáu cho biết ông đã nói với Thái tử Mohammed bin Salman sau cánh cửa đóng rằng ông quy lỗi cho Thái Tử vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi của báo Washington Post.

.

"Về cơ bản Thái Tử Salman nói rằng Salman không phải chịu trách nhiệm cá nhân" về vụ giết người, Biden nói với các phóng viên sau cuộc họp ở Jeddah. "Nhưng tôi chỉ ra thẳng rằng tôi nghĩ là Thái Tử trách nhiệm ra lệnh giết." Tình báo Mỹ đã xác định rằng các đặc vụ Saudi Arabia đã giết nhà báo Jamal Khashoggi của báo Washington Post ở Istanbul vào năm 2018.

.

Biden nói với các phóng viên rằng vụ giết người đó là "thái quá", rằng ông đã nêu vấn đề này vào đầu cuộc họp: "Tôi đã nói rất thẳng thắn rằng để một tổng thống Mỹ im lặng về một vấn đề nhân quyền là không phù hợp với việc chúng tôi là ai và tôi là ai."

.

---- Sau các cuộc gặp của ông với thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman Al Saud (MBS) và các lãnh đạo chính phủ khác, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng chính quyền của ông "đã hoàn thành một số công việc kinh doanh quan trọng." Biden khẳng định Saudi Arabia sẽ mở cửa không phận cho tất cả các chuyến bay dân sự, bao gồm cả đến và đi từ Israel. Ông lập luận rằng Saudi Arabia mở cửa không phận là một vấn đề lớn.

.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo rằng Riyadh sẽ hợp tác với Washington để thúc đẩy sáng kiến năng lượng sạch, đồng thời ông cũng đã thảo luận tốt với MBS về việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu. "Tôi đang làm tất cả những gì có thể để tăng nguồn cung dầu cho Mỹ", Biden khẳng định, đồng thời lưu ý rằng chúng ta có thể mong đợi các bước tiếp theo liên quan đến nguồn cung dầu toàn cầu trong những tuần tới. Bình luận về quan điểm của Mỹ ở Trung Đông, Biden tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ không "để lại khoảng trống" trong khu vực cho Nga hoặc Trung Quốc lấp đầy.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Sáu cho biết một thỏa thuận giữa Washington và Riyadh về sản xuất dầu có khả năng sẽ không được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Saudi Arabia. Theo phóng viên Bạch Ốc của CNBC, liên minh OPEC+ sẽ có hành động tiếp theo khi nói đến sản lượng dầu.

---- Chủ nhiệm nhật báo The Washington Post đã chỉ trích Tổng thống Biden vì đã chào hỏi Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) của Saudi Arabia bằng cách cụng nắm tay hôm thứ Sáu, nói rằng điều đó không chỉ mang lại "sự thân mật và thoải mái" mà còn mang lại cho Salman "sự cứu chuộc".

Fred Ryan, Chủ nhiệm kiêm Giám đốc điều hành của The Washington Post, gọi cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Saudi tại cung điện hoàng gia ở Jeddah là “đáng xấu hổ”.

Bài báo viết: “Cú cụng tay giữa Tổng thống Biden và Mohammed bin Salman còn tệ hơn cả một cái bắt tay - thật đáng xấu hổ. Nó dự kiến ​​một mức độ thân mật và thoải mái mang lại cho MBS sự cứu chuộc không chính đáng mà y đang tuyệt vọng tìm kiếm.”

Chuyến thăm của Biden tới Saudi đã bị chỉ trích nặng nề, bao gồm cả cuộc gặp của ông với Thái tử Salman, người mà tình báo Hoa Kỳ cho biết đã phê chuẩn vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi của Washington Post vào năm 2018.

---- Thái tử Mohammed bin Salman đã đáp trả Tổng thống Joe Biden khi ông này đối chất về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi trong cuộc gặp nhiều tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo.



Một nguồn tin nói rằng - khi đối mặt về việc ra lệnh giết Jamal Khashoggi (nhà bất đồng chính kiến người Saudi Arabia và là nhà báo Washington Post) - MSB đã đưa ra hai sự việc mà ông cho rằng Mỹ cũng vi phạm nhân quyền tệ hại: quân đội Mỹ ngược đãi tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib của Iraq, và làm ngơ khi quân Israel bắn chết phóng viên công dân Mỹ Shireen Abu Akleh, người nổi tiếng có nhiều bài báo bênh vực dân Palestine đang bị chính phủ Israel vây trong các trại tỵ nạn.

---- Sở Mật vụ Hoa Kỳ được mô tả là rơi vào khủng hoảng vào thứ Năm sau khi có báo cáo rằng cơ quan này đã xóa các tin nhắn (text messages) trong hai ngày 5/1 và ngày bạo lạon 6/1/2021. Bình luận viênLawrence O'Donnell của đài MSNBC loan tin rằng, "Tin tức nóng hổi trong đêm, tin tức là cơ quan mật vụ đã tiêu hủy bằng chứng cần thiết cho cuộc điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol."O'Donnell nói tiếp, “Hãy để tôi lặp lại điều đó. Đúng vậy, Cơ quan Mật vụ đã cố tình tiêu hủy bằng chứng liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1. Điều đó đã được tiết lộ bởi tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa, cơ quan có thẩm quyền đối với Cơ quan Mật vụ. Các tin nhắn văn bản quan trọng nhất của Cơ quan Mật vụ kể từ khi phát minh ra tin nhắn văn bản, chúng đã bị Cơ quan Mật vụ cố tình xóa, theo lời tổng thanh tra. Tin nhắn quan trọng nhất trong lịch sử của Cơ quan Mật vụ. Chúng tôi không biết liệu có bất kỳ tin nhắn văn bản nào được gửi đến và đi từ Phó Tổng thống Mike Pence và đội cận vệ của [Pence] từ Cơ quan Mật vụ còn sót lại sau khi Cơ quan Mật vụ cố tình xóa hay không. Những tin nhắn văn bản đó có thể cho thấy những nỗ lực của Cơ quan Mật vụ nhằm di chuyển Mike Pence khỏi Điện Capitol trái với ý muốn của ông Pence."Nghĩa là, nêu nghi vấn Sở Mật Vụ âm mưu bắt cóc Phó Tổng Tổng Mike Pence hôm 6/1/2021 để ngăn chận thủ tục tuyên bố Joe Biden là người thắng cử Tổng Thống trong bầu cử 2020. Sở Mật Vụ đã chối, rằng Sở không cố ý xóa các tin nhắn, chỉ vì khi chuyển hệ thống điện thoại của các mật vụ thì có các tin nhắn trong 2 ngày kia bị biến mất.---- Vào ngày thứ Sáu trên chương trình "The ReidOut" của đài MSNBC, cựu quan chức Bạch Ốc Olivia Troye đã chỉ trích Sở Mật vụ. Đặc biệt, cô nhấn mạnh nỗi sợ hãi của cựu Phó Tổng thống Mike Pence rằng các mật vụ có thể đẩy ông ra giữa đám đông bạo loạn ngày 6/1/2021.Điều này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Mật vụ bị văn phòng tổng thanh tra cáo buộc đã xóa các tin nhắn (text messages) trong điệnt hoại di động của các mật vụ trong hai ngày 5/1 và 6/1/2021 -- điều mà cơ quan này chối, khi nói rằng xóa mất không phải cố 1y, mà chỉ vì thay đổi hệ thống điện thoại.“Hãy tìm hiểu kỹ hơn một chút về vấn đề này,” bình luận viên Joy Reid nói. "[Đặc vụ] Tony Ornato hiện đang làm việc ở một vị trí khá cao trong đội ngũ nhân viên của Trump vào thời điểm đó. Khi phó tổng thống bày tỏ sự thiếu tin tưởng, chắc chắn điều đó nghe có vẻ giống như bạn đang nói, Pence không tin vào các mật vụ khi họ hối thúc Pence vào chiếc xe đó, đó là một vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng có vẻ như Pence cũng có thể hiểu rằng Sở Mật vụ có thể có âm mưu chính trị riêng biệt."“Vâng,” Troye nói. "Tôi đã làm việc rất chặt chẽ với các cận vệ của Sở Mật vụ bảo vệ Mike Pence. Họ là những nhân viên thực thi pháp luật đáng kinh ngạc, nhưng tôi sẽ nói điều này. Một điều mà tôi cảm thấy vô cùng ớn lạnh khi ngồi tại phiên điều trần ngày 6 tháng 1, khi Greg Jacob làm chứng... anh ấy đã nói rằng phản ứng của Mike Pence với các nhân viên Mật vụ là, vâng, nhưng bạn [Jacob] không phải là người lái chiếc xe, và tôi thấy chi tiết đó gây ấn tượng với tôi bởi vì điều đó đang nói điều gì đó ngay tại đó, phải không? Điều đó có nghĩa là Pence giống như, không phải tôi không tin tưởng bạn [Jacob], người đã đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc hành trình này, mà chính là tôi - tôi không tin rằng người lái xe [của Mật vụ] sẽ không lái xe thoát ra đâu cả."---- Bác sĩ Caitlin Bernard, ở Indiana, người đã thực hiện phá thai cho một cô bé 10 tuổi bị hiếp dâm ở Ohio và sau đó đã đề cập đến hoàn cảnh của cô gái với một tờ báo địa phương, không hề vi phạm quyền riêng tư của cô bé, theo lời nơi làm việc của bác sĩ này.

Hệ thống Y tế Đại học Indiana cho biết họ “thường xuyên” tiến hành các cuộc đánh giá để đảm bảo nhân viên bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Đánh giá về hành vi của BS Bernard trong vấn đề này cho thấy bà “tuân thủ luật bảo mật”.

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Tư pháp Indiana là Todd Rokita nói (nhưng không có bằng chứng) rằng BS Bernard có thể đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo việc phá thai, phải báo cáo hành vi lạm dụng của bé gái (vì bé có thai do bị hiếp dâm), và đã không giữ luật HIPAA (luật bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân).

Nhưng thực tế rằng BS Bernard trước đó đã báo cáo về việc lạm dụng và về việc phá thai. Các dân cử Cộng hòa khác trước đó nói rằng BS Bernard đã bịa đặt toàn bộ câu chuyện [bé gái 10 tuổi có thai] cho đến khi một người đàn ông 27 tuổi bị bắt hôm Thứ Ba vì tội hiếp dâm bé này, làm bé gái có thai.

---- Hạ viện đã bỏ phiếu để khôi phục quyền phá thai trên toàn quốc trong phản ứng lập pháp đầu tiên của Đảng Dân chủ đối với quyết định của Tòa án Tối cao sau khi Tòa này lật ngược hồ sơ Roe v Wade (án lệ này cho phá thai trong nhiều trường hợp).

Tuy nhiên, dự luật Hạ Viện có rất ít cơ hội trở thành luật, với sự ủng hộ cần thiết của Thượng viện theo tỷ lệ 50-50. Dù vậy, việc Hạ Viện bỏ phiếu chấp nhận phá thai đã khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong cuộc tranh luận khi các nhà lập pháp, thống đốc và cơ quan lập pháp phải đối phó với Tòa án Tối cao.

Dự luật đã được Hạ Viện thông qua tỷ phiếu 219-210. Đây là lần thứ hai Hạ viện thông qua dự luật, trong đó cho phụ nữ tiếp cận chăm sóc y tế và phá thai an toàn. Dự luật sẽ ngăn cấm phá thai sớm hơn 24 tuần, đó là thời điểm khả năng sống của thai nhi thường được cho là bắt đầu. Nghĩa là, sau 24 tuần là cấm phá thai.

---- Một đứa trẻ 5 tuổi ở Arkansas đã vô tình bắn chết anh trai 8 tuổi của mình vào chiều thứ Năm, theo lời Cảnh sát trưởng Hạt Jefferson Lafayette Woods Jr. cho biết. Woods nói với THV11 rằng có vẻ như mẹ của các cậu bé đang ngủ nhưng thức dậy vì tiếng súng và thấy con trai mình trên sàn nhà.

Woods cho biết 4 anh chị em khác đang ở trong nhà vào thời điểm đó, và các viên chức đang tiến hành kiểm tra phúc lợi đối với họ. Ông nói rằng ông nghẹn lời, vì thảm kịch "có thể tránh được" nếu khẩu súng được cất giữ đúng cách.

---- Dự luật yêu cầu tất cả các xe giao thư và bưu kiện của Bưu điện Hoa Kỳ phải có máy lạnh - sau cái chết của một bưu tín viên 63 tuổi trong khi ngồi lái xe giao thư giữa trời nắng tăng cao ở Woodland Hills vào năm 2018 - một lần nữa được đưa ra trước Quốc hội, theo lời Dân Biểu Tony Cardenas (Dân Chủ-Panorama City) nói hôm thứ Năm 14/7/2022.

Cardenas đã giới thiệu lại Đạo luật Peggy Frank Memorial Act, đặt theo tên của một cư dân North Hills đã chết vì kiệt sức vì nóng trong thời tiết 117 độ trong khi làm việc trên tuyến đường giao thư của bà: xe tải bưu điện của Frank không có máy lạnh.

Người ta thấy bà Frank nằm chết trên ghế xe thư vào tháng 7/2018. Nguyên nhân tử vong là tăng thân nhiệt - cao hơn nhiệt độ cơ thể bình thường - và béo phì, và bệnh cơ tim và các tình trạng nghiêm trọng khác. DB Cardenas nói: “Cái chết của bà có thể được ngăn chặn nếu chiếc xe thư có máy lạnh."

---- Khoảng 47 năm trước, Chiến tranh Việt Nam kết thúc bằng sự sụp đổ của Sài Gòn. Hôm thứ Sáu, một cuộc triển lãm mới tại Tumon Sands Plaza đã mời công chúng nhìn lại lịch sử. “Tưởng Nhớ Sài Gòn: Từ Việt Nam đến Guam” (“Remembering Saigon: From Vietnam to Guam”) sẽ triển lãm đến hết ngày 15/9/2022.

Triển lãm đa phương tiện (multimedia) này xem xét sự tham gia của Guam trong chiến tranh Việt Nam cũng như vai trò Guam trong việc tiếp đón, chuyển tiếp người tị nạn Việt Nam. Tiến sĩ Evyn Lê Espiritu Gandhi là con gái của những người Việt tị nạn qua Guam sau khi Sài Gòn thất thủ. Cô Gandhi giải thích rằng nhiệm vụ của họ là giữ cho lịch sử của Sài Gòn sống động.

Cô nói: “Chắc hẳn nhiều bạn đã biết Sài Gòn thực sự không còn tồn tại nữa, nên đây từng là thủ đô của miền Nam Việt Nam, một quốc gia tồn tại ngắn ngủi và Sài Gòn thực sự chỉ tồn tại trong trái tim và khối óc và ký ức của những người Việt tị nạn.”

Bảo tàng trưng bày các bức tranh, tài liệu và báo chí cũng như các hiện vật tương tác như bảng điều khiển phi công B-52. Xuyên suốt triển lãm, khách tham quan sẽ được nghe những câu chuyện quan trọng của các cựu chiến binh CHamoru Việt Nam và người tị nạn Việt Nam. (CHamoru: dân nguyên trú ở Guam và các đảo gần đó.)

Tiến sĩ Ganghi nói thêm, "Rất nhiều người sẽ gửi câu chuyện của họ cho chúng tôi và bạn có thể lắng nghe họ và nghe họ bằng giọng ban đầu của họ cũng như rất nhiều người dân địa phương đã đóng góp cho Chiến dịch Cuộc sống Mới (Operation New Life)."

Một sự kiện đặc biệt được lên kế hoạch vào Thứ Ba ngày 19/7/2022 và sẽ có sự tham gia của các cựu chiến binh CHamoru và người tị nạn Việt Nam. Triển lãm “Tưởng Nhớ Sài Gòn” mở cửa từ thứ Ba đến Chủ Nhật từ trưa đến 18h tại Tumon Sands Plaza.

Những người quan tâm đến việc quyên góp hoặc tình nguyện có thể gửi email tới: info@guamphilharmonic.org hoặc gọi 1-844-487-4362-3.

Video dài 1:58 phút:



https://youtu.be/nL8KbAigGmA

---- Giá thuê căn chung cư trung bình (nghĩa là: cộng hết rồi lấy bình quân, không kể 1 phòng hay 3 phòng) ở các thành phố lớn Nam California đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 6/2022, theo một chỉ số theo dõi các chủ chung cư đang tính.

Giá thuê chung cư cao nhất: Irvine ở mức $3,064, Thousand Oaks ở mức $2,877, Santa Clara ở mức $2,676;

Giá thuê chung cư thấp nhất: Long Beach ở mức 1.680 đô la, Los Angeles ở mức 1.899 đô la, Pomona ở mức 1.963 đô la.

Tỷ lệ tăng giá thuê chung cư trong 12 tháng qua.

Tăng nhiều nhất: Irvine 18,9%, Costa Mesa 17,3%, Pasadena 17,1%;

Tăng ít nhất: Rancho Cucamonga 8%, Santa Monica 9,1%, Long Beach 12,3%.

---- Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ dự kiến sẽ trả khoản tiền phạt 12.000 đô la cho cơ quan giám sát tài chính về vận động tranh cử của tiểu bang California vì vi phạm các quy tắc bầu cử và vì nộp trễ thủ tục giấy tờ trong khoảng giữa năm 2015 và 2017.

Ủy ban Thực hiện Chính trị Công bằng (Fair Political Practices Commission) sẽ bỏ phiếu vào ngày 21/7/2022 về việc xem có nên lượng định mức phạt và đạt thỏa thuận với Andrew Do hay không. Andrew Do sau đó đã điều chỉnh các vấn đề về thủ tục giấy tờ và đã đồng ý thỏa thuận [nộp phạt], theo tài liệu của FPPC.

---- Bị ba mẹ nói mất tích, nhờ khán giả tìm: ca sĩ Thiện Nhân (quán quân The Voice Kids 2014) xuất hiện: 'Tôi yêu người đồng giới'. Theo Báo VnExpress. Thiện Nhân, quán quân The Voice Kids 2014, khóc, kể rằng đang sống với người yêu đồng giới tại TP HCM, nhưng bị gia đình phản đối. Tối 15/7, trên fanpage của Thiện Nhân (20 tuổi) xuất hiện thông tin gia đình cầu cứu khán giả tìm kiếm thông tin về ca sĩ vì họ bị mất liên lạc với cô. Theo đại diện gia đình, ca sĩ bỏ nhà đi theo một người và không thông tin về nơi ở, hoàn cảnh hiện tại. Sáng 16/7, ca sĩ Thiện Nhân cho biết vẫn ổn và sống bình yên bên Ngân Trác - người cô quen khi từ quê nhà Bình Định vào TP HCM thi Giọng hát Việt nhí 2014. Cô cho biết: "Hồi đầu năm, tôi dẫn người yêu Ngân Trác về Bình Định xin phép bố mẹ được sống chung, kết hôn nhưng không được chấp nhận. Sau đó, chúng tôi trở lại Sài Gòn, chứ không phải bỏ nhà đi và không liên lạc với gia đình". Cả hai hiện cùng điều hành một công ty du lịch.

---- Dự án giúp phụ nữ VN tăng sức mạnh kinh tế. Do chính phủ Canada tài trợ, chương trình sẽ giúp các tổ chức xã hội dân sự giúp sức mạnh kinh tế cho phụ nữ thiểu số và sắc tộc ở VN. Chính phủ Canada thơ mộng tuyệt vời: Xã hội dân sự nào tại VN? Mặt trận Tổ quốc?

Video dài 2:03 phút.



https://youtu.be/9XkyohJUC50

---- HỎI 1: Có phải các hãng TQ trộm bí mật kỹ thuật và kỹ sư giỏi từ các hãng Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các công tố Đài Loan hôm thứ Sáu đã cáo buộc công ty Luxshare Precision Industry Co Ltd (của TQ) -- công ty này là cung cấp phụ kiện cho Apple Inc -- đã đánh cắp bí mật thương mại từ một công ty cung cấp Đài Loan tên là Catcher Technology Co Ltd, đồng thời "săn lùng, quyến rũ" các kỹ sư hãng đối thủ để giành được đơn đặt hàng từ công ty Mỹ. Do vậy, Đài Loan truy tố 14 người.

Đài Loan đã và đang đẩy mạnh các nỗ lực để ngăn chặn những hoạt động mà họ coi là hoạt động ngầm và bất hợp pháp của các công ty Trung Quốc nhằm đánh cắp bí mật kỹ thuật và thương mại, trong khi "chiêu dụ nhân tài" từ Đài Loan sang làm cho TQ.

Các công tố viên ở Tân Đài Bắc cho biết sau cuộc điều tra kéo dài một năm rưỡi, họ đã nhận ra rằng Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Luxshare của Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào đối thủ cạnh tranh Đài Loan Catcher Technology Co Ltd "nhằm nhanh chóng tham gia vào chuỗi sản xuất của Apple để giành được đơn đặt hàng".

Luxshare đã "dụ" nhóm nghiên cứu và phát triển của Catcher có trụ sở tại Trung Quốc với lời hứa trả lương cao và đã đánh cắp bí mật kinh doanh từ công ty Đài Loan, làm hãng Đài Loan thiệt hại lớn, theo hồ sơ truy tố. Mục đích trộm kỹ thuật và nhân sự Đài Loan là vì: Luxshare cần "nhanh chóng xây dựng nhà máy và sản xuất hàng loạt vỏ cho iPhone, iPad và các sản phẩm khác."

.

Các công tố viên Tân Đài Bắc hiện đã buộc tội 14 người liên quan đến vụ án vì vi phạm lòng tin và lấy bí mật thương mại để sử dụng ở nước ngoài.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/technology/taiwan-accuses-chinese-apple-supplier-stealing-secrets-charges-14-2022-07-15/

---- HỎI 2: Bất kể giá xăng, khí đốt tăng, 70% dân Đức muốn ủng hộ Ukraine chống Nga?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Sáu, phần lớn người Đức muốn tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trả nhiều tiền hơn cho năng lượng.

Khoảng 70% những người được hỏi ủng hộ sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine, mặc dù số người muốn hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn đã giảm xuống 35% từ 44% vào đầu tháng 7, cho thấy cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12 đến 14 tháng 7 bởi đài truyền hình ZDF.

Hai mươi hai phần trăm nói rằng họ không muốn Đức hỗ trợ Ukraine, với mục tiêu quay trở lại hạ giá năng lượng, nó nói thêm.

Chi tiết:

https://www.reuters.com/business/energy/70-germans-back-ukraine-despite-high-energy-prices-poll-2022-07-15/

.