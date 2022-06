Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Tổ Chức Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2

hàng giữa từ trái: HT. Thích Nguyên An, HT, Thích Tín Nghĩa, Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan, HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Minh Hồi, niệm Phật cầu gia bị

Tu viện Pháp Vương, Escondido, California, Hoa Kỳ- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 6 năm 2022 tại Chánh Điện Tu Viện Pháp Vương, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ 2 Nhiệm kỳ VI với sự tham dự lễ khai mạc khoảng 100 Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị Cư Sĩ, và Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.



Chư Tôn Giáo Phẩm gồm có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm; HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; (HĐĐH/GHPGVNTN/HK); HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm/GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ; H T. Thích Nguyen An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; HT Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký; HT. Thích Minh Hồi, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ kiến Thiết; HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, HT. Thích Tuệ Uy, quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Tài Chánh; Thượng Tọa Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ kế Hoạch; Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, Phó Tổng Thư Ký, Sư Bà Giới Châu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ…Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế, Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Pháp Chế, Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông, Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải,Thành Viên Ban Tham Vấn, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Tâm Hòa Lê Quang Dật, Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng cùng một số quý chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni phụ trách các tổng vụ chuyên môn khác.





Điều hợp chương trình đại hội do HT Thích Nguyên Siêu.



Sau phần nghi thức khai mạc, niệm Phật cầu gia bị, Tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Nhất tâm cầu nguyện nạn bệnh dịch Covid-19 và chiến tranh Ukraine sớm chấm dứt.





HT. Thích Tín Nghĩa, chào mừng đại hội Tiếp theo phần tuyên bố lý do của HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Mở đầu HT. cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức tăng, ni, cảm ơn ban tổ chức, đã không quản ngại khó khăn sau mùa dịch bệnh về tham dự ngày đại hội hôm nay.



HT nhấn mạnh đến sự kết chặt đạo tình để tạo hòa hợp thanh tịnh trong Giáo Hội: “Chúng tôi được quyền ước vọng và tin tưởng rằng hôm nay hay mãi mãi trong tương lai, Giáo Hội chúng ta luôn có nhau. Có nhau trong niềm tin yêu, qúy kính, có nhau trong đạo tình pháp lữ, bằng hữu. Đó chính là tiềm lực sống để phát huy năng lực thực hữu mà chúng ta đang nhắm đến cho bước đường phụng sự nhiều hơn nửa...” HT. cũng đã kể qua về những việc làm khó khăn trong thời gian qua, HT. cho biết dù bận rộn đến đâu HT. cũng thường xuyên liên lạc với quý thầy, quý cô trong giáo hội, mong rằng chúng ta cùng góp sức để cho những công tác Phật sự của giáo hội được thành tựu viên mãn.



trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan ban đạo từ HT nhấn mạnh đến sự kết chặt đạo tình để tạo hòa hợp thanh tịnh trong Giáo Hội: “Chúng tôi được quyền ước vọng và tin tưởng rằng hôm nay hay mãi mãi trong tương lai, Giáo Hội chúng ta luôn có nhau. Có nhau trong niềm tin yêu, qúy kính, có nhau trong đạo tình pháp lữ, bằng hữu. Đó chính là tiềm lực sống để phát huy năng lực thực hữu mà chúng ta đang nhắm đến cho bước đường phụng sự nhiều hơn nửa...” HT. cũng đã kể qua về những việc làm khó khăn trong thời gian qua, HT. cho biết dù bận rộn đến đâu HT. cũng thường xuyên liên lạc với quý thầy, quý cô trong giáo hội, mong rằng chúng ta cùng góp sức để cho những công tác Phật sự của giáo hội được thành tựu viên mãn.



Tiếp theo Đạo Từ của HT Chánh Văn Phòng, thay lời Đạo Từ, HT đã gởi tặng đại hội một bài thơ với nội dung: “ Ngài kêu gọi đoàn kết để hổ trợ lẫn nhau để hoàn thành sứ mạng Phật sự, hợp tác chặt chẽ các Châu, siết chặt tay nhau để xây dựng nền đạo giáo Việt Nam hải ngoại.”



từ trái Thượng Tọa Hạnh Tuệ, HT. Thích Nguyên Siêu, điều hợp chương trình Tiếp theo Đạo Từ của HT Chánh Văn Phòng, thay lời Đạo Từ, HT đã gởi tặng đại hội một bài thơ với nội dung: “ Ngài kêu gọi đoàn kết để hổ trợ lẫn nhau để hoàn thành sứ mạng Phật sự, hợp tác chặt chẽ các Châu, siết chặt tay nhau để xây dựng nền đạo giáo Việt Nam hải ngoại.”



Sau đó HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN/HK lên báo cáo Phật sự trong 2 năm vừa qua. Ngay sau đó là phần báo cáo về công tác Phật sự của một số các Tổng Vụ đã thực hiện trong 2 năm qua.





Nhận định chung một số công tác Phật sự của các tổng vụ, báo cáo tài chánh, trong phần tài chánh, HT. Thích Thiện Long đã nêu lên một số khó khăn và mong được sự tiếp tay để Giáo Hội có nguồn tài chánh để sinh hoạt.

Trong phần nầy Cư Sĩ Tâm Quang đã trình bày qua sự khó khăn về tài chánh để duy trì tờ báo Chánh Pháp, sau khi trình bày, một số quý chư tôn đức quý Phật tử tham dự đã tiếp tục đóng góp tài chánh, số tiền sẽ được tổng kết và sẽ thông báo trên báo Chánh Pháp.

Bàn về đề án Phật sự trong tương lai:

Việc đầu tiên là cung thỉnh vị quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, Đại hội đã cung thỉnh HT. Thích Tuệ Uy.

Về việc tổ chức Phật Đản 2023, Đại hội đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thường Tịnh làm trưởng ban tổ chức.

Về việc An Cư năm 2023 do HT. Thích Nguyên An và Chùa Cổ Lâm đảm nhận.

Về Khóa Tu Học Bắc Mỹ năm 2023 do HT. Thích Tuệ Uy đảm nhận





Kết thúc chương trình đại hội, HT Thích Nguyên Siêu đã nhắc lại lời nói của Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê cùng HT. Thượng Thích Nguyên Trí, HT Thích Nguyên Siêu hứa là: “Chúng ta không giận hờn, không bỏ việc, không từ chức. Tất cả chỉ vì một tấm lòng.”





Đại hội chụp hình lưu niệm Cuối cùng là lời cảm tạ của HT Chủ Tịch. Đại hội bế mạc trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và bao dung.



Sau đó mọi người dùng cơm tối và chuẩn bị cho lễ khai mạc khóa An Cư Kiết Hạ năm 2022.

Khóa An Cư sẽ kéo dài từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại Tu Viện Pháp Vương với sự tham dự hơn 100 chư tôn đức Tăng, Ni đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.