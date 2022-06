Hoa Kỳ: Các TNS Đạt Thỏa Thuận Lưỡng Đảng Về An Toàn Súng Đạn

Thỏa thuận dù không có những thay đổi lớn lao, nhưng sẽ là một bước quan trọng để chấm dứt sự bế tắc kéo dài nhiều năm về luật cải cách súng đạn ở Hoa Kỳ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

WASHINGTON – Các TNS ở Thượng Viện thông báo họ đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về các biện pháp an toàn súng đạn, một bước quan trọng để gỡ bỏ bế tắc đã tồn tại đằng đẵng nhiều năm ở Quốc Hội, theo trang NYTimes đưa tin ngày Chủ Nhật, 12 tháng 6 năm 2022.



Thỏa thuận do 10 TNS Cộng Hòa và 10 TNS Dân Chủ đưa ra, được Tổng thống Biden và các TNS hàng đầu của đảng Dân Chủ tán thành. Gói dự luật mới sẽ bao gồm những điều khoản sau:





- Siết chặt kiểm tra lý lịch để giúp các nhà chức trách có thời gian kiểm tra hồ sơ sức khỏe tâm thần của bất kỳ người mua súng nào dưới 21 tuổi.

- Điều khoản cấm những kẻ bị buộc tội bạo hành gia đình sở hữu súng.

- Cung cấp kinh phí để các bang thực thi luật ‘cờ báo động’ cho phép cảnh sát tạm thời tịch thu súng từ những người bị coi là nguy hiểm, cũng như chi phí sử dụng cho các dịch vụ sức khỏe tinh thần, trong đó có mạng lưới phòng khám toàn quốc, cũng như chi cho các sáng kiến an toàn trường học.

- Ban hành luật cấm buôn lậu súng và cấm các vụ mua bán nhỏ lẻ thay mặt cho những người mua chưa được kiểm tra tiểu sử.

- Đặt ra các yêu cầu mới cho việc ghi danh để làm cửa hàng, đại lý bán súng.





Các điều khoản vẫn chưa được hoàn thiện và vẫn phải đối mặt với một con đường đầy chông gai trong Quốc Hội, do sự chia rẽ đảng phái sâu sắc và các vấn đề liên quan tới chính trị. Dù không bằng những cải cách rộng rãi mà ông Biden, các nhà hoạt động kiểm soát súng đạn và đa số dân cử Dân Chủ ủng hộ từ lâu, chẳng hạn như lệnh cấm vũ khí tấn công và kiểm tra lý lịch phổ quát, nhưng nhìn chung đã đã có tiến bộ đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giữa hai đảng phái chính trị về cách giải quyết bạo lực súng đạn.





20 TNS, dẫn đầu bởi TNS Christopher S. Murphy (Dân Chủ, Connecticut), và John Cornyn, TNS Cộng Hòa của Texas, cho biết trong một tuyên bố chung: “Hôm nay, chúng tôi sẽ công bố một đề xuất hợp lý của lưỡng đảng, để bảo vệ trẻ em Hoa Kỳ, giữ cho trường học được an toàn và giảm nguy cơ bạo lực trên khắp đất nước chúng ta. Nhà nhà đều đang sợ hãi, và chúng ta phải cùng nhau làm điều gì đó để lấy lại cảm giác an toàn và an ninh trong cộng đồng.”





TNS Mitch McConnell, Lãnh Đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện, người đã đóng vai trò trung tâm trong các biện pháp an toàn súng trong những năm gần đây, đã ca ngợi điều mà ông gọi là “tiến bộ” trong các cuộc thảo luận, dù không hứa hẹn liệu cuối cùng ông có ủng hộ gói luật này hay không.

Ông McConnell nói: “Các nguyên tắc được công bố hôm nay cho thấy giá trị của đối thoại và hợp tác. Tôi vẫn hy vọng các cuộc thảo luận sẽ mang lại một dự kiến lưỡng đảng có ý nghĩa quan trọng về các vấn đề chính như sức khỏe tâm thần và an toàn trường học, tôn trọng Tu Chính Án Số Hai, giành được sự ủng hộ rộng rãi tại Thượng Viện và tạo ra sự khác biệt cho đất nước của chúng ta.”

Trong tháng 3, Đảng Cộng Hòa đã cản trở việc đưa ra điều luật để giải quyết vấn đề “đề phòng kẽ hở bạo lực” trong Đạo Luật Chống Bạo Lực Phụ Nữ (Violence Against Women Act) - một đạo luật nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình, rình rập và tấn công tình dục - buộc Đảng Dân Chủ phải loại bỏ nó để đạo luật được thông qua.





Ông Biden đã thúc giục Quốc Hội nhanh chóng thông qua các biện pháp an toàn súng đạn, vì “không có lý do gì để trì hoãn.” Ông nói: “Mỗi ngày trôi qua, càng có thêm nhiều trẻ em bị giết ở đất nước này. Đề luật được đưa đến bàn của tôi càng sớm chừng nào, thì tôi có thể ký tên càng sớm chừng đó.”





Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy đây không phải là điều được tán thành về mặt chính trị, không ai trong số 10 TNS Cộng Hòa tán thành thỏa thuận hôm Chủ Nhật phải ra tranh cử trong năm nay. Nhóm bao gồm 4 TNS Đảng Cộng Hòa sẽ rời Quốc Hội vào cuối năm - Roy Blunt của Missouri, Richard M. Burr của Bắc Carolina, Rob Portman của Ohio và Patrick J. Toomey của Pennsylvania - và 5 người không tái tranh cử trong bốn năm nữa: Ông Cornyn, Thom Tillis của Bắc Carolina, Bill Cassidy của Louisiana, Susan Collins của Maine và Lindsey Graham của Nam Carolina. TNS Mitt Romney của Utah, người cũng tán thành thỏa thuận, sẽ tham gia bầu cử vào năm 2024.





Các TNS Đảng Dân Chủ đã ký vào tuyên bố bao gồm ông Murphy cũng như các TNS Kyrsten Sinema của Arizona, Richard Blumenthal của Connecticut, Cory Booker của New Jersey, Chris Coons của Delaware, Martin Heinrich của New Mexico, Mark Kelly của Arizona, Joe Manchin III của Tây Virginia và Debbie Stabenow của Michigan. Ngoài ra còn có Angus King, TNS độc lập của Maine.





Thỏa thuận được công bố nhân kỷ niệm 6 năm vụ xả súng hàng loạt tại Pulse, một hộp đêm dành cho người đồng tính nam ở Orlando, Fla., Nơi một tay súng giết 49 người, một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.





Những ngày gần đây, áp lực gia tăng buộc Quốc hội phải hành động, các TNS đã liên tục họp trực tuyến online trên Zoom, qua điện thoại và trong văn phòng ở Điện Capitol để có thể đạt được thỏa thuận trước khi Thượng Viện bước vào kỳ nghỉ ngày 4 tháng 7.





Đối với một số gia đình nạn nhân trong vụ Uvalde, thỏa thuận của Thượng Viện sẽ không đi tới đâu. Leonard Sandoval, có cháu trai 10 tuổi là bé Xavier Lopez đã chết trong vụ xả súng trường tiểu học Robb, cho biết điều ông thực sự muốn là lệnh cấm các loại vũ khí bán tự động được sử dụng trong hầu hết các vụ xả súng hàng loạt lớn trong thập niên trước.





Ông Sandoval nói: “Những vũ khí đó dành cho binh lính, chứ không phải để ai đó mang đi nã đạn vào chúng tôi. Họ cần phải cấm những thứ đó trước đã. Đây là những vũ khí mà các can phạm đã sử dụng trong nhiều vụ xả súng hàng loạt. Người thường chẳng việc gì cần phải có quyền mua và sử dụng chúng. Chúng dành cho chiến tranh.”