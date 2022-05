Thời Sự Trong Tuần

Biểu tình bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Hình: Getty Image.

Câu chuyện súng ống và phá thai là đề tài nhức nhối của Hoa Kỳ hàng bao năm qua, qua nhiều thể chế chính quyền. Phe bênh vực mạng sống không thấy nói gì đến mạng người chết vì các cuộc xả súng, và vẫn tiếp tục bảo vệ quyền sở hữu súng dễ dãi. Trong khi những người tranh đấu cho nhân quyền gồm quyền chọn lựa của phụ nữ đang ráo riết tập họp lên kế hoạch đối phó.





Sau trận xả súng kinh hoàng vào trung tuần giết chết 19 mạng gồm 18 học sinh ở trường tiểu học Uvalde, Texas, McConnell, thượng nghị sĩ cộng hòa của tiểu bang Kentucky đã trả lời rằng ông “khiếp đảm và đau lòng” trước vụ xả súng này, nhưng không cho thấy bất kỳ phản đối nào đối với luật kiển soát sở hữu súng. Ông là người đã được Hiệp Hội Súng Toàn Quốc National Rifle Associaton đánh giá A+ , và đã liên tục ngăn chặn những cố gắng phía Đảng Dân Chủ đề xuất các luật lệ an toàn kiểm soát sở hữu súng ống.





Tại New York, nhiều thế hệ phụ nữ đã cùng nhau tham gia một cuộc biểu tình ở Manhattan chống lại phán quyết được dự đoán trước của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ nhằm đảo ngược phán quyết Roe và Wade. Khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ, những cuộc biểu tình bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ cũng bùng phát khi cơ nguy mất đi luật lệ bảo vệ quyền phá thai mà các phụ nữ nhiều thế hệ đã đấu tranh gần nửa thế kỷ để giữ quyền này.





Cuộc tranh đấu về quyền phá thai của phụ nữ dường như sẽ là cuộc chiến mãi mãi kéo dài nhiều thế hệ, kéo dài qua nhiều chính thể. Đã có cuộc tranh đấu trước phán quyết Roe v. Wade, và có các cuộc tranh đấu kể từ đó và các cuộc tranh đấu sắp tới. Không ai biết liệu quyền phá thai có thể được khôi phục và gìn giữ. Và ngay cả khi đó, cũng không có nghĩa rằng trận chiến này sẽ kết thúc.

Câu chuyện của Claudia Orellana và Isabella Rosario

Isabella Rosario, 13 tuổi, diễu hành trong cuộc biểu tình cùng mẹ, Claudia Orellana. Và câu chuyện của mẹ cô ấy đã thúc đẩy cô ấy tham gia vào cuộc tranh đấu này.

“Tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi hoặc bất cứ điều gì tương tự xảy ra với bất kỳ ai,” cô nói.

Orellana cho biết cô mới 12 tuổi - nhỏ hơn con gái mình - khi bị chú của mình cưỡng hiếp. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra; Cô mang thai năm tháng thì mẹ cô phát hiện ra và sắp xếp cho cô đi phá thai.

Bây giờ cô đã 46 tuổi. Khi cô nghe những người phản đối việc phá thai đề xuất luật mới không có ngoại lệ, ngay cả đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân, và khi nhìn ba đứa con gái của mình cư ngụ tại New Jersey, người phụ nữ này đã thực sự tức giận.

“Chúng tôi rất mạnh mẽ, các bạn biết tôi muốn nói gì không? Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Và dù ở tình trạng nào, tôi ở độ tuổi nào, bạn biết đấy, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của các con gái tôi và bạn bè của chúng. Con gái tôi và con gái của mọi người,” cô nói.

“Tôi chỉ đang cố gắng dẫn đầu bằng ví dụ,” cô nói. “Bạn biết đấy, bố tôi luôn than phiền: “Ôi, Chúa ơi, con cứ đi ra ngoài, đến những cuộc biểu tình này và cứ quan tâm đến tất cả những thứ này. ... Bố nghĩ rằng con cần phải quan tâm nhiều hơn đến những con của mình."

Và tôi nghĩ rằng: “Đây là sự quan tâm của tôi đến các con của mình. Điều tôi đang làm là vì những đứa con của tôi ”.

Những đứa trẻ đó là tương lai. “Tôi hy vọng rằng bọn trẻ cũng sẽ nhiệt tình giống như tôi,” cô nói. “Chúng ta đã mất nhiều năm để đến được đây. Vì vậy, tôi đang cố gắng trở thành sự thay đổi mà tôi muốn thấy ở họ.”

Nếu Án Lệ Roe Bị Đảo Ngược, Việc Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Cũng Sẽ Chịu Ảnh Hưởng Nghiêm Trọng

Nếu án lệ Roe bị lật lại, các tiểu bang sẽ đặt ra luật về quyền phá thai của riêng họ và các nhà lập pháp bảo thủ đã thông qua một loạt các quy định hạn chế nghiêm ngặt. Nó báo hiệu một hướng đi mà nhiều bác sĩ vô cùng lo lắng



HOA KỲ – Nếu Tối Cao Pháp Viện thông qua việc lật lại kết quả vụ án Roe v. Wade, quyền được phá thai có thể sẽ bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt ở khoảng một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng các chuyên gia và những người ủng hộ lo ngại hậu quả có thể còn lan rộng hơn nữa, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ bị sẩy thai, các cặp vợ chồng đang tìm kiếm phương pháp điều trị sinh sản và các phương pháp tránh thai, theo trang APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 23 tháng 5 năm 2022.





Mara Gandal-Powers, giám đốc về quyền kiểm soát sinh sản tại National Women’s Law Center cho biết: “Những lời hùng biện đã gia tăng trong những năm qua. Chắc chắn sẽ có hiệu ứng domino mà tôi nghĩ rằng mọi người đang bắt đầu tỉnh táo và nhìn lại vấn đề đã đi xa tới đâu.”





Nếu án lệ Roe bị lật lại, theo bản ý kiến dự thảo bị tiết lộ, các tiểu bang sẽ đặt ra luật về quyền phá thai của riêng họ và các nhà lập pháp bảo thủ đã thông qua một loạt các quy định hạn chế nghiêm ngặt. Ví dụ, các nhà lập pháp Oklahoma đã thông qua luật cấm phá thai khi vừa thụ thai, luật nghiêm ngặt nhất trên toàn Hoa Kỳ.





Mặc dù dự luật đó có một số ngoại lệ, nhưng nó báo hiệu một chiều hướng khiến nhiều bác sĩ vô cùng lo lắng.





Bác sĩ Kristyn Brandi, một bác sĩ phụ khoa ở New Jersey, người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, cho biết: “Tôi thực sự nghĩ rằng những người viết ra mấy luật này không có khái niệm gì về những tác động rộng rãi, hoặc không mảy may quan tâm đến việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến rất nhiều khía cạnh của việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Về mặt y học, một người không được coi là mang thai cho đến khi trứng đã thụ tinh và được cấy vào tử cung - điều xảy ra sau khi thụ tinh.” Bà cho biết không rõ liệu các bác sĩ thực hiện phương pháp điều trị vô sinh có vi phạm pháp luật hay không nếu họ vứt bỏ các trứng đã thụ tinh còn dư. Luật của Oklahoma “không dựa trên khoa học và vô cùng khó hiểu, gây khó chịu cho các chuyên gia y tế đang cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc dựa trên bằng chứng thực tế.”





Những người bảo thủ khác đã gộp chung thuốc tránh thai khẩn cấp, thường được gọi là thuốc tránh thai vào buổi sáng, vào với phá thai. Ví dụ, ở Idaho, nó đã bị cấm tại các phòng khám sức khỏe trong trường học vào năm ngoái theo luật cấm tài trợ công cho “các dịch vụ liên quan đến phá thai.”





Cùng với các thiết bị ngừa thai lâu đời được gọi là IUDs, thuốc tránh thai khẩn cấp đã bị tấn công bởi những kẻ chống phá thai, tin rằng sự sống bắt đầu ngay khi trứng được thụ tinh.





Nhưng những viên thuốc đó sẽ không có tác dụng khi thai đã được hình thành, sau khi được cấy vào tử cung, Brandi nói: “Ta vẫn có thể uống Plan B khi mang thai. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thai kỳ cả.”





Thuốc tránh thai khẩn cấp như Plan B và IUD cũng có thể ngăn trứng thụ tinh làm tổ trong tử cung, nhưng các chuyên gia cho biết khoa học về điều đó vẫn chưa rõ ràng. Người ta tin rằng chúng chủ yếu hoạt động bằng cách ngăn chặn quá trình thụ tinh.





Bác sĩ Jennifer Kerns, phó giáo sư tại Trường California, San Francisco, người cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc cho phụ nữ phá thai, cho biết: “Nhiều người trong chúng tôi rất lo ngại rằng đó là con cá tiếp theo trên tấm thớt.”





Ví dụ, ở Missouri năm ngoái, một nỗ lực ngăn chặn Medicaid chi trả cho IUD và thuốc tránh thai khẩn cấp đã thất bại. Nhưng ở Tennessee, nơi vừa thông qua các hình phạt khắc nghiệt vì cung cấp thuốc phá thai, Phó Thống đốc bang Tennessee Randy McNally đã bác bỏ mọi đề xuất rằng có thể áp dụng biện pháp tránh thai.





Thống đốc bang Mississippi, một trong 13 bang sẽ cấm phá thai ngay lập tức nếu án lệ Roe bị lật lại, không cho biết liệu ông có ký lệnh cấm kiểm soát sinh sản giả định hay không. Thống đốc Tate Reeves sau đó đã nói rõ trên Twitter: “Tôi không quan tâm đến việc cấm các biện pháp tránh thai.”





Dù vậy, các bác sĩ cũng lo lắng cho các hình thức chăm sóc sinh sản khác, như điều trị thai ngoài tử cung, có thể sẽ bị nhắm mục tiêu. Những hiện tượng này xảy ra khi trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài tử cung, thường là trong ống dẫn trứng. Chúng thường là những trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp vì có thể đe dọa tính mạng nếu ống dẫn trứng bị vỡ, sẽ làm xuất huyết nội tạng ồ ạt.





Vào năm 2019, một dân cử Cộng hòa ở Ohio đã đề xuất một biện pháp buộc các bác sĩ phải thử cấy thai ngoài tử cung vào tử cung, hoặc cho phép các công ty bảo hiểm chi trả cho quy trình giả định, vốn được coi là bất khả thi về mặt y tế.





Sau khi Texas cấm phá thai từ 6 tuần, Kerns cho biết các đồng nghiệp ở đó kể về những bệnh nhân bị mang thai ngoài tử cung, phải được chuyển ra khỏi tiểu bang để điều trị, khiến sức khỏe của họ gặp nguy hiểm.





Brandi, Bác sĩ Sản Khoa New Jersey, cho biết các bác sĩ thậm chí có thể sẽ do dự trong việc điều trị sẩy thai.





Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thai phụ nếu chỉ sẩy thai mà không có vấn đề nghiêm trọng nào khác, thì có thể không cần hỗ trợ y tế. Nhưng một số người có thể sẽ bị chảy máu nhiều và kéo dài (băng huyết, rong huyết), và phương pháp điều trị cho họ lại giống hệt như phá thai - cùng một viên thuốc hoặc thủ thuật. Các bác sĩ cho rằng phá thai ngoài vòng pháp luật sẽ tạo ra những hậu quả đáng lo ngại khi điều trị sẩy thai. Hầu hết các ca phá thai sẽ kết thúc an toàn, nhưng vẫn có rủi ro nhiễm trùng.





Ngoài ra, Brandi nói thêm, có thể mất 8 tuần để một người nào đó “sau khi được chẩn đoán là sẩy thai mới có thể thực sự mang thai trở lại” mà không cần can thiệp. Điều đó có thể gây ra tổn thương và đau khổ, đặc biệt là đối với những phụ nữ đang mong muốn có con.





Roxanne Kelly, một chuyên gia sức khỏe tâm thần ở Arkansas, có tiền sử gia đình bị sẩy thai và mang thai ngoài tử cung. Biết mình có nguy cơ cao, cô rùng mình khi nghe các chính trị gia đánh đồng việc điều trị cho cả hai trường hợp với việc phá thai.





Cô nói: “Thay vì được chăm sóc y tế… tôi có thể bị coi như một kẻ sát nhân.” Cô đã chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với chồng, và anh “ngay lập tức đề nghị anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh,” cho rằng “việc đó có thể sẽ giữ cho vợ được an toàn.”





Tối Cao Pháp Viện dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 6 hoặc tháng 7, nhưng một số tiểu bang đã bắt đầu cân nhắc việc cấm phá thai. Các nhà lập pháp ở Louisiana đã xem xét đề xuất biến việc phá thai thành tội giết người - kế hoạch có thể hình sự hóa một số biện pháp tránh thai và các phần của quy trình thụ tinh trong ống nghiệm. Dù đang bị đình trệ, nhưng nó cũng báo hiệu các chiến thuật trong tương lai.

19 Người Chết Trong Vụ Xả Súng Ở Trường Tiểu Học Uvalde, Texas. Hung Thủ Đã Bị Giết Chết.

Đây là vụ xả súng ở một trường học đẫm máu nhất trong lịch sử Texas và xảy ra 4 năm sau khi một tay súng bắn chết 10 người tại trường trung học Santa Fe ở khu vực Houston. Hình: Chụp lại từ video

18 trẻ em và một thầy giáo đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, vào chiều thứ Ba, khi tay súng xả súng vào lớp học ở trường trung học Uvalde High School. Hung thủ được xác nhận là Salvador Romas, 18 tuổi, là học sinh của trường trước đây.



Thống đốc Abbott cho biết hung thủ Romas bắn bà của mình trước khi hắn vào trường trung học Robb Elementary School bắn giết hàng loạt. Hai cảnh sát cũng bị bắn những đang được điều trị, theo lời của thống đốc Abbott, đồng thời một em gái 10 tuổi và một phụ nữ 66 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện University Hospital và đang ở trong tình trạng nguy cấp.



"Người dân Texas trên toàn tiểu bang đang đau buồn cho các nạn nhân của tội ác vô nghĩa này và cho cộng đồng Uvalde,” Abbott nói. “Cecilia và tôi thương tiếc cho sự mất mát khủng khiếp này và chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Texas hãy cùng nhau thể hiện sự ủng hộ vững chắc của chúng ta đối với tất cả những ai đang phải chịu đựng. Chúng tôi cảm ơn những người phản ứng đầu tiên dũng cảm đã làm việc để cuối cùng bảo vệ Trường Tiểu học Robb. Tôi đã chỉ thị cho Bộ An toàn Công cộng Texas và Đội Kiểm lâm Texas làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để điều tra đầy đủ tội ác này. Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Texas có nhiệm vụ cung cấp cho các quan chức địa phương tất cả các nguồn lực cần thiết để ứng phó với thảm kịch này khi Bang Texas nỗ lực để đảm bảo cộng đồng có những gì họ cần để chữa lành.”

Đây là vụ xả súng ở một trường học đẫm máu nhất trong lịch sử Texas và xảy ra 4 năm sau khi một tay súng bắn chết 10 người tại trường trung học Santa Fe ở khu vực Houston, AP đưa tin.





Tại buổi họp báo vào chiều thứ Ba, Pete Arredondo, cảnh sát trưởng Uvalde cho biết rằng rất nhiều người lớn và học sinh bị bắn và bị thương thuộc về học sinh lớp hai đến lớp bốn. “Cho đến nay bằng chứng cho thấy hung thủ hành động đơn độc,” Ông nói thêm.





Uvalde là một thành phố có khoảng 16,000 cư dân cách San Antonio 84 dặm.





Trong một bản tin cập nhật, các quan chức bệnh viện cho biết một số học sinh đang được điều trị trong phòng cấp cứu. Ngay lập tức người nhà của các học sinh bị thương được yêu cầu đến nhà ăn của bệnh viện ở tầng hai. Nhân viên UMH sẽ giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên gia đình của nạn nhân. Các quan chức bệnh viện yêu cầu những người không phải là người nhà của bệnh nhân tránh xa khu vực bệnh viện.





Theo một báo cáo được FBI công bố hôm thứ Hai, các vụ nổ súng đã tăng 50% từ năm 2020 đến năm 2021 và tăng gần 100% kể từ năm 2017. FBI định nghĩa “nổ súng chủ động” (“active shooting”) là “một hoặc nhiều cá nhân tích cực giết người hoặc cố gắng giết người trong khu vực đông dân cư” bằng súng. Định nghĩa "giết người hàng loạt" (“mass killing”) xảy ra khi có "ba người trở lên bị giết chỉ trong một vụ xảy ra."





Đảng Dân chủ nhanh chóng dọn đường cho các cuộc bỏ phiếu về luật tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng.

Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Chuck Schumer trong cuộc họp báo hàng tuần của đảng Dân chủ vào thứ Ba sau vụ nổ súng ở trường tiểu học Uvalde, Texas. (Hình: Chụp lại từ C SPAN)

Trong vòng vài giờ sau vụ xả súng ở Uvalde, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đảng viên Đảng Dân chủ của New York và là lãnh đạo phe đa số, đã dọn đường để buộc bỏ phiếu sớm nhất là vào thứ Năm về luật sẽ tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng, thúc đẩy khôi phục các biện pháp rộng rãi kháng cáo mà đảng Cộng hòa đã chặn trong quá khứ.

Cặp dự luật đôi này sẽ mở rộng việc kiểm tra lý lịch tội phạm đối với những người mua súng trên mạng internet và tại các buổi triển lãm súng, đồng thời kéo dài thời gian chờ đợi cho những người mua súng nào bị báo động bởi hệ thống kiểm tra lý lịch ngay tại chỗ để có thêm thời gian cho F.B.I. điều tra về lý lịch tội phạm của họ xem có hợp lệ để sở hữu súng hay không. Các biện pháp, được Hạ viện thông qua vào năm 2019 và một lần nữa vào năm ngoái, đã thất bại tại Thượng viện vì bị đa số phe Cộng hòa phản đối. Ngay cả khi họ công khai thương tiếc vụ thảm sát giết chết 18 trẻ em và một giáo viên hôm nay, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đưa ra rất ít dấu hiệu cho thấy lập trường của họ có thay đổi gì.

Nhưng một số thành viên Đảng Dân chủ cho biết họ thấy hy vọng về sự đồng thuận của lưỡng đảng đối với các đề xuất mà các cuộc thăm dò cho thấy có sự ủng hộ đa số của người Mỹ. Và trong mọi trường hợp, nhiều người đang kêu gọi buộc đảng Cộng hòa phải lập hồ sơ về các biện pháp vào thời điểm đau buồn và tức giận về bạo lực súng đạn ở Mỹ lại bùng phát sau vụ thảm sát hôm thứ Hai và vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần trước khiến 10 người thiệt mạng tại siêu thị Buffalo .





"Chúng ta đang làm gì vậy?" Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đảng viên Dân chủ của Connecticut, đã hỏi trong một bài phát biểu đầy xúc động trên sàn Thượng viện. “Tại sao bạn dành tất cả thời gian này để tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ? Tại sao bạn lại phải trải qua tất cả những khó khăn khi nhận được công việc này, khi đặt mình vào vị trí có thẩm quyền, nếu câu trả lời của bạn là khi việc tàn sát gia tăng, khi lũ trẻ của chúng ta chạy theo mạng sống của chúng, chúng ta không làm gì cả? "

Ông Murphy, người khởi đầu thúc đẩy luật an toàn súng và kiểm tra lý lịch sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Conn., cho biết sau bài phát biểu của mình rằng ông tin rằng sẽ có 10 phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa để đạt được một thỏa thuận có thể vượt qua mức 50 -50 Thượng viện, nơi cần 60 phiếu bầu để vượt qua một cuộc bỏ phiếu.





Nhưng không rõ liệu điều này có thật sự là hy vọng quá nhiều hay không khi đảng Dân chủ đã lên kế hoạch nhanh chóng trong thời điểm này.

Thượng nghị sĩ Cory Booker, đảng viên Đảng Dân Chủ của New Jersey cho biết: “Tôi thật sự bị xốc, tôi bị tổn thương và tôi tin rằng chúng ta là vô nghĩa, nếu chúng ta không thể bảo vệ con cái của mình”.

Các đảng viên Cộng hòa, ngay cả khi họ bày tỏ sự kinh hoàng về vụ xả súng, họ không hề cho thấy rằng họ sẽ từ bỏ sự phản đối lâu nay đối với các biện pháp an toàn súng.





Thượng nghị sĩ Mike Rounds, đảng viên Cộng Hòa của Nam Dakota, nói “Một điều có thể nói lúc này là, bất kể thực tế như thế nào, bạn nên làm một điều gì đó. Câu hỏi đặt ra là liệu điều gì đó bạn sẽ làm có thực sự tạo ra sự khác biệt hay không. ”





Phát biểu với các phóng viên trên Đồi Capitol, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đảng viên Cộng hòa của Texas, đã đổ lỗi cho các đảng viên Dân chủ "và rất nhiều người trong giới truyền thông" vì đã vội vàng "cố gắng hạn chế các quyền hiến định của công dân tuân thủ luật pháp."





Thượng nghị sĩ Joe Manchin III của Tây Virginia, một đảng viên Dân chủ trung dung, người đã cố gắng không thành công để giành đủ sự ủng hộ cho luật pháp để tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người mua súng, đã than thở về sự phân cực trong Quốc Hội đã cản trở nỗ lực của ông và những người khác.





Ông Manchin nói: “Không có lý do gì mà chúng ta không thể làm những điều thông thường để cố gắng ngăn chặn một số điều này xảy ra. “Thật không thể tin được bằng cách nào mà chúng ta đến nông nỗi này với tư cách là một xã hội.”





Nhưng ông không ủng hộ những gì có thể là con đường duy nhất để thực hiện điều này, Ông nói với các phóng viên rằng ông duy trì lập trường phản đối của mình.

Ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021: tổ chức 6 phiên điều trần công khai vào tháng 6/2022

.

Bản Tin VOA - Ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021 sẽ tổ chức 6 phiên điều trần công khai vào tháng 6/2022 để đưa ra các bằng chứng cho thấy Donald Trump và các đồng minh của ông đã phạm luật trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

.

Một lịch trình dự thảo cho thấy buổi điều trần đầu tiên và cuối cùng sẽ được tổ chức vào khung giờ đông người xem (prime time) trên truyền hình và các luật sư của ủy ban sẽ giải thích về kế hoạch bất hợp pháp của Trump và đồng bọn nhằm lật ngược kết quả thất cử của Trump -- kể cả diễn tiến trong ngày bạo loạn 6/1/2021, theo báo The Guardian đưa tin.

.

“Chúng tôi muốn vẽ một bức tranh càng rõ ràng càng tốt về những gì đã xảy ra,” chủ tịch ủy ban Bennie Thompson (D-MS) cho biết. “Công chúng cần biết để suy nghĩ. Chúng tôi chỉ trình bày rõ ràng những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1. "

.

Ủy Ban đã cáo buộc Trump vi phạm nhiều luật liên bang khi cố gắng ở lại Bạch Ốc và các phiên điều trần - sẽ có buổi bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 9/6/2022 và buổi kết thúc sẽ là 8 giờ tối ngày 23/6/2022.

.

Ủy ban cũng sẽ tổ chức các phiên điều trần lúc 10 giờ sáng vào các ngày 13, 15, 16 và 21 tháng 6/2022.

.

Một thành viên ủy ban sẽ điều hợp mỗi phiên điều trần, trong khi các luật sư điều tra hàng đầu sẽ chủ yếu thẩm vấn các nhân chứng, hầu hết trong số nhân chứng đã bị trát đòi ra trước ủy ban, và cũng sẽ trình bày các văn bản, hình ảnh và video mô tả chi tiết nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống.

.

Các phiên điều trần sẽ đề cập đến nỗ lực do Bạch Ốc [của Trump] dẫn đầu nhằm cử các đại cử tri giả mạo đến Quốc hội, tịch thu các máy bỏ phiếu và trì hoãn việc xác nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden, đồng thời họ cũng sẽ trình bày về cuộc biểu tình "Stop the Steal" do Ali Alexander tổ chức đã dẫn đến Capitol bạo loạn.

.

Ũy Ban cũng có ý định chỉ ra lý do tại sao Trump cố tình đánh lừa những người biểu tình bằng cách nói rằng Trump sẽ tuần hành với họ đến Điện Capitol và lý do tại sao Trump từ chối các lời yêu cầu xin Trump ra lệnh cho người bạo loạn giải tán.

.

Phiên điều trần cuối cùng sẽ kết nối kế hoạch chính trị của Trump vào ngày 6/1/2021 với bạo lực được thực hiện bởi các tổ chức thượng tôn da trắng như "Oath Keepers" và "Proud Boys" --- mà Ủy ban tin rằng sẽ cho thấy Trump đã dẫn đầu một âm mưu hình sự và họ tin rằng bằng chứng thuyết phục đến mức họ có thể sắp xếp lại lịch trình để trình bày những chứng cớ đó trước.

.

Hiển nhiên, đây là bộ phim nhiều tập cực kỳ hấp dẫn. Mà Trump và Cộng Hòa không ưa thích chút nào. Đã từng có dư luận bóp méo rằng bạo loạn 6/1/2021 là do cánh tả Antifa thực hiện, nhưng chứng cớ toàn là ngược lại. Bộ phim này cũng có thể cho thấy cờ vàng VNCH xuất hiện trong các đoạn video do Ủy ban chiếu lên.

Tổng thống Joe Biden khẳng định “vai trò Hoa Kỳ ở Á châu'”



Chụp lại hình ảnh, Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Quad

Theo bản tin BCC Tiếng Việt - Thế giới đang "ở trong một giờ đen tối trong lịch sử" vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các đồng minh châu Á chủ chốt. Ông nói thêm, chiến tranh Ukraine hiện đã trở thành một "vấn đề toàn cầu", cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ trật tự quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng nói rằng một cuộc xâm lược tương tự không nên xảy ra ở châu Á.

Tổng Thống Biden đang gặp các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Úc và Ấn Độ tại Tokyo trong chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trên cương vị tổng thống.

Bốn quốc gia được gọi chung là Bộ Tứ đang thảo luận về an ninh và kinh tế, bao gồm cả ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực - và những khác biệt về cuộc xâm lược của Nga.

Bình luận của ông Biden được đưa ra một ngày sau khi ông cảnh báo Trung Quốc rằng họ đang "đùa với nguy hiểm" vì Đài Loan và thề sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự nếu Trung Quốc tấn công, một bình phẩm có vẻ trái ngược với chính sách lâu nay của Mỹ về vấn đề này.

Trong bài phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Ba, ông Biden nói, cuộc chiến Ukraine "sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nơi trên thế giới" khi Nga phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ông Biden nhắc lại cam kết bảo vệ trật tự và chủ quyền quốc tế "bất kể chúng bị vi phạm ở đâu trên thế giới" và vẫn là "đối tác mạnh mẽ và lâu dài" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sau cuộc gặp, ông Kishida nói với các phóng viên rằng cả 4 nước "bao gồm cả Ấn Độ" đều nhất trí về tầm quan trọng của pháp quyền, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; và rằng "những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sẽ không bao giờ được dung thứ".

Ấn Độ là thành viên duy nhất trong Bộ Tứ Quốc Gia cho đến nay từ chối chỉ trích trực tiếp Nga về cuộc xâm lược.

Ukraine: 200 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát ở Mariupol

200 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát trong tầng hầm của một tòa chung cư ở Mariupol.

Các công nhân đào bới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở Mariupol đã tìm thấy 200 thi thể trong tầng hầm, chính quyền Ukraine cho biết hôm 24/5, khi ngày càng nhiều điều kinh hoàng được đưa ra ánh sáng trong thành phố đổ nát đã chứng kiến những đau khổ tồi tệ nhất của cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng.





Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng cho biết các thi thể đang phân hủy và mùi hôi thối bao trùm cả khu phố. Ông không biết các thi thể được phát hiện từ khi nào, nhưng số lượng nạn nhân đã làm cho vụ việc trở thành một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất được biết đến trong chiến tranh.





Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Donbas, khu vực công nghiệp phía đông mà lực lượng của Moscow đang có ý định chiếm giữ. Quân Nga tăng cường bao vây, đánh chiếm Sievierodonetsk và các thành phố lân cận.





Mariupol đã bị pháo kích liên tục trong cuộc vây hãm kéo dài gần ba tháng kết thúc vào tuần trước sau khi khoảng 2.500 chiến binh Ukraine từ bỏ một nhà máy thép nơi họ đã cố thủ. Các lực lượng Nga đã chiếm phần còn lại của thành phố, nơi ước tính vẫn còn khoảng 100.000 người trong số 450.000 cư dân trước chiến tranh. Nhiều người trong số họ bị mắc kẹt trong cuộc bao vây với rất ít thức ăn, nước uống, lò sưởi hay điện.





Ít nhất 21.000 người đã thiệt mạng trong cuộc bao vây, theo các nhà chức trách Ukraine, những người đã cáo buộc Nga cố che đậy sự thật kinh hoàng bằng cách đưa vào các thiết bị hỏa táng di động và chôn người chết trong các ngôi mộ tập thể.





Trong cuộc tấn công vào Mariupol, các cuộc không kích của Nga đã đánh vào một bệnh viện phụ sản và một nhà hát nơi thường dân đang trú ẩn. Một cuộc điều tra của AP cho thấy gần 600 người đã chết trong vụ tấn công rạp hát, gấp đôi con số mà chính quyền Ukraine ước tính.





Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, cáo buộc người Nga tiến hành “chiến tranh tổng lực” và tìm cách gây ra nhiều chết chóc và tàn phá nhất có thể cho đất nước của ông.

BA.2.12.1 - MỘT BIẾN THỂ PHỤ KHÁC CỦA OMICRON TRỞ THÀNH DẠNG VI-RÚT THỐNG TRỊ MỚI Ở HOA KỲ.

Theo ước tính của liên bang hôm thứ Ba, một dạng khác của Omicron BA.2 đã trở thành phiên bản thống trị trong số các ca nhiễm coronavirus mới ở Hoa Kỳ, theo ước tính của liên bang vào hôm thứ Ba, một diễn biến mà các chuyên gia đã dự báo trong vài tuần qua.

Không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể phụ mới, được gọi là BA.2.12.1, gây ra bệnh nặng hơn so với các dạng trước đó. BA.2.12.1 chiếm khoảng 58% tổng số ca mắc mới ở Hoa Kỳ, theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 5.

Khi người Mỹ đang chuẩn bị bước vào cuối tuần Lễ Memorial Day, Hoa Kỳ ghi nhận trung bình hơn 100,000 trường hợp mới được xác nhận mỗi ngày kể từ tháng 2, theo cơ sở dữ liệu của New York Times. Các trường hợp mới được báo cáo đang tăng lên ở hầu hết các tiểu bang, nhiều trường hợp nhiễm trùng không được thống kê trong số liệu thống kê chính thức, vì vậy số ca nhiễm thực sự có thể cao hơn. Tính đến thứ Hai, trung bình có hơn 24,700 người nhiễm vi-rút phải nhập viện trên toàn quốc, tăng 28% trong hai tuần qua.

Các ca bệnh, số ca nhập viện và số ca tử vong đang có xu hướng như thế nào ở Hoa Kỳ.



Biểu đồ này cho thấy ba chỉ số chính so sánh với mức đỉnh bình quân đầu người tương ứng đạt được trên toàn quốc vào tháng 1 năm 2021.



Biểu đồ này cho thấy ba chỉ số chính so sánh với mức đỉnh bình quân đầu người tương ứng đạt được trên toàn quốc vào tháng 1 năm 2021.

Màu Đỏ: Số trường hợp

Màu Vàng: Số nhập viện

Màu Xám: Số tử vong

Biến thể BA.2.12.1 lây lan nhanh hơn so với các phiên bản trước của Omicron, bao gồm cả biểu mẫu đã gửi các trường hợp Hoa Kỳ tăng vọt trong mùa đông. Phiên bản mới phát triển từ BA.2, bản thân nó đã dễ lây lan hơn bất kỳ biến thể nào trước đó. Các quan chức y tế bang New York cho biết vào giữa tháng 4 rằng các biến thể phụ Omicron được gọi là BA.2.12 và BA.2.12.1 chiếm hơn 90% các trường hợp mắc bệnh mới ở trung tâm Tiểu Bang New York.

Tại thành phố New York, các vi khuẩn phụ Omicron đang gây ra làn sóng thứ năm về các ca nhiễm vi rút và các quan chức đã đặt thành phố vào tình trạng "cảnh báo Covid cao" vào tuần trước, sau khi số ca mắc và số ca nhập viện tăng lên đến mức có thể gây áp lực đáng kể lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Không có dấu hiệu nào cho thấy các luật lệ bắt buộc đeo khẩu trang sẽ quay trở lại ở Thành phố New York, ngay cả khi các quan chức y tế liên bang cảnh báo rằng một phần lớn người Mỹ đang sống ở các khu vực có mức độ lây truyền vi rút từ “trung bình đến cao”.

Và nhiều người Mỹ nên cân nhắc việc đeo khẩu trang, Tiến sĩ Ashish K. Jha, điều phối viên Covid-19 mới của Tòa Bạch Ốc, cho biết. “Tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng trong không gian đông đúc trong nhà, ở những nơi có khả năng lây truyền cao, mọi người nên làm điều đó,” Ông nói trên chương trình ABC’s “This Week” vào Chủ nhật. Tháng trước, một thẩm phán liên bang ở Florida đã bãi bỏ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các hãng hàng không lớn nhất đã ngừng yêu cầu đeo khẩu trang trên các chuyến bay, chấm dứt thông lệ mà hầu hết các hãng vận tải đã tuân theo trong gần hai năm.

Tiến sĩ Jha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi người cần tiêm chủng và tăng cường. Ông nói: “Những gì chúng tôi biết là vắc-xin tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ cao chống bị bệnh nặng. Cuối tuần trước CDC cho biết tất cả những người từ 50 tuổi trở lên nên tiêm mũi nhắc lại thứ hai nếu ít nhất bốn tháng đã trôi qua kể từ lần tiêm nhắc đầu tiên, lập lại khuyến nghị này của họ.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang ổn định ở một số tiểu bang Đông Bắc là một trong những bang đầu tiên chứng kiến sự gia tăng số ca vào mùa xuân. Mặc dù vẫn còn cao, nhưng tỷ lệ hồ sơ đã bắt đầu chững lại hoặc giảm ở New Jersey, New York và Rhode Island.

BA.2, vẫn chiếm khoảng 39% các trường hợp mới ở Hoa Kỳ, theo ước tính mới nhất của liên bang, lần đầu tiên được xác định ở Hoa Kỳ vào tháng 12 và nó đã tăng lên chiếm khoảng 55% các trường hợp mới ở Hoa Kỳ gần cuối Bước đều.

Tuần trước, Hoa Kỳ đã chính thức vượt qua tổng số một triệu ca tử vong do Covid-19 gây ra, theo cơ sở dữ liệu của New York Times. Đó là tổng số ca tử vong được xác nhận cao nhất trên thế giới và diễn ra khi Tòa Bạch Ốc tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua viện trợ Covid bị đình trệ để có thêm phương pháp điều trị và vắc xin.