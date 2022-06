Ukraine Được Cấp Quy Chế Ứng Viên Gia Nhập EU

HOA KỲ – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ‘mở cửa’ cho hầu hết tất cả quyền mang súng đạn ở nơi công cộng cho mục đích phòng vệ, bác bỏ một đạo luật của New York đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc mang súng bên ngoài phạm vi nhà ở, theo trang TheGuardian đưa tin ngày Thứ Năm, 23 tháng 6 năm 2022. Thống đốc New York, dân cử Đảng Dân Chủ, cho biết phán quyết của TCPV “không chỉ là liều lĩnh mà còn đáng trách.” Chỉ ra những vụ xả súng hàng loạt gần đây ở New York và Texas, một nhóm cấp tiến dẫn đầu đã gọi phán quyết là “đáng xấu hổ và quá đáng.”