Họ nói gì về mình, về cõi riêng của mình?

Nguyễn Thị Khánh Minh giới thiệu bốn nhà thơ nữ: Đinh Thị Như Thúy, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Thùy Song Thanh & Vũ Quỳnh Hương

Một cõi mênh mông các cảnh giới. Cũng là một chiếc kén bé nhỏ gói bí ẩn về giấc mơ một ngày kia sẽ tung ra muôn trùng tơ quấn quít hiện thực. Một khung cửa khép với chờ đợi, với cô lẻ số phận. Một bầu trời cao rộng với những đường bay mạnh mẽ hoan lạc của cánh chim tự do. Một mặt biển bị xao động bởi những con sóng ngầm làm ngạc nhiên thinh lặng của vực sâu. Là cánh cửa được mở tung bởi ngôn ngữ như những tiếng gõ dồn dập. Là bức tường bức phá bởi sức mạnh của ý tưởng. Là con đường hiểm hóc hay mượt cỏ, những bước chân vẫn đi tới đi tới.

Ở đó bạn nghe được khát vọng tìm hạnh phúc chân thực như trở về cội nguồn tâm sâu thẳm. Ở đó bạn sẽ thấy cảm xúc mình bung ra như sắc mầu của chiếc kính vạn hoa. Ở đó, những con chữ như nam châm hút cảm xúc người đọc. Ở đó, từ trường say đắm thơ mộng của Đinh Thị Như Thúy, Phạm Thị Ngọc Liên, Nguyễn Thùy Song Thanh, Vũ Quỳnh Hương.

ĐINH THỊ NHƯ THÚY







Người đàn bà không giấc ngủ

Người đàn bà trong tôi có giấc ngủ muộn phiền

bị cắt ra bởi ngàn lời đay nghiến

Đêm vẫn bình thản trôi

Đêm cuối cùng mùa hạ

Người đàn bà trong tôi

Có cái nhìn dửng dưng của đôi mắt đá

Ngày cứ bình thản qua

Chuỗi ngọc quí nằm sâu đáy nước

Mỗi ban mai

Những ám ảnh của giấc mơ đêm đè nặng

Như chiếc đòn gánh trên vai thiếu phụ

chân đất đầu trần

Gánh đậu hủ qua cầu Bạch Hổ ban trưa

Hai tà áo gió cuốn về hai phía

Tôi cố dỗ dành người đàn bà

Bằng lời ca của hòn cuội trắng

Bằng những bông hoa dại ven đường

Bằng vũ điệu của bầy cá loi choi

búng lên từ mặt hồ sương sớm

Rằng yên rằng quên rằng nguôi

Dẫu giấc ngủ sẽ thôi không về nữa

Mỗi ban mai vẫn vàng rực mặt trời



Và, trở về tĩnh lặng

Anh lại choán đầy tâm trí em

Như giòng suối mùa mưa bị choán đầy bởi thác ngàn lũ núi

Ơi anh

Mặt trời hoang dã đến nao lòng



Hãy lãng quên và cho em những ngày quên lãng

Em cần tĩnh lặng

Để thu xếp những ý nghĩ ngổn ngang

Như người đi xa trở về

thu xếp đồ đạc trong căn nhà bừa bộn



Em ngắm nhìn những chùm quả xám nặng đung đưa

Và nhớ về màu hoa tím cũ

Và mái tóc em đang ngày một ngắn lại

Vì không đủ sức đợi chờ

Và cả vị trí khuất lấp ấy trong cuộc đời

Dường như cũng không có thực

Và anh



Dẫu đang ở rất gần

Hãy lãng quên và cho em những ngày quên lãng

Em xin sự tĩnh lặng này

Để lẩn vào góc tối

Đắm mình trong nỗi sợ những ngày xa

– Đinh Thị Như Thúy

*

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN





Đến đường hoa mười giờ lúc mười giờ



Run rẩy giữa mênh mông xanh rồi chết lặng

tan như hạt bụi nhỏ nhoi

phía sau là thành phố

Chợt nhớ đêm qua giấc mơ thổn thức nặng trĩu

chợt nhớ đuôi mắt nhăn nhiều hơn khi cười

chợt nhớ anh đã lâu không gặp

em đi tìm hoa như tìm một hạnh phúc bé xíu

để tựa vào

Giữa mênh mông xanh như tâm hồn người đàn bà đang yêu

bàn chân trần thảnh thơi rón rén

em hồng hào rồi đỏ thắm rồi vàng mơ rồi tím biếc

như hoa mười giờ rực rỡ nở hàng triệu đôi môi thoa son

vào lúc nắng trên cao tít tắp

hoa nở như thể tận hiến tình yêu tận hiến cuộc sống

dẫu có thể ngày mai mưa

Gặp hoa như gặp anh sau nhiều ngày xa vắng

trái tim một chút xôn xao một chút ngậm ngùi

anh biết không

vì sao hoa mười giờ chỉ nở lúc mười giờ

vì sao em đỏ thắm ngay cả lúc thiếu anh?

Dẫu có thể ngày mai mưa

dẫu thành phố khi em quay về vẫn ngập ngụa khẩu trang và nước sát khuẩn

dẫu anh ở đâu đó trong hàng người bị cách ly em không thể gặp

em cũng sẽ cười như hôm nay nở như hôm nay

dưới nắng

Đến đường hoa mười giờ lúc mười giờ

em giống như cánh hoa kia

mỗi ngày đều tận hiến...

(Tiền Giang, 18-8-2020)

Tự ca của những Eva cô quạnh

Em nằm trong danh sách của những người đàn bà

Không có đàn ông

Dầu vẫn có trái tim nóng hổi

(Trái tim thèm một điều tội lỗi

Được yêu và phản bội chính mình !)

Ôi những Eva đôi mắt quầng xanh

Đêm thao thức những nỗi buồn trong ngực

Những vết rạn đầu đời tấm tức

Như con chim che mặt trước cành cong

Khi tình yêu sủi bọt phía sau cùng

Lời tuyên hứa một mình

Đã nổi



Những Eva bối rối

Trái tim khôn ngoan, khờ khạo, ngu đần

Bàng hoàng sau câu nói vĩ nhân

(Vĩ nhân đúng là vĩ nhân khi thốt thành lời nói)

Ôi trái tim em thèm một điều tội lỗi

Được yêu và phản bội chính mình

Liên đêm

…

Liên đêm

con bướm bay vào giấc ngủ

em tha thiết vẫy những mộng mị hoang đường

ngực góa phụ êm như nhung

phơi mở



Khuôn mặt ai rất mờ

thêu dệt từng lời ngọt dịu

tự hỏi mình có thể yêu ai nữa không

những tình yêu cào xé



Hỡi anh

đôi môi ngàn đêm nứt nẻ

ngàn đêm mộng mị thức tỉnh

em đã hôn anh không kể ngậm ngùi

cùng niềm hoan lạc

ngày mai biết đi đâu về đâu

hun hút một hành lang mệt mỏi...

– Phạm Thị Ngọc Liên

*

NGUYỄN THÙY SONG THANH

(Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Đô)

Cõi ước

Cơn mưa bão suốt một mùa người đã tan hoang

Nước về nguồn tịch mạc

Gió chìm cõi vô vi

Sấm sét chui sâu hang cực lặng

Người ta trả chàng vào lòng đất

Tôi thả theo một bông hoa đẹp nhất

Nụ hôn của Đất và Trời

Và một nắm đất

Nắm đất đã chảy máu thơ chàng thời chiến tranh

Vẫn chưa ngưng thời hòa bình

Và thả thêm sợi tóc run rẩy sinh linh

Từ mái đầu sương bứt xuống

Sẽ dẫn đường liêu trai

Vượt lũy âm dương

Đưa chàng về bên tôi

Và thả cuối cùng ngọn bút với trang giấy thinh không

Để chàng mở cửa niết bàn cực lạc

Mở cửa âm phủ lụy đọa nát tan

Mở cửa thiên đàng cõi sống vĩnh cửu hạnh phúc

Mở cửa trần gian phiêu hốt

Mở hết

Mở hết

Rao truyền sứ điệp chúng ta sẽ thuộc về nơi khác

Tất cả chỉ còn là một Cõi Yên Vui

Hằng hằng duy nhất

(3.2015)

Bông hồng và những chuyến xe buýt trên đưòng Bolsa

Trong dòng luân lưu đại động mạch

hồng cầu nhiễm sắc vàng, đen, nâu

những hạt trân châu

nhộn nhạo cùng sạn cát

xe cộ ùn ùn ngày trơ phiêu dạt

một băng ghế đìu hiu

một bông hồng âm u

làn tóc rối cỏ

lòng quạnh tàn xưa

Cô tài xế da đen vừa nhịp chân rầm rập

lên sàn xe vừa bẻ tay lái vừa ca

In that black heaven, we are…

cứ thế khắp phố phường

chúng ta trôi qua

Những con đường nằm nghe gian lao

những cây phượng tím khóc đời hư hao

mỗi trạm dừng thả một bước chân xiêu đổ

Cali giàu có và Cali tan vỡ.

Ơi xe, đừng dừng. Thôi cứ lăn

còn muốn nghe cô tài xế hát khúc ca đen

trân châu cùng sạn cát

khua rền cõi thiên đường

Chiều chưa đi chiều còn nấn ná

bông hồng cao quý ơi chớ vội tàn

e nước mắt không kịp với hồn ta khóc lả

Black heaven

– Nguyễn Thùy Song Thanh

Cali, 2006)

*

VŨ QUỲNH HƯƠNG

Đổi giờ

Bóng tối tràn lấp mặt trời

tôi vặn kim đồng hồ

tặng mình thêm một giờ mùa đông

một giờ một giờ đầy đặc bóng tối

buổi chiều năm giờ tan sở buồn như nửa khuya

hơi ấm hệ thống sưởi không ấm đủ ngoài vỉa phố

Tôi nâng niu trên tay chiếc bóng

một ngày tàn

thở ra khói

mùa đông không lãng mạn

mùa đông những ngày lễ vang động tiếng rộn ràng

dội ngược thành

những tiếng than

Tôi vặn kim đồng hồ

xin thêm một giờ hạnh phúc

một giờ một giây một khoảnh khắc

tôi sống ngon lành như ăn uống

ngấu nghiến

Tôi vặn kim đồng hồ

nhận thêm một giờ sầu bi

một giờ một đời một thế kỷ

tôi sống nhọc nhằn thiếu dưỡng khí

tôi già tôi da mồi tóc bạc

tôi chết

Tôi vặn kim đồng hồ

thêm bớt trả giá kỳ kèo từng phút từng giờ

trái tim thoi thóp

Tôi tiếp tục vặn kim đồng hồ

tiếp tục thở

Trăng ở Halfmoon Bay

Hãy tới hãy tới hãy tới Halfmoon Bay với anh

Ở một nơi trăng biếc gió xây thành

Đêm và mộng và anh cùng ước hẹn

Ở Halfmoon Bay màu trăng rất xanh

Hãy bước khẽ hãy ngồi đây với anh

Đêm nguyệt tận bầy chim bay không về

Em muốn thấy sao khuya làm hôn lễ

Nghiêng lòng xuống và ở đây với anh

Hãy nói nhỏ hãy nhìn sâu mắt anh

Đêm thở hơi em nồng nàn cỏ biếc

Đi đi với anh qua cửa trăm năm

Trăng đã rụng và môi em đã chín

Môi ngực ủ trầm hương em đến đây

Bờ cõi mộng đã đầy lên phương này

Lòng anh đã trải nguyệt tràn năm cửa

Đêm Halfmoon Bay và anh đã say

Trăng Halfmoon Bay làm em nhớ thương

Những bờ sông trải lụa tới thiên đường

Những lòng thuyền neo bến chờ thinh vắng

Áo lụa em vàng hơn xiêm áo trăng

Những con trăng ở đậu lúc xuân thì

Đợi em về ngủ mộng giữa đôi mi

Cửa thanh xuân khép nhẹ chờ trăng tới

Trăng mặn nồng cúi hôn niềm phân ly

Trăng Halfmoon Bay tình yêu xứ này

Thắp sương mù nhẹ mỏng tà váy bay

Phấn son thơm vây ảo lòng thiếu nữ

Buồn lặng ở bên trời không ai hay

Ở Halfmoon Bay mùa trăng đã xa

Lối em qua khói sóng đã phai nhòa

Áo em xưa lạnh nguyệt trong tà mộng

Đêm thở dài nghe sao khuya đổi ngôi

Đêm và mộng và anh ngoài cõi gió

Ở một nơi trăng khóc nuối tình duyên

Ở một nơi sầu trổ nhánh ưu phiền

Ở Halfmoon Bay em và trăng đã khóc.

– Vũ Quỳnh Hương