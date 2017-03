Biểu Tình Ủng Hộ TNS Janet Nguyễn Trước Trụ Sở Thượng Viện Cali; Cộng Đồng Mời Dự Phiên Họp Của Thượng Viện Vào Thứ Năm, 9-3

Trong cuộc biểu tình ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trước trụ sở Thượng Viên California của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.

Sacramento, California (Bình Sa)- - Lúc 11 giờ trưa Thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2017, trước văn phòng tòa nhà Thượng Viện Tiểu Bang California hằng trăm đồng hương đến từ Nam California, Bắc California, Sacramento và những vùng phụ cận cùng một số các cựu quân nhân Hoa Kỳ đã xếp thành hàng ngang với một rừng cờ vàng, cờ Hoa Kỳ và những tấm biều ngữ ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, phản đối hành động “Vi phạm tự do ngôn luận” của TNS Ricardo Lara, người đã yêu cầu đưa bà Janet Nguyễn ra khỏi phòng họp của Thượng Viện hôm 23 Tháng Hai,Tại đây Ban tổ chức các nơi đã phốp hợp thành một cuộc biểu tình với khí thế hùng hậu để thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Tỵ Nan khắp nơi trên thế giới.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-MỹPhó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Phát Bùi đã phát biểu, ông nói: “Hôm nay, cộng đồng Việt Nam khắp nơi cùng đứng lên để ủng hộ TNS Janet Nguyễn. Hành động của TNS Ricardo Lara không chỉ xúc phạm cá nhân bà Janet mà còn xúc phạm tất cả cộng đồng người Việt chúng ta.”Trước khí thế hùng hậu của đoàn người biểu tình với cờ Việt –Mỹ tung bay Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã nói trong niềm xúc động Bà cho biết: “Đây là lần đầu tiên trước Quốc Hội California nhìn thấy những lá cờ VNCH tung bay. Hôm nay là một ngày lịch sử của chúng ta.”Bà tiếp: “Ngày nào Janet còn có mặt tại Thượng Viện này thì ngày đó tiếng nói của cộng đồng Việt Nam không thể bị bịt miệng, bởi vì chúng ta phải bảo vệ tự do ngôn luận ở Mỹ thì một ngày nào đó chúng ta mới có được tự do ngôn luận ở Việt Nam.”Qua những lời phát biểu của quan khách, của một số đồng viện và các cựu quân nhân Hoa Kỳ ủng hộ Bà Janet, những người nầy đã cho Bà là một biểu tượng can đảm khi dám lên tiếng chỉ trích, phản đối quan điểm của cố TNS Tom Hayden.Sau đó đoàn người biểu tình chia làm ba nhóm, dẫn đầu bởi ông Phát Bùi, Tiến Sĩ Phạm Kim Long và kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, phụ tá TNS Janet Nguyễn ở miền Bắc, đã vào bên trong trụ sở Thượng Viện để trao kháng thư phản đối cho TNS Kevin de Leon Xử Lý Thường Vụ Thượng Viện California, TNS Ricardo Lara, chủ tọa phiên họp khoáng đại hôm 23 Tháng Hai, và là người yêu cầu nhân viên đưa TNS Janet Nguyễn ra khỏi phòng họp và TNS Bill Monning, thủ lãnh khối đa số Thượng Viện, bạn của cố TNS Tom Hayden. Nội dung chính của kháng thư yêu cầu TNS Ricardo Lara phải chính thức công khai xin lỗi TNS Janet Nguyễn và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.Trước khi một số người đoàn biểu tình vào bên trong Thượng Viện thì TNS Kevin de Leon gặp một số đồng hương và báo chí cho biết là:“sẽ xin lỗi TNS Janet Nguyễn về sự việc đã xảy ra.”Trong lúc nầy đoàn biểu tình đã yêu cầu ông phải có lời xin lỗi ngay trong phiên họp Thượng Viện, vì Bà Janet Nguyễn đã bị bịt miệng không cho phát biểu và buộc rời khỏi phòng họp Thượng Viện thì lời xin lỗi cũng phải được chính thức đưa ran gay tại đó.Theo TNS Janet Nguyễn cho biết lẽ ra phiên họp Thượng Viện sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng nhưng không biết vì lý do gì phiên họp lại bắt đầu lúc 1 giờ 30 xế trưa.Trong khi phiên họp diễn ra, những người tham dự biểu tình tập trung bên ngoài hành lang phòng họp, một số được vào đứng trên lan can của phòng họp, một số các cơ quan truyền thông được vào ngay phòng họp để chờ nghe kết qủa, ngoài các cơ quan truyền thông còn có Phó Thị Trưởng Phát Bùi, BS. Võ Đình Hữu, Tiến Sĩ Phạm Kim Long cfuũng đã tham dự ngay từ đầu phiên họp để chờ nghe l,ời phát biểu của TNS Janet Nguyễn và lời xin lỗi của TNS Kevin de Leon, nhưng đến phút cuối của phiên họp TNS Janet Nguyễn lên phát biểu, và sau đó ông chỉ nói lời vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà không nghe nói gì đến lời xin lỗi mà ông đã hứa với một số đồng hương trong đoàn người biểu tình.Trong lúc nầy TNS Janet Nguyễn rất buồn và rời khỏi phòng họp. Khi ra hành lang phóng viên Ngọc Ân Đài Hồn Việt TV đã chặn lại phỏng vấn TNS Janet Nguyễn về những cảm nghĩ của Bà sau phiên họp. Trong lúc bà đang trả lời thì TNS Kevin de Leon đi tới nhân dịp nầy phóng viên Ngọc Ân hỏi tại sao ông hứa với cộng đồng là ông xin lỗi tại sao vào phiên họp ông không xin lỗi, trong lúc ông đang lúng túng vì một số các cơ quan truyền thông, Phó Thị Trưởng Phát Bùi và BS Võ Đình Hữu, đang đứng chung quanh ông, trong lúc nầy TNS Janet Nguyễn đã bỏ đi và ông cũng lại hứa là; “Phiên họp vào sáng Thứ Năm tới đây ông sẽ xin lỗi.”Cộng đồng người Việt khắp nơi hãy chờ xem những gì ông nói trong phiên họp vào sáng Thứ Năm tới.Trong khi đó Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal trong một Thông Cáo Báo Chí nói rằng, “Tôi khen ngợi TNS Janet Nguyễn đã can đảm đứng lên để bày tỏ quan điểm mạnh mẽ của bà, khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân là một người tị nạn Cộng Sản Việt Nam.”Theo thông báo mới nhất của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay cho biết: Sau cuộc biểu tình phản đối của các Cộng Đồng Người Việt ở hai miền Nam và Bắc California vào trưa ngày 6 tháng 3 vừa qua và sau cuộc tiếp xúc với Chủ Tịch Thượng Viện California, Kevin De Leon, ông ta có hứa sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi trong phiên họp ngày thứ Năm 16 tháng 3 năm 2017 tại Thượng Viện.Lời hứa và sự thực hiện vẫn là sự cách biệt đối với những người làm chính trị mà chúng ta đã từng biết đến, một khi họ đã dám công khai vinh danh Cựu Thượng Nghị Sĩ phản chiến Tom Hayden, vào ngày 21 tháng 2 năm 2017 cũng tại diễn đàn này.Đó là lý do mà chúng tôi, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phối hợp cùng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali sẽ đến theo dõi phiên họp vào lúc 9:00AM ngày thứ Năm 9 tháng 3 năm 2017 tại Thượng Viện California, ở thủ phủ Sacramento.Dự trù chuyến đi sẽ khởi hành lúc 12:00 khuya ngày 9 tháng 3 và sẽ trở về lúc 9:00PM cùng ngày.Đồng hương muốn tham dự, xin liên lạc với chúng tôi từ nay cho đến trước 12:00PM trưa ngày 8 tháng 3 để tiện sắp xếp phương tiện.Mọi chi tiết liên lạc: PHAN KỲ NHƠN: (714)854.4584.