Tựa đề “Hạnh Phúc Khi Đã Gặp Nhau” từng được Ban Biên Tập xử dụng 2 lần trước đây, cho Đại Hội Y Khoa Huế Hải Ngoại tháng 11, năm 2011 tại Montreal, và sau đó cho Đại Hội YKH HN tháng 8, 2017 tại Nam Cali.





Lần này, buổi Mini Reunioncủa YKH HN ngày 15 tháng 5, 2022 tại Nam Cali có hơi khác biệt, nên BBT xin giữ lại tựa đề đó, chỉ thay thêm hai: Gấp Đôi và thay chữ, “Đã” thành “Được”- Hạnh Phúc Gấp Đôi Khi Được Gặp Nhau - Nói lên tính cách khó khăn của quý Thầy Cô khi lòng thì rất muốn, mà sức khỏe có cho phép hay không lại là chuyện khác vì đa số đều trong tuổi hạc.

PHẦN I: LÊN KẾ HOẠNH





Khi được anh chị Võ Văn Cầu, #2, mở lời nhờ tôi tổ chức một buổi họp mặt trong vòng thân mật, không ngoài mục đích chính là nhìn thấy quý Thầy Cô của Viện Đại Học Huế và của Y Khoa Huế sau gần 3 năm bị ngăn trở vì Covid, đồng thời để mừng tuổi thọ của Thầy Cô, với sự hiện diện không quá đông của quý đồng môn trong Quận Cam và phụ cận, tôi nhận lời không do dự, nhất là anh chị Cầu cho biết trọng tâm của buổi họp mặt là tình thầy trò, chứ đừng quan ngại về chi phí… Và đây là một Mini Reunion – không phải là một Đại Hội do Ban Chấp Hành Hội đứng ra tổ chức - do anh chị Cầu thực hiện, nên con số tham dự sẽ khiêm nhường, tất nhiên sẽ vắng rất nhiều những khuôn mặt thân thương khác của Hội.



Sau khi chọn ngày, giờ và địa điểm tổ chức với sự đồng ý của anh chị Cầu, tôi bắt đầu liên lạc với Thầy Cô qua một lá thư gởi chung, rồi gởi riêng emails hay điện thoại, Face Time cho từng người, rất, rất nhiều lần; tìm đủ mọi cách để thuyết phục từng người một. Sau nhiều do dự, ai cũng hứa hẹn sẽ đi, nhưng ai cũng thòng thêm một câu: tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình. Đúng vậy. Ngay cả cá nhân tôi khi mời, tôi cũng phải nghĩ đến tình trạng sức khỏe của từng vị. Muốn đạt mục tiêu, tôi nghĩ không có gì hay hơn bằng cách nâng tinh thần Thầy Cô lên, vì người nào cũng muốn gặp lại đồng nghiệp từng quen thân với nhau tự thuở nào.. Bằng cách up date mỗi người với tên những Thầy Cô khác chắc chắn sẽ có mặt. Bằng cách tạo cơ hội cho họ sẽ gặp gở được anh chị em trong gia đình tại buổi họp mặt, vì không trước thì sau những anh chị em này cũng là thân hữu của YKH. Ngoài ra tôi lo việc khách sạn cho Thầy Cô tạm ở trong mấy ngày vì ai cũng muốn chuyện trò thêm với nhau, và chuyện đưa đón phi trường.





Ngoài các Thầy Cô, nằm trong danh sách khách mời danh dự tên có anh chị Trần Dạ Từ và Nhã Ca, mà Thầy Cô Lê Thanh Minh Châu thỉnh thoảng thăm hỏi qua tôi. Nhưng rất tiếc anh chị đang viếng thăm “cố quận” Thụy Điển.





Xong phía Thầy Cô, tôi quay sang lập danh sách mời các anh chị em đồng môn, đi từ khóa đàn anh đến đàn em, tìm kiếm những khuôn mặt dễ thương, hòa hợp, có tinh thần sinh hoạt chung với Hội và có tình thương kính nhau. Hầu như ai cũng vui vẻ nhận lời, nhất là khi biết mục đích chính của họp mặt chú trọng vào tình nghĩa thầy trò. Tên của các thầy cô cũng được xử dụng khiến các bạn càng hoan hỷ ra mặt.





Sau đó tôi tìm thuê 1 one man band mà cá nhân mình thường xử dụng khi có dịp. Khi soạn thảo chương trình tổng quát của ngày “Tiểu Hội”, tôi luôn tự bảo mình cần phải soạn một chương trình đặc biệt, khác hẳn với những dịp vui chơi bình thường chỉ với văn nghệ ca hát và khiêu vũ sau những lời mở đầu của vài thượng khách. Tôi sẽ chú trọng vào cuộc phỏng vấn từng Thầy Cô về những kỷ niệm vui buồn ngày xưa, chuyện hoang đường hay chuyện thuộc loại bây giờ mới kể. Và sẽ không hạn chế thời gian cho phần này. Cuối cùng, xin anh chị Cầu cho phép thuê 2 người security bên ngoài để tránh chuyện không hay có thể bất ngờ xẩy ra.





Ba tuần trước ngày D Day, danh sách Thầy Cô lên đến 17 người. Một con số kỷ lục, ngay cả so sánh với những Đại Hội trước đây của YK Huế Hải Ngoại. Mừng thì có mừng, nhưng tôi vẫn biết mình cần phải thực tế, con số khó có thể giữ nguyên như vậy. Kích thích hơn nửa là anh chị Nam Khang quyết định giúp một tay, cùng với nhóm thân hữu ở San Diego, trong phần văn nghệ với những bản hùng ca của VNCH.





Chừng mươi ngày trước D Day, tôi điện thoại vừa nhắc nhở quý Thầy Cô vừa ủng hộ tinh thần Thầy Cô. Lúc đó mới biết Thầy Lê Bá Vận có vấn đề với sức khỏe có thể không đi được dù đã mua vé từ gần cuối tháng 3. Tôi chỉ biết an ủi Thầy, nhẹ nhàng cho Thầy biết không có mặt Thầy, niềm vui của các cựu sinh viên YK Huế chỉ còn lại 50% , và cầu chúc Thầy chóng phục hồi. Khoảng 5 ngày trước D Day, vợ của bạn Vũ Văn Trọng, #8, bị té gảy cổ tay (khi chạy trốn con cắt kè?!), làm cho cả vợ chồng Trọng sẽ phải hoản chuyến bay mà trước đây Trọng sắp xếp đầy đủ nhận trách nhiệm escort Cô Soa trong chuyến roud trip từ Houston qua tham dự. Rồi, bà GS. Lê Văn cũng cho biết không đến được, dù lòng rất muốn, vì con trai và cháu nội của Bà từ NY sẽ bay qua thăm Bà trong cuối tuần đó. Kế đến, Cô Thanh Tâm, phu nhân Thầy Đoàn Khoách của ĐH Sư Phạm Huế, gởi mail và hình cho thấy Thầy Khoách vừa bị ngã tức, nên Cô cũng xin rút lui , cảm thấy không ổn khi để Thầy ở nhà dù chỉ nữa ngày. Bù lại, tôi nhận một tin vui vào giờ chót Thầy Lê Bá Vận sẽ lên đường phó hội cùng với con rể, sau khi cảm thấy vừa đủ khỏe. Có lẻ Ông Trời không nhiều thì ít đã đáp trả lời cầu nguyện của tôi. Bravo Thầy. Đồng thời anh chị Nam cùng nhóm thân hữu San Diego sẽ tiếp tục giúp văn nghệ như đã dự tính trước đây, vì tình trạng Bà Ngoại ổn định sau một tai nạn bất ngờ cần đến giải phẩu. Hú vía. Bravo anh chị Nam Khang.





Trong hai ngày trước Mini Reunion, tôi rà lại toàn bộ chương trình của buổi hội ngộ, làm lại chính xác danh sách người tham dư, làm bản đồ chổ ngồi (đòi hỏi nhiều tế nhị và thời gian), danh sách văn nghệ…và chuyển đến anh chị Cầu cùng BBT, mong sự phối hợp hài hòa, sự phân chia công việc phụ giúp nhau sẽ khiến diễn tiến của buổi họp mặt được thêm nhanh gọn, suông sẻ và êm thắm.

PHẦN II: TIỀN MINI REUNION





Ngày thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022, vợ chồng chúng tôi vội rời đại tiệc mừng “50 Năm Chiến Tháng An Lộc”, quay về đón Thầy Cô Nguyễn Văn Tự đến phi trường Orange County lúc 3:30 PM. Thầy Cô có số sướng, đi đâu cũng có người giúp. Ngay từ khi bước ra khỏi phi cơ, có người đồng hương dẫn đường ra bên ngoài, gặp ngay chúng tôi vừa đến. Trên đường về khách sạn, chúng tôi vui vẻ nghe Cô “than thở” về chuyến đi. Tôi cũng biết trong cùng thời gian này, Thầy Cô Lê Thanh Minh Châu cũng đã từ Rancho Mirage và Cô Soa cùng em gái là Anh Nga đang ở trong cùng khách sạn. Thật đáng phục Cô Soa, dù phút cuối không có vợ chồng Trọng escort, vẫn can đảm lên máy bay, rồi tự động kêu taxi người Việt đến đón tận phi trường đưa thẳng về khách sạn.





Sáu giờ 30 chiều cùng ngày, chúng tôi lại có mặt tại khách sạn, nhập vào các Thầy Cô đang cười nói tại lobby. Sau đó, chúng tôi đưa Thầy Cô Minh Châu và chị em Cô Soa, và với Thầy Cô Nguyễn Văn Tự ngồi trong xe của anh chị Đồng Sĩ Nam, #5, phái đoàn trực chỉ nhà hàng Ngọc Sương. Anh chị Võ Văn Phác, bạn cùng khóa 7 với tôi và một cựu chủ tịch Hội, có nhã ý khoảng đãi Thầy Cô buổi tiệc Tiền hội ngộ, không những để nghinh tiếp Thầy Cô từ xa đến, mà còn muốn tạo thêm cơ hội cho Thầy Cô ngồi sát nhau, hàn huyên tâm sự sau một thời gian khá dài không thấy mặt nhau.





Trên bàn tiệc, nhìn 4 cái đầu của 4 Thầy Châu, Thầy Vận, Thầy Tự và Thầy Đài chụm lại rù rì nói chuyện với nhau là phải biết thời gian này, thời điểm này quý báu như thế nào!? Quý Thầy vui như thế nào, thì chúng em còn vui hơn thế. Rồi nhìn chị Anh Nga vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Cô Trai, ngồi sát bên cạnh Thầy Minh Châu, vừa to nhỏ với Cô Trai thì cũng phải đoán lâu lắm 2 chị em bà con trong họ tộc Hồ Đắc này chưa gặp lại nhau. Đối diện bên kia bàn là quý Cô Tự, Cô Đài, Cô Soa. Quay qua phía khác, là bàn “bạn trẻ” dù hầu như ai đều trên bảy bó, nhưng cười đùa không kém Lảo Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Còn tôi ngồi trước mặt Thầy Cô Lê Đình Cai và Anh Chị Cầu lại được nghe nhiều câu chuyện thật hay không ngờ, và thỉnh thoảng còn nhập cuộc với bàn bạn trẻ.





Thức ăn không những thơm ngon và màu sắc, do tiện nội đặt trước, mà còn mềm, dễ nhai, đúng khẩu vị cho người lớn tuổi. Tuy vậy bàn nào cũng còn dư khá nhiều, vì ai cũng ham nói chuyện làm bao tử căng ra, cười nhiều hơn ăn.





Trong tấm hình chụp chung trước khi rời nhà hàng, Thầy Minh Châu chọn đứng gần 2 Minh Châu, cùng tên nhưng khác phái là: Phan Minh Châu, mẹ bề trên của Vĩnh Chánh, kế đó là Trương Minh Châu, tức là phu nhân của BS. Lê Khắc Tánh (RIP)





*Từ trái sang phải / Ngồi: Thầy Vận (Toronto, Canada), Cô Tự, Cô Thành Trai, tức phu nhân Thầy Minh Châu, Cô Đài, Thầy Đài, Chị Soa (Houston)

Từ trái sang phải / Đứng: Phác và vợ, Chị Cầu, Cô và Thầy Lê Đình Cai (San Jose), Thầy Tự (Boston), Thầy Minh Châu, Chị Phan Minh Châu, Chị Trương Minh Châu (San Francisco), Chị Nam, Chị Cẩm Quỳnh (tức phu nhân BS. Trần Quang Hân, RIP), Anh Cầu, Anh Nam và Chánh.

*Người chụp hình là Anh Minh, rể Thầy Vận

*Thiếu: Chị Anh Nga, đang đứng phía trước điều khiển anh phó nhòm

* Vắng mặt phút chót: Chị Tâm Thường (phu nhân BS. Võ Văn Tùng, RIP)

Cám ơn anh chị Võ Văn Phác đã đem lại niềm vui lớn, nhất là cho quý Thầy Cô. Mong tiệc Tiển Mini Reunion sẽ để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho mọi người

HẠNH PHÚC GẤP ĐÔI KHI ĐƯỢC GẶP NHAU

PHẦN III: NGÀY MINI REUNION

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5, 2022. Theo đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại sảnh đường khách sạn khoảng 9 giờ sáng, chở Thầy Cô Minh Châu và 2 chị em Cô Soa đi nhà thờ. Nhà thờ Holy Spirit Catholic Church, còn có tên nhà thờ Thánh Linh, là một nhà thờ rất quen thuộc với cả Thầy Cô Minh Châu và vợ chồng BS. Vĩnh khi còn đương thời. Họ thường rủ nhau đến ở chơi Little Saigon, thăm các bạn thân mà trong đó có OB. Bửu Hoan (anh của Linh Mục Bửu Dưỡng và BS. Bửu Châu…). Trên đường đến nhà thờ, cách khách sạn khoảng 2 miles, Cô Soa buộc lên cho biết hôm nay cũng là ngày kỵ của Thầy BS. Vĩnh, mất đúng cách đây 7 năm. Thầy Minh Châu buộc miệng “Tôi không hề biết! Thật quá hay! Rỏ ràng đây là một sắp xếp rất Thánh Linh – một sắp xếp do Chúa đổ xuống - chứ không phải là một trùng hợp, hay một ngẫu nhiên, một tình cờ thường tình”. Đúng vậy, tôi ý kiến. Không những trùng ngày với Mini Reunion của YKH HN hôm nay, mà nhà thơ Thánh Linh cũng là chỗ quen biết của BS. Vĩnh và chị. Thầy nói tiếp “vậy chúng ta sẽ hiệp tâm cầu nguyện cho linh hồn Alexis sáng hôm nay”.

“Xem lễ Cầu Hồn đột xuất cho linh hồn Alexis Nguyễn Văn Vĩnh, tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley, trong sáng Chủ Nhật, ngày 15, tháng 5, 2022.”

Trong bài giảng, vị linh mục diễn thêm ý nghĩa và sự hiệu quả của Love trong đời sống và trong mọi hoàn cảnh. Ở nơi nào có tình yêu, ở đó ma quỷ và bóng tối sẽ không còn. Và Ngài lập lại nhiều lần: Love is alive. Love is alive. Tôi sắp xếp ngay trong đầu mình sẽ nhớ để nói về sự kiện Mini Reunion trùng ngày với ngày kỵ của BS. Nguyễn Văn Vĩnh khi mở đầu trong đoạn phỏng vấn quý Thầy Cô.





Khi xe chúng tôi vào gần Nhà Hàng Grand Garden, Thầy Minh Châu kêu lên liền” Chỗ này chúng tôi đến nhiều lần trước đây, với Đại Hội YKH cũng như Đại Hội Viện ĐH Huế… Ở tuổi 95, trí nhớ Thầy còn quá tốt. Nhìn các anh chị em YKH chạy túa ra chào hỏi phái đoàn các Thầy Cô, nhìn thấy sự xúc cảm của cả đôi bên mà lòng chúng tôi nở rộ. Thầy Cô yên vị, nhưng các trò cứ chạy đến chào hỏi liên miên. Nên chương trình bắt đầu đành chậm cả 45 phút.





Anh Võ Văn Cầu bắt đầu buổi tiệc bằng một lời chúc mừng đến quý Thầy Cô. Kế đó là lời cám ơn của Thầy Viện Trưởng Lê Thanh Minh Châu. Thầy Khoa Trưởng Lê Bá Vận nói- không phải là đọc - một bài diễn từ, tuy dài nhưng rất có ý nghĩa, chứng tỏ Thầy vẫn còn vô cùng sáng suốt. Sau đó, hai Thầy Nguyễn Thanh Trang và Lê Đình Cai đại diện cho Viện ĐH Huế, tặng chậu hoa phong lan cho Thầy Cô Viện Trưởng, theo sau là anh chị Võ Văn Cầu tặng chậu hoa phong lan cho Thầy Lê Bá Vận.





Xin mời quý vị lắng nghe audio clip kèm theo để biết rõ hơn. Nếu âm thanh không mấy hoàn hảo vì thâu live, xin quý vị độ lượng.





*Voice Recorded: Theo thứ tự, bấm vào links dưới:

BS Võ Văn Cầu. Thầy Lê Thanh Minh Châu. Thầy Lê Bá Vận

Vĩnh Chánh P1 Vĩnh Chánh P2

Khi tiệc trưa vừa xong, chương trình được nối tiếp qua lời mở đầu của V. Chánh như sau:





Kính thưa quý Thầy Cô, quý thân hữu cùng quý anh chị em,





Hôm nay là một ngày thật vui. Đây là dịp quý cho các cựu sinh viên YKH được nhìn lại các Thầy Cô của mình. Cho dù chỉ trong vài giờ đồng hồ bên nhau, nhưng tình lưu luyến và sự tôn kính của chúng em đối với quý Thầy Cô nói lên được phẩm chất và giá trị của nền giáo dục mà chúng em nhận được từ Viện Đại Học Huế và từ quý Thầy Cô.





Trước khi chính thức vào chương trình, V. Chánh xin cám ơn anh chị Võ Văn Cầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi mini reunion hôm nay. Với số người không quá đông và chộn rộn để làm mất không khí thân mật nhưng cũng không phải quá ít để mỗi người vẫn giữ được hình ảnh của từng người khi ra về.





Kính thưa quý thầy cô, quý thân hữu và anh chị em.





Trở về năm xưa tại VN, vì nhu cầu trận chiến 1972, YKH có tổ chức một toán Y Tế gồm 7 tình nguyện viên, với trưởng toán là BS. Nguyễn Văn Chữ, ra Quảng Trị phục vụ BV Quân Dân Y. Rất tình cờ, V. Chánh gặp đàn anh Võ Văn Cầu kể từ khi anh Cầu rời trường YKH nhập ngũ, anh trông thật hùng dũng và đẹp trai trong bộ đồ quân đội với 3 bông mai trên nón sắt.





Xin tạm dừng ngang đây mời nhóm anh chị Nam Khang trình bày bản “Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu” của nhạc sĩ Lê Kim Hoa để tặng anh Cầu nhớ lại thời gian tao loạn ấy, đồng thời tạo thêm hùng khí cho những phần kế tiếp.





*Voice Recorded: Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu

Cám ơn anh chị Nam Khang và nhóm thân hữu San Diego





Và sau đây, V. Chánh xin tiếp tục câu chuyện về anh Cầu.





Bẵng đi một thời gian khá dài, sau khi đi tù cải tạo rồi tù vượt biên, V. Chánh gặp lại anh Cầu tại BV Sùng Chính, trong chức vụ Trưởng Khu Sản Phụ Khoa tại BV Sùng Chính, khi V. Chánh vào làm việc tại đây từ đầu năm 1979. Tháng 9, 1979, Anh Cầu và Chánh lại bất ngờ nhìn thấy nhau trên cùng 1 chiếc thuyền vượt biên vừa ra được ngoài khơi khi rạng đông vừa lên. Sau đó tại trại tỵ nạn Thái Lan, anh Cầu được bầu giữ chức trưởng trại tỵ nạn. 2 gia đình anh Cầu và Chánh lại được chuyển qua trại tỵ nạn Bataan của Phi Luật Tân cùng 1 thời gian. Rồi định cư tại

Hoa Kỳ trong cùng tháng 7, 1980. Trong thập niên 80, không rủ nhau, nhưng cả 2 cùng qua hành nghề tại Louisiana. Vài năm sau, với sự chiếu cố thương mến của cố GS. Đinh Văn Tùng, anh Cầu rời Louisiana đến Galveston, Texas, theo học chương trình OB-GYN. Sau tốt nghiệp, anh chị dọn về CA, và đóng đô tại Little Saigon và là một trong những BS kỳ cựu chuyên về Sản Phụ Khoa trong vùng. Từ nhiều năm qua, BS. Cầu là president của tổ họp Y Tế UCMG, xử dụng cả trăm BS đủ mọi chuyên môn, cho Orange County và các vùng phụ cận. Nói như vậy mới biết, qua giọng nói nhỏ nhẹ và dáng người khiêm cung của anh, chúng ta phải hiểu, ngoài việc giỏi về chuyên môn, một international speaker, anh Cầu còn có thêm tài quản trị xuất sắc, một khả năng leadership rất cao mà có thể nói là do tính biết lắng nghe và khiêm tốn của anh. Anh xứng đáng là một đàn anh quý mến, một hãnh diện cho Hội YKH Hải Ngoại. Xin mọi người cho 1 tràng pháo tay thật lớn.

*Voice Recorded: Vĩnh Chánh

**** Mời anh Ngô Trọng Thọ lên tặng món quà cho anh chị Cầu

**** Mời Võ Hòe lên trình bày “Áo Lụa Hà Đông” của Ngô Thụy Miên. Tặng anh chị Võ Văn Cầu

Cám ơn Hòe

*Voice Recorded: Áo Lụa Hà Đông

Kính thưa quý thầy cô và quý vị, với ước mong ngày hôm nay sẽ ghi lại nhiều kỷ niệm về sau, V. Chánh xin điều họp chương trình dưới một thể loại mới.

Là xin phỏng vấn từng mỗi thầy cô. Thầy cô có dịp cho chúng em biết một vài kỷ niệm vui buồn ngày xưa, hoang đường, hay chuyện xưa bây giờ mới kể

Và cũng trong tinh thần ấy, ngày hôm nay, V. Chánh hớt tóc ngắn, mặc quần áo kaki của thời sinh viên, thêm 1 cái cà vạt màu tím của Huế mình cho đúng điệu.

So với ĐH YKH, chúng em xem Viện Đại Học Huế như bên Nội, và Y Khoa Huế như bên Ngoại. Hôm nay có đầy đủ cả Nội Ngoại. Em Xin bắt đầu nói chuyện kỷ niệm hồi xưa của em về Viện. Bên Nội của em.

1***Thưa Thầy Cô Minh Châu. Vào cuối thập niên 50, đôi khi sau khi tan lễ nhà thờ Phanxico, còn gọi là nhà thờ Nhà Nước, Măng em dắt em cùng đi với Bà Ngọc Lan, tức là Mẹ của Cô, đến chơi nhà Thầy Cô Minh Châu tại 1 căn nhà nằm gần Chaffangeon, trên đường Ngô Quyền (ai trong phòng này ở đường Ngô Quyền trước đây, xin giơ tay lên). Ở đấy em thường gặp các OB giáo sư của Viện như OB. Bùi Xuân Bào, 2 người em gái của bà Bào là Cô Bính và Cô Hồng Kiểm, tức là vợ của BS. Lê Văn Điềm, Ô. Lê Văn Diệm là anh của BS. Điềm, OB Lê Văn, Lê Hữu Mục, OB BS. Vĩnh… Em ngồi trong góc, nhìn các người lớn nói chuyện. Nên em cũng mang một hoài bảo 1 ngày mình cũng sẽ được cho ăn học thành người. Em vẫn trân quý những hình ảnh thuở ấy.





Trước Tết 1968, Trường YKH mở tiệc Tất Niên. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy lại Thầy Lê Thanh Minh Châu, trong chức vụ Tân Viện Trưởng Viện Đại Học Huế, đến tham dự như khách mời danh dự. Thầy tiến vào sảnh đường giữa tiếng vỗ tay ngập trời của các sinh viển và tiếng nhạc hòa tấu Symphony # 5 của Beethoven. Bản nhạc đó do BS. Trần Lương Hoa chọn.

**nhạc sĩ Việt sẽ mở nhạc Symphony # 5 hoà tấu x 1 -2 phút đầu của bản nhạc





Xin cũng được nhấn mạnh là dưới thời Thầy Minh Châu làm viện trưởng, từ 1968 cho đến 1975, Viện Đại Học Huế ở trong thời ký phát triển tốt đẹp và không ngừng phát triển, đội ngũ giáo sư hoàn hảo, số sinh viên tăng rất nhiều.nhiều môn được mở thêm như môn Tạo Tác Thủy Lợi, Thống Kê Nhân Số, Sinh Hóa Ứng dụng và vân vân. Nhiều cựu sinh viên tốt nghiệp các khóa đầu tiên của Viện giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành giáo dục, trong chính quyền hay trong quân đội. Nhưng Thầy Viện Trưởng cũng là một viện trưởng duy nhất phải chịu đựng 3 biến cố quan trọng của đất nước là Biến Cố Mậu Thân, Biến Cố Hè Đỏ Lửa 1972 và Biến Cố Mất Nước tháng 4, 1975.





- Giờ đây, với Thầy Cô Minh Châu, em xin hỏi Thầy Cô, năm nay ở lứa tuổi 95 và 97, ngoài chuyện người xưa hay nói Nhất gái hơn 2 Nhì trai hơn 1, bí quyết nào giúp Thầy Cô sống mạnh, sống tốt đẹp, và còn sống dài dài bên nhau như vậy…??

*Voice Recorded: Phỏng vấn Thầy Lê Thanh Minh Châu

Dạ em cám ơn Thầy.

**Xin mời đàn anh Đoàn Yến trình bày bản “Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tặng cho Thầy Cô Viện Trưởng.

Cám ơn anh Yến

*Voice Recorded: Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng

2***Em xin trở về bên ngoại phỏng vấn Thầy Lê Bá Vận





- Tối hôm qua, Thầy hỏi em là nếu trong trường hợp Thầy không tham dự được, Thầy có thể nhờ con gái Thầy là chị BS Lãm Thúy, vốn được cho là hoa hậu một thời của YKH, đọc thế cho Thầy được không. V. Chánh trả lời với Thầy như sau: Em e khó được. Thứ nhất vì chị sẽ phải “run sợ” ngồi cùng bàn với khách VIP, thứ hai có cựu sinh viên nào mà nghe chị đọc vì họ chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của BS. Lãm Thúy thôi.

Quý bạn nghĩ V. Chánh trả lời như vậy có đúng không??

- Chỉ 3 ngày trước đây, Thầy mới cho em biết Thầy có thể qua Mỹ tham dự ngày hội ngộ hôm nay. Trong khi đó Thầy đã mua vé máy bay từ gần cuối tháng 3. Xin Thầy nói sơ qua nguyên nhân vì sao Thầy bị đau cho đến nổi cảm thấy không thể đi cho đến phút chót. Về phía em, em tự hỏi có phải vì em cầu nguyện thêm không??

*Voice Recorded: Phỏng vấn Thầy Lê Bá Vận





Em cám ơn Thầy. Và thay mặt ban Biên Tập YKHHN, chúng em vô cùng cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của Thầy cho Mục Văn Học 99 Độ của YKH, với nhiều bài viết có tính cách lịch sử đặc biệt phong phú. Cũng nhờ vậy mà Vườn hoa 99 Độ của web YKHHN luôn rực rở màu sắc.

** Xin mời chị Bích Ngọc trình bày “Suối Tóc“ của Văn Phụng, mừng Thầy Lê Bá Vận hồi phục nhanh, không ngại đường xa qua đây với chúng ta.

cám ơn Bích Ngọc.

*Voice Recorded: Suối Tóc

3*** Phỏng vấn phu nhân BS. Võ văn Tùng.





Thưa quý vị, BS. Võ Văn Tùng từng hướng dẫn các anh chị Nội Trú YKH thực tập Nhi Khoa tại Đà Nẵng trước 1975. Và tại Quận Cam BS. Tùng cũng là người BS đầu tiên chuyên về Nhi Khoa. Cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon rất quý mến BS. Tùng qua những cống hiến cho văn học nghệ thuật, thành lập ban nhạc Áo Trắng, tổ chức Ngày Nhớ Huế, chủ biên tập Tuyển Tập Nhớ Huế …V. Chánh không quên bài viết Những Giờ Cận Tử của BS. Tùng, và hình ảnh tươi cười của BS khi trao tặng giải thưởng Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo cho V. Chánh trong năm 2013





- Thưa chị Tùng, chị và em là bà con trong Hoàng tộc, xin chị chia sẻ cái gì quan trọng nhất trong giáo dục gia đình để con cái học hành giỏi và thành đạt. Em biết trong gia đình anh chị có 7 người con, mà 4 người là bác sĩ, 1 dược sĩ, 1 kỷ sư và 1 MBA. Đó là chưa kể dâu và rể. Thật đáng nể.





Thêm một chuyện vui và hơi lạ, cho thấy anh chị Võ Văn Tùng lấy nhau đúng là duyên thiên định. Vì cả 2 anh chị Tùng cùng có một ngày SN trong tháng 8, chỉ khác năm.

Em cám ơn chị

*Voice Recorded: Phỏng vấn Cô Võ Văn Tùng

** Mời Võ Lâm Quang trình bày bản nhạc “Riêng Một Góc Trời” của Ngô Thụy Miên, tặng phu nhân BS. Võ Văn Tùng

Cám ơn Quang nhiều.

*Voice Recorded: Riêng Một Góc Trời

4***Bây giờ em trở lui về với bên Ngoại. Xin phỏng vấn Thầy Cô Nguyễn Văn Tự.

- Thưa Thầy, Cô từng bật mí cho em biết lúc xưa Thầy đi tán cô bằng những lá thư tỏ tình rất tuyệt hay và lãng mạn. Em quá ngạc nhiên. Cô còn cho biết là bao nhiêu tình thư ấy, Cô vẫn còn cất giữ cả đống trong cái rương cũ kỹ tại nhà. Nay xin Thầy hé mở cho biết. Thầy viết gì trong một bức thơ nào đó mà Thầy cho là đặc biệt nhất mà Thầy nay vẫn còn nhớ?





Em cám ơn Thầy Cô Tự

Nhân đây, xin quý vị cùng vỗ tay chúc mừng ngày sinh nhật thứ 68 của Thầy Tự vào ngày 17 tháng 5, tức là ngày thứ Ba này. Marilyn Monroe đâu?? Xin mời ra hát tặng bài happy BD to You.

*Voice Recorded: Phỏng vấn Thầy Nguyễn Văn Tự

** Vì Không có Marilyn Monroe, nay xin mời anh Lê Văn Danh hát bản “Điều Giản Dị”của nhạc sĩ Phú Quang, tặng sinh nhật Thầy Nguyễn Văn Tự.

Cám ơn anh Danh

*Voice Recorded: Điều Giản Dị

5***Phỏng vấn tiếp bên Ngoại với Thầy Cô Võ Đăng Đài

- Em nghe Thầy bị hư tiếng nói từ cả năm qua, Không phải vì Covid, nhưng do biến chứng chi chi đó…rồi thêm tai Thầy cũng có vấn đề. Nếu Thầy che con luôn mắt nửa thì thầy sẽ là một nhà hiền triết với Tam Không: Không nghe, không nói, không thấy. Nay Thầy không phát biểu được thì em chỉ xin Cô trả lời giùm Thầy 1 câu thôi: nước xay trái cây, rau củ mà Thầy Cô thường dùng nhiều nhất trong nhà gồm những loại gì mà giữ sức khỏe Thầy Cô tốt đẹp như vậy?

Quý vị ơi. Thêm một trùng hợp như với anh chị BS. Võ Văn Tùng. Ngày sinh nhật của Thầy và Cô Đài vào đúng ngày đầu năm dương lịch, Mùng Một tháng Giêng, chỉ khác năm mà thôi. Khác bao nhiêu năm thì mình phải đoán thôi, chừng 1-2 con giáp là nhiều.

Em cám ơn Thầy Cô.

*Voice Recorded: Phỏng vấn Cô Thầy Võ Đăng Đài

**Đến đây, mời chị Quý Hương trình bày liên khúc Tango về Huế tặng TC Đài. Đó là Trở Về Huế và Tâm Tình Gởi Huế

*Voice Recorded: Trở Về Huế & Tâm Tình Gởi Huế

Cám ơn Quý Hương

6***Phỏng vấn bên Nội với Thầy Nguyễn Thanh Trang.

Thưa quý vị, có một sự trùng hợp đầy thích thú giữa 2 GS cùng tên Nguyễn Thanh Trang. Một là GS. Nguyễn Thanh Trang của ĐH Đà Lạt và của trường Võ Bị Đà Lạt, tốt nghiệp Ph.D về Kinh Tế từ ĐH Vanderbilt, Tennesse, đồng thời là một nhạc sĩ với bài Duyên Thề rất nổi tiếng. Ở đây có ai biết hát Duyên Thề không, xin mời lên hát.





Và GS. Nguyễn Thanh Trang của Viện Đại Học Huế có mặt hôm nay, cũng là 1 Ph.D Kinh Tế, tốt nghiệp từ ĐH Maryland, từng làm việc tại Âu Châu trong việc thiết lập và phát triển hệ thống thị trường chung cho Âu Châu trong cuối thập niên 60.





Ngoài sự trùng hợp về tên nói trên, GS. Trang của ĐH Huế còn có thêm sự trùng hợp khác về ngày tháng nửa. Ngày 30 tháng 4, 1964, GS. Trang rời VN du học tại Hoa Kỳ. Trở về nước năm 1971, GS. lại vĩnh viễn rời VN đúng ngày 30 tháng 4, 1975.





Và hôm nay, thêm 1 trùng hợp nhỏ là ngày thứ Ba 10 tháng 5 vừa qua là ngày kỷ niệm thành hôn lần thứ 50 của Thầy Cô Nguyễn Thanh Trang.





Xin một tràng pháo tay mừng kỷ niệm đám cưới thứ 50 của Thầy Cô Trang.

- Trong một lần nói chuyện với Thầy, V. Chánh vô cùng ngạc nhiên và quá khâm phục khi biết Thầy Cô đã từng làm giấy tờ bảo lãnh 87 người Việt Nam thuộc loại Boat People từ các trại tỵ nạn Đông Nam Á qua định cư tại Mỹ. Xin Thầy nói rõ hơn cho quý vị ở đây cùng nghe.

*Voice Recorded: Phỏng vấn Thầy Nguyễn Thanh Trang

- Thầy Trang nói hay quá, làm V. Chánh phải hỏi thêm 1 câu nửa: Thầy có phát hành sách nào từ xưa đến nay không, và nếu có thì bằng tiếng Mỹ hay tiếng Việt??

Em cám ơn thầy Nguyễn Thanh Trang.

**Mời Nguyễn Hữu Nam trình bày bản “Cho Đến Cuối Cuộc Đời” của nhạc sĩ Trúc Hồ để mừng 50 năm đám cưới Thầy Cô Trang.

*Voice Recorded: Cho Đến Cuối Cuộc Đời

7***Phỏng vấn Thầy Lê Đình Cai

Em V. Chánh dành phỏng vấn Thầy Lê Đình Cai cuối cùng, như người ta thường nói Save the Best for the Last

Thưa Thầy Cai, khi em nhìn vào cuốn sách 800 trang có tên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Theo Dòng Lịch Sử, em ngạc nhiên nhìn thấy tên của Lê Đình Cai, nằm ngay dưới tên 2 vị tướng từng chỉ huy trường Võ Bị. Bên cạnh tên Thầy là dòng chữ Ph.D và bên dưới là Tham Vấn Chuyên Môn.





- Vì vậy, xin Thầy giải thích thêm, vì trước đây em biết Thầy có bằng Cao Học Sử Địa từ Văn Khoa Saigon sau khi đậu cử nhân ĐH Huế. Và làm thế nào Thầy lại liên hệ với trường Võ Bị Đà Lạt?? và có phải vì dạy trường Võ Bị mà Thầy bị tù cải tạo cả 7-8 năm phải không??

- Xin Thầy cho biết kỷ niệm nào của Viện ĐH Huế mà Thầy nhớ nhiều nhất.

*Voice Recorded: Phỏng vấn Thầy Lê Đình Cai

Em cám ơn Thầy Lê Đình Cai.

** Mời Quý Châu trình diễn bản “Còn Yêu Em Mãi” của nhạc sĩ Nguyễn Trung Can. Để mừng Kỷ niệm đám cưới lần thứ 53, của Thầy Cô Lê Đình Cai, cùng ngày và tháng với Thầy Cô Trang, chỉ khác năm thôi, ngày 10 tháng 5 vừa qua. Và cũng để tặng cho quý anh từng bị tù của CS.

Cám ơn Quý Châu.

*Voice Recorded: Còn Yêu Em Mãi

8***Phỏng vấn phu nhân BS. Nguyễn Văn Vĩnh.

Chuyện BS. Nguyễn Văn Vĩnh là BS đầu tiên của Phủ Cam đã thôi thúc nhiều tầng lớp thanh thiếu niên trong Phủ Cam hồi đó nghĩ đến học cao hơn. Có lẽ vì thế mà anh đầu của gia đình em cũng noi gương theo học ngành Y sau này tại Saigon. Em xin phép được kêu Cô Soa bằng chị như xưa. Nhiều năm trước đây, khi trả lời chúng em vì sao Thầy và chị lấy nhau, chị trả lời như ri “Thầy hỏi chị: em muốn làm học trò hay làm cô? Chị bèn trả lời: Muốn làm Cô. Thầy nói: muốn làm cô thì lấy Thầy đi”. Chị nghe theo, mà không nhớ là mình cũng đã là Cô rồi, tuy đó là Cô Mụ.





Thưa chị, những kỷ niệm với Thầy Vĩnh thì em có rất nhiều. Kể không hết. Xin đơn cử: trong Mậu Thân 68, ngay sau khi bệnh viện Huế vừa được giải tỏa, Thầy có mặt trong phòng giải phẫu giúp Y Sĩ Thiếu Tá Mỹ Thomas Herod mổ khẩn cấp C. Section. Có lần em đi theo xe của BS. Herod qua đón Thầy tận nhà ở ngay trong khuôn viên của trường Nữ Hộ Sinh vào đêm khuya và trả Thầy về lại khi trời sáng, cũng như đôi lần Thầy đem đồ ăn nóng từ nhà qua ủy lạo toán giải phẫu trong đó có nhòm nhỏ SV YK.





Có chuyện ngụy tặc bây giờ mới khai với chị là nhóm bạn trời đánh YK chúng em đôi ba lần cỡi xe gắn máy vào tận cư xá Nữ Hộ Sinh, bấm còi xe inh ỏi quậy phá cho các o Nữ Hộ Sinh túa ra lan can nhìn xuống, rồi chực cho đến khi các Sơ trông coi cư xá chạy ra la rầy mới chịu bỏ đi. Sau đó khi gặp em, Thầy nhỏ nhẹ nói, “muốn làm quen với cô học trò nào thì cứ đến gặp Sơ xin cho nói chuyện ở phòng khách, chứ đừng đem theo cả đám bạn. Ồn ào lắm.” Quê quá, vì không ngờ chuyện cà chớn như vậy lại đến tai Thầy, nên sau đó bọn em “lặn” chẳng còn dám ho he nữa.





- Thưa chị, em biết chị quen biết rất nhiều, nhất là những người thuộc thế hệ của chị. Xin chị kể cho nghe câu chuyện về học vấn của Thầy Đinh Văn Tùng và Cô Thành Trai cho chúng em nghe.

*Voice Recorded: Phỏng vấn Cô Nguyễn Văn Vĩnh

Em cám ơn chị Soa nhiều, nhất là Chị thường xuyên quan tâm đến sinh hoạt của Ho YKH Hải Ngoại và ngay cả với vợ chồng chúng em, kể luôn cả cháu Bồ Câu

** Nay mời anh Danh trình bày bản “Bài Tango Cho Chị” của Lam Phương tặng cho Cô Vĩnh và cho tất cả chúng ta.

Cám ơn Anh Danh

*Voice Recorded: Bài Tango Cho Chị

Em V. Chánh xin cám ơn quý Thầy Cô đã chia sẻ tâm tình của mình cho chúng em. Lần tâm tình này chỉ là sơ khởi. Ước mong trong tương lai chúng em sẽ còn được nghe nhiều hơn. Một lần nữa cám ơn quý Thầy Cô và xin mọi người vỗ tay lớn, tiển Thầy Cô ra về bình an.

Một lần nữa xin cám ơn anh chị Võ Văn Cầu tạo điều kiện cho buổi tiệc họp mặt hôm nay.





Cám ơn đồng môn Nguyễn văn Hòa “Cụt” trong chức vụ phó nhòm.





Cám ơn Nhạc sĩ Trần Việt dạo đàn, hòa âm và thâu Audio.





Cũng không quên cám ơn nhóm San Diego với anh chị Chu Mai & Quý Hương, anh chị Quý Châu, và quý thân hữu: chị Tương Giang, chị Anh Nga, anh Hà Thúc Như Mỹ, anh chị Tôn Minh Nguyệt, Lý Tô & Như Nguyện, Dũng & Như Minh, cùng quý Anh Chị Em YKH Hải Ngoại trong vùng Nam Cali, nhất là các đàn anh thuộc khóa Bô Lão: anh chị Lê Quốc Bảo và anh chị Đoàn Yến, đã tham dự ngày họp mặt hôm nay, chia sẻ niềm vui chung, siết chặt nhau trong tình thân ái, nhiệt tình đóng góp tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hát… Xin hẹn gặp lại nhau một lần khác, đông hơn, vui hơn và…





Và cuối cùng, tôi không thể không cám ơn người bạn roommate của tôi đã không “hành” tôi mà còn cơm nước tận desk computer, để yên cho tôi trong cả tuần vừa qua chỉ để biên soạn chương trình, và gõ gõ liên tục.

Vĩnh Chánh

Tháng 5, 2022

*Voice Recorded: Tiếng hát Bảo Tiên Tiếng hát Hà Thúc Như Mỹ

Hợp ca Nam-Khang Tiếng hát Đoàn Yến Tiếng hát Lê Văn Hùng

*Hình ảnh Mini Reunion ngày 5/15/2022.

Bấm vào link phía dưới:

Thắm thiết Tình Thầy Trò- Những nụ cười khó quên

Thật đáng quý khi gom lại trong tấm hình những khuôn mặt của lứa tuổi 60, 70, 80 và 90- Những kỷ niệm không phai