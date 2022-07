Thời Sự Trong Tuần

Việt Nam và Á Châu





CDC Đà Nẵng bị phát hiện có dầu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu





Hình mình họa: nhân viên y tế đánh dấu mẫu xét nghiệm COVID-19



(Tin RFA) Cơ quan Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/6 bị Thanh tra kết luận có dấu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm trong thời gian xảy ra dịch COVID-19.





Truyền thông Nhà nước trong cùng ngày dẫn kết luận của Thanh tra Thành phố Đà Nẵng nêu rõ việc CDC Thành phố này xác định số lượng hàng tồn kho, áp dụng định mức sử dụng vật tư làm căn cứ xác định nhu cầu để mua sắm không đúng theo quy định của Luật Đấu Thầu và cả quyết định liên quan của Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng. Ngoài vi phạm này, CDC Đà Nẵng còn bị xác định có nhiều vi phạm khác nữa.





Kết luận của Thanh tra Thành phố Đà Nẵng được đưa ra chỉ chín ngày sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh và hai thuộc cấp với cáo buộc ‘tham ô tài sản’ liên quan đến vụ Công ty Việt Á.





Cơ quan Điều tra cho rằng, từ năm 2020-2021 ông Tôn Thất Thạnh và hai đồng sự móc mối với Công ty Việt Á để tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 mà TP Đà Nẵng mua để phòng/chống dịch. Giám đốc Thạnh chỉ đạo cho hai người thuộc Khoa Xét nghiệm làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, biến hằng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, và biến hàng chục ngàn bộ kit được tài trợ thành kit mua của Việt Á. Số vật tư dôi ra sau khi ‘phù phép’ được chuyển lại cho Việt Á để thu lợi số tiền được nói hơn bốn tỷ đồng.

Biden nhắm vào Trung Quốc với bản ghi nhớ về chống đánh bắt bất hợp pháp

Biểu ngữ về đánh bắt bất hợp pháp.

(Tin VOA) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 27/6 ký bản ghi nhớ an ninh quốc gia về chống đánh bắt cá bất hợp pháp, một phần trong các nỗ lực cam kết giúp các nước chống lại các vi phạm bị cáo giác, bao gồm cả của Trung Quốc.





Tòa Bạch Ốc nói trong một tuyên bố rằng họ cũng sẽ khởi động một liên minh với Canada và Anh để “có hành động khẩn cấp” nhằm cải thiện việc giám sát, kiểm soát và theo dõi trong cuộc chiến chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.





Các quan chức Mỹ đã quyết tâm sẽ đưa ra các chính sách nhằm chống lại nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, như một phần của việc tăng cường giao tiếp với khu vực để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.





Một số quốc gia trong khu vực công kích đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc, cho rằng các tàu của Bắc Kinh thường xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của họ và gây ra thiệt hại về môi trường cũng như thiệt hại về kinh tế.





Các quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng bản ghi nhớ chỉ đạo các cơ quan hướng tới việc “chấm dứt nạn buôn người, bao gồm cả lao động cưỡng bức ... đồng thời thúc đẩy việc sử dụng đại dương an toàn, bền vững.”





Bộ Lao động, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi khác sẽ tham gia với các đối tác tư nhân và nước ngoài để “điều tra các tàu đánh cá và những người điều hành dự kiến sẽ thu hoạch hải sản bằng lao động cưỡng bức”, quan chức này cho biết.





Nỗ lực này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng quan chức này nói Trung Quốc là một trong những nước vi phạm lớn nhất.





Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay yêu cầu bình luận.





Trung Quốc nói họ là một quốc gia đánh cá có trách nhiệm đã và đang hợp tác quốc tế để ngăn chặn đánh bắt bất hợp pháp và họ đánh bắt trong các đặc khu kinh tế liên quan theo các thỏa thuận song phương.





Đầu tháng 6, Philippines cáo buộc Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong EEZ của họ, một khiếu nại được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ.





Lực lượng Tuần duyên Mỹ nói việc đánh bắt bất hợp pháp đã vượt qua cướp biển trở thành mối đe dọa an ninh hàng hải toàn cầu hàng đầu và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia tranh giành nguồn khai thác cá quá mức.





Điều phối viên chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Kurt Campbell cho biết vào tháng 5 rằng các quốc gia trong khu vực đang hợp tác để tăng cường các nỗ lực tuần tra và huấn luyện, cũng như chia sẻ công nghệ để theo dõi các tàu đánh bắt cá trái phép.

Hoa Kỳ giúp Việt Nam chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp



Hình minh họa: Tàu hải quân Argentina bắt giữ tàu cá mang cờ Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Argentina hôm 4/5/2020. Hình chụp lại từ RFA.

(Tin RFA) Việt Nam là một trong những nước mà Hoa Kỳ sẽ tham gia giúp chống nạn đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý (IUU)





AFP loan tin vào ngày 27/6 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden ký bản ghi nhớ với nội dung tăng cường phối hợp và thực thi chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp và nạn cưỡng bức lao động.





Bản ghi nhớ được ký vào khi hội nghị do Liên hiệp quốc tổ chức đang diễn ra tại Bồ Đào Nha với mục tiêu phục hồi các đại dương đang bị bức tử bởi ô nhiễm trên thế giới.





Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch can dự mới với năm quốc gia gồm Ecuador, Panama, Senegal, Đài Loan và Việt Nam trong lĩnh vực IUU. Năm nước này được Mỹ hợp tác không phải vì đó là những quốc gia bị cho vi phạm nhiều nhất về IUU; mà những nước đó bày tỏ thiện chí hợp tác với Hoa Kỳ để chống nạn đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý.





Các nhà bảo vệ môi trường đại dương và các quốc gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc là một thủ phạm hàng đầu thế giới trong nạn IUU.





Dù theo một giới chức Bạch Ốc trong khi nỗ lực mới của Hoa Kỳ không nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào, Trung Quốc là một tác nhân hàng đầu góp phần vào nạn IUU trên thế giới và cản trở tiến triển cho các biện pháp của những tổ chức quốc tế chống lại IUU cũng như nạn đánh bắt quá mức.





Một giới chức chính phủ Mỹ ẩn danh tiết lộ rằng sự hợp tác cùng năm quốc gia vừa nêu sẽ bao gồm công tác ‘xây dựng năng lực’ trong kế hoạch chung mang tính chiến lược.





Một báo cáo gần đây của Sáng hội Công lý Môi trường của Anh cho biết Trung Quốc có lực lượng đội tàu lớn nhất thế giới có khả năng đi đánh bắt tại những vùng nước xa. Thường xuyên có những cáo buộc về lạm dụng trên các tàu Trung Quốc đánh bắt hải sản.





Báo cáo ghi nhận trả lời phỏng vấn của những thuyền viên người Indonesia và Ghana trên tàu Trung Quốc cho biết thuyền trưởng người Hoa buộc thuyền viên phải làm việc quá giờ mà không được trả lương cũng như tình trạng bạo lực, cho ăn uống thực phẩm kém chất lượng khiến bị tiêu chảy và những bệnh khác.

Hoa Kỳ và Thế Giới





Điều Trần Vụ Bạo Loạn Capitol Hill: 6 Điểm Chính Trong Buổi Điều Trần Thứ 6



Phiên điều trần thứ 4 diễn ra vào Thứ Ba, 21 tháng 6 năm 2022, tập trung vào lời khai của bà Cassidy Hutchinson, một phụ tá lâu năm đáng tin cậy của cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows, cho thấy những chi tiết cặn kẻ nhất về hành động của cựu Tổng thống Donald Trump khi có một đám đông đang tấn công Điện Capitol nhân danh ông. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

WASHINGTON – Trong buổi điều trần bất ngờ vào Thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2022, Ủy Ban Đặc Biệt Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã cung cấp bức tranh chi tiết và cặn kẻ nhất về những hành động của cựu Tổng thống Donald Trump trong khi một đám đông đang tấn công Điện Capitol nhân danh ông, theo trang NYTimes đưa tin ngày Thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2022.





Lời khai bùng nổ từ Cassidy Hutchinson, một phụ tá lâu năm đáng tin cậy của cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows, miêu tả tổng thống gần như giận điên lên khi Sở Mật Vụ nói rằng ông không thể đến Điện Capitol vì trong số những người ủng hộ, có nhiều người mang theo vũ khí nguy hiểm. Bà Hutchinson nói ông Trump biết về mối đe dọa bạo lực từ những người ủng hộ ông, nhưng không quan tâm, vì họ không nhắm mục tiêu vào ông; và ông tán thành với họ khi họ hô hào đòi treo cổ Phó Tổng thống Mike Pence, người đã từ chối lời đề nghị lật ngược kết quả bầu cử. Và bà Hutchinson cũng làm chứng rằng các phụ tá cấp cao đã cố gắng trong vô vọng để thuyết phục ông Trump kêu gọi đám đông giải tán, nhưng ông đã không chịu nghe trong nhiều giờ.





Trang New York Times đã rút ra 6 điểm chính của phiên điều trần thứ 6:





1. “Họ tới đây không phải để hại tôi” – Trump kích động một đám đông có vũ trang kéo đến Điện Capitol





Theo lời khai hữu thệ của bà Hutchinson, cựu Tổng thống Donald Trump biết đám đông mà ông tập hợp ở Washington vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 được trang bị vũ khí và có thể trở nên bạo lực. Tuy nhiên, ông đã yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa an ninh ở Capitol Hill, yêu cầu để cho những người ủng hộ ông được đi lại tự do dù biết họ có mang vũ khí (súng, dao, bình xịt, áo giáp và cán cờ…), yêu cầu tháo gỡ các máy dò kim loại để đám đông đến được phòng họp Quốc Hội nhanh chóng hơn.





Trump nói rằng những người ủng hộ ông không đến tấn công ông mà Quốc Hội mới là mục tiêu. Hutchinson lược thuật lại lời của ông Trump nói với các cố vấn: “Tôi không quan tâm họ có mang vũ khí. Họ tới đây không phải để hại tôi. Gỡ bỏ các máy dò đi. Cho người của tôi vào. Họ có thể đến Điện Capitol từ đây. Để cho mọi người vào đi.”





2. Trump từ chối kêu gọi đám đông giải tán





Bà Hutchinson đã đưa ra lời khai hữu thệ về cáo buộc mà trước đây Ủy Ban từng ám chỉ, rằng bất chấp bạo lực ở Điện Capitol và những lời đe dọa đối với Phó Tổng thống Mike Pence, ông Trump không mảy may nghe lấy những lời khuyên răng, van nài can thiệp của nhân viên. Khi những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol, hô hào đòi “Treo cổ Mike Pence,” ông Trump tán thành bạo lực. Cô Hutchinson làm chứng rằng ông Meadows đã nói với cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone về ông Trump rằng: “Ông ấy không muốn làm bất cứ điều gì” và “Ông ấy nghĩ Mike xứng đáng với điều đó. Ông ấy không nghĩ rằng họ đang làm chuyện sai trái.”





3. Trump đã nổi cơn thịnh nộ vì…





Ông Trump đã dễ nổi giận khi nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử như ‘nước đổ lá môn’ với một số người trong chính quyền của ông.





Khi biết Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr vào ngày 1 tháng 12 đã tuyên bố công khai rằng các cáo buộc gian lận cử tri trên diện rộng là vô căn cứ, bà Hutchinson kể rằng Trump đã lật bàn, ném tung bữa trưa lên tường trong phòng ăn ở Bạch Ốc. Bà biết điều này từ bồi phòng, người đã phải dọn dẹp đống đồ sứ bị vỡ tung tóe và lau chùi nước sốt cà chua trên tường.





Bà nói về cựu tổng thống: “Trong suốt nhiệm kỳ của tôi, tôi đã quá quen với mấy chuyện kể về việc ông ấy ném bát đĩa hoặc lật khăn trải bàn khiến tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống sàn và thường là đổ vỡ và vương vãi khắp nơi.”





Hutchinson cho biết bà đã được thông báo rằng vào ngày 6 tháng 1, ông Trump nổi khùng lên khi được báo rằng ông không thể đến Điện Capitol để tham gia cùng những người ủng hộ mình, thậm chí ông đã cố giành lấy tay lái chiếc xe limo của tổng thống từ tay một nhân viên sở mật vụ khi họ chở ông về Tòa Bạch Ốc thay vì đi tới Quốc Hội như ông đòi hỏi. Sau khi về tới Bạch Ốc rồi, Trump vẫn còn vùng vằng đòi đi tới đó.





4. Hai cố vấn hàng đầu của Trump đã tìm đường để được ân xá sau ngày 6 tháng 1





Ông Meadows và Rudolph Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York và luật sư riêng của ông Trump, cả 2 đều bày tỏ mong muốn được hưởng ân xá từ Trump trước khi ông rời nhiệm sở, phòng trường hợp họ bị liên đới hình sự trong bất kỳ sự kiện nào dẫn đến ngày 6 tháng 1 hoặc chính vụ bạo loạn Capitol Hill. Khi khép lại lời khai của mình, Hutchinson nói rất rõ ràng rằng sếp cũ của bà đã cùng với ông Giuliani yêu cầu được ân xá, mặc dù cả hai đều không xin được. Chỉ quan tâm đến việc nhận được sự khoan hồng chứng tỏ họ đã thấy bất an về những hậu quả tiềm ẩn từ những nỗ lực của họ, thay cho tổng thống.





Bà cũng làm chứng rằng, có một thời điểm, ông Cipollone nói rằng ông rất lo ngại về những gì ông Trump đã lên kế hoạch vào ngày hôm đó, bao gồm cả mong muốn được diễu hành đến Điện Capitol. Bà Hutchinson dẫn lời ông Cipollone: “Chúng ta sẽ bị buộc tội với đủ thứ tội danh có thể tưởng tượng ra được.”





5. Nội Các của Trump đã cân nhắc loại bỏ ông sau ngày 6 tháng 1





Các thành viên trong Nội Các của tổng thống đã quá điên đầu trước vụ bạo loạn Điện Capitol, sự khích lệ của tổng thống đối với đám đông và từ chối can thiệp, tới mức họ đã lặng lẽ thảo luận về việc viện sử dụng Tu Chính Án Số 25 để loại bỏ ông khỏi chức vụ tổng thống. Viễn cảnh nhục nhã khi trở thành vị tổng thống đầu tiên bị phế bởi Tu Chính Án là một trong những lý do khiến ông đồng ý quay clip để cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình vào ngày 7 tháng 1.





6. Ủy Ban tin rằng Trump không muốn mọi người hợp tác với cuộc điều tra của họ





Các thành viên của Ủy Ban hy vọng rằng sự sẵn lòng đưa ra lời khai quan trọng của bà Hutchinson sẽ khuyến khích những người khác đang e dè.





“Gửi lời tới những nhân chứng, nếu đã nghe lời khai này hôm nay và đột nhiên nhớ lại những điều trước đây quý vị không thể nhớ lại, hoặc có một số chi tiết quý vị muốn nói cho rõ, hoặc tìm thấy lòng can đảm bên trong quý vị bấy lâu, thì cánh cửa của chúng tôi vẫn luôn rộng mở,” DB Bennie Thompson, Chủ tịch của Ủy Ban 6 Tháng 1 cho biết.





Kết thúc phiên điều trần, Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa – Wyoming), Phó chủ tịch Ủy Ban 6 Tháng 1, cảm ơn nhân chứng Hutchinson, nói rằng nền dân chủ được bảo vệ bởi những người “biết sự khác nhau căn bản giữa điều đúng và điều sai,” đồng thời cho biết một số viên chức cao cấp và có quyền lực đã từ chối nói chuyện với Ủy Ban về sự khác nhau đó.

Texas: bên trong xe tải chở di dân lậu là 46 xác và 16 người khác vẫn còn sống thoi thóp

Bên trong một chiếc xe 18 bánh ở San Antonio, Texas, một cảnh tượng kinh hoàng: 46 thi thể và 16 người khác vẫn còn sống nhưng hình dạng thảm khốc. Ngay trước 6 giờ tối Thứ Hai 27/6/2022, một công nhân trong khu vực đã gọi điện cho cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ chiếc xe tải, theo báo Texas Tribune đưa tin.



Cảnh sát đến, và thấy một xác nằm ngoài chiếc xe tải và nhiều người khác bên trong. Thêm nữa, một số xác được tìm thấy nằm rải rác dọc theo một khu vực nhiều dãy nhà — nhà chức trách tin rằng họ đã cố gắng thoát khỏi tình huống bên trong xe tải bằng cách nhảy ra ngoài. Theo bản tin đài KSAT, các nạn nhân có độ tuổi từ thiếu niên đến người lớn. Hệ thống máy lạnh của xe đầu kéo dường như đã hư. Cảnh sát nghĩ rằng người trong xe không có nước uống, và nhiều người có sức quá yếu nên không thể thoát khỏi xe. Nhiệt độ địa phương nóng tới 100 độ F vào hôm thứ Hai.



Một số xác người được rắc gia vị bít tết, có thể là trong nỗ lực che đậy mùi hôi. Cảnh sát tin rằng họ là những người di cư lậu được vận chuyển bởi những kẻ buôn lậu người. Cảnh sát tạm giam 3 người tuy rằng họ không có mặt bên xe tải. Có 12 người lớn và 4 trẻ vị thành niên được đưa đến bệnh viện đã bị say nắng và kiệt sức vì nắng nóng, nhưng Trưởng ty cứu hỏa nói rằng ông "rất hy vọng" họ sẽ sống sót. Đến chiều hôm sau, cảnh sát ở Bexar County, Texas, nơi có thành phố San Antonio, xác nhận trong buổi họp báo rằng 51 người đã chết. Nạn nhân gồm 39 đàn ông, 12 phụ nữ, một số có thể còn ở tuổi vị thành niên.

FDA Khuyến Nghị Cập Nhật Các Mũi Vắc Xin COVID-19



Ủy ban các cố vấn của Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Thuốc Men Hoa Kỳ (FDA) đã bỏ phiếu thống nhất rằng mũi vắc xin COVID-19 tăng cường nên được cập nhật công thức để chống lại các biến thể Omicron.

HOA KỲ – Một số người trưởng thành ở Hoa Kỳ sẽ được tiêm cập nhật vắc xin COVID-19 vào mùa thu này, sau khi các cố vấn chính phủ thống nhất rằng đã đến lúc điều chỉnh mũi tiêm tăng cường để đối phó với các biến thể vi rút mới nhất, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2022.





Ủy ban các cố vấn của Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Thuốc Men Hoa Kỳ (FDA) đã bỏ phiếu thống nhất rằng mũi vắc xin COVID-19 tăng cường nên chứa một số phiên bản của biến thể Omicron, để sẵn sàng cho một chiến dịch tiêm tăng cường, dự kiến sẽ là vào mùa thu.





FDA sẽ phải đưa ra quyết định về công thức của vắc xin, nhưng rất có khả năng sẽ là bổ sung khả năng bảo vệ chống lại Omicron hoặc một số biến thể họ hàng mới hơn của nó vào vắc xin gốc.





Hiện chưa rõ ai sẽ được khuyến nghị tiêm mũi tăng cường với công thức mới điều chỉnh - chúng có thể chỉ được khuyến nghị dành cho người lớn tuổi hoặc những người có nguy cơ cao. FDA dự kiến ​​sẽ quyết định về việc thay đổi công thức vắc xin trong vòng vài ngày tới, và sau đó Pfizer và Moderna sẽ phải xin phép để cập nhật các liều vắc xin mới trước mùa thu năm nay.





Vắc xin COVID-19 hiện tại đã cứu sống hàng triệu người trên toàn thế giới. Với các mũi tiêm tăng cường, vắc xin vẫn bảo vệ mạnh mẽ chống lại nguy cơ phải vào bệnh viện và tử vong khi bị nhiễm, nhưng khả năng ngăn chặn lây nhiễm của vắc xin đã sụt giảm rõ rệt khi biến thể Omicron xuất hiện.





Theo CDC, hai ‘họ hàng’ mới nhất của Omicron, được gọi là BA.4 và BA.5, đang cùng nhau chiếm một nửa số ca nhiễm ở Hoa Kỳ.





Pfizer và Moderna đã sản xuất các mũi tiêm tăng cường để bổ sung khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron ban đầu. Các mũi tiêm kết hợp của họ, được gọi là vắc xin “lưỡng trị,” về cơ bản đã tăng cường mức độ kháng thể có khả năng chống lại biến thể đó, chứ không chỉ đơn giản là tiêm thêm một liều vắc xin khác.





Cả hai công ty đều nhận thấy rằng những mũi tiêm được tinh chỉnh lại cũng mang đến một số bảo vệ chéo chống lại các biến thể BA.4 và BA.5, nhưng gần như không nhiều.





Câu hỏi mà FDA phải đối mặt là công thức mới sẽ thay đổi như thế nào. Cả hai công ty cho biết các mũi tiêm kết hợp nhắm mục tiêu Omicron sẽ ra mắt vào tháng 10, trong khi Moderna nói rằng việc chuyển mục tiêu sang ‘họ hàng’ mới nhất của Omicron có thể trì hoãn thêm một tháng nữa.





Càng phức tạp hơn nữa là chỉ một nửa số người ở Hoa Kỳ được tiêm chủng đã được tiêm mũi tăng cường đầu tiên quan trọng đó (mũi thứ 3). Mũi tiêm tăng cường thứ hai (mũi thứ 4) được khuyến nghị cho những người từ 50 tuổi trở lên. Nhưng chỉ có một phần tư những người đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường đã được tiêm.





Nhiều người ở Hoa Kỳ thậm chí vẫn chưa tiêm mũi vắc xin nào, bao gồm cả trẻ nhỏ - và không rõ liệu mũi tiêm tăng cường với công thức mới có thể dẫn đến sự thay đổi các mũi vắc xin chính hay không.





Các cố vấn của WHO gần đây cho biết các mũi tiêm được chỉnh lại công thức nhắm mục tiêu Omicron chỉ có lợi nhất khi được sử dụng như mũi tiêm tăng cường (tức là mũi tiêm thứ 3 hoặc 4, chứ không phải 2 mũi chính đầu tiên), bởi vì chúng sẽ làm tăng phạm vi bảo vệ chéo của mọi người trước nhiều biến thể.

Tình Hình Chiến Tranh Nga-Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trên màn hình khổng lồ khi ông phát biểu khi bắt đầu phiên họp toàn thể đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO tại trung tâm đại hội Ifema ở Madrid, vào ngày 29/6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trung tuần qua cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng các hành động tàn bạo trong chiến tranh của Nga ở Ukraine là kết quả trực tiếp của thông tin sai lệch và hạn chế nói chung của nhà nước trong đó chính phủ kềm kẹp công dân Nga.



"Tất cả những người này không được tự do, họ không có quyền lựa chọn xem gì, đọc gì, làm gì. Họ sống trong rừng thông tin của điếc, tối, mù mịt... Và chính sách thông tin này luôn đi kèm từ ban lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo đã biến họ trở thành những người có khả năng đi những bước kinh khủng," ông nhấn mạnh.



Zelensky cũng nói rằng Điện Kremlin đã tước đoạt quyền tự do và dân chủ của người dân Nga đến mức họ không còn "hiểu cái giá của mạng người là gì".



Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm thứ Tư thì trong ngày các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 4 trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine gần Kharkiv, và một căn cứ huấn luyện gần Mykolaiv.



"Các vũ khí chính xác cao của Không quân Nga đã phá hủy bốn trung tâm chỉ huy trong một ngày, bao gồm các tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ Kharkiv-1 và Kharkiv-2 gần Kharkiv và căn cứ huấn luyện cho lính đánh thuê nước ngoài gần thành phố Mykolaiv", Konashenkov nói.



Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng về việc Ukraine ứng cử vào Liên Âu không phải là vấn đề kinh tế, mà là tham vọng "mong muốn chinh phục" Ukraine của phương Tây. Bà cũng nhắc lại rằng việc tiếp tục giao vũ khí cho Ukraine "tạo ra các mối đe dọa an ninh không chỉ ở Ukraine, mà còn ở nước ngoài."



Zakharova cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một "hành động khiêu khích trắng trợn" đối với cuộc tấn công vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk. Bà tuyên bố: “Chế độ Zelensky đang đẩy mạnh một chiến dịch thông tin sai lệch tích cực chống lại Nga."



Ý của Nga là: Liên Âu chinh phục Ukraine bằng cách nhận đơn Ukraine xin tự nguyện gia nhập Liên Âu? Không phải vì Nga đưa quân vào Ukraine? Zelensky khiêu khích vì tố cáo hành vi Nga bắn phi đạn vào khu mua sắm làm chết dân? Nga thì cũng y hệt như TQ biện hộ cho hành vi đàn áp dân Tân Cương.



Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng "điều cấp thiết là chúng ta phải đảm bảo là Nga phải thua trận ở Ukraine" vì đây là "cách duy nhất mà chúng ta sẽ đạt được một nền hòa bình lâu dài ở châu Âu." Bà bác bỏ khả năng đàm phán với Nga trong khi quân đội Nga vẫn ở Ukraine, tuyên bố điều đó sẽ "mang lại một nền hòa bình giả tạo và dẫn đến những hành động gây hấn hơn nữa trong tương lai."



Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Truss cho biết liên minh phải "suy nghĩ rất kỹ về các thông điệp mà chúng ta đang gửi" tới Trung Quốc. Bà cảnh báo: “Với việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua cưỡng ép kinh tế và xây dựng một quân đội đủ năng lực, có nguy cơ thực sự là họ vẽ ra một ý tưởng sai lầm, dẫn đến một tính toán sai lầm thảm khốc, chẳng hạn như xâm lược Đài Loan."



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trên màn hình khổng lồ khi ông phát biểu khi bắt đầu phiên họp toàn thể đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO tại trung tâm đại hội Ifema ở Madrid, vào ngày 29/6. Zelensky đã hỏi qua video các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự NATO trong hội nghị: "Đất nước Ukraine đã trả giá đủ để gia nhập NATO chưa? Sự đóng góp của chúng tôi trong việc bảo vệ cả châu Âu và cả toàn bộ nền văn minh nhân loại vẫn chưa đủ? Sau đó cần gì nữa?”





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi LHQ trục xuất Nga, cho rằng thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ phải được "đưa ra công lý" và những tội ác bị cáo buộc chống lại Ukraine nên được điều tra. Zelensky kêu gọi LHQ cử đại diện của mình tới để xác minh rằng Nga thực sự đứng sau vụ bắn phi đạn vào một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, bất chấp Moscow phủ nhận trách nhiệm. "Putin đã trở thành một kẻ khủng bố", Zelensky nói, đồng thời cảnh báo các nước châu Âu và châu Á rằng Tổng thống Nga có thể "mang hoạt động khủng bố" tới lãnh thổ của họ tiếp theo.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền của LHQ đã công bố một báo cáo hôm thứ Tư về tình hình nhân quyền ở Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược: có 10.000 thương vong (chết và bị thương) dân sự kể từ khi Nga xâm chiếm ngày 24/2/2022, “trong số đó, 4.731 người đã chết.” LHQ cảnh báo con số thương vong thực tế sẽ "cao hơn nhiều" vì báo cáo chỉ nêu những con số mà phái bộ có thể xác minh một cách độc lập.





Một chuyên gia quốc phòng cho biết số lượng chiến binh tử trận và bị thương trong quân đội Ukraine trong 4 tháng kể từ khi Nga xâm lược đã nhiều hơn tổng quân số bộ binh của Quân đội Anh. Theo Tạp chí Quốc phòng Anh (UK Defence Journal), có 18.000 bộ binh trong Quân đội Anh vào năm 2021.



David Arakhamia, một trong những quan chức hàng đầu của Ukraine, nói với Axios vào đầu tháng 6/2022, có tới 1,000 binh sĩ Ukraine tử trận hoặc bị thương mỗi ngày ở vùng Donbas của Ukraine.



Trong khi đó, Mỹ đã chặn một tàu chở dầu từ Nga đến New Orleans, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba. Tàu chở dầu Daytona, thuộc sở hữu của Hy Lạp TMS Tankers Ltd. và được thuê bởi công ty kinh doanh hàng hóa Vitol của Hoà Lan, đã bị ngăn cản dỡ hàng tại Hoa Kỳ và hiện đang bị Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ kiểm tra. .



Vào tháng 3, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động nhập cảng dầu của Nga nhằm đáp trả sự can thiệp quân sự của Moscow vào Ukraine.